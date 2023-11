Muslim women in the West in the crosshairs of Zionists, white ‚feminists‘ As we lead the way in fighting genocide in Gaza, the only thing we need from white feminists is they get out of our way.

Palästinensische Frauen mit ihren Kindern, die nach israelischen Luftangriffen aus ihren Häusern fliehen, eilen am 11. Oktober 2023 durch eine Straße in Gaza-Stadt [Mohammed Abed/AFP].

Wenn wir uns für unsere palästinensischen Schwestern einsetzen, brauchen wir von weißen Feministinnen, die ihre Abschlachtung unterstützen, nur, dass sie uns aus dem Weg gehen.

Muslimische Frauen im Westen im Fadenkreuz von Zionisten und weißen „Feministinnen

Von Sahar Aziz

Professorin für Rechtswissenschaften und Chancellor’s Social Justice Scholar an der Rutgers Law School.

31. Oktober 2023

Seit vierundzwanzig langen Tagen und ohne ein Ende in Sicht, begeht die israelische Regierung mit ausdrücklicher und bedingungsloser Unterstützung der US-Regierung einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza.

Am 7. Oktober haben die israelischen Streitkräfte als Reaktion auf einen Terroranschlag der Hamas, bei dem rund 1.400 Menschen in Israel getötet wurden, den Gazastreifen mit der Hölle überzogen. Das israelische Militär begann mit der wahllosen Bombardierung von Häusern, Moscheen, Kirchen, Krankenhäusern und Schulen in der überbevölkerten palästinensischen Enklave und tötete dabei Tausende palästinensischer Zivilisten. Darüber hinaus hat Israel den Gazastreifen vollständig belagert und die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff, Strom und medizinischen Hilfsgütern verhindert, so dass mehr als zwei Millionen Menschen vom Tod durch Verhungern, Austrocknen und Krankheiten bedroht sind.

Damit solche Kriegsverbrechen in aller Öffentlichkeit und ohne nennenswerte Anfechtung durch die internationale Gemeinschaft begangen werden konnten, mussten die Palästinenser, die von Israels Bomben getroffen wurden, entmenschlicht und ihre Verbündeten in aller Welt als antisemitisch und gewalttätig diskreditiert werden.

Diese Fremdbestimmung erfolgt durch einen relativ einfachen Mechanismus. Zunächst werden die Palästinenser als Gruppe als barbarisch, gewalttätig und alles in allem weniger menschlich dargestellt, damit die Menschen in aller Welt nichts dagegen haben, dass sie wahllos getötet und ausgehungert werden. Dann werden diejenigen, die dieses rassistische Narrativ nicht glauben und darauf bestehen, gegen die Unterdrückung des palästinensischen Volkes zu protestieren, verleumdet, zensiert, geächtet und kriminalisiert.

An der Spitze zahlreicher Graswurzelbewegungen, intellektueller und politischer Bewegungen gegen Israels anhaltende Kriegsverbrechen in den Vereinigten Staaten und anderswo im entschieden israelfreundlichen Westen stehen muslimische Frauen. Mutige palästinensische, arabische, südasiatische und schwarze Frauen führen Massenproteste, politische Aktionskampagnen, Teach-Ins an Universitäten, Spendenaktionen für humanitäre Hilfe an und schreiben Briefe an Universitätspräsidenten, in denen sie fordern, dass diese ihre palästinensischen und muslimischen Studenten vor „Doxing“, Belästigung und Einschüchterung durch zionistische Organisationen innerhalb und außerhalb des Campus schützen.

Das zivilgesellschaftliche und politische Engagement dieser muslimischen Frauen wird fast immer mit Angriffen auf ihre eigene Sicherheit, mit Diffamierungen ihrer Person und mit Drohungen gegen ihre Beschäftigung beantwortet – alles mit dem Ziel, ihre Stimme zum Schweigen zu bringen.

Wenn diese Drohungen gegen ihr Leben und ihren Lebensunterhalt nicht wirken, werden muslimische Frauen, die sich für die Palästinenser einsetzen – insbesondere diejenigen, die Positionen im Hochschulbereich innehaben – von ihren israelfreundlichen Kollegen als „zu emotional“, „ignorant“, „bigott“ oder „fachlich inkompetent“ abgetan.

Muslimische Frauen, die gleichzeitig aufgrund ihrer Religion, ihrer Rasse und ihres Geschlechts an den Rand gedrängt werden, sind seit langem gezwungen, einen dreifachen Zwiespalt zu bewältigen, um Diskriminierung, Belästigung und Stigmatisierung zu vermeiden. Sie müssen gleichzeitig und jederzeit „gute Muslime“, „gute Frauen“ und „gute rassische Minderheiten“ sein, um zu vermeiden, dass sie im Rahmen des zwanghaften Assimilationsparadigmas, das ihr Verhalten ständig kontrolliert, zur Zielscheibe werden.

Eine „gute muslimische Frau of Colour“ zu sein, bedeutet eine tägliche emotionale und psychologische Belastung durch den Versuch, sich in die unzähligen widersprüchlichen Identitätsanforderungen einzufügen, die von der eurozentrischen, jüdisch-christlichen kulturellen Normativität auferlegt werden.

Eine „gute muslimische Frau of Colour“ kann keine Emotionen wie Wut, Frustration oder Leidenschaft zeigen, um nicht als irrational, hysterisch oder schwach zu gelten.

Eine „gute muslimische Frau of Color“ muss den USA bedingungslos treu sein. Sie muss ihre Rede häufig mit Kommentaren und Erklärungen würzen, in denen sie betont, wie dankbar sie ist, in den USA zu sein. Wie glücklich sie sich schätzen kann, in einem Land zu leben, das von weißen Männern und Frauen regiert wird, die liberale Werte wie Demokratie, Gleichheit und Freiheit hochhalten; unabhängig davon, ob sie von diesen verkündeten Werten profitiert oder nicht.

Eine „gute muslimische Frau of Colour“ darf niemals die Politik und die Praktiken westlicher Länder kritisieren, die das Völkerrecht verletzen, wahllos Muslime töten, palästinensische Zivilisten kollektiv bestrafen oder die muslimische und arabische Diaspora in angeblich liberalen Gesellschaften systematisch diskriminieren. Sie muss beweisen, dass sie den Terrorismus in keiner Form unterstützt, was eine wiederholte Verurteilung jeglicher Gewalttaten von Muslimen überall auf der Welt erfordert.

Eine „gute farbige Muslima“ kann niemals Feministin sein und sich für die Rechte muslimischer Frauen im Westen einsetzen. Weiße Frauen akzeptieren sie nur dann als Feministin, wenn sie ihre Schriften und ihr Engagement auf muslimische, arabische und südasiatische Gesellschaften ausrichtet. Aber wenn muslimische Frauen im Westen über die Diskriminierung sprechen, der sie dort ausgesetzt sind, wo sie leben, oder weiße Frauen für ihre Unterstützung von Kriegen anprangern, die muslimische Frauen im Ausland töten und verstümmeln, werden sie schnell von „Mitfeministinnen“ zu „Verräterinnen“.

So wird eine „gute muslimische Frau“ gleichzeitig infantilisiert und bevormundet, verunglimpft und zensiert und in einer Gesellschaft entpolitisiert, die nicht in der Lage ist, sie als intelligente, unabhängige, starke weibliche Führungspersönlichkeit zu sehen. Sobald ihre Kollegen, Nachbarn, Arbeitgeber und politischen Vertreter entdecken, dass sie in Wirklichkeit ihre eigene Feministin ist – und nicht deren Feministin -, diffamieren, grenzen sie sie aus, diskreditieren und ignorieren sie, während sie nach einer anderen muslimischen Frau suchen, auf die sie in ihren Medien und politischen Kampagnen als die „gute muslimische Frau der Farbe“ verweisen können.

Dieser dreifache Zwiespalt wird heute von den schwarzen, arabischen und südasiatischen muslimischen Frauen getragen, die sich in den Medien, in der Politik, in der Basisorganisation, vor Gericht und in der Wissenschaft in den USA und darüber hinaus an vorderster Front für die Menschenrechte der Palästinenser einsetzen.

Während sie sich gegen Angriffe auf sie wehren, müssen diese mutigen Frauen gleichzeitig ihre eigenen muslimischen Kinder vor Belästigung, Mobbing und Einschüchterung durch Zionisten in ihren Städten und Schulen schützen, die das Gespräch über Palästina monopolisiert haben, um zu erklären, dass nur Israelis Menschen sind, während Palästinenser, in den Worten des israelischen Verteidigungsministers, lediglich „menschliche Tiere“ sind.

Diese dreifache Bindung lässt muslimische Frauen im Westen fragen: „Warum kommen die weißen Feministinnen nicht zu unserer Verteidigung?“

Warum sind so viele weiße Feministinnen jetzt in erster Linie Zionistinnen und damit beschäftigt, unseren Ruf zu beschmutzen, indem sie uns antisemitisch nennen, nur weil wir die palästinensischen Menschenrechte verteidigen?

Warum können die weißen Feministinnen unseren Kampf zur Beendigung der Entmenschlichung palästinensischer, arabischer und muslimischer Frauen nicht als feministisches Thema begreifen?

Warum wollen weiße Frauen nur muslimische Frauen vor den Taliban, der Hamas, der Hisbollah und arabischen Regierungen retten, aber nicht vor der US-Regierung, der israelischen Regierung, zionistischen Gruppen oder weißen Männern?

Werden weiße Feministinnen jemals in den Spiegel schauen, um ihren eigenen Antifeminismus zu erkennen, wenn sie starke, kluge, selbstbewusste und furchtlose muslimische Feministinnen an ihren Arbeitsplätzen, in ihrer Nachbarschaft und an ihren Fakultäten tadeln, weil sie sich für ihre Schwestern in Gaza einsetzen?

Die Antwort auf diese Frage ist wahrscheinlich ein schallendes „Nein“ für zu viele weiße Frauen, die zu sehr darauf bedacht sind, den Status quo und ihren privilegierten Platz in der Gesellschaft zu schützen.

Doch die muslimischen Frauen im Westen brauchen ohnehin keine Unterstützung durch weiße Feministinnen.

Wir haben von unseren afroamerikanischen Schwestern gelernt. Wir brauchen keine Zustimmung oder Erlaubnis von irgendjemandem, um für das zu kämpfen, von dem wir wissen, dass es richtig ist. Wir brauchen nur weiße Feministinnen, die uns aus dem Weg gehen, damit wir die Arbeit des echten Feminismus in Solidarität mit unseren palästinensischen Schwestern tun können.

Sahar Aziz ist Professorin für Rechtswissenschaften und Chancellor’s Social Justice Scholar an der Rutgers University Law School. Sie ist die Autorin von The Racial Muslim: When Racism Quashes Religious Freedom und Gründungsdirektorin des Center for Security, Race and Rights.

