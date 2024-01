https://www.middleeastmonitor.com/20240112-why-palestinians-must-be-criminalised-so-europe-can-feel-better-about-its-history/





Menschen mit Transparenten und palästinensischen Flaggen versammeln sich vor dem Gebäude des Internationalen Gerichtshofs am zweiten Tag der Anhörung zu einer Klage Südafrikas gegen Israel wegen angeblichen Völkermords in Gaza am 12. Januar 2024 in Den Haag, Niederlande. (Ahmet Gurhan Kartal/Anadolu via Getty Images)

Warum Palästinenser kriminalisiert werden müssen, damit sich Europa mit seiner Geschichte besser fühlen kann

von Hanan Sahmoud

12. Januar 2024

„Der europäische Reichtum ist ein Skandal, er wurde auf dem Rücken der Sklaven erbaut, ernährt sich von ihrem Blut und verdankt seine Existenz dem Boden und dem Untergrund der unterentwickelten Welt“, sagte Frantz Fanon 1961. Er stellte fest, dass „Europas Wohlstand und Fortschritt mit dem Schweiß und den Leichen von Schwarzen, Arabern, Indern und Asiaten erbaut wurde – eine Realität, die wir niemals vergessen wollen“. Seit dem 15. Jahrhundert, das durch formelle koloniale Expeditionen unter der Führung von Mächten wie Spanien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Deutschland gekennzeichnet war, hat Europa seinen ehemaligen Kolonien immer wieder Herausforderungen auferlegt. Der Diskurs über die Geschichte und die Hintergründe der Kolonisierung, ihre Beweggründe und Folgen umfasst religiöse, politische, wirtschaftliche und soziale Aspekte und reicht über die bloße Ausbeutung von Ressourcen hinaus bis in die Gegenwart. Europa ist es gelungen, die Schuld an seiner problematischen Geschichte zu manipulieren, indem es seine diskriminierende Denkweise projiziert, um seine Opfer eines angeblich kriminellen Verhaltens zu beschuldigen.

Die anhaltende kriminelle Stigmatisierung, die sich aus der schwierigen kolonialen Vergangenheit Europas ergibt, die durch die Vertreibung der indigenen Bevölkerung, die Aufrechterhaltung der Sklaverei, die Befürwortung der weißen Vorherrschaft, den Beitrag zu zwei verheerenden Weltkriegen, die Förderung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und die Befürwortung religiöser Exklusivität gekennzeichnet ist, wird heute strategisch gegen die Opfer der europäischen Kolonisierung eingesetzt.

Ein solcher Fall ist die ethnische Säuberung der einheimischen Palästinenser und die Übergabe ihres Landes an europäische zionistische Milizen nach dem Zweiten Weltkrieg, die von europäischen Kolonialmächten unter Führung des Vereinigten Königreichs inszeniert wurde. Seitdem hat Europa den Palästinensern konsequent ihr Existenzrecht verweigert und Palästina als bequemen Sündenbock benutzt, um seine historischen Verbrechen gegen die europäischen Juden zu beschönigen, indem es die Palästinenser fälschlicherweise als gewalttätig, radikal und antisemitisch bezeichnete.

Eine solche Beschreibung der Palästinenser unterstreicht nicht nur, dass das zionistische Israel, obwohl es behauptet, seine Wurzeln im Nahen Osten zu haben, ursprünglich aus europäischen jüdischen Siedlern bestand, die in den frühen 1920er Jahren aus Europa nach Palästina kamen. Die brutale Taktik zeigt auch, dass es Teil eines fortlaufenden europäischen Siedlerkolonialprojekts ist, ähnlich wie in Australien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten, das bis heute auf die Auslöschung der einheimischen Bevölkerung abzielt. Wie der israelische Präsident Isaac Herzog erklärte: „Der Krieg gegen den Gazastreifen ist nicht nur ein Krieg zwischen Israel und der Hamas, sondern ein Krieg, der wirklich dazu dient, die westliche Zivilisation zu retten.“ Außerdem stellt die Darstellung der Palästinenser auf diese Weise einen Angriff auf ihre Moral und ihr ethisches System dar. Diese Taktik wird von den Zionisten und ihren Verbündeten in Europa angewandt, um die Bestrebungen der Palästinenser nach Befreiung und Selbstbestimmung zu untergraben.

Paradoxerweise tragen die Palästinenser, die als „kriminell, radikal und gewalttätig“ abgestempelt werden, die Hauptlast der Verschiebung der Loyalität Europas gegenüber dem jüdischen Volk, das historisch gesehen ein ewiger Gegner ist. Trotz der jüdischen Verfolgung, die zum Holocaust führte, sucht Europa die Absolution, indem es die Palästinenser einer neuen Form der Verfolgung unterwirft. Dies spiegelt eine von Rassismus, Antisemitismus, weißer Vorherrschaft und Islamophobie geprägte Denkweise wider, die im europäischen Denken tief verwurzelt ist.

Ohne dauerhaften Waffenstillstand rücken die Palästinenser in Gaza dem Tod immer näher – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Beschämenderweise hält Europa falsche Stereotypen aufrecht, indem es die Palästinenser als Wilde und radikale Dschihadisten darstellt und ihre Menschlichkeit durch entmenschlichende Taktiken leugnet. Diese Denkweise zielt darauf ab, zu dominieren, auszulöschen und zu kontrollieren. Sie lässt Völkermord und Massentötungen weniger verwerflich erscheinen, indem sie die Zielgruppen als Untermenschen abstempelt. Die Behauptung des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant, den Gazastreifen vollständig zu belagern und die Bevölkerung als „menschliche Tiere“ zu behandeln, ist ein Beispiel für diesen entmenschlichenden Ansatz.

Als Reaktion auf den Versuch, Palästinenser zu kriminalisieren und falsch zu etikettieren, wächst das Bewusstsein und der Widerstand gegen die Stigmatisierung durch ungewohnte, rassistisch geprägte europäische Begriffe. Die Palästinenser haben im Laufe ihrer Geschichte keine Feindseligkeit gegenüber Juden, keine Gewalt, keine Radikalisierung und keinen Rassismus kultiviert. Diese Bezeichnungen wurden ihnen vielmehr von den europäischen Kolonialherren aufgezwungen, was die Fremdheit einer solchen vorurteilsbehafteten Denkweise unterstreicht. In ihrem unerschütterlichen Widerstand gegen die Einmischung von außen in ihr Land, ihre Kultur und ihre friedliche Existenz haben sich die Palästinenser stets gegen ausländische Kolonisatoren gewehrt, von den Briten bis zu den israelischen Zionisten. Dieser Widerstand umfasst nicht nur physischen Widerstand, sondern auch eine moralische Haltung gegen diskriminierende Ideologien, die von den europäischen Besatzern mit Gewalt aufgezwungen wurden.

Angesichts der Versuche Europas, sie zu kriminalisieren, behaupten die Palästinenser täglich, dass ihre Existenz die Moral der zionistischen europäischen Kolonisatoren in Frage stellt. Sie lehnen die europäische Etikettierung ab und wehren sich dagegen, dass ihr Land beschlagnahmt und ihre Kinder von zionistischen Juden getötet werden. Palästinenser wehren sich aktiv gegen Antisemitismus und klären über den Unterschied zwischen dem jüdischen Volk und den manipulierenden Zionisten auf. Obwohl sie nicht verpflichtet sind, das Judentum zu verteidigen, tun sie dies, um nicht dem Hass zu erliegen. Die Palästinenser wissen aus eigener Erfahrung, wie Religionen zu politischen Zwecken manipuliert werden können. Trotz anhaltender Kämpfe glauben sie, dass gewöhnliche nicht-zionistische jüdische Menschen keine existenzielle Bedrohung darstellen, und setzen sich für ihren Schutz ein. Palästinenser dienen als globale Lehrer, die selbst in dunklen Zeiten die Menschlichkeit betonen, die entmenschlichende Etikettierung durch weiße rassistische Europäer zurückweisen und sich weigern, von israelischen Führern als „menschliche Tiere“ und „Kinder der Finsternis“ bezeichnet zu werden. Sie halten eine höhere Moral aufrecht, die auf ihrer indigenen Herkunft und der Weigerung beruht, unschuldigen Seelen aufgrund vermeintlicher Unterschiede zu schaden, sie widerstehen dem Rassismus und bewahren ihren freien menschlichen Geist inmitten von Versuchen der Auslöschung.

Ähnlich wie andere freie indigene Völker auf der ganzen Welt kämpfen die Palästinenser gegen die Kolonisatoren, um ihre Unabhängigkeit und Befreiung zu sichern. Es ist bemerkenswert, dass die Kolonisatoren, abweichend von den üblichen europäischen Kolonisierungsmustern, zum ersten Mal die jüdische Religion einsetzten, um ihre politische Agenda bei der Invasion und Eroberung indigener Länder voranzutreiben. Diese Abweichung ändert jedoch nichts an der grundlegenden Wahrheit, dass alle Formen der Kolonisierung schließlich zu einem Ende kommen.

Die treibende Kraft hinter der palästinensischen Sache ist die Befreiung, schlicht und einfach.

Dieses Streben nach Freiheit ist nicht auf eine bestimmte Gruppe von Kolonisatoren beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf jüdische, christliche, hinduistische, muslimische oder andere Kolonisatoren. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Kolonisierung von den einheimischen Völkern überwunden werden muss, und die antisemitische Karte gegen die semitischen Palästinenser selbst zu spielen, ist in diesem Zusammenhang nicht stimmig.

Europas zunehmender und ausdrücklicher Trend, palästinensische Stimmen zu kriminalisieren, um seine vorurteilsbehaftete Identität zu beschwichtigen, offenbart eine beunruhigende Neigung, arabische Palästinenser zu geißeln, als seien sie die Anstifter von Rassismus und Grausamkeit gegen ihre Besatzer. Während die Palästinenser unter Druck gesetzt werden, den gewalttätigen Kolonisatoren gegenüber freundlich zu sein, wird von ihnen paradoxerweise erwartet, dass sie den zionistischen Juden gegenüber freundlich gesinnt sind, während sich Europa mit seiner historischen Schuld auseinandersetzt. Diese Forderung nach Freundlichkeit impliziert ein verzerrtes Narrativ, das die Palästinenser schamlos auffordert, einer Gruppe, die im Wesentlichen eine gewalttätige Besatzungsmacht darstellt, Wohlwollen entgegenzubringen. Diese absichtliche Kriminalisierung dient Europa dazu, sich von der Schuld gegenüber dem jüdischen Volk freizusprechen, indem es eine wichtige Lektion über die Wurzeln des Rassismus und die ungerechte Last, die unschuldigen Menschen auferlegt wird, hervorhebt. Das historische Echo zeigt, dass Europa es vermeidet, sich mit seinen Übertretungen auseinander zu setzen, indem es die Opferrolle aufrechterhält und unbekannte indigene Völker stigmatisiert. Ungeachtet der Anschuldigungen Europas wegen Unmenschlichkeit und Rassismus scheitern seine Bemühungen, wenn widerstandsfähige indigene Völker, ob in Palästina, Algerien oder Südafrika, sich dagegen wehren, in die Fallen des Rassismus zu tappen und ihren friedlichen, freien menschlichen Geist auszulöschen.

