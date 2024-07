https://www.trtworld.com/content/article/whats-grey-wolf-sign-that-led-to-misguided-2-game-ban-on-merih-demiral-18180738



Was ist das graue Wolfszeichen, das zu einer fehlgeleiteten 2-Spiele-Sperre für Merih Demiral führte?

6. Juli 2024

Der Jubel des türkischen Fußballspielers Merih Demiral bei der EURO 2024, bei dem er mit seinen Fingern die Form eines Wolfskopfes formte, ist eines der nationalen Symbole, die tief in der türkischen Kultur verwurzelt sind, und hat laut einem Experten nichts mit Rassismus zu tun.

AA

Nach seinen zwei Toren beim 2:1-Sieg der Türken gegen Österreich machte Demiral zur Feier des Tages ein Handzeichen, das einem Wolfskopf ähnelt. / Foto: AA

Die unnötige Kontroverse über den Jubel des berühmten türkischen Fußballspielers Melih Demiral bei der Europameisterschaft 2024 beruht auf Unwissenheit über die türkische Kultur, denn das Symbol ist von großer historischer Bedeutung und hat „nichts mit Rassismus zu tun“, so ein türkischer Historiker.

Der Jubel des türkischen Fußballspielers Demiral bei der Europameisterschaft, bei dem er mit seinen Fingern die Form eines Wolfskopfes bildete, der in der türkischen Kultur als das Zeichen des grauen Wolfs bekannt ist, war das Ziel von Beschwerden deutscher Offizieller. Der Jubel löste schnell eine Kontroverse und eine Debatte über die Geste aus, die jedoch größtenteils uninformiert war.

Auf Drängen deutscher Beamter leitete der europäische Fußballverband eine ungerechtfertigte Untersuchung über das Zeichen ein, das Demiral am Dienstag beim Spiel der EURO 2024 zwischen Österreich und der Türkei gezeigt hatte.

Ahmet Tasagil, Professor an der Fakultät für türkische Sprache und Literatur an der Yeditepe-Universität in Istanbul, betonte die historische Bedeutung des Symbols für die türkische Bevölkerung.

„Das Wolfssymbol ist eines der wichtigsten Symbole der Türken“, sagte Tasagil der Anadolu Agency.

„Alle in Zentralasien lebenden Turkstämme benutzten dieses Symbol im vierten und fünften Jahrhundert. Es wurde erstmals 174 v. Chr. von einem Turkvolk namens Wusuns verwendet. Im vierten und fünften Jahrhundert nach Christus wurde das Wolfsmotiv von den als Kao-Ch’e bekannten Turkstämmen übernommen.

Das Symbol erlangte während der Gründung des türkischen Kaganats im Jahr 552 n. Chr. legendären Status, sagte er.

„Es war so etwas wie das offizielle Dokument des Staates. Während der Gkturkenzeit benutzten Prinzessinnen den grauen Wolf sogar als Titel. Es hat also nichts mit Rassismus zu tun, sondern ist ein historisches Symbol.“

Mehr lesen

Türkiye besiegt Österreich und erreicht das Viertelfinale der Euro 2024

Leitfigur für Weisheit

Er erläuterte den Kontext, in dem das Wolfssymbol in der türkischen Geschichte verwendet wurde.

„Im Ergenekon-Epos (aus der Zeit um 330 v. Chr.) wird der Wolf als Führer und Anführer gesehen. Es gibt auch einen Glauben aus der Gokturk-Zeit, dass die Türken von einem Wolf abstammen.

Tasagil hob hervor, dass in Quellen aus dem 12. und 13. Jahrhundert erwähnt wird, dass die Türken nach ihrer Ankunft in Anatolien einem Wolf folgten, wie es in armenischen, syrischen und anderen nahöstlichen Legenden heißt.

„Für die Türken ist der Wolf eine Leitfigur, die für Weisheit, Strategie und Rettung in schwierigen Zeiten steht.

„Als die Republik Türkiye (1923) gegründet wurde, erschien der Wolf auf der nationalen Währung, in Zeitungen und auf den Emblemen der nationalen Institutionen“, sagte er.

„Die türkische Staatstradition wurde von der Republik Türkiye von der Vergangenheit bis zur Gegenwart sehr gut repräsentiert, und wir haben unsere Unabhängigkeit nie verloren, nämlich während der Seldschuken, der anatolischen Seldschuken“ – vorosmanische türkische Zivilisationen – „des Osmanischen Reiches und der Republik Türkiye. Es ist also normal, dass dieses Symbol in der Türkischen Republik weiterlebt.

„Andere türkische Republiken (in Zentralasien) verwenden es jedoch nicht mehr, weil sie lange Zeit unter der Herrschaft der Russen oder anderer Nationen gelebt haben.“

Mehr lesen

Türkiye schlägt Tschechien und bringt Crescent Stars in die Euro-K.O.-Phase

Europas wachsende Rechtsextremisten schüren Diskriminierung

Tasagil sagte, die Kontroverse spiegele auch den gefährlichen Aufstieg der extremen Rechten in Europa und ihre daraus resultierenden politischen Auswirkungen auf verschiedene Gruppen wider, was zu mehr Diskriminierung führe.

„Ich denke, das Symbol wird heute aufgrund des Aufstiegs der Rechtsextremen in Europa oder der Politik gegen die Türken politisch wahrgenommen“.

„Ansonsten verwendet jede Nation ihre eigenen Symbole. Europäische Fußballspieler tragen auf ihren Trikots gerne Kreuze oder ihre nationalen Symbole. Das französische Nationalsymbol, der Hahn, ist auf den Trikots, Flaggen und Bannern gut sichtbar. Es kann nicht schaden, wenn auch die Türken ihre Symbole verwenden“, fügte er hinzu.

Türkiye verurteilt UEFA-Untersuchung

Die UEFA hat eine Untersuchung der Geste des türkischen Verteidigers Demiral während des Spiels der Türkei gegen Österreich bei der EURO 2024 angekündigt.

Nach seinem zweiten Tor beim 2:1-Sieg der Türken gegen Österreich machte Demiral ein Handzeichen, das einem Wolfskopf ähnelte.

Das Zeichen der grauen Wölfe ist ein tief verwurzeltes historisches und kulturelles Symbol des türkischen Volkes, das die türkische Identität verkörpert und nicht mit einer bestimmten politischen oder gesellschaftlichen Gruppierung in Verbindung gebracht wird.

Das Symbol wurde gelegentlich von Führern verschiedener politischer Richtungen als Darstellung der türkischen Identität verwendet.

Das türkische Außenministerium verurteilte die Entscheidung der UEFA, gegen Demiral zu ermitteln, und bezeichnete sie als „inakzeptabel“.

Das Ministerium wies darauf hin, dass selbst ein Bericht des deutschen Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) vom vergangenen September besagt, dass das Zeichen der grauen Wölfe nicht unbedingt mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht werden sollte und dass es in Deutschland kein verbotenes Symbol ist.

Nachdem die deutsche Innenministerin Nancy Faeser am X gesagt hatte: „Die Symbole der türkischen Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen“, berief die Türkei den deutschen Botschafter Jürgen Schulz nach Ankara.

QUELLE: AA

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …