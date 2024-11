https://www.codepink.org/ibmtesting



Was die Luftwaffe uns in der Wahlnacht nicht bemerken lassen will

Von Leah Yananton

4. November 2024

Am Ende des Wahltages wird etwas Bedeutendes geschehen, und am 5. November um 23:00 Uhr (PDT) beginnt ein Countdown. Während alle gespannt darauf warten, wer unser nächster Präsident sein wird, wird die US-Luftwaffe von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien aus einen Teststart einer Interkontinentalrakete mit einer Wasserstoffbombenattrappe an der Spitze durchführen. Die Rakete wird den Pazifischen Ozean überqueren und 22 Minuten später auf den Marshallinseln einschlagen. Die US-Luftwaffe führt dies mehrmals im Jahr durch. Die Starts finden immer nachts statt, wenn die Amerikaner schlafen.

Das ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind – zwischen 1946 und 1958 haben die USA 67 Atombomben auf den Marshallinseln gezündet, und das Ergebnis ist, dass die Marshallesen ihre unberührte Umwelt verloren haben und mit Gesundheitsproblemen konfrontiert sind. Auch unsere Umwelt ist hier bedroht. Nicht nur hat das indigene Volk der Chumash sein heiliges Land an die Vandenberg Air Force Base verloren, sondern im Herzen Amerikas lagern derzeit auch etwa 400 Interkontinentalraketen in unterirdischen Silos, die mit nuklearen Sprengköpfen ausgestattet sind und bei Bedarf jederzeit abgefeuert werden können. Die ICBMs, die nach den Soldaten des Unabhängigkeitskrieges, die in weniger als einer Minute nachladen und schießen konnten, „MinuteMen III“ genannt werden, gefährden nicht nur die Amerikaner durch Unfälle, sondern das gesamte Leben auf der Erde.

Interkontinentalraketen sind für die Landesverteidigung nicht geeignet. Sie sind ein Relikt aus einer vergangenen Ära, das von Nazi-Deutschland erfunden wurde, und ihre Existenz erhöht nur das Risiko von Atomunfällen oder -konflikten. Ein einziger Abschuss könnte zu einem nuklearen Schlagabtausch führen, der Städte zerstören, die Umwelt verseuchen und das Ökosystem unseres Planeten irreversibel schädigen würde. Sobald eine Interkontinentalrakete abgefeuert wurde, kann sie nicht mehr zurückgerufen werden. Ich möchte nicht, dass es zu einem Atomschlag oder einem Unfall kommt. Wir können jetzt den Kurs ändern, und unser erster Schritt ist die Stilllegung des ICBM-Programms, auch weil die Aufrechterhaltung eine enorme finanzielle Belastung darstellt.

Die USA planen, in den nächsten 30 Jahren über 1,2 Billionen US-Dollar für die Modernisierung der Atomwaffen auszugeben, was neue, größere Atombomben und neue, größere Interkontinentalraketen namens Sentinels bedeutet, die getestet werden müssen. Diese massiven Investitionen in veraltete Technologie lenken dringend benötigte Mittel von humanitären Bedürfnissen wie Gesundheitsversorgung, Bildung und der Bekämpfung des Klimawandels ab – Themen, die sich direkt auf unsere Lebensqualität und die Zukunft unserer Kinder auswirken.

Ich unterrichte 4. und 5. Klassen in kreativem Schreiben. Ich liebe die Fantasie von Kindern, aber als meine Schüler die Aufgabe bekamen, über etwas zu schreiben, das ihnen wichtig ist, schrieben sie Zeilen, die mir das Herz brachen. Dies ist ein Weckruf für uns Erwachsene, uns der Realität zu stellen, die wir für unsere Kinder geschaffen haben.

„So eine Schande, ein vollkommen guter Planet, verschmutzt.“ Claire, 9 Jahre alt.

„Was würdet ihr davon halten, wenn es auf der Welt keine Natur mehr gäbe? Keine Bäume, keine Schmetterlinge, keine Vögel oder Hasen! Am wichtigsten ist, dass es keine Menschen mehr gäbe. Es gäbe keine Technologie, keine Schulen, keine Geschichte, keine Unterhaltung; alles, wofür wir gearbeitet haben, wäre verschwendet. Was würdet ihr von einer schönen Welt halten, in der es im Grunde nichts gibt? Ich glaube, ich würde sie absolut hassen“, Brynn, 9 Jahre.

Abgesehen von der Zerstörung durch die industrielle globale Erwärmung und durch Kriege, die den Kindern nur allzu bewusst sind, weiß dieses Kind nicht, was Natur und Zivilisation tatsächlich innerhalb weniger Minuten in Nichts auflösen könnte; sie weiß nichts über den „nuklearen Winter“ oder wie anfällig wir für einen nuklearen Unfall sind. Die meisten Menschen wissen das nicht.

Es wird behauptet, dass Atomwaffen abschreckend wirken, aber es ist die Diplomatie, die Bündnisse und Frieden schafft. Atomwaffen stellen nur die schreckliche Gefahr der Vernichtung dar, entweder auf Befehl oder durch einen Unfall. Atomwaffen und Interkontinentalraketen machen die Welt nur unsicherer und berauben uns der Sicherheit.

Da die herrschende Klasse, die sich im Krieg befindet, auf nukleare Provokation zu drängen scheint, sollten wir uns in dieser Wahlnacht nicht ablenken lassen. Durch die Stilllegung von Interkontinentalraketen könnten die USA weltweit eine Vorreiterrolle bei der Reduzierung der nuklearen Bedrohung übernehmen und andere Nationen dazu ermutigen, dasselbe zu tun. Um unserer Gesundheit, unserer Umwelt und der Sicherheit künftiger Generationen willen ist es an der Zeit, das Interkontinentalraketenprogramm einzustellen. Wir sind es unseren Kindern schuldig, in eine Zukunft zu investieren, in der Frieden und Nachhaltigkeit Vorrang vor Zerstörung haben.

Da wir das Volk sind, das das Recht auf Selbstbestimmung besitzt, müssen wir uns der materiellen Realität unseres Heimatlandes stellen und uns damit auseinandersetzen, was nötig ist, um es zu schützen. Haben wir den Mut, unser Land zum Besseren zu verändern und unsere Zukunft zu sichern? Ja, das haben wir, und jetzt ist es an der Zeit, zu handeln.

„Nur wir, die Öffentlichkeit, können unsere Vertreter dazu zwingen, ihre Abdankung der Kriegsbefugnisse, die laut Verfassung ausschließlich dem Kongress zustehen, rückgängig zu machen“, sagte Daniel Ellsberg, US-Militäranalyst, Wirtschaftswissenschaftler und Autor von ‚The Doomsday Machine‘.

Mögen wir dieses albtraumhafte Waffenprogramm ein für alle Mal stoppen und unseren Kindern die Sicherheit geben, die sie verdienen.

Leah Yananton ist eine Filmemacherin und Autorin, die sich mit verschiedenen Genres von Dokumentarfilmen bis hin zu Hard-Science-Fiction befasst und sich auf Biosphärendynamik, menschliche Verbindungen, indigene Verantwortung, nukleare Abrüstung und Friedenswirtschaft konzentriert.

Erfahren Sie mehr über die Gefahren von ICBMs und engagieren Sie sich.

