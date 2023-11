https://www.middleeastmonitor.com/20231101-as-gaza-faces-genocide-why-is-jordan-peterson-fuelling-dehumanisation-of-palestinians/

Warum schürt Jordan Peterson die Entmenschlichung der Palästinenser, während Gaza vor einem Völkermord steht?

von Nasim Ahmed

1. November 2023

Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen inzwischen die Zahl der 8.000 bosnischen Muslime übersteigt, die 1995 beim Völkermord in Srebrenica massakriert wurden, klingt der Refrain „Nie wieder“ verheerend hohl. Nach Srebrenica hatte die Welt geschworen, solche Gräueltaten nie wieder zuzulassen, genau wie nach dem Holocaust. Doch nun sind wir wieder hier und sehen zu, wie Gräueltaten geschehen und unschuldige Menschen ausgelöscht werden, während die internationale Gemeinschaft wie gelähmt dasteht.

Die steigende Zahl der Toten in Gaza wirft die Frage auf: Was bedeutet „nie wieder“ wirklich, wenn Völkermorde und Massaker immer wieder rücksichtslos verübt werden?

Um jeden Zweifel daran zu zerstreuen, dass die 2,2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen einem Völkermord ausgesetzt sind, trat der oberste UN-Menschenrechtsbeauftragte diese Woche aus Protest gegen den „Völkermord“ zurück, den er in der belagerten Enklave verübt. Craig Mokhiber, der scheidende Direktor des New Yorker Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, warf der UNO vor, „erneut versagt“ zu haben, um einen Völkermord wie in Ruanda und Bosnien zu verhindern.

In einem feurigen Abschiedsbrief stufte Mokhiber Israels „großangelegtes Abschlachten“ der Palästinenser als „Lehrbuchfall von Völkermord“ ein, der in einer ethno-nationalistischen Ideologie wurzelt. Er verurteilte die USA, das Vereinigte Königreich und Europa als „völlig mitschuldig“, weil sie Israels Angriffe bewaffnet und diplomatisch gedeckt hätten. Mokhiber rief dazu auf, Israels „zutiefst rassistisches, siedler-koloniales Projekt“ zu zerschlagen und einen einzigen säkularen Staat im historischen Palästina zu errichten.

Der oberste UN-Menschenrechtsbeauftragte ist nicht der einzige, der die internationale Gemeinschaft auffordert, ihre Apathie zu überwinden und einen israelischen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern. Der außerordentliche Professor für Holocaust- und Völkermordstudien an der Stockton University und Stiftungsprofessor für das Studium des modernen Völkermords, Raz Segal, bezeichnete Israels anhaltenden Angriff auf Gaza ebenfalls als einen „Lehrbuchfall von Völkermord“, der sich vor unseren Augen abspielt. Die schiere Zerstörung und der Verlust von Menschenleben, die Rhetorik der israelischen Offiziellen und die systematische Belagerung deuten alle auf eine klare völkermörderische Absicht hin, die Palästinenser im Sinne des Völkerrechts zu vernichten, argumentierte Segal.

Er verwies auf die Tatsache, dass Israel offen erklärt hat, den Gazastreifen vollständig zu belagern“ und entsprechend“ gegen menschliche Tiere“ vorzugehen – eine Sprache, die eindeutig den massenhaften Tod von Zivilisten rechtfertigen soll. In der Zwischenzeit hat die lautstarke Dehumanisierung der Palästinenser als „böse“ durch die israelische Führung den Vorwand für unverhältnismäßige Gewalt geliefert, ganz zu schweigen von der fortgesetzten Nazifizierung der Palästinenser durch Beamte des Apartheidstaates.

Im Laufe der Geschichte haben wir die erschütternde Erfahrung gemacht, dass Völkermord und Massaker oft aus einem erschreckenden Prozess der Entmenschlichung hervorgehen. Diese beunruhigende Vorstufe entzieht den Zielgruppen systematisch ihre Menschlichkeit und ebnet den Weg für unvorstellbare Schrecken.

Dehumanisierung ist eine unheilvolle psychologische Taktik, die Menschen so weit verunglimpft, herabwürdigt und entwürdigt, dass Gewalt gegen sie gerechtfertigt, ja sogar gerechtfertigt erscheint. Durch die Verwendung einer abwertenden Sprache, schädlicher Stereotypen und entwürdigender Bilder wird den Opfern ihre Menschlichkeit abgesprochen und ihr Leben herabgesetzt. Damit wird der Grundstein für die unsäglichen Gräueltaten gelegt, die folgen.

Das Gaza-Manifest: Warum Amerikas alter Naher Osten zerbröckelt

Man braucht nur einen Blick auf die dunkelsten Kapitel der Geschichte zu werfen, um zu sehen, wie die Entmenschlichung vor einem Völkermord immer wieder ihr hässliches Gesicht zeigt. Die Nazis stellten die Juden vor dem Holocaust als „Ungeziefer“ und „Untermenschen“ dar, was die mechanisierte Ermordung von sechs Millionen Menschen begünstigte. Die extremistische Hutu-Propaganda brandmarkte die Tutsi vor dem Völkermord in Ruanda als „Kakerlaken“.

In jüngerer Zeit ist das Massaker von Srebrenica im Jahr 1995 ein erschreckendes Beispiel dafür, wie die gewaltsame Entmenschlichung das Abschlachten ermöglicht. Im Vorfeld der Morde stellten die bosnisch-serbischen Streitkräfte die bosniakischen Muslime durch eine Kampagne entmenschlichender Propaganda als Feind dar. Als 8 000 muslimische Männer und Jungen systematisch ermordet wurden, betrachteten die Täter sie als weniger als Menschen.

Die psychologische Wirkung der Entmenschlichung ist tiefgreifend, nicht nur, weil sie Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen, sondern auch, weil sie den führenden Politikern der Welt Apathie einflößt. Sie liefert nicht nur einen Vorwand für Gewalt, sondern betäubt auch unser angeborenes menschliches Mitgefühl und untergräbt moralische Grenzen. Menschen sind viel eher in der Lage, Gräueltaten zu begehen, wenn sie sich geistig von der Menschlichkeit ihrer Opfer distanzieren können.

Dieser Rückblick auf die Geschichte macht deutlich, dass der Weg zum Völkermord über die Entmenschlichung führt, eine Tatsache, die durch Israels verheerenden Angriff auf Gaza noch deutlicher wird. Aber die Entmenschlichung der Palästinenser hat nicht erst am 7. Oktober begonnen. Rhetorik und Handlungen, die den Palästinensern ihre Menschlichkeit nehmen, sind ein ständiges Merkmal des zionistischen Projekts und der Übernahme Palästinas durch Israel.

Lange bevor die Bomben fielen, hatte Israel bereits den Weg zum Völkermord mit jahrzehntelanger entmenschlichender Politik und Aktionen gegen Palästinenser geebnet. Mit Unterstützung der westlichen Staaten hat das zionistische Projekt die Palästinenser systematisch ihrer Menschlichkeit beraubt – ein Muster, das in neuen Formen bis in die Gegenwart fortbesteht.

In einem gestrigen Interview zeigten Piers Morgan und Jordan Peterson beispielsweise die beunruhigende Haltung, die die Palästinenser durch Opferbeschuldigungen entmenschlicht. Auf die Frage nach der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen, die Morgan als „ewiges Gefangenenlager“ bezeichnete, schien Peterson, der den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu kontrovers dazu aufforderte, den Gazastreifen „zur Hölle“ zu schicken, das Vorgehen Israels zu rechtfertigen und gleichzeitig Verachtung für die Palästinenser zu zeigen.

Anstatt die komplexen Faktoren anzuerkennen, die für das Leiden der Menschen im Gazastreifen unter der Blockade und der Hamas-Herrschaft verantwortlich sind, schoben Morgan und Peterson die Schuld auf die Palästinenser. Ihre Rhetorik implizierte, dass die Palästinenser ihr Leiden selbst verschuldet haben.

„Wenn Ihre Regierung eine totalitäre Bande von bewaffneten kriminellen Schlägern ist, welche Verantwortung tragen Sie als das unterworfene Volk dafür?“, fragte Peterson, nachdem er eingeräumt hatte, dass die Hälfte der Palästinenser in Gaza Kinder sind und daher nicht für die Hamas gestimmt hätten. Er erklärt, dass „die Antwort auf die Tyrannei, die Israel über die Palästinenser ausübt, nicht darin besteht, dass die Palästinenser sich selbst noch mehr Tyrannei auferlegen. Schon gar nicht im Konzert mit einer dritten Partei im Iran. Der ist durchaus bereit, sie jederzeit zu opfern.“

In einer erstaunlichen Demonstration von einseitiger Rhetorik fragt Peterson: „Welche Verantwortung tragen die Palästinenser?“ Er fährt fort, ohne die Rolle Israels bei der Unterdrückung der Palästinenser zu erwähnen: „Die Palästinenser tragen wie alle anderen Menschen die Verantwortung, der Wahrheit gerecht zu werden und der Tyrannei in ihrer Aufmerksamkeit, ihren Taten und ihrem Handeln die Stirn zu bieten.“

Peterson fährt fort, ohne Israel als Quelle der Tyrannei anzuerkennen: „Wenn du dich nicht [gegen die Tyrannei] wehrst, bezahlst du dafür, und deine Kinder auch, und dann auch deine Enkel, und auch deine Urenkel. Darin scheint etwas Ungerechtes zu liegen. Warum müssen die Kinder leiden? Die Kinder leiden für die Sünden ihrer Vorväter. Es ist ungerecht, dass die Welt so aufgebaut ist, hey, es mag ungerecht sein, aber sie ist so aufgebaut. Welche Verantwortung tragen die Menschen, die unter der Fuchtel des Totalitarismus leben, für die Tatsache, dass sie unter der Fuchtel von Totalitaristen leben? Und die Antwort lautet: keine.“

Petersons heuchlerische Rhetorik ist eklatant. Man ahnt, dass er die Juden niemals für die jahrhundertelange Verfolgung, die sie in Europa erdulden mussten, verantwortlich machen würde und dass die „Kinder für die Sünden ihrer Vorfahren leiden“. Dennoch hat er keine Skrupel, die Palästinenser ihrer Menschlichkeit zu berauben, indem er ihnen fälschlicherweise die Schuld an der verheerenden Gewalt Israels zuschiebt. Die verzerrte Darstellung der Ereignisse tilgt gründlich die Rolle Israels bei den Massakern an den unter der Apartheidherrschaft lebenden Palästinensern. Doch wenn es um das Leiden anderer geht, würde er sich niemals zu den absurden „theologischen Erklärungen“ herablassen, die er bereitwillig liefert, um die Palästinenser als Mitschuldige an ihrer eigenen Unterdrückung darzustellen.

Petersons beunruhigender Mangel an Empathie für die Palästinenser, selbst wenn sie unvorstellbares Leid ertragen müssen, zeigt, wie sehr die Palästinenser in den Köpfen vieler Menschen entmenschlicht wurden. Anstatt sich den dringenden Forderungen nach einem Waffenstillstand anzuschließen, gehen viele mit gefühllosen Rechtfertigungen hausieren, die die Gleichgültigkeit gegenüber ihrem Leid rationalisieren.

Diese Leugnung der grundlegenden Menschlichkeit der Palästinenser hat sich bei einigen einflussreichen Persönlichkeiten festgesetzt und Teile der Gesellschaft durchdrungen. Während Gaza inmitten eines Völkermordes trauert, sollte der Impuls Mitgefühl sein – und nicht erfundene Entschuldigungen, um sich abzuwenden.

