Pro-palästinensische Demonstranten demonstrieren vor dem Obersten Gerichtshof in Kapstadt, Südafrika, Donnerstag, 11. Januar 2024 [AP Photo/Nardus Engelbrecht]

Wie können so viele im Westen einen Völkermord so einfach ignorieren?

Von Somdeep Sen

11. Januar 2024

„Der Kommandant sagte: ‚Erschießt sie alle.‘ Und sie begannen zu schießen – knall, knall, knall, so … Ich ließ alles zurück und akzeptierte, dass ich sterben würde.“

„Wir werden ausgerottet. Wir werden massenhaft ausgerottet. Und ihr tut so, als ob ihr euch um humanitäre und Menschenrechte kümmert, aber das ist nicht das, was wir jetzt leben. Um uns das Gegenteil zu beweisen, tun Sie bitte etwas.“

Es mag einige überraschen, aber diese beiden aktuellen Zeugenaussagen, die aktive Völkermordkampagnen beschreiben, stammen nicht aus demselben Konflikt oder gar demselben Kontinent.

Die erste Zeugenaussage stammt aus West-Darfur, Sudan, wo die Schnellen Eingreiftruppen (RSF) gegen die Masalit-Gemeinschaft vorgehen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind die RSF „von Tür zu Tür“ gegangen, haben Tausende von Zivilisten getötet, Frauen und Mädchen vergewaltigt und ganze Viertel niedergebrannt. Sie schlagen Alarm, dass es eine systematische Kampagne zur vollständigen Auslöschung „einer einheimischen Darfuri-Gruppe“ gibt und dass die internationale Gemeinschaft den „Völkermord in West-Darfur“ stoppen muss.

Das zweite Zeugnis ist ein Auszug aus dem Interview des palästinensischen Arztes Hammam Alloh vom 31. Oktober mit Democracy Now. Zwei Wochen nach diesem Interview wurde er im Haus der Familie seiner Frau in Gaza durch einen israelischen Luftangriff getötet. Alloh gehört zu den mehr als 23.000 Palästinensern, die durch die israelische Militärkampagne im Gazastreifen getötet wurden – eine Kampagne, die von Experten, Wissenschaftlern und zivilgesellschaftlichen Organisationen als „Völkermord“ bezeichnet wird, da sie systematisch alle Facetten des palästinensischen Lebens in der belagerten Enklave zerstört hat.

Doch seltsamerweise scheinen viele im Westen solche Massengrausamkeiten mit Leichtigkeit zu ignorieren. Und die westlichen Staats- und Regierungschefs sind darin geübt, sich davor zu drücken, sie als das zu bezeichnen, was sie sind: Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und warum?

Zum Teil liegt das daran, dass das kollektive Bewusstsein des Westens lange Zeit in der Annahme sozialisiert wurde, dass der Nicht-Westen von Natur aus ein Ort des Unfriedens, der Entbehrung, der Gewalt und alles in allem der unausweichlichen Rückständigkeit ist. Dieses Denken wurde in den frühesten Schriften der „Gründerväter“ der verschiedenen Disziplinen als wissenschaftliche Tatsache verbreitet.

Nehmen wir den Fall meiner eigenen Disziplin: internationale Beziehungen. Sie soll den zukünftigen Politiker, Diplomaten, öffentlichen Intellektuellen oder politischen Entscheidungsträger darüber aufklären, wie Staaten im internationalen politischen System interagieren. Die ersten Lehrbücher des Fachs beruhen jedoch auf „darwinistischen Ideen“, die sich eine rassisch hierarchische Weltordnung vorstellten und die weißen Europäer an die Spitze und alle dunkleren Völker der Welt an den unteren Rand stellten. Diese Hierarchie sei durch die natürliche intellektuelle und kulturelle Überlegenheit der Weißen gerechtfertigt, hieß es. Im Laufe der Jahre hat sich die Art und Weise, wie diese Hierarchien aufrechterhalten werden, geändert, und wir haben begonnen, andere Begriffe zu verwenden. Doch ob Indizes für fragile oder gescheiterte Staaten, Ranglisten für politische Stabilität oder vom Entwicklungssektor entwickelte Indikatoren für Wachstum und sozioökonomischen Fortschritt – sie dienen häufig dazu, die Überlegenheit der Weißen und die Opferrolle der anderen Rasse zu belegen.

Ob es nun einen Völkermord in Gaza oder in Darfur gibt, die Menschen im Westen begnügen sich oft damit, den Gräueltaten und dem Leid aus der Ferne tatenlos zuzusehen. Sie fühlen sich dabei wohl, weil es ihre Vorahnung bestätigt, dass diejenigen, die einem Völkermord ausgesetzt sind – sei es in Afrika oder im Nahen Osten – grausame Opfer sind, die nicht anders können, als in einem Zustand ständiger Unruhe und Not zu verharren. Und wenn diese Opfer unweigerlich den allmächtigen Westen um Hilfe bitten, bestätigt dies die Selbstwahrnehmung des Westens als überlegener und verdienter Hüter der Weltordnung.

Die Untätigkeit des Westens gegenüber dem anhaltenden Völkermord in Gaza baut natürlich auch auf einer schmutzigen Geschichte von antiarabischem und antipalästinensischem Rassismus und Islamophobie auf.

Seit dem Beginn der israelischen Militäraktion im Gazastreifen ist der antipalästinensische Rassismus in vollem Umfang zu beobachten. Es hat eine besorgniserregende Normalisierung der antipalästinensischen Desinformation sowie offene Aufrufe zu Gewalt und Hassreden auf den Plattformen der sozialen Medien gegeben. Die weit verbreitete Voreingenommenheit der Medien zeigt sich auch in der Dämonisierung der Palästinenser und der Unterberichterstattung über Palästinenser, die im Zuge der israelischen Kampagne getötet wurden.

Manchmal ist der antipalästinensische Rassismus in den Sendungen sogar offenkundig, wie bei dem hitzigen Wortwechsel der britischen Journalistin Julia Hartley-Brewer mit dem palästinensischen Politiker Mustafa Barghouti. An einem bestimmten Punkt des Interviews rief sie aus: „Oh mein Gott. Um Himmels willen, lassen Sie mich einen Satz beenden, Mann. Vielleicht sind Sie es nicht gewohnt, dass Frauen reden. Ich weiß es nicht, aber ich würde gerne einen Satz beenden“. Natürlich ist dies nur eine Erweiterung des rassistischen und orientalistischen Bildes der arabischen und der weiteren muslimischen Welt, das sich seit langem im westlichen Bewusstsein verankert hat.

Hollywood hat Araber und muslimische Männer routinemäßig als böse, gewalttätig, ignorant, chauvinistisch, fundamentalistisch und inkompetent dargestellt. Arabische und muslimische Frauen wurden durchweg als übermäßig sexualisiert und/oder kleinwüchsig dargestellt und warten darauf, von den bösen, dunkelhäutigen Männern gerettet zu werden. In journalistischen Berichten über den Nahen Osten wird die Region in ähnlicher Weise als eine Region ohne rationale Politik oder politische Meinung beschrieben. Tatsächlich wird Politik dort oft als Synonym für wütende und gewalttätige Männer gesehen, die die Straße entlang marschieren.

Überlagert man diese Annahme mit den Bildern von maskierten, bewaffneten dunkelhäutigen Palästinensern, die unschuldige und unbewaffnete hellhäutige israelische Männer und Frauen angreifen – ein kontrastreiches Bild, das in der westlichen Berichterstattung über den Gaza-Krieg eine zentrale Rolle gespielt hat -, dann sieht die Auslöschung der Palästinenser eher wie ein gerechter Krieg und nicht wie ein völkermörderischer Feldzug aus.

Aber ist der Westen überhaupt in der Lage, Massengräueltaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verurteilen? Sicher, aber nur, wenn es seinen Interessen dient. Die westliche Medienberichterstattung war kompromisslos in ihrer Verurteilung der russischen Invasion in der Ukraine und ihrer Solidarität mit dem ukrainischen Widerstand gegen die Besatzung. Aber nur, weil die Ukrainer Europäer sind, „mit blauen Augen und blondem Haar“, und „so aussehen wie wir“.

Internationale Organisationen, westliche Nichtregierungsorganisationen und Experten auf dem Bildschirm sprachen einst mit einer Stimme, als sie in den 2000er Jahren den Völkermord in Darfur verurteilten und die Notwendigkeit einer Intervention betonten. Der Hauptzweck der mit Prominenten besetzten „Save Darfur“-Kampagne bestand jedoch nicht darin, Darfur tatsächlich zu „retten“, sondern die westliche Sühne für die Untätigkeit während des Völkermords in Ruanda zu erleichtern und die Aufmerksamkeit von den Verstößen der US-geführten Koalition gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht im Irak abzulenken.

Um einen Völkermord tatsächlich zu stoppen, ist ein moralisch und ethisch fundiertes internationales Vorgehen erforderlich, bei dem nicht die Selbstverherrlichung im Vordergrund steht, sondern die sofortige Beendigung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Doch während der am meisten im Fernsehen übertragene Völkermord der Geschichte im Gazastreifen unvermindert weitergeht, scheint es, dass es im derzeitigen internationalen System keine eingebaute moralische Verpflichtung gibt, das Leben und die Menschlichkeit von Menschen zu retten, die nicht „so aussehen wie wir“.

Hoffen wir jedoch, dass die von Südafrika geführte Völkermordklage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof mir das Gegenteil beweist.

Somdeep Sen ist außerordentlicher Professor für internationale Entwicklungsstudien an der Roskilde-Universität in Dänemark. Er ist der Autor von Decolonizing Palestine: Hamas between the Anticolonial and the Postcolonial (Cornell University Press, 2020).

