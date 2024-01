When all else fails, Israel kills While there may be a short-term emotional yield from scoring an enemy kill, Israel’s decades-long assassinations policy has always been deeply counterproductive. Despite more than 2,700 targeted ‚kills‘ under its belt, Tel Aviv now faces the most formidable opponents in its bloody history.



Auch wenn die Tötung eines Feindes kurzfristig einen emotionalen Gewinn bringen mag, war Israels jahrzehntelange Attentatspolitik stets zutiefst kontraproduktiv. Trotz der mehr als 2.700 gezielten „Tötungen“ steht Tel Aviv nun dem stärksten Gegner in seiner blutigen Geschichte gegenüber.

Wenn alles andere versagt, tötet Israel

Von Khalil Harb

17. Januar 2024

Die jüngste Zunahme israelischer Morde in ganz Westasien ist ein integraler Bestandteil des Krieges, den Israel gegen den Gazastreifen führt – außergerichtliche Morde, die sowohl direkt als auch indirekt vom Hauptsponsor USA unterstützt werden.

Unter dem Druck der USA, die „Optik“ ihres Völkermords im Gazastreifen zu verbessern, ziehen sich die Israelis teilweise aus dem Land zurück und reduzieren die Häufigkeit der Luftangriffe auf den nördlichen Gazastreifen (Phase 1) und den südlichen Gazastreifen (Phase 2). Nachdem es Tel Aviv nicht gelungen ist, die Hamas aus dem Gazastreifen zu vertreiben – ein erklärtes Kriegsziel -, geht es in Phase 3 darum, dort zu punkten, wo es möglich ist: in diesem Fall durch die gezielte Tötung von hochrangigen Funktionären der Widerstandsachse in der Region.

Diese neue Welle von Attentaten begann am 25. Dezember 2023 in Damaskus mit der Ermordung von Brigadegeneral Razi Mousavi, einem Militärberater des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) in Iran. Am 2. Januar folgten gezielte Drohnenangriffe auf Beirut, bei denen Saleh al-Arouri, stellvertretender Leiter des politischen Büros der Hamas und Gründungskommandant des militärischen Flügels der Widerstandsgruppe, getötet wurde.

Diese Morde stehen zwar im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg, sind aber auch Teil einer langjährigen israelischen Mordpolitik, die sich über die besetzten palästinensischen Gebiete hinaus auf verschiedene Städte auf der ganzen Welt erstreckt, von Tunis bis Dubai, von London bis Athen, Paris, Rom, Brüssel, Wien, Nikosia und andere mehr.

Israels Erbe der verdeckten Morde

Israels Geschichte von mehr als 2.700 solcher außergerichtlichen Tötungen, wie sie in Ronen Bergmans 2018 erschienenem Buch Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations (Die geheime Geschichte von Israels gezielten Tötungen), unterstreicht den Ruf Israels als die wohl gefräßigste Tötungsmaschine der Geschichte. Während diese Taten oft die Souveränität und territoriale Integrität von Staaten verletzten und einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht darstellten, waren sie oft ein Produkt der Koordination und Zusammenarbeit mit ausländischen Nationen, vor allem in Europa.

In einigen Fällen wurden die berüchtigten israelischen Geheimdienste als Auftragsmörder eingesetzt: Bergmans Buch beleuchtet die angebliche Beteiligung des Mossad an der Unterstützung von König Hassan II. von Marokko bei der Beseitigung des Oppositionsführers Mehdi Ben Barka im Jahr 1965.

Die erschreckende Häufigkeit und Art der israelischen Morde an palästinensischen Widerstandsführern in der Zeit nach den Osloer Verträgen offenbart Tel Avivs kaltschnäuzige Missachtung seiner politischen und sicherheitspolitischen Verhandlungspartner. Israel setzte sich über alle Absprachen oder Vereinbarungen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) hinweg und tötete vermeintliche, sogar friedliche Feinde eher aus Opportunismus als als Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung.

Im Gazastreifen, einem Schwerpunkt der israelischen Tötungen in den letzten Jahrzehnten, wurden die Tötungen schon vor dem Wahlsieg der Hamas im Jahr 2006 unerbittlich fortgesetzt. Vier Jahre zuvor, im Jahr 2002, wurde der Oberbefehlshaber der Al-Qassam-Brigaden, Salah Shehadeh, zusammen mit seiner Familie durch eine Ein-Tonnen-Bombe ermordet, die ein F-16-Flugzeug über einem dicht besiedelten Viertel in Gaza-Stadt abwarf.

In Gaza verfolgt der Besatzungsstaat seit langem die Strategie des „Grasmähens“, die von Ephraim Inbar und Eitan Shamir als „eine geduldige militärische Zermürbungsstrategie mit begrenzten Zielen formuliert wurde: die Fähigkeit des Gegners, Israel Schaden zuzufügen, zu verringern und eine vorübergehende Abschreckung zu erreichen“. Im Wesentlichen besteht die Politik darin, den Gazastreifen gerade so oft zu bombardieren, dass die militärische und zivile Entwicklung des Gazastreifens gebremst wird.

Trotz des jahrelangen „Mähens des palästinensischen Grases“, einer Strategie, die keinen Unterschied zwischen Politikern, Diplomaten, Kämpfern oder Intellektuellen macht, ist es Tel Aviv nicht gelungen, den Willen des palästinensischen Widerstands zu brechen. Die Zahl der Attentate auf die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) in den letzten zwei Jahrzehnten übersteigt die Zahl der Ermordeten in Israels viel längerem Konflikt mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) seit den 1960er Jahren.

Blowback: Vergangenheit und Gegenwart

Kurz gesagt, Jahrzehnte gezielter politischer Morde haben zu der beispiellosen, vom Widerstand geführten Operation Al-Aqsa-Flutung vom 7. Oktober geführt, warum also sollte eine Verdoppelung der Mordtaktik für Israel irgendetwas bringen?

Vor den beiden jüngsten Attentaten in Damaskus und Beirut drohte der Leiter des Shin Bet, Ronen Bar, mit der Verfolgung von Hamas-Führern „an jedem Ort“, einschließlich Libanon, Katar und der Türkei.

Israels offener Diskurs über seine „Abschussliste“ spiegelt das seit langem bestehende Gefühl der Immunität des Besatzungsstaates gegenüber internationalem Recht wider. Das Fehlen eines weltweiten Widerstands erklärt zum Teil, warum Tel Aviv seine erfolglose Politik beibehalten hat.

Tatsache ist, dass Israels Murder Inc. der palästinensischen nationalen Befreiungsbewegung zwar einige Rückschläge zufügen konnte, es aber nicht geschafft hat, die Flammen des Widerstands zu löschen, die stärker als je zuvor lodern. Der Beweis dafür liegt auf der Hand: 76 Jahre nach der Nakba hat die Al-Aqsa-Flutung Israels längsten, teuersten und persönlich verheerendsten Krieg in der Geschichte des Staates ausgelöst – ein Beweis dafür, dass die Palästinenser ihren Kampf fortsetzen werden, egal was passiert.

Wenn überhaupt, dann haben Israels Attentate in den letzten drei Jahrzehnten zutiefst kontraproduktive Ergebnisse gezeitigt.

Die außergerichtliche Ermordung des ehemaligen Generalsekretärs der Hisbollah, Abbas al-Musawi, im Jahr 1992 steigerte die Popularität der libanesischen Widerstandsgruppe und festigte ihre Entschlossenheit, die israelische Besatzung zu stürzen. Genau das gelang ihr unter Musawis Nachfolger, dem überaus charismatischen Hassan Nasrallah, der schließlich den demütigenden Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Südlibanon erzwang und heute wahrscheinlich der von den Israelis am meisten gefürchtete arabische Führer ist.

Auch die Ermordung des Gründers des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), Fathi al-Shaqaqi, 1995 auf der Insel Malta stärkte die Bewegung und machte sie zu einer der stärksten und engagiertesten Widerstandsgruppen in der palästinensischen Geschichte. Die Ermordung des Hamas-Gründers Scheich Ahmed Jassin im Jahr 2004 stärkte ebenfalls das Ansehen der Widerstandsgruppe unter den Palästinensern, erzwang den Rückzug Israels aus dem Gebiet im Jahr 2005 und verhalf der Hamas zu einer noch nie dagewesenen politischen Machtfülle, als sie die Wahlen im Jahr 2006 gewann und die vollständige Kontrolle über den Gazastreifen übernahm.

Die entscheidende Frage ist nun, ob die erneute Attentatsphase Israel das Ansehen zurückgeben wird, das es nach der Flutung der Al-Aqsa verloren hat – möglicherweise für immer.

Wiederbelebung einer gescheiterten Politik inmitten eines regionalen Krieges

Die Hisbollah reagierte auf die Ermordung von Arouri in einem südlichen Vorort von Beirut zunächst mit einer Salve von 62 Raketen auf den wichtigen israelischen Militärstützpunkt Meron, der als wichtiger Kontrollpunkt für die israelische Luftwaffe und als Hauptüberwachungszentrum für die Region dient.

Die Ermordung eines hochrangigen Hamas-Funktionärs durch Tel Aviv hat daher die militärische Flexibilität Israels unmittelbar beeinträchtigt und seinem größten Gegner die Möglichkeit gegeben, neue Abschreckungsgrenzen zu setzen. Vor allem aber signalisierte sie, dass die Hisbollah zwar zögert, einen Krieg zu beginnen, sich aber weigert, ihn zu fürchten. Und trotz zahlreicher Hisbollah-Operationen im Norden des besetzten Palästina machte sie auch deutlich, dass Israel zögert – oder nicht in der Lage ist -, in gleicher Weise zu reagieren.

Inmitten einer innenpolitischen Krise, die der Operation Al-Aqsa-Flut vorausgeht, nutzt die extremistische Koalitionsregierung von Premierminister Benjamin Netanjahu die bedingungslose Unterstützung der USA für ihren Gaza-Krieg, um sich die Eskalation ihrer Aggression in der Region schönzureden. Gleichzeitig zieht sie ihren Krieg – gemäß einer Zusage an die Regierung Biden – in eine dritte Phase, in der sie versuchen wird, ihr weltweit beschädigtes Image zu rehabilitieren, indem sie sich auf verdeckte, gezieltere Spezialoperationen konzentriert, zu denen auch Attentate gehören.

Der alarmierende Aspekt dieser neuen Phase ist die vielschichtige Rolle Washingtons als offizieller Förderer des Völkermords in Gaza. Die USA bieten Israel nicht nur politische, diplomatische und militärische Deckung (und Waffen), sondern verstärken auch aggressiv ihre regionale Einmischung. Das Weiße Haus macht Überstunden, um die libanesische Front zu kontrollieren, die irakischen Widerstandsgruppen durch die Tötung des Anführers der Nujaba-Bewegung, Mushtaq Talib al-Saidi, einzudämmen und dem Jemen angesichts der Marineoperationen der Ansarallah gegen mit Israel verbundene Schiffe im Roten Meer neue US-israelische Abschreckungsbedingungen aufzuzwingen.

Der sich ausweitende regionale Krieg bedient sich daher bereits neuer schmutziger Taktiken wie Attentaten, Terroranschlägen im iranischen Kerman (mit der erforderlichen selbstbewussten Reaktion Teherans) und der Reaktivierung von Terrorzellen, die von den USA unterstützt werden, wie das Wiederaufleben von ISIS-Anschlägen im Irak, in Syrien und möglicherweise im Libanon zeigt.

Ali Shamkhani, politischer Berater des Führers der Islamischen Republik Ali Khamenei, hebt hervor, dass der Terrorismus Israels neues Instrument ist, um einen Grauzonenkrieg zu führen und trügerische Gewinne zu erzielen, und betont gleichzeitig die Entschlossenheit des Widerstands, dieses Instrument zu neutralisieren.

Man sollte jedoch bedenken, dass die Amerikaner im Bereich der „irregulären Kriegsführung“, die das US-Pentagon in zahllosen virtuellen Militärübungen gegen den Iran und seine Verbündeten ausgespielt hat, noch nie gewonnen haben, es sei denn, sie haben das Spiel manipuliert oder geschummelt. Aber wir befinden uns nicht in einem virtuellen Konflikt. Dieser Krieg ist sehr real, und die Regeln können nicht aus einer Laune heraus geändert werden, wenn das US-Team einen Rückschlag erleidet.



