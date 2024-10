https://www.trtworld.com/magazine/what-october-7-means-in-the-history-of-israel-palestine-conflict-18215925



Was der 7. Oktober in der Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts bedeutet

Von Murat Sofuoglu

6. Oktober 2024

Der 7. Oktober hat in der Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts veraltete Codes überholt und lässt globale Beobachter seine langfristigen Auswirkungen und möglichen Entwicklungen hinterfragen.

Israel-Hamas

Die Wurzeln des israelisch-palästinensischen Konflikts lassen sich bis ins späte 19. Jahrhundert zurückverfolgen, als die zionistische Bewegung entstand, die sich die Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina zum Ziel gesetzt hatte. Seitdem war die Region Schauplatz einer Reihe von Kriegen, Besatzungen und Aufständen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Konflikt so heftig aufflammt. Vom arabisch-israelischen Krieg 1948 über den Sechstagekrieg 1967 und den Libanonkrieg 1982 bis hin zu den beiden palästinensischen Intifadas hat die Region unzählige gewalttätige Krisen erlebt. Was den 7. Oktober jedoch auszeichnet, ist die Fähigkeit der Hamas, israelisches Territorium zu halten, wenn auch nur für kurze Zeit – etwas, das bisher keine palästinensische Widerstandsgruppe erreicht hatte.

Hamas-Kämpfern gelang es, die Militärbasis Re’im, das Hauptquartier der israelischen Gaza-Division, in einer Operation zu erobern, bei der alle dort stationierten israelischen Soldaten getötet oder gefangen genommen wurden. Zwar eroberten israelische Streitkräfte die Basis schließlich zurück, doch erschütterte dies das Gefühl der militärischen Überlegenheit Israels.

Warum ist der 7. Oktober anders?

Für viele palästinensische Kommentatoren sind die Ereignisse vom 7. Oktober beispiellos. „Nicht, dass ich mich erinnere“, sagt Kamel Hawwash, ein palästinensischer Professor, Schriftsteller und politischer Analyst, gegenüber TRT World und verweist auf die Einzigartigkeit des 7. Oktobers, da zum ersten Mal israelisches Gebiet in dem langjährigen Konflikt eingenommen wurde.

Sami al-Arian, ein weiterer palästinensischer Akademiker, schloss sich dieser Ansicht an und merkte an, dass die Hamas Israel zwar schon oft angegriffen habe, dies jedoch das erste Mal sei, dass sie kurzzeitig israelisches Gebiet eingenommen habe.

„Man könnte auch hinzufügen, dass dies das erste Mal seit dem Krieg von 1973 ist, dass Israel zuerst angegriffen wurde. Selbst damals wurde Israel dieses Mal auf seinem „eigenen“ Territorium angegriffen, im Gegensatz zu 1973, als Ägypten es auf dem Sinai und die Syrer auf den Golanhöhen angriffen“, sagt Arian gegenüber TRT World.

Andere

Während des Oktoberkriegs 1973 posieren ägyptische Truppen auf einem Bunker, auf dem sie gerade ihre Flagge gehisst haben, auf der israelischen Bar-Lev-Linie östlich des Suezkanals in Ägypten, am 13. Oktober 1973.

Die Sinai-Halbinsel, die zweimal von Israel besetzt wurde, zuerst in den späten 1950er Jahren und dann zwischen 1967 und 1982, ist ein ägyptisches Territorium, und die Golanhöhen, die seit 1973 unter der Besatzung Tel Avivs stehen, gehören offiziell zu Syrien.

Joost Hiltermann, Programmdirektor für den Nahen Osten bei der International Crisis Group, reflektierte über die Bedeutung des 7. Oktobers. „So etwas haben wir noch nie erlebt“, sagte er, fügte aber hinzu, dass es in gewisser Weise eine Fortsetzung der langjährigen Konfliktmuster sei.

Hiltermann beschrieb den Angriff als „eine Kombination aus allem, was vorher war“, und verwies dabei auf die verschiedenen Phasen des palästinensischen Widerstands, von den staatlich unterstützten Bemühungen Ägyptens und anderer arabischer Länder in den 1960er und 1970er Jahren bis hin zu den Intifadas und mehreren Gaza-Kriegen mit Israel.

Einige Analysten zogen Parallelen zum Oktoberkrieg von 1973, einem weiteren entscheidenden arabisch-israelischen Konflikt, der ebenfalls Anfang Oktober begann. Diesmal wurde Israel jedoch innerhalb seiner Grenzen angegriffen, was in krassem Gegensatz zu 1973 steht, als Ägypten und Syrien israelisch besetzte Gebiete ins Visier nahmen.

Am 7. Oktober 2023 wurden bei Angriffen der Hamas 1.180 Israelis, darunter auch Zivilisten, getötet und 2.400 verletzt, als die palästinensische Widerstandsgruppe 251 Geiseln in Gaza nahm. Nach dem Angriff tötete Israel fast 42.000 Palästinenser, hauptsächlich Frauen und Kinder.

Was hat sich durch den 7. Oktober geändert?

Vor dem 7. Oktober war Israel zuversichtlich, dass sich die langjährige politische Gleichung im Nahen Osten, die sich historisch geweigert hatte, die Existenz eines jüdischen Staates in einer überwiegend muslimischen arabischen Region anzuerkennen, zu seinen Gunsten verschoben hatte. Mehrere arabische Staaten hatten dank der Vermittlung der Trump-Regierung begonnen, ihre Beziehungen zu Israel zu normalisieren.

AP-Archiv

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, US-Präsident Donald Trump, der bahrainische Außenminister Khalid bin Ahmed Al Khalifa und der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, posieren für ein Foto, nachdem sie im September 2020 in Washington die Abraham-Abkommen unterzeichnet haben. Foto: Alex Brandon

„Vor dem 7. Oktober schien Israel das letzte Kapitel seines Siedlerkolonialprojekts in Palästina zu schreiben. Es hatte die palästinensische Führung fast unterworfen, die nominelle Einheit der arabischen Unterstützung für Palästina zerbrochen und war bereit, einen Großteil des Westjordanlands zu annektieren“, sagt Ramzy Baroud, ein palästinensischer Autor und Analyst, und bezieht sich dabei auf diese Normalisierungen, die Marginalisierung der Palästinensischen Autonomiebehörde und die anhaltende Belagerung des Gazastreifens.

Baroud beschreibt Netanyahus Rede vor den Vereinten Nationen im Jahr 2023 als „Höhepunkt eines verheerenden Moments in der Geschichte“, als der israelische Premierminister eine Karte präsentierte, auf der alle palästinensischen Gebiete ausgeschlossen waren, und sie als „Neuer Naher Osten“ bezeichnete. In Netanyahus Vision „existierte Palästina nicht als politische Realität, und die Palästinenser waren als Nation mit Handlungsfähigkeit und Bestrebungen nicht mehr relevant“, sagt Baroud.

Zwei Wochen nach Netanyahus UN-Rede änderten die unerwarteten Ereignisse vom 7. Oktober jedoch alles: „Die Palästinenser wurden wieder in den Mittelpunkt eines zukünftigen Friedens im Nahen Osten gerückt, die militärische Fähigkeit Israels, politische Ergebnisse durch Gewalt durchzusetzen, wurde neutralisiert und die Normalisierung zwischen Israel und den arabischen Staaten als unhaltbare Farce entlarvt“, fügt Baroud hinzu.

Der Angriff vom 7. Oktober ermöglichte es der Hamas, die Integration Israels in den Nahen Osten „sehr effektiv zu stören“, insbesondere durch den geplanten „Economic Corridor“ zwischen Indien, dem Nahen Osten und Europa, und „einen neuen Krieg zu beginnen“, so Hiltermann. Er ist jedoch auch der Meinung, dass die Hamas insgesamt nicht viel erreicht hat.

Regionale Auswirkungen

Das internationale Ansehen Israels ist unter Druck geraten. Westliche Länder, insbesondere in Europa, äußern sich immer kritischer über das Vorgehen Israels. Gleichzeitig haben palästinensische Befürworter in der globalen öffentlichen Meinung an Boden gewonnen.

Reuters

Eine spanische Protestkundgebung zur Unterstützung Palästinas in Madrid.

Nach dem 7. Oktober ist die regionale Diplomatie Israels, insbesondere die Gespräche mit Saudi-Arabien, die sich in Richtung einer Normalisierung bewegten, ins Stocken geraten. Saudi-Arabien hat eine Normalisierung mit Tel Aviv abgelehnt, da es das Blutbad im Gazastreifen als inakzeptabel ansieht. Länder wie die Türkei, Südafrika und der Iran erneuerten ihre Kritik an den Handlungen Israels, während bei den Vereinten Nationen Großmächte wie China und Russland ihre Besorgnis über das Verhalten Israels zum Ausdruck brachten.

UN-Experten warnten Israel, dass es Gefahr laufe, zu einem „Paria“-Staat zu werden. Im Gegensatz zu den USA verurteilten China und Russland, die beiden Großmächte, auf UN-Plattformen die israelischen Angriffe mit Pager und Walkie-Talkie im Libanon, was auch als Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht angesehen wird, während einige europäische Staaten wie Spanien und Irland Tel Aviv vor weiteren Verstößen warnten.

Baroud argumentiert, dass sich weltweit eine neue Form der Legitimität abzeichnet, die mit Gaza in Einklang steht und sich gegen die israelische Besatzung und Menschenrechtsverletzungen richtet. Diese Verschiebung, so schlägt er vor, ersetzt die alte Ordnung, da Israel angesichts des „legendären Widerstands“ der Palästinenser an dem festhält, was er als „unsägliche Gräueltaten“ bezeichnet.

„Die Legitimität gehört jetzt denen, die sich mit Gaza solidarisieren, für Gaza kämpfen und sterben und die Grenzen des Konflikts im Namen von Gaza erweitern. Jeder, der auf der anderen Seite dieser Gleichung steht, hat eine beispiellose Delegitimierung erlitten.“

Der 7. Oktober hat die Landschaft des Israel-Palästina-Konflikts zweifellos verändert. Was einst als eine feststehende politische Gleichung galt, bei der Israel die Kontrolle fest in der Hand hatte und die Hoffnungen der Palästinenser schwanden, ist nun in Unsicherheit geraten. Der Angriff hat nicht nur die Verwundbarkeit Israels aufgedeckt, sondern auch bestätigt, dass Frieden im Nahen Osten nicht erreicht werden kann, ohne die Palästinafrage anzugehen.

„Das bedeutet, dass die Zeit nach dem 7. Oktober zweifellos eine Neufassung der politischen und geopolitischen Regeln erzwingen wird, die in den letzten Jahrzehnten für Palästina, ja für den gesamten Nahen Osten galten, einschließlich der Position Israels gegenüber den arabischen Staaten und des auf die USA ausgerichteten Paradigmas der regionalen Macht“, sagt Baroud.

