LIVE-BLOG: Israelische Armee rückt erneut in Dschabalija ein | Luftangriffe auf Beirut gehen weiter | Al-Qassam: Heftige Kämpfe – Tag 366

6. Oktober 2024

Israel führte weiterhin Massaker in Gaza durch. (Foto: via QNN)

Von Palestine Chronicle Staff

Die israelische Armee kündigte eine weitere Militäroperation im Gebiet Jabaliya im Norden des Gazastreifens an, nachdem das Gebiet unerbittlich bombardiert und beschossen worden war.

Israelische Streitkräfte führten weiterhin Luftangriffe im gesamten Libanon und in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut durch.

Die Al-Qassam-Brigaden gaben bekannt, dass ihre Kämpfer in den Durchbruchsachsen im Norden des Gazastreifens in heftige Kämpfe mit eindringenden israelischen Streitkräften verwickelt sind.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums (Gaza) wurden seit Beginn des andauernden Völkermords in Gaza durch Israel am 7. Oktober 2023 41.870 Palästinenser getötet und 97.166 verwundet.

Sonntag, 6. Oktober, 17:13 Uhr (palästinensische Zeit)

Iran zitiert australischen Botschafter ein

TASNIM: Das iranische Außenministerium zitiert den australischen Botschafter wegen der „voreingenommenen“ Haltung seines Landes zu den jüngsten Ereignissen in der Region vor.

So., 6. Okt., 17:13 Uhr (palästinensische Zeit)

Al-Qassam überfällt israelische Streitkräfte

AL-QASSAM-BRIGADEN: Unsere Kämpfer sprengten ein Haus, das zuvor mit Sprengfallen präpariert worden war, gegen eine zionistische Truppe von 10 Soldaten in die Luft und töteten und verwundeten sie im türkischen Hawuz-Gebiet, westlich des Lagers Jabaliya, nördlich des Gazastreifens.

Sonntag, 6. Oktober, 17:13 Uhr (palästinensische Zeit)

Zahl der Verletzten bei der Operation in Beerscheba steigt auf 24

SOROKA KRANKENHAUS: Das Soroka Krankenhaus gab bekannt, dass es 24 Verletzte des Schussangriffs in Beerscheba aufgenommen hat, von denen sich zwei in einem ernsten Zustand befinden.

Sonntag, 6. Oktober, 16:36 Uhr (Ortszeit Palästina)

Al-Quds Brigaden: Wir haben den Gaza-Streifen bombardiert

AL-QUDS BRIGADEN: Wir haben Aschkelon und die Siedlungen im Gaza-Streifen mit einem Raketenhagel bombardiert.

Sonntag, 6. Oktober, 16:36 Uhr (Ortszeit Palästina)

Zwei Soldaten in Gaza schwer verletzt

ISRAELISCHE ARMEE: Die Besatzungsarmee gab zu, dass ein Offizier und zwei Soldaten bei den heutigen Kämpfen im nördlichen Gazastreifen schwer verletzt wurden.

Sonntag, 6. Oktober, 16:36 Uhr (Ortszeit Palästina)

Verletzter israelischer Soldat erliegt seinen Verletzungen

ISRAELISCHE ARMEE: Die Besatzungsarmee gab den Tod eines Reserveoffiziers bekannt, der seinen Verletzungen erlag, die er sich im vergangenen Juni bei Kämpfen im nördlichen Gazastreifen zugezogen hatte.

Sonntag, 6. Oktober, 16:12 Uhr (Ortszeit Palästina)

Sirenen heulen in Gaza-Umschlag, Aschkelon

HEIMATFRONT-KOMMANDO: In Aschkelon und mehreren Gebieten im Gazastreifen heulen Sirenen.

Sonntag, 6. Oktober, 16:12 Uhr (Ortszeit Palästina)

Israelischer Soldat bei Militäroperation in Beerscheba getötet

ISRAELISCHE MEDIEN: Die bei der Militäroperation in Beerscheba getötete israelische Frau war Soldatin. Bei der Operation wurden mindestens 13 Menschen verletzt, einer davon in kritischem Zustand.

Sonntag, 6. Oktober, 16:12 Uhr (Ortszeit Palästina)

Al-Qassam zündet Bodenbomben in Dschabalija

AL-QASSAM-BRIGADEN: Wir haben Bodenbomben in einem israelischen gepanzerten Mannschaftstransportwagen und zwei D9-Bulldozern in den nordwestlichen Gebieten von Gaza-Stadt gezündet.

Sonntag, 6. Oktober, 16:12 Uhr (Ortszeit Palästina)

Ein Israeli bei Operation in Beerscheba getötet

CHANNEL 14: Ein israelischer Siedler wurde bei einer Operation in der Nähe des Hauptbahnhofs von Beerscheba im Süden Israels getötet.

ISRAELISCHER KRANKENWAGEN: Zehn Israelis wurden bei dem Angriff verletzt.

Sonntag, 6. Oktober, 16:12 Uhr (palästinensische Zeit)

„Vorfall“ in Beerscheba noch nicht vorbei

ISRAELISCHE MEDIEN: Die israelische Polizei forderte alle auf, sich vom Hauptbahnhof in Beerscheba fernzuhalten, da der Sicherheitsvorfall noch nicht vorbei sei.

Sonntag, 6. Oktober, 16:12 Uhr (palästinensische Zeit)

Drei Tote in Shati

AL-AQSA TV: Bei einem israelischen Bombenangriff auf das Haus der Familie Al-Mashharawi im Lager Al-Shati westlich von Gaza-Stadt wurden drei Märtyrer getötet und mehrere Personen verletzt und vermisst.

Sonntag, 6. Oktober, 16:12 Uhr (Ortszeit Palästina)

Zehn Israelis bei Angriff in Beerscheba verletzt

ISRAELISCHER HEERESRADIO: Bei einem Messer-Angriff am Hauptbahnhof in Beerscheba im Süden Israels wurden mehrere Menschen verletzt. Es wurde bestätigt, dass israelische Besatzungstruppen den Angreifer getötet haben.

Sonntag, 6. Oktober, 16:12 Uhr (Ortszeit Palästina)

Al-Qassam-Kämpfer schießen auf Soldaten in Beit Hanoun

AL-QASSAM-BRIGADEN: Unsere Kämpfer haben einen israelischen Soldaten in der Al-Banat-Straße östlich von Beit Hanoun, nördlich des Gazastreifens, getötet.

Sonntag, 6. Oktober, 16:12 Uhr (palästinensische Zeit)

Hisbollah bombardiert Siedlung Shlomi

Hisbollah: Wir haben eine Menge israelischer feindlicher Soldaten in der Siedlung Shlomi mit einem Raketenhagel bombardiert, um Gaza zu unterstützen und den Libanon und sein Volk zu verteidigen.

Sonntag, 6. Oktober, 16:12 Uhr (Ortszeit Palästina)

Widerstand sprengt Merkava-Panzer in Dschabalija

AL-QASSAM-BRIGADEN: Wir haben einen hochexplosiven Sprengsatz in einem zionistischen Merkava-4-Panzer gezündet, der von einer Reihe von Soldaten östlich des Lagers Dschabalija, nördlich des Gazastreifens, umstellt war.

Sonntag, 6. Oktober, 16:12 Uhr (Ortszeit Palästina)

Israelische Angriffe in Syrien

SYRISCHEN MEDIEN: Ein israelisches Flugzeug startete einen Angriff aus dem libanesischen Luftraum auf drei Autos, die Hilfsgüter transportierten, in der Industriestadt Hasiya in der Region Homs.

Sonntag, 6. Oktober, 16:12 Uhr (Ortszeit Palästina)

Sirenen ertönen in Obergaliläa

HEIMATFRONT-KOMMANDO: In mehreren Städten in Obergaliläa ertönen Sirenen, die vor Raketenangriffen aus dem Südlibanon warnen.

Sonntag, 6. Oktober, 16:12 Uhr (Ortszeit Palästina)

Weitere israelische Angriffe im Libanon

AL-MAYADEEN: Israelische Luftangriffe richteten sich gegen die Stadt Baalbek und die Stadt Taraya im Bekaa-Tal im Osten des Libanon.

LIBANESISCHEN MEDIEN: Israelische Streitkräfte bombardierten ein Haus in Burj al-Barajneh in der Nähe der südlichen Vororte von Beirut.

Sonntag, 6. Oktober, 13:48 Uhr (palästinensische Zeit)

Islamischer Widerstand im Irak: Wir haben drei Einsätze auf den Golanhöhen durchgeführt

ISLAMISCHER WIDERSTAND IM IRAK: In den frühen Morgenstunden des Sonntags haben wir in drei getrennten Einsätzen auf den besetzten syrischen Golanhöhen drei Ziele mit Drohnen angegriffen.

Sonntag, 6. Oktober, 13:48 Uhr (Ortszeit Palästina)

175 Journalisten seit dem 7. Oktober in Gaza getötet, 2023

MEDIENBÜRO DER GAZA-REGIERUNG: Die Zahl der getöteten Journalisten ist seit Beginn des Vernichtungskrieges im Gazastreifen auf 175 gestiegen.

Sonntag, 6. Oktober, 13:48 Uhr (Ortszeit Palästina)

UNRWA-Beamter in Gaza getötet

MEDIZINISCHE QUELLEN (an Al-Jazeera): Die Einsatzleiterin des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), Ahed Al-Muqayyad, wurde bei einem israelischen Bombenangriff auf das Lager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet.

Sonntag, 6. Oktober, 12:53 Uhr (Ortszeit Palästina)

Widerstand tötet israelischen Soldaten in Gaza

AL-QUDS-BRIGADEN: Unsere Kämpfer haben in Zusammenarbeit mit den Al-Qassam-Brigaden einen israelischen Soldaten östlich der Stadt Beit Hanoun im Norden des Gazastreifens erschossen.

Sonntag, 6. Oktober, 12:53 Uhr (palästinensische Zeit)

Israel in höchster Alarmbereitschaft

BEFEHLSHABER DER ISRAELISCHEN ARMEE: Wir sind in höchster Alarmbereitschaft und am Vorabend des Jahrestages des 7. Oktobers vorbereitet.

So., 6. Okt., 12:53 Uhr (Ortszeit Palästina)

IRGC: Anführer des Widerstands haben keine iranischen Streitkräfte angefordert

IRGC-KOORDINATIONSBEAMTER: Die Anführer des Widerstands haben keine Entsendung iranischer Streitkräfte angefordert und sehen keinen Mangel an Truppen.

So., 6. Okt., 12:53 Uhr (Ortszeit Palästina)

Heftige Kämpfe in Dschabalija

AL-QASSAM-BRIGADEN: Unsere Kämpfer liefern sich heftige Gefechte mit den israelischen Feindkräften in den Durchbruchsachsen im nördlichen Gazastreifen.

So., 6. Okt., 12:53 Uhr (Ortszeit Palästina)

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt

GESUNDHEITSMINISTERIUM GAZA: 41.870 Palästinenser wurden getötet und 97.166 verwundet bei Israels andauerndem Völkermord in Gaza, der am 7. Oktober 2023 begann.

Sonntag, 6. Oktober, 12:53 Uhr (Ortszeit Palästina)

Massenvertreibung aus Dschabalija

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Eine große Welle der Vertreibung aus dem Lager Dschabalija und Dschabalija al-Balad fiel mit den Operationen der Besatzungsarmee in der Region zusammen.

Sonntag, 6. Oktober, 12:53 Uhr (Ortszeit Palästina)

23 Menschen im Libanon getötet

LIBANESISCHES GESUNDHEITSMINISTERIUM: 23 Menschen wurden bei israelischen Militärangriffen auf den Libanon gestern, Samstag, getötet und 93 verletzt.

So., 6. Okt., 12:53 Uhr (Ortszeit Palästina)

Mann zündet sich in der Nähe des Weißen Hauses an

NBC: Ein Mann versuchte sich gestern Abend bei einer pro-palästinensischen Demonstration in der Nähe des Weißen Hauses in Brand zu setzen. Er rief pro-palästinensische Parolen, als er sich in der Nähe des Weißen Hauses in Brand setzte. Demonstranten eilten ihm zu Hilfe.

Sonntag, 6. Oktober, 12:53 Uhr (Ortszeit Palästina)

Sirenen heulen nördlich von Gaza

ISRAELISCHES HEIMATFronkommando: Sirenen heulen nördlich von Gaza.

Sonntag, 6. Oktober, 12:53 Uhr (Ortszeit Palästina)

Neue Luftangriffe in Beirut, Tyre

LIBANESISCH MEDIEN:

Ein israelischer Luftangriff zielte auf den südlichen Vorort von Beirut und traf das Gebiet Al-Marija.

Israelische Artillerie beschoss Städte im Bezirk Tyre im Südlibanon

Sonntag, 6. Oktober, 12:53 Uhr (Ortszeit Palästina)

162. Division stürmt Jabaliya

ISRAELISCHER HEERESRADIO: Die 162. Division stürmte Jabalia und begann mit Maßnahmen gegen die Hamas, um das Gebiet wieder aufzubauen.

So., 6. Okt., 12:53 Uhr (Ortszeit Palästina)

Raketenbeschuss aus dem Libanon

ISRAELISCHE ARMEE: Die israelische Armee gab bekannt, dass sie zwei Boden-Boden-Raketen abgefangen hat, die aus dem Libanon in Richtung des Gebiets von Haifa und Umgebung im Norden des Landes abgefeuert wurden.

So., 6. Okt., 12:53 Uhr (Ortszeit Palästina)

Israelische Armee rückt erneut in Dschabalija ein

AL-JAZEERA: Die israelische Armee kündigte eine Militäroperation im Gebiet von Jabalia im nördlichen Gazastreifen an und behauptete, sie ziele darauf ab, „eine bewaffnete Infrastruktur zu beseitigen“.

