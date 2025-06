https://consortiumnews.com/2025/06/06/what-happened-to-hamas-is-isis-isis-is-hamas/?eType=EmailBlastContent&eId=12577ba2-e2d2-4795-a5db-8042e1c41685



Was ist aus „Hamas ist ISIS und ISIS ist Hamas“ geworden?

6. Juni 2025

Benjamin Netanjahu verbreitete diesen Slogan oft, um die westliche Unterstützung für Israels Brutalität in Gaza zu festigen. Nun ist diese Lüge ein für alle Mal aufgedeckt worden, schreibt Joe Lauria.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei seiner Rede vor der 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen am 27. September 2024. (Foto: Evan Schneider/UN)

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

Neun Jahre vor dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 war Benjamin Netanjahu bereits dabei, die Hamas mit dem IS zu vergleichen. Am 29. September 2014 beklagte er sich vor der UN-Generalversammlung, dass einige Länder „offensichtlich nicht verstanden hätten, dass der IS und die Hamas Zweige desselben giftigen Baumes sind“.

Er sagte vor der Versammlung:

„Sie teilten einen fanatischen Glauben, den sie weit über ihre eigenen Territorien hinaus durchsetzen wollten. Was ihre letztendlichen Ziele anging, war die Hamas ISIS und ISIS war die Hamas, und sie alle waren militante Islamisten, seien es Boko Haram, Al Shabaab, verschiedene Ableger von Al-Qaida oder andere terroristische Gruppen. Sie hatten das gemeinsame Ziel eines Landes ohne Toleranz, in dem Frauen als Eigentum betrachtet und Minderheiten unterdrückt wurden, und stellten manchmal dieselbe harte Wahl: Konvertieren oder sterben. Jeder konnte als Ungläubiger betrachtet werden, auch Mitmuslime.“

Wie die Nazis

Er nutzte dann die Gelegenheit, um den wichtigsten Vergleich von allen anzustellen, den Israel verwendet, um den Völkermord zu rechtfertigen, den es heute in Gaza begeht.

„Die Nazis glaubten an eine Herrenrasse, während die militanten Islamisten an einen Herren-Glauben glaubten“, sagte er. Mit anderen Worten: Um einen weiteren Völkermord an den Juden zu verhindern, muss Israel selbst einen Völkermord begehen.

Der Film Defamation des israelischen Filmemachers Yoav Shamir aus dem Jahr 2009 deckt die Konditionierung der Israelis durch den Staat auf. Die letzte Szene zeigt eine Teenagerin, die mit ihrer Schulklasse in Auschwitz war. Sie war wie eine typische Jugendliche, die sich auf ihren ersten Flug freute.

Am Ende der Reise sagt sie, sie würde gerne alle Nazis töten, die ihrem Volk das angetan haben. Als man ihr sagt, dass diese nun tot sind, antwortet sie mit erschreckender Kälte: „Sie haben Erben.“ Für Leute wie Netanjahu sind diese Erben die Palästinenser, die an den Verbrechen des Holocaust völlig unschuldig sind.

Der 15 Jahre alte Film zeigt, wie eine irrationale Übertreibung des Antisemitismus und die unbegründete Angst vor einem neuen Völkermord an den Juden von Israel bewusst geschürt werden. Netanjahu und seine extremistische Regierung, in einem klassischen Fall von Projektion, da er selbst einen offensichtlichen Völkermord überwacht, behaupten, diese Gefahr eines Völkermords an den Juden gehe von der Hamas aus, die seiner Meinung nach mit dem IS gleichzusetzen sei.

Nachdem der Internationale Strafgerichtshof im Mai 2024 einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte, sagte Netanjahu, Israel führe „einen gerechten Krieg gegen die Hamas, eine genozidale Terrororganisation, die den schlimmsten Angriff auf das jüdische Volk seit dem Holocaust verübt hat“. Um von den eigenen Verbrechen abzulenken, muss man anderen die Schuld dafür geben. Er beschuldigte den Ankläger des IStGH, „wie Richter in Nazi-Deutschland zu sein, die den Juden Grundrechte verwehrten und den Holocaust ermöglichten“, wie die BBC berichtete.

Wiederkehrendes Thema

Das Thema „Hamas ist ISIS“ ist eines, das Netanjahu immer wieder aufgreift.

„So wie sich die Kräfte der Zivilisation vereint haben, um ISIS zu besiegen, müssen die Kräfte der Zivilisation Israel dabei unterstützen, die Hamas zu besiegen“, sagte Netanjahu unmittelbar nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.

Westliche Staats- und Regierungschefs griffen diese falsche Analogie auf.

Eine Woche nach dem 7. Oktober sagte der damalige US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, was die Hamas getan habe, sei „schlimmer als ISIS“. Außenminister Antony Blinken sagte, die Morde der Hamas „erinnern an das Schlimmste von ISIS“.

Der französische Präsident Emmanuel Macron führte die Analogie weiter und sagte, Israel sei nicht allein und „Frankreich ist bereit für die Koalition, die im Irak und in Syrien gegen ISIS kämpft, auch gegen die Hamas zu kämpfen“.

Die offensichtlichen Unterschiede

Jeder, der auch nur das geringste Wissen über islamistische Gruppen hat, über das der israelische Geheimdienst zweifellos verfügt, weiß, dass der Vergleich zwischen der Hamas und dem IS, geschweige denn zwischen der Hamas und den Nazis, falsch ist. Zum einen waren der IS (und die Nazis) Besatzungsmächte, während die Hamas das Gegenteil ist. Sie kämpft gegen eine Besatzung (in diesem Sinne ähnelt Israel eher dem IS und den Nazis als die Hamas).

„Trotz aller Bemühungen Israels, sie als palästinensischen Ableger des Islamischen Staates darzustellen, und trotz ihrer Reaktionärheit und Gewalt ist die Hamas eine islamisch-nationalistische Organisation, keine nihilistische Sekte, und Teil der palästinensischen politischen Gesellschaft; sie nährt sich von der Verzweiflung, die durch die Besatzung hervorgerufen wird, und kann ebenso wenig einfach liquidiert werden wie die faschistischen Fanatiker in Netanjahus Kabinett“, schrieb der jüdisch-amerikanische Autor und Kritiker Adam Shatz in der London Review of Books, wie The Washington Post am 25. Oktober 2023 in einem Artikel mit der Überschrift „Israel sagt, die Hamas sei ISIS. Aber das ist sie nicht“ zitierte.

Politico veröffentlichte am 21. November 2023 einen Artikel mit dem Titel „Hamas ist nicht ISIS – und der Vergleich selbst ist kontraproduktiv“. Die Associated Press schrieb in einem Artikel vom 30. November 2023: „Israel vergleicht die Hamas mit der Terrormiliz Islamischer Staat. Aber der Vergleich hinkt in wesentlichen Punkten.“

Selbst Wikipedia schreibt: „Internationale Militärexperten und die internationalen Mainstream-Medien wiesen auf wesentliche Unterschiede hin, insbesondere in Bezug auf Nationalismus, schiitischen Islam, Christentum, Demokratie und Zerstörung des kulturellen Erbes.”

Doch die Mainstream-Medien berichteten größtenteils unkritisch über Netanjahus Propaganda, sodass viele Menschen in westlichen Ländern glaubten, die Hamas sei genau wie der IS.

25-jähriges Jubiläum der Hamas, gefeiert in Gaza am 8. Dezember 2012. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Israel & ISIS

Seit langem gibt es Vermutungen über Verbindungen zwischen Israel und ISIS. Es wurde oft darauf hingewiesen, dass ISIS niemals Israel oder israelische Interessen angegriffen hat. ISIS-Kämpfer in Syrien wurden Berichten zufolge in Krankenhäusern in Israel behandelt und dann auf das Schlachtfeld zurückgeschickt.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Regierung Netanjahu mit etwa 100 militanten ISIS-Anhängern im Gazastreifen zusammenarbeitet, um die Hamas zu bekämpfen. Avigdor Lieberman, der ehemalige extremistische israelische Außenminister, gab dies in einem Radiointerview bekannt, und Netanjahu dementierte es nicht. Haaretz berichtete:

„Israel liefert Waffen an eine mit dem IS verbündete Dschihadistengruppe im Gazastreifen, sagte der oppositionelle Abgeordnete und ehemalige Verteidigungsminister Avigdor Lieberman am Donnerstag. Auf die Vorwürfe reagierte das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu mit der Erklärung, dass „Israel auf Empfehlung aller Sicherheitschefs auf verschiedene Weise daran arbeitet, die Hamas zu besiegen“.

Lieberman sagte, ähnlich wie Netanjahu die Hamas als Gegengewicht zur PA [Palästinensische Autonomiebehörde] unterstützt habe, helfe er nun beim Aufbau einer neuen bewaffneten Kraft als Gegengewicht zur Hamas. …

Später am Donnerstag sagte Netanjahu, Israel habe Clans in Gaza mobilisiert, die gegen die Hamas sind, und fragte: „Was ist daran falsch?“

„Die Hamascha-Clans sind im Wesentlichen gesetzlose Kriminelle, die sich in den letzten Jahren eine ideologische Ausrichtung oder einen neuen Anstrich verschaffen wollten, sodass sie zu Salafisten [Dschihadisten] wurden und begannen, sich mit dem IS zu identifizieren“, sagte [Lieberman]. Israel versorge diesen Clan mit leichten Waffen und Sturmgewehren, behauptete Lieberman und fügte hinzu: „Letztendlich werden diese Waffen gegen uns gerichtet werden.“

Wenn Israel also mit dem IS zusammenarbeitet, um die Hamas zu bekämpfen, die ja zum IS gehört, macht das dann Israel auch zum IS?

Das Schlimmste daran ist, dass Netanjahu sich offenbar nicht darum schert, dass diese Allianz mit einer dem IS nahestehenden Gruppe im Gazastreifen seinen Slogan „Die Hamas ist der IS“ ad absurdum führt. Der Mann ist schamlos und kann sich darauf verlassen, dass schamlose westliche Regierungen und Medien ihn decken, während sie darauf warten, seine nächste große Lüge zu verbreiten.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star aus Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times in London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange. Er ist unter joelauria@consortiumnews.com erreichbar und kann auf X Übersetzt @unjoe.

