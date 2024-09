Von der „Verteidigung“ zur Zerstörung: Die Entwicklung der zionistischen Aggression von Yoav Litvin

https://www.counterpunch.org/2024/09/05/from-defense-to-destruction-the-evolution-of-zionist-aggression/



von Yoav Litvin

5. September 2024

Facebook Twitter Reddit

Bild von Emad El Byed.

Die bedeutendste jüngste Eskalation im laufenden zionistischen Immobilienprojekt, das durch Apartheid und Völkermord am palästinensischen Volk ermöglicht wird, fand am7. Oktober 2023 statt, als Hamas-Kämpfer den Gefängniszaun des Gazastreifens durchbrachen und einen blutigen Überfall auf israelische Militäreinrichtungen und Grenzstädte verübten. Seitdem haben die israelischen „Verteidigungs“-Kräfte (IDF) den Gazastreifen offensiv platt gemacht, seine Infrastruktur zerstört, Land in großem Umfang beschlagnahmt und die palästinensische Bevölkerung eliminiert, gefoltert und vertrieben.

In der Zwischenzeit haben liberale Zionisten diese Ereignisse beschönigt, Fantasien über eine „Zweistaatenlösung“ wiedergekäut und die weit verbreitete Anwendung der Hannibal-Richtlinie ignoriert, während sie Netanjahu zum Sündenbock machten, der eher ein Fehler als eine Besonderheit sei. Unbestreitbar ist der Zionismus nach wie vor eine kolonialistische Bewegung mit weißer Vorherrschaft, die auf kapitalistischen Ressourcenerwerb abzielt und sich dabei das Judentum aneignet.

Betrachtet man diese Dynamik durch eine verhaltensneurowissenschaftliche Linse, die Gewalt als Ausdruck defensiver und offensiver Aggression untersucht, erhält man Einblick in die Mechanismen eines tödlichen, eskalierenden Zyklus eliminatorischer Gewalt, die ihr zugrunde liegenden Motivationen und die damit verbundene Propaganda. Die völkermörderischen imperialen Praktiken in Gaza sind eine Blaupause für künftige aggressive Aktionen im globalen Süden und für die Unterdrückung von Dissens innerhalb des imperialen Kerns. Eine solche Analyse kann daher dazu beitragen, staatliche Verbrechen aufzudecken und einen verbesserten Prozess der Wahrheit und Rechenschaftspflicht auf dem Weg zu Versöhnung, Frieden und Gerechtigkeit zu fördern.

Defensive gegenüber offensiver Aggression

Wirbeltiere, darunter auch der Mensch, zeigen Verteidigungsreaktionen, um Gefahren abzuschwächen und das Überleben zu sichern. Diese Verhaltensweisen sind mit der Aktivierung ähnlicher Hirnstrukturen und damit verbundener Neurotransmitter verbunden, was zu dem Konsens führt, dass sie arttypisch sind und in Form, Funktion und Auslösern bei allen Arten übereinstimmen.

Das Defensivverhalten wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Der Kontext spielt eine entscheidende Rolle: Ein Tier wird in der Regel vor einer Bedrohung fliehen, wenn eine Flucht möglich ist, und erstarren, wenn es gefangen ist. Auch die Intensität des Reizes ist wichtig. Unklare Reize lösen ein Risikobewertungsverhalten aus, während klare und unmittelbare Bedrohungen Flucht, Vermeidung, Abwehr und/oder Angriff auslösen. Auch die Entfernung zur Bedrohung hat Einfluss auf die Verteidigungsstrategien; größere Entfernungen führen zu Vermeidung, während kürzere Entfernungen und Kontakt zu defensiver Bedrohung und Angriffshaltung führen, die zusammen als defensive Aggression bezeichnet werden.

Das Hauptziel der offensiven Aggression ist im Gegensatz zur defensiven Aggression der Erwerb von Ressourcen. Offensive Aggression richtet sich gegen Konkurrenten und beinhaltet in der Regel Streitigkeiten um Territorien und den Zugang zu Ressourcen, die für den evolutionären Erfolg entscheidend sind. In vielen Säugetier- und Primatengruppen wird offensive Aggression eingesetzt, um die Autorität innerhalb einer sozialen Hierarchie zu etablieren, in der sowohl dominante als auch untergeordnete Rollen für das kollektive Überleben entscheidend sind, so dass sie in der Regel nicht tödlich ist.

Im Gegensatz dazu wird die defensive Aggression oder „Selbstverteidigung“ durch die wahrgenommene Intensität der Bedrohung bestimmt und kann bis zu tödlicher Gewalt eskalieren. Eine Analyse von Kampfmustern bei Tieren zeigt, dass offensive Aggression auf geschützte Körperbereiche abzielt, um Dominanz zu zeigen, während defensive Aggression auf verletzliche Körperstellen abzielt.

Eine Extrapolation auf das menschliche Sozialverhalten zeigt interessante Parallelen. Kollektive offensive Aggression, auch Krieg genannt, eine weitaus spätere, explizit menschliche Entwicklung, die sich in der Aneignung und Annexion von Territorium durch Eroberung ausdrückt, ist durch die UN-Charta verboten, und die Errichtung und Ausweitung von Siedlungen auf solchem Land ist ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte. Im Gegensatz dazu erkennt Artikel 51 der UN-Charta ausdrücklich die Selbstverteidigung, einschließlich defensiver Aggression, als Recht an.

Jüdische Verteidigung

Die Ermordung von Zar Alexander II. im Jahr 1881, die von der revolutionären Gruppe Narodnaja Wolja („Volkswille“) verübt wurde, löste einen Anstieg der antisemitischen Stimmung und weit verbreitete Pogrome aus.

Als Reaktion auf diesen Ansturm antisemitischer Gewalt verteidigten sich die Juden nach den oben beschriebenen Mustern. Erstens entschieden sich diejenigen, die über die Mittel und Möglichkeiten verfügten, für die Flucht nach Westeuropa, Nord- und Südamerika, Australien und andere Ziele. Zweitens entschieden sich viele für die Vermeidung, indem sie sich weiter in jüdischen Gemeinden – Schtetls – isolierten. Drittens entschied sich eine Minderheit für defensive Aggression und bildete organisierte Selbstverteidigungseinheiten, um antisemitische Angriffe abzuwehren.

In dieser Zeit waren viele jüdische Einwohner zwar säkular geworden, aber nicht emanzipiert. Folglich war ihr Verständnis von Antisemitismus und der damit verbundenen Gewalt und Traumatisierung modern und stand im Gegensatz zum traditionellen jüdischen Glauben, der Unterdrückung und Härte als göttliche Strafe für Sünden ansah.

Der Zionismus, der inmitten des Aufkommens europäischer kolonialer und nationalistischer Bewegungen und der Auferlegung der restriktiven „Maigesetze“ zum Landbesitz in jüdischen Gemeinden im Russischen Reich entstand, erkannte das Potenzial dieser Dynamik. Sie präsentierten eine ermächtigende Vision eines „neuen Juden“ und lehnten überholte, als passiv und schwach empfundene Überzeugungen ab, einschließlich der alleinigen Abhängigkeit von der Verteidigung. Stattdessen traten die Zionisten für eine offensive Reaktion auf die Unterdrückung ein und übernahmen die antisemitische Vorstellung, dass die Juden für ihr eigenes Leid verantwortlich seien, indem sie Segregation und Landerwerb in einem neuen Heimatland als Lösung propagierten.

Zionistische Propaganda

Nationalistische Propaganda verschmilzt die Wahrnehmung des „Selbst“ mit der der „Nation“ zu einer kohärenten, der herrschenden Klasse gegenüber loyalen Identität. Die zionistische Propaganda verschmilzt die jüdische Sehnsucht nach Sicherheit mit weißer Vorherrschaft, messianischen und faschistischen Ideologien, die auf Landraub abzielen.

Der Siedlerkolonialismus stützt sich häufig auf die Darstellung der Zielgebiete als von entmenschlichten, primitiven Barbaren bewohnt, die des Landes nicht würdig sind. Im Gegensatz zur Realität einer historisch kontinuierlichen palästinensischen Gesellschaft mit einer gebildeten und politisch engagierten städtischen Elite und einem florierenden Netz ländlicher Gemeinschaften erlaubte diese Darstellung den Zionisten, die einheimische palästinensische Bevölkerung ohne moralische Bedenken zu vertreiben, indem sie die Errichtung von „jüdischen“ Siedlungen als göttliches Recht darstellten.

In diesem Kontext wurde jede Bedrohung des fabrizierten zionistischen Kollektivs existenziell und diente als Rechtfertigung für eine oft brutale, so genannte „defensive“ Reaktion, die den Völkermord an den einheimischen, palästinensischen „Anderen“ beinhaltete.

In den Anfängen der Bewegung setzten die Zionisten verschiedene Siedlungstaktiken in Palästina ein, was zu häufigen Zusammenstößen mit der palästinensischen Bevölkerung führte. Die Ursachen für die Spannungen waren in der Regel Landstreitigkeiten, Auseinandersetzungen um Weideland, die Nutzung von Quellwasser und Brunnen, Diebstähle und Raubüberfälle. Infolgedessen wurden zionistische Selbstverteidigungsmilizen gebildet, die die Siedlungen auf dem erworbenen Land schützen sollten.

Die greifbaren Vorteile der zionistischen Offensivaggression – Macht und Ressourcen – in Verbindung mit der von den Zionisten geförderten verstärkten jüdischen Einwanderung, dem Aufkommen des Antisemitismus in Europa und dem britischen Passfield-Weißbuch (1930), das die jüdische Einwanderung und den Landerwerb in Palästina zu begrenzen versuchte, sowie die zunehmende Häufigkeit arabischer Aufstände ermutigten die verschiedenen zionistischen Milizen, zunehmend zu offen offensiven Taktiken überzugehen, wie z. B. der Doktrin von „Mauer und Wachturm“.

Ihr Ziel war es, sich so viel Land wie möglich mit so wenig Palästinensern wie möglich zu sichern, wobei sie offensive Taktiken in Verbindung mit der propagierten jüdischen Opferrolle, der so genannten Abschreckung und der Entmenschlichung des palästinensischen Volkes einsetzten, um die Brutalität der defensiven Aggression zu rechtfertigen, d. h. die Selbstverteidigung – die Fähigkeit, auf eine Bedrohung mit allen erforderlichen Mitteln, einschließlich tödlicher Gewalt, zu reagieren.

Das Konzept der „Selbstverteidigung“ hat für die Kolonisierten und die Kolonisatoren völlig unterschiedliche Bedeutungen. Für die Kolonisierten ist das Selbst in ihrem angestammten Land, ihrer Identität und ihren Ressourcen verwurzelt. Im Gegensatz dazu beruht das Selbst des Kolonisators auf Expansionismus, einer künstlichen Identität und gestohlenen Ressourcen.

Die erste zionistische Miliz, die später in die IDF umgewandelt wurde, hieß „Haganah“ – „Verteidigung“ auf Hebräisch – und die Mission der Siedler wurde in drei Stufen beschrieben: Vom Überleben zur Verteidigung zum Kampf zum Krieg“.

Diese Strategie gipfelte in der palästinensischen Nakba, die als israelischer „Unabhängigkeitskrieg“ schöngeredet wurde, in dem Israel unter dem Deckmantel der „Verteidigung“ Massenvertreibungen, Völkermord und Landraub durchführte.

Gräuelpropaganda und Völkermord

Noch während die Ereignisse vom7. Oktober ihren Lauf nahmen, starteten die zionistischen Führer in Politik, Militär und Medien eine Propagandakampagne, die ihrem bewährten Muster des kolonialen Völkermords diente.

Die Kampagne richtete sich an die israelische Bevölkerung mit zionistischen Tropen, die darauf abzielten, eine einheitliche Front gegen das palästinensische Volk zu stärken, einschließlich ihrer Entmenschlichung durch die Wiedereinführung der Angstkonditionierung mit Vergewaltigungsvorwürfen im Stil von Jim Crow und anderen fiktiven Schrecken. Diese absichtliche, bösartige Stickerei diente dazu, Unterstützung für eine groß angelegte, als „Selbstverteidigung“ gebrandmarkte eliminatorische Aggression zu gewinnen, die den Schock der israelischen Öffentlichkeit in einen völkermörderischen Tribalismus verwandelte und die Aufmerksamkeit von Israels politischen, geheimdienstlichen und militärischen Versäumnissen ablenkte, die den Angriff der Hamas ermöglichten. Darüber hinaus half die Kampagne der Regierung, sich die entscheidende öffentliche Unterstützung für die Massenmobilisierung von Reserveeinheiten zu sichern, und ebnete so den Weg für die anschließende groß angelegte Bodeninvasion des Gazastreifens, die von einer Vielzahl von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begleitet wurde.

Während das zugrundeliegende Ziel mit der historischen zionistischen Kriminalität übereinstimmte – die Aneignung des Gazastreifens mit so wenig Palästinensern wie möglich -, versuchte die israelische Kampagne, rechtliche Hindernisse für die Eroberung zu umgehen, indem sie die Angriffevom 7. Oktober als existenzielle Bedrohung und Verteidigung von Geiseln darstellte, die eine defensive Aggression rechtfertigten. Auf diese Weise wurde die jüdische Opferrolle während der gesamten zionistischen Geschichte als Mittel zur Unterdrückung, Apartheid und zum Völkermord an den Palästinensern eingesetzt, während sich die zionistischen Führer und ihre Wohltäter in Washington bereicherten.

Was als Aufruf zur „Selbstverteidigung“ begann, hat sich zu einem militärischen Abenteuer mit offen offensiven Zielen und damit verbundener Propaganda entwickelt, einschließlich einer potenziellen Annexion des Gazastreifens und möglicherweise auch des Libanon, während gleichzeitig Angriffe von Siedlern und massiver Landraub im besetzten Westjordanland übertüncht werden. Die „Selbstverteidigung“ wurde sogar als Vorwand für Folter benutzt.

In ähnlicher Weise wurde der Staat Israel unter der propagierten Prämisse der „Selbstverteidigung“ gegründet, doch heute wie damals, da seine Führer mit einem Atomkrieg im Nahen Osten und damit in der ganzen Welt drohen, ist seine offensive Aggression eindeutig und kriminell. Im Gegensatz dazu hat das palästinensische Volk das uneingeschränkte Recht, sich mit allen Mitteln gegen die zionistische Aggression zu verteidigen.

Yoav Litvin ist Doktor der Psychologie/Verhaltensneurowissenschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte yoavlitvin.com/about/

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …