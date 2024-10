https://strategic-culture.su/news/2024/10/22/a-partitioned-ukraine-could-emerge-prosperous-like-west-germany/



Eine geteilte Ukraine könnte so wohlhabend werden wie Westdeutschland

Von Ian Proud

22. Oktober 2024

Kriege werden von Volkswirtschaften gewonnen, nicht von Armeen, schreibt Ian Proud.

Ich bin auf einem Stützpunkt der britischen Armee in Westdeutschland aufgewachsen und mir war schon als Kind bewusst, dass ich in einem Land lebte, das sich im Aufschwung befand. Als die Berliner Mauer fiel, war der enorme Unterschied in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen West- und Ostdeutschland nicht nur anhand von Daten, sondern auch visuell durch die Betrachtung der tristen Gebäude und der niedergeschlagenen Bürger aus dem Osten zu erkennen. Auch wenn es heute unmöglich sein mag, das westdeutsche Wirtschaftswunder zu wiederholen, kann eine geteilte Ukraine dennoch eine bessere und wohlhabendere Zukunft für ihre Bürger sichern.

Es sei daran erinnert, dass es der eigentliche Zweck der Maidan-Bewegung, die 2013 begann, war, der Ukraine durch eine stärkere wirtschaftliche Integration in Europa und die Welt Wohlstand zu sichern. Das ist nicht erst seit 2022, sondern schon seit 2014 nicht geschehen. Es ist keine große Überraschung, dass die Wirtschaft der Ukraine heute kleiner ist als vor Kriegsbeginn. Dennoch hat die Ukraine in dieser Zeit über 380 Milliarden US-Dollar an ausländischer Hilfe erhalten. Stellen Sie sich den heutigen Wohlstand der Ukraine vor, wenn die Wirtschaft mit einem Volumen von 190 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 eine ausländische Finanzspritze in Höhe von 200 % des BIP erhalten hat? Der Großteil dieses Geldes hat sich in Luft und Kriegsflammen aufgelöst. Ein Teil davon wird in die grassierende Korruption geflossen sein. Kaum etwas davon ist in produktive Investitionen geflossen.

Dabei waren Investitionen eine der wichtigsten Säulen des Erfolgs der Bundesrepublik Deutschland. Investitionen allein trugen in den 39 Jahren vor dem Fall der Berliner Mauer durchschnittlich fast 2,2 % pro Jahr zum BIP-Wachstum in Westdeutschland bei. Wie ich bereits berichtet habe, ist das Thema Investitionen ein Problem, das die ukrainische Führung seit 2014, als die vom Westen unterstützte Konfrontationspolitik mit Russland begann, konsequent nicht in den Griff bekommen hat. Da Städte und mehr als die Hälfte der Stromerzeugung zerstört sind, gibt es in der Ukraine ein enormes Potenzial, durch Investitionen in die Grundlagen der Infrastruktur ein Aufholwachstum zu generieren. Tatsächlich ist es der Verfall der ukrainischen Infrastruktur, der das Wachstum, das das Land heute schaffen kann, bremst.

Investitionen brauchen Menschen. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg Westdeutschlands war der rasche Bevölkerungsanstieg nach dem Krieg. Die Zahl der Arbeitskräfte in Westdeutschland stieg in den 1950er und 1960er Jahren um fast 44 %, wobei ein Großteil der Arbeitskräfte aus unzufriedenen Deutschen im Osten stammte. Die Ukraine könnte von diesem Arbeitskräftezuwachs profitieren, sollte sie sich für ein Ende des Krieges entscheiden, da seit Ausbruch des Krieges eine enorme Abwanderung von bis zu 10 Millionen Menschen zu verzeichnen ist. Die Vereinbarung eines Waffenstillstands würde den langsamen Prozess der Rückkehr ukrainischer Bürger in ihre Heimat ermöglichen, darunter mindestens 1 Million Männer im wehrfähigen Alter, die sich dem Wehrdienst entzogen haben. Die Rückkehr der Bürger würde auch das Leistungsbilanzdefizit der Ukraine entlasten, da die Ukrainer ihr Geld im Ausland ausgeben.

Westdeutschland kurbelte die Unternehmensproduktivität und die Exporte an und verzeichnete zwischen 1950 und 1955 ein Exportwachstum von durchschnittlich 17,5 %, da die Unternehmen reformiert wurden und die Produktivität stieg. Deutschland ist auch heute noch eine globale Exportmacht. Trotz ihrer produktiven Landwirtschaft, ihres reichen Mineralreichtums und ihrer talentierten Arbeitskräfte steckt die Ukraine seit 2014 in einer toxischen Kombination aus niedrigen Investitionen und Importabhängigkeit fest (siehe meinen früheren Artikel). Der Finanzminister der Ukraine gab kürzlich bekannt, dass 30 % der Unternehmen in der Ukraine nicht mehr funktionieren und 45 % ihre Produktion zurückgefahren haben. Das Fehlen einer klaren Wirtschaftsstrategie seitens der ukrainischen Führung ist kein Faktor des aktuellen Krieges; die ukrainische Führung hat in den letzten zehn Jahren keine klare Wachstumsstrategie vorgelegt.

Dieser Mangel an wirtschaftlicher Führung wird zumindest so lange anhalten, wie dieser Krieg andauert.

Die militärischen Fakten vor Ort haben sich jedoch nicht wesentlich geändert. Dieses empfindliche Gleichgewicht, in dem Russland zwar Fortschritte macht, aber dennoch nur geringe Gewinne erzielt, wird sowohl durch die katastrophale militärlogistische Lage der Ukraine als auch durch die Entscheidung Russlands, nicht alles auf eine Karte zu setzen, aufrechterhalten. Militärische Blogger aus Russland berichten, dass der Kreml eine groß angelegte Mobilisierung vermeiden und sich von den extremen Taktiken fernhalten will, mit denen die Ukraine Bandenmitglieder zum Militärdienst gezwungen hat. Da Russland jedoch noch mehr in die Verteidigung investieren will, könnte sich das Ungleichgewicht zwischen den beiden Streitkräften weiter zu seinen Gunsten verschieben, unabhängig davon, wer die US-Präsidentschaftswahlen gewinnt.

Die Situation wird sich also unaufhaltsam weiter zu Ungunsten der Ukraine verschlechtern. Nachdem die Frontlinie im Donbas im vergangenen Monat aufgrund der Ablenkung durch Kursk relativ statisch war, verschiebt sie sich nun wieder mit zunehmender Geschwindigkeit nach Westen. Der Fall von Wuhledar im Süden hat einen schnellen (nach den langsamen Maßstäben der Frontlinie) Vorstoß nach Norden ausgelöst, der Pokrowsk-Ausläufer verbreitert sich und Toretsk wird allmählich eingenommen.

Die Ukraine ist heute in einem sich selbst erfüllenden Militarismus und einem Zustand der Abhängigkeit von Hilfe von außen gefangen, der sich nur auf die Chimäre eines Sieges gegen Russland konzentriert. Das persönliche Schicksal von Zelensky ist eng mit der Fortsetzung des Krieges verbunden, dessen Beendigung das Kriegsrecht in der Ukraine beenden und die Wahlen unterbrechen würde. Rückblickend begann das Wirtschaftswunder in Westdeutschland, als die deutsche Führung die wirtschaftliche Kontrolle wieder übernahm. Dies geschah nach einer Zeit verheerender Militärherrschaft, in der Zigaretten zu einer handelbaren Währung wurden.

Die Ukraine befindet sich noch nicht in dieser Phase. Es sei jedoch daran erinnert, dass einer der Gründe für das Scheitern der DDR als staatliches Projekt darin bestand, dass nur wenige Menschen im erwerbsfähigen Alter dort leben wollten. Tatsächlich ist es dieses Gefühl, zurückgelassen zu werden, das den Zulauf zu den Parteien BSW und AfD befeuert hat. Die Ukraine braucht ihre Menschen, die nach Hause kommen und sich wieder für den Wiederaufbau und die politische Rehabilitierung ihres großartigen Landes engagieren.

Nichts, kein ukrainischer Siegesplan, keine zusätzliche Waffenlieferung oder die Erlaubnis, etwas tiefer in Russland einzudringen, wird an der grundlegenden Mathematik des ukrainischen Nachteils etwas ändern. Kriege werden schließlich von Volkswirtschaften gewonnen, nicht von Armeen. Die kalte, unangenehme Realität ist, dass der Ukraine eine Form der Teilung auferlegt wird, wenn die Feindseligkeiten endlich ein Ende haben. Wenn das passiert, müssen sich die ukrainischen Staats- und Regierungschefs endlich wieder auf ihre Wirtschaft konzentrieren, wie es die westdeutschen Staats- und Regierungschefs 1949 getan haben.

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des diplomatischen Dienstes Ihrer Majestät. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Anglo-American School of Moscow.

