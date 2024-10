https://english.almayadeen.net/news/politics/-we-are-all-hamas—south-africans-chant-on-al-aqsa-flood-an



„Wir sind alle Hamas“: Südafrikaner skandieren am Jahrestag der Al-Aqsa-Flut

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

6. Oktober 2024

In den Straßen der südafrikanischen Hauptstadt fand eine Demonstration zur Unterstützung Palästinas und des Libanon statt, die den ersten Jahrestag der Operation Al-Aqsa Flood markierte.

Demonstranten gingen in den Straßen der südafrikanischen Hauptstadt auf die Straße, um ihre Solidarität mit Palästina und dem Libanon zu bekunden und den ersten Jahrestag der Operation Al-Aqsa Flood zu begehen. Die Organisatoren des Protests reichten auch ein Memorandum beim Parlament ein, in dem sie ihre Ablehnung gegenüber „Israel“ zum Ausdruck brachten.

Die Demonstranten schwenkten Fahnen und Transparente zur Unterstützung Palästinas und des Libanons, riefen Slogans und verurteilten die Aggression und die Verbrechen, die „Israel“ gegen beide Nationen begangen hat.

Bei der von der Palästina-Solidaritätskampagne organisierten Demonstration wurden Transparente mit der Aufschrift „Israel“ als Mittäter bei Völkermord und Rassismus gezeigt. Einige trugen die palästinensische Kufiya, während andere Slogans wie „Wir sind alle Hamas“ und „Zionismus ist Rassismus“ hochhielten.

Die Demonstranten brachten ihre starke Unterstützung für die beim Internationalen Gerichtshof eingereichte Klage Südafrikas gegen „Israel“ zum Ausdruck, in der „Völkermord in Gaza“ vorgeworfen wird.

Die Organisatoren legten dem Legislativrat (Parlament) ein Memorandum vor, in dem sie die Regierung aufforderten, die UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung von 1973 durchzusetzen, um Maßnahmen wie den Boykott „Israels“ zu ermöglichen.

Während sich der israelische Völkermord in Gaza seinem ersten Jahrestag nähert, dauern die Proteste in vielen westlichen und islamischen Ländern an.

Die Demonstranten verurteilen die israelische Aggression und zeigen ihre Solidarität mit den Menschen in Gaza, die beispiellose Angriffe auf Zivilisten und Infrastruktur erdulden müssen, die durch die unmenschlichen Bedingungen unter Belagerung noch verschlimmert werden. Die brutale israelische Aggression hat sich auch auf den Libanon ausgeweitet und die Spannungen in der Region weiter verschärft.

Am 5. Oktober versammelten sich Tausende zum Marsch „Free Palestine“, der am Russell Square in London in Richtung Whitehall begann und die anhaltenden Forderungen nach Gerechtigkeit und einem sofortigen Waffenstillstand hervorhob.

In London fand eine bedeutende Solidaritätskundgebung für Palästina und den Libanon statt, bei der die Demonstranten die britische Regierung aufforderten, Waffenverkäufe an „Israel“ einzustellen. Während der Veranstaltung wurden Bilder des Märtyrers und Generalsekretärs der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, prominent gezeigt.

