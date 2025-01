https://www.middleeasteye.net/news/why-arent-you-in-hague-blinken-final-press-conference-descends-chaos



„Warum sind Sie nicht in Den Haag?“: Blinkens letzte Pressekonferenz versinkt im Chaos

US-Außenminister wurde von Journalisten wegen der Unterstützung der USA für Israels Krieg gegen Gaza scharf kritisiert

US-Außenminister Antony Blinken spricht am 14. Januar 2025 vor dem Atlantic Council in Washington, DC (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 16. Januar 2025

Die Abschlusspressekonferenz des Außenministers der USA, Antony Blinken, wurde am Donnerstag von zwei Journalisten unterbrochen, die ihn wegen der Unterstützung der USA für Israels Krieg gegen Gaza scharf kritisierten, bevor sie gewaltsam aus dem Pressebriefingraum des Außenministeriums entfernt wurden.

Die Journalisten unterbrachen Blinken wiederholt innerhalb der ersten 15 Minuten seiner einstündigen Pressekonferenz. Der scheidende Außenminister bat beide Männer, ihre Fragen auf später zu verschieben, aber sie blieben hartnäckig, bis Sicherheitskräfte kamen, um sie aus dem Raum zu bringen.

„Warum haben Sie die Bomben weiterfliegen lassen?“, schrie Max Blumenthal, Herausgeber der Online-Nachrichtenseite Grayzone, Blinken vom hinteren Teil des Presseraums aus an. “Warum haben Sie die regelbasierte Ordnung auf dem Altar Ihres Bekenntnisses zum Zionismus geopfert?“

Als Blumenthal vom Sicherheitspersonal aus dem Raum geführt wurde, fuhr er fort, Blinken zu beschimpfen.

„Sie haben dazu beigetragen, unsere Religion, das Judentum, zu zerstören, indem Sie sie mit dem Faschismus in Verbindung gebracht haben … Ihr Schwiegervater war ein Israel-Lobbyist, Ihr Großvater war ein Israel-Lobbyist … Warum haben Sie zugelassen, dass der Holocaust unserer Zeit geschieht? Wie fühlt es sich an, wenn man sein Vermächtnis zum Völkermord werden lässt?“

Blinken ist ein jüdischer Amerikaner. Sein Großvater, Maurice Blinken, wurde in Kiew geboren, das damals zu Russland gehörte. Er wanderte in die USA aus und schloss 1921 sein Studium an der New York University und 1924 sein Jurastudium ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete er das American Palestine Institute, eine zionistische Organisation, die sich für die wirtschaftliche Lebensfähigkeit eines jüdischen Staates im Mandatsgebiet Palästina einsetzte.

„Sie haben über einen Völkermord hinweggelächelt“

Als Blumenthal die Tür erreichte, schien er seine Schreie an Matthew Miller, den scheidenden Sprecher des US-Außenministeriums, zu richten. „Du auch, Matt“, schrie er. „Du hast die ganze Zeit über nur gegrinst. Du hast über einen Völkermord hinweggegrinst.“

Blinken ging nicht auf Blumenthals Bemerkungen ein und fuhr mit seiner Erklärung fort. Ein paar Augenblicke später begann Sam Husseini, ein weiterer Journalist, Blinken mit Fragen zu löchern.

„Ich bin gerne bereit, in ein paar Minuten auf Fragen einzugehen“, antwortete Blinken.

Blinken verschwieg in seiner Aussage vor dem Kongress, dass Israel die Gaza-Hilfe blockiert hatte

Husseini schrie weiter, erwähnte Israels ‚Atomwaffen‘ und sagte dann: ‚Ich saß hier ruhig und gelassen und jetzt werde ich von zwei oder drei Leuten misshandelt‘, wobei er sich auf Sicherheitskräfte bezog, die ihn gewaltsam aus dem Raum trugen.

„Sie schwadronieren über eine freie Presse!„, schrie er.

„Verbrecher! Warum sind Sie nicht in Den Haag?“, womit er sich auf die Stadt bezog, in der sich der Internationale Strafgerichtshof befindet.

Blinken schwieg während der Zwischenrufe. Dann setzte er die Pressekonferenz fort und beantwortete kurz darauf die Fragen mehrerer Journalisten aus der Menge.

Die Biden-Regierung wurde von pro-palästinensischen Aktivisten, Wissenschaftlern und Menschenrechtsorganisationen wegen ihrer Unterstützung Israels seit den von der Hamas geführten Angriffen auf Südisrael am 7. Oktober 2023 kritisiert.

Blinken hat sich insbesondere den Zorn der Demonstranten zugezogen. Bei Auftritten in Washington wurde er häufig unterbrochen, und Demonstranten campierten monatelang vor seinem Haus in Virginia und bewarfen Autos, in denen seine Familie saß, mit roter Farbe.

Auf die Frage eines Reporters, ob er es bereue, Israel gegenüber keine roten Linien durchgesetzt zu haben, antwortete Blinken, dass die Politik der Biden-Regierung „nach dem Trauma vom 7. Oktober im Grunde von einer überwältigenden Mehrheit der Israelis unterstützt wurde“.

