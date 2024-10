https://thecradle.co/articles/whats-thaad-gonna-do



Was soll THAAD schon ausrichten?

Von Ali Ahmadi

22. Oktober 2024

Das US-Militär hat gerade sein THAAD-Raketenabwehrsystem in Israel stationiert, zusammen mit fast 100 US-Soldaten, die die Hardware bewachen sollen. Das ist so, als würde man eine Steinschleuder in einen Hagelsturm mitnehmen – eine Null-Strategie, die nur Show ist.

Während Westasien erneut am Rande eines sich ausweitenden regionalen Krieges steht, reagiert Washington auf die altbekannte Weise: Es schickt mehr Berater, Truppen und Waffen in die Region.

Dieses Mal hat die Biden-Regierung beschlossen, die massiven US-Marine- und Truppeneinsätze in ganz Westasien durch eine fortschrittliche Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)-Luftverteidigungsbatterie in Israel zu ergänzen, angeblich um Tel Aviv vor iranischen Vergeltungsschlägen zu schützen.

Die USA und Israel führen seit Wochen Gespräche darüber, wie Israel auf die iranischen Raketenangriffe vom 1. Oktober reagieren würde, und Washington hofft angeblich, den Appetit Israels auf einen größeren Flächenbrand zu dämpfen, indem es das Land mit noch mehr Waffen und Unterstützung versorgt.

Tatsächlich scheint Präsident Joe Biden zwei Wochen vor den umstrittenen US-Präsidentschaftswahlen die Verantwortung an seinen Nachfolger weitergeben zu wollen. Die zunehmend unhaltbare Sicherheitslage von der Levante bis zum Persischen Golf ist nichts, was er einzudämmen versucht. Im Gegenteil, Biden eskaliert an allen Fronten, um Washingtons unverzichtbaren israelischen Verbündeten zu unterstützen, wobei die US-Truppen in der Region immer stärker involviert werden.

Aber dies ist nicht nur eine einfache Fehleinschätzung oder ein Fehler in der Beurteilung. Es zeigt einmal mehr ein zentrales Problem bei der Art und Weise auf, wie die Vereinigten Staaten Entscheidungen über Krieg und Frieden treffen, die den Kern des US-Verfassungssystems und der modernen politischen Kultur Washingtons in außenpolitischen Fragen betreffen.

Bedeutet die US-Verfassung noch irgendetwas?

Laut Verfassung muss der US-Präsident die Erlaubnis des Kongresses einholen, um einen Krieg zu führen. Dies ist eine wichtige Rechtslehre, auf der viele westliche Verfassungstraditionen basieren, die bis zur Magna Carta zurückreichen. Doch der amerikanische Hegemon hat seit dem Zweiten Weltkrieg Mühe, seinen Grundprinzipien zu folgen. Der War Powers Act von 1973 stellte eine erhebliche Einschränkung der Befugnisse des Präsidenten dar, ohne Unterstützung des Kongresses Krieg im Ausland zu führen. Aber selbst dieses Gesetz weist erhebliche Lücken auf, die es dem Präsidenten ermöglichen, militärische Maßnahmen zu ergreifen und später, falls der Konflikt andauert, die Zustimmung des Gesetzgebers einzuholen.

Dies ist ebenso sehr ein rechtliches wie ein politisches Problem. Die politische Kultur der USA betont zu sehr die Notwendigkeit, dass ihr Oberbefehlshaber die volle Flexibilität behält, um militärisch auf jeden plötzlichen Konflikt oder jede Bedrohung der „Sicherheitsinteressen der USA“ reagieren zu können – eine vage Beschreibung von praktisch allem, was ein amtierender Präsident als störend empfindet.

Die meisten Kongressabgeordneten sind ehemalige Lokal- und Staatsbeamte, die ihre Karriere damit verbracht haben, über Abtreibung und Steuern zu dozieren, nicht über Außenpolitik. Vor den Ereignissen vom 11. September 2001 war es üblich, dass sich Kongresskandidaten damit brüsteten, nicht einmal einen Reisepass zu besitzen. Die US-Gerichte – die Judikative der Regierung – haben sich aus allen außenpolitischen und nationalen Sicherheitsangelegenheiten so gut wie herausgehalten und stattdessen der Exekutive eine beispiellose und „außergewöhnliche Ehrerbietung“ entgegengebracht.

Nimmt man die weitreichenden Kriegsbefugnisse hinzu, die dem Präsidenten nach dem 11. September übertragen wurden, so ergibt sich das, was viele als „königliche“ Präsidialbefugnisse in der Außen- und Kriegspolitik bezeichnen. Als Reaktion auf die Entscheidung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, syrische Luftwaffenstützpunkte ohne Zustimmung des Kongresses anzugreifen, erklärte ein Kongressmitglied, dass die Angriffe illegal seien, unterstützte sie aber trotzdem.

Nur wenige Kongressmitglieder haben ernsthaftes Interesse daran gezeigt, die Befugnisse des Präsidenten in Kriegsfragen einzuschränken. In Bezug auf die Diplomatie bestehen sie jedoch auf einer umfassenden Übersicht durch den Kongress. Dadurch ist es viel einfacher, einen Krieg zu beginnen, als Frieden zu schließen.

Strategische Insolvenz

Abgesehen davon, dass dadurch tiefe Risse in der amerikanischen Demokratie entstehen, wird auch sichergestellt, dass die Entscheidungsfindung in Bezug auf die nationale Sicherheit der USA unberechenbar ist. Ein flüchtiger Blick auf die Geschichte der US-Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt klare Kontinuitätslinien zwischen den Regierungen auf der linken und rechten Seite des politischen Spektrums.

Besonders auffällig ist das Ausmaß, in dem sich die Außenpolitik von Trump und Biden ähnelt. Die außergewöhnliche Macht, die einem Präsidenten und seiner ausgewählten Beratergruppe anvertraut wird, sorgt dafür, dass die US-Außenpolitik für eine Demokratie einen ungewöhnlich impulsiven Charakter behält. Es besteht kaum Bedarf an einer Doktrin oder einer übergreifenden Strategie, um einen systematischen und stabilen Ansatz für internationale Angelegenheiten zu entwickeln, wodurch die Interessen der Nation nur unzureichend definiert werden. Wenn man versucht zu verstehen, warum die US-Regierung blindlings israelische Gräueltaten unterstützt, die gegen alle internationalen Gesetze oder Normen verstoßen, und die strategische Aufmerksamkeit so unverhältnismäßig stark auf Westasien konzentriert, stößt man wahrscheinlich eher auf vage Vorstellungen wie „Israel hat ein Recht, sich zu verteidigen“, als auf irgendeine Art von umfassenderer strategischer Logik.

Vergleichen Sie dies mit den wichtigsten globalen und regionalen Gegnern Washingtons. Der Oberste Führer des Iran, Ali Khamenei, ist der oberste Schiedsrichter bei Entscheidungen zur nationalen Sicherheit, aber der Entscheidungsprozess in der iranischen Außenpolitik beinhaltet einen komplexen Beratungsprozess durch Organe wie den Obersten Nationalen Sicherheitsrat, dem Vertreter aus der gesamten Regierung angehören. Auch China verleiht seinem Präsidenten außerordentliche Macht, aber der Entscheidungsprozess in Peking ist stark konsultativ und stützt sich stark auf eine relativ unerschütterliche Doktrin.

Angriffe des Iran und Fehleinschätzungen der USA

In diesem Zusammenhang wurden die Versäumnisse Washingtons während der jüngsten kinetischen Auseinandersetzungen zwischen dem Iran und Israel am deutlichsten. Teheran hat in seiner jüngsten Angriffswelle gezeigt, dass es über einheimische, fortschrittliche Präzisionsraketen verfügt, die die israelischen Luftverteidigungssysteme durchdringen können. Während Tel Aviv behauptet, über eigene Raketenabwehrsysteme zu verfügen, werden diese Systeme in Wirklichkeit mit Forschungsgeldern und Technologie der USA von US-Waffenherstellern wie Boeing und General Dynamics hergestellt. Wenn Washington also weitere US-Luftverteidigungssysteme schickt, ist dies wahrscheinlich kein Allheilmittel, das Israel vor weiteren Raketenangriffen retten kann.

Die iranischen Angriffe vom 1. Oktober schöpften ihre Möglichkeiten voll aus und zeigten, dass die vorherigen Angriffe im April größtenteils darauf ausgelegt waren, wirkungslos zu sein. Sie waren im Wesentlichen eine Operation zur Informationsbeschaffung über die israelische und verbündete Luftverteidigung – eine sanfte Warnung, die Washington und Tel Aviv ignorieren wollten.

Laien und selbst erfahrene Analysten für Außenpolitik mögen die Bedeutung dieser frühen Angriffe nicht verstanden haben, aber Militärstrategen in Washington wussten es mit Sicherheit. Es gibt mehr als genug US-Militäranalysten, die sich seit Jahrzehnten mit Kriegsspielen gegen den Iran beschäftigen, sodass Washington die wahre Natur der iranischen Fähigkeiten nicht ignorieren kann.

Eine Analyse der West Point Military Academy der US-Armee nach den jüngsten Angriffen gab den Israelis mehrere Empfehlungen zum Umgang mit iranischen Raketen. Eine der Empfehlungen kam direkt auf den Punkt: mehr Luftschutzbunker bauen.

Der Einsatz von Luftverteidigungssystemen gegen iranische Raketen ist bis zu einem gewissen Grad eine sinnlose Aktivität. Wenn sie in die Hände von versierteren, weniger impulsiven Entscheidungsträgern gelegt würde, wäre dies ein Rätsel, das mit ziemlicher Sicherheit eine starke Hinwendung zu diplomatischen Lösungen auslösen würde, anstatt eine weitere militärische Konfrontation zu provozieren. Zum einen sind Luftverteidigungssysteme ab einem bestimmten Punkt des technologischen Fortschritts in der Raketentechnologie ein kostspieliges und unzuverlässiges Werkzeug.

Jede THAAD-Batterie besteht beispielsweise aus sechs auf Lastwagen montierten Abschussvorrichtungen, 48 Abfangraketen, Funk- und Radargeräten, erfordert 95 Soldaten für den Betrieb und kostet zwischen 1 und 1,8 Milliarden US-Dollar, wobei jede Rakete etwa 13 Millionen US-Dollar kostet. Das macht 625 Millionen US-Dollar für alle 48 Raketen.

Darüber hinaus bringt der Einsatz der Batterie in Israel US-Truppen in Gefahr und macht sie zu legitimen Zielen in einem regionalen Krieg, in den die US-Streitkräfte noch nicht direkt verwickelt sind.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi warnte letzte Woche, dass Washington das Leben der US-Truppen „durch den Einsatz in Israel zum Betrieb von US-Raketensystemen effektiv gefährdet“ habe.

Ein weiteres Hindernis für diesen US-israelischen Luftverteidigungsplan ist, dass es keine zuverlässige Gegenmaßnahme gegen Raketensysteme gibt, die durch die Exoatmosphäre fliegen. Obwohl in den letzten Jahren verschiedene technologische Fortschritte erzielt wurden, ist dieses Problem immer noch vergleichbar mit dem „Abfangen einer Kugel mit einer anderen Kugel“. Die seit Generationen andauernden Bemühungen des US-Militärs, ballistische Raketenabwehrsysteme zum Schutz vor Interkontinentalraketen (ICBM) zu entwickeln, werden seit Jahrzehnten als „Maginot-Linie am Himmel“ verspottet. Einfach ausgedrückt gibt es Grenzen, wie gut die Raketenabwehr funktionieren kann, wenn man die grundlegenden Gesetze der Physik berücksichtigt.

Das fortschrittlichste Raketensystem, das die USA zur Abwehr solcher Bedrohungen einsetzen, ist das neue Standard Missile 3 (SM-3)-System, das in der Lage ist, Raketen in ihrer exoatmosphärischen Phase zu treffen. Aber die USA haben diese Waffen gegen die iranischen Fattah-Mittelstreckenraketen eingesetzt, mit Ergebnissen, die bestenfalls als durchwachsen bezeichnet werden können. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass das US-Militär Probleme damit hatte, diese Raketen in großem Maßstab herzustellen, und sie dringend für den Fall einer Raketenkonfrontation mit China im Zusammenhang mit einem Konflikt mit Taiwan auf Lager haben muss.

Drehung auf der Stelle

Dies verdeutlicht, in welchem Ausmaß die außenpolitischen Entscheidungen der USA ständig von Washingtons sisyphusartigen Bemühungen um eine Machtprojektion in Westasien vereinnahmt werden. Diese Dynamik hat mindestens drei aufeinanderfolgende Regierungen und wahrscheinlich noch mehr geplagt. Die Eliten der amerikanischen Außenpolitik wurden durch bedeutende ideologische Interessen und eine generationenübergreifende Fixierung auf die Region stark abgelenkt, obwohl Westasien für die Interessen der USA von Jahr zu Jahr an Bedeutung verliert.

Die Obama-Regierung erkannte mit ihrer „Pivot to Asia“-Politik von 2009 offiziell die Notwendigkeit an, dass die USA ihre militärische Macht auf den Fernen Osten konzentrieren und sich von Westasien abwenden sollten. Doch wie hochrangige Beamte der Obama-Regierung offenbarten, ging es auch nach der Einführung der Doktrin bei 85 Prozent der Sitzungen des Nationalen Sicherheitsrats immer noch um Westasien.

Die Trump-Regierung verfasste die Doktrin „Great Power Competition“, die die USA dazu aufrief, Ressourcen in den Wettbewerb mit nahezu gleichwertigen Konkurrenten gegen Russland und China zu verlagern. Auch dies hat sich nie bewahrheitet. Die Biden-Regierung kam an die Macht und bestand darauf, dass Westasien in den strategischen Überlegungen der USA stark herabgestuft werden würde. Stattdessen ist die Aufmerksamkeit der USA eindeutig stärker auf die Region gerichtet als auf jeden anderen Ort, mit der möglichen Ausnahme der Ukraine.

Die USA haben ihre militärische Präsenz im Fernen Osten in gewissem Umfang erhöht, aber es ist klar, dass die vollendeten Tatsachen, die drei Regierungen versprochen haben – die Abkehr vom Westen und Hinwendung zum Osten – nicht wirklich eintreten werden. Das Fehlen eines konsultativen und doktrinären außenpolitischen Entscheidungsprozesses ist eindeutig ein wesentlicher Grund dafür, dass aufeinanderfolgende US-Regierungen beider Parteien es versäumen, strategische Bedürfnisse anzugehen, und sich stattdessen in ideologischen Projekten verlieren.

Letztendlich war die mangelnde Anerkennung der Fähigkeit und Bereitschaft des Iran, direkt Vergeltung zu üben, ein bedeutender strategischer Fehler Washingtons, der die USA nun in eine Zwickmühle gebracht hat. Der aktuelle Stand der militärischen Eskalation in der gesamten Region hätte mit einem angemessenen Verständnis des Kräfteverhältnisses und strategischer Weitsicht – Fähigkeiten, die in Washington offensichtlich vorhanden sind – vollständig vermieden werden können.

Stattdessen haben die tatsächlichen Entscheidungsträger im Weißen Haus und im Nationalen Sicherheitsrat, die weniger Fachexperten als vielmehr politische Aktivisten sind, eine Reihe von Fehleinschätzungen getroffen, die uns an den Rand eines großen Krieges in Westasien gebracht haben.

Dies ist ein unheilvolles Zeichen für die Zukunft, denn genau diese Art von politischen Fehleinschätzungen wurde in der Vergangenheit als häufigste Ursache für Kriege angesehen. Wenn erfahrene Strategieexperten – und die Planspielberichte des Pentagons – so regelmäßig von politischen Quertreibern, wie sie an den Schaltstellen der US-amerikanischen Entscheidungsfindung sitzen, wie Bret McGurk, Amos Hochstein und Jake Sullivan, überstimmt werden, ist das sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für die Welt gefährlich.

Setzen Sie dieses THAAD-System in Israel ein und sehen Sie, ob es einen Unterschied macht. Das wird es nicht, weil es keine Strategie dahinter gibt, sondern nur Launen und Posen.

