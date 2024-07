https://redflag.org.au/article/what-we-learned-from-the-french-elections



Was wir aus den französischen Wahlen gelernt haben

Von D. Taylor

23. Juli 2024

Der französische Präsident Emmanuel Macron (L), der Vorsitzende von France Unbowed, Jean-Luc Mélenchon, und die rechtsextreme Vorsitzende Marine Le Pen.

Als sich der französische Präsident Emmanuel Macron Anfang Juni feierlich an seine Mitbürger wandte, versprach er, dass eine vorgezogene Wahl eine „notwendige Klärung“ bringen würde. Außerdem würde er damit sein tiefes Bekenntnis zum demokratischen Prozess als Lösung für den politischen Stillstand zum Ausdruck bringen: „Das souveräne Volk zu Wort kommen lassen: Nichts ist republikanischer“.

Ende Juli ist wenig geklärt, und von der Macht des „souveränen Volkes“ ist nichts zu spüren. Ein enormer Anstieg der rechtsextremen Unterstützung – 10 Millionen Stimmen für die postfaschistische Nationale Versammlung (RN) – wurde von einer antifaschistischen Wahlmobilisierung übertroffen. Die Angst vor einer drohenden faschistischen Regierung verwandelte sich in unkontrollierte Freude und Erleichterung bei den französischen Linken. Dennoch ist das französische Parlament nach wie vor in drei Blöcke gespalten, die keine klare Mehrheit haben. Seit diesem Moment der Freude hat die antidemokratische Verfassung Frankreichs ihre dunkle Magie eingesetzt, um diese soziale Krise in ein Manöver hinter verschlossenen Türen zu verwandeln, das dem ultra-mächtigen Präsidenten zugute kommt.

Gabriel Attal, Macrons Premierminister, trat zurück, blieb aber mit einer rechtlich mysteriösen Übergangsregierung an der Macht. Nach drei Abstimmungsrunden im Parlament wurde Macrons ehemalige Parlamentspräsidentin Yaël Braun-Pivet in ihrem Amt bestätigt. Der Status quo aus der Zeit vor den Wahlen hat sich wieder durchgesetzt und eine führende Rolle bei der Bildung einer neuen Regierung gefordert. Nach der Bestätigung des Wahlergebnisses wurden die täglichen Nachrichten zu einer fortlaufenden Berichterstattung über die neuesten Hintertürchen, die gemacht und gebrochen wurden, die Bewegungen und Gegenbewegungen zwischen den verschiedenen Parteien, um zu versuchen, eine neue Regierung zu bilden. Das „souveräne Volk“ wurde von der Bildfläche verdrängt.

Die Anhänger der Koalition der Neuen Volksfront (NFP) und insbesondere deren größter und linkster Teil, das „Unbeugsame Frankreich“ von Jean-Luc Mélenchon, erheben Anspruch auf die Macht. Die Linke ist heute der größte parlamentarische Block. Innerhalb dieses Blocks ist France Unbowed die größte Fraktion. Nach Tradition und Konvention sollte sie die Bildung einer neuen Regierung anführen.

Aber selbst die zwielichtigsten Konservativen scheinen das Interesse an Tradition und Konvention zu verlieren, wenn sie zu Steuern für die Reichen und Unterstützung für Palästina führen könnten. Sowohl RN als auch Macrons Anhänger scheinen sich einig zu sein, dass sie alles tun werden, um eine Regierung zu verhindern, die von „France Unbowed“ gebildet wird. Während des Wahlkampfs machte Macrons Innenminister Gérald Darmanin in einem Fernsehinterview seine Prinzipien deutlich:

„Wenn es zu einem Zweikampf zwischen RN und France Unbowed käme, wo ich wohne, würde ich nicht für France Unbowed stimmen. Ich liebe die Polizei zu sehr. Ich liebe die Gendarmen zu sehr. Ich liebe den Staat zu sehr.“

Obwohl sie die NFP als eine Bedrohung darstellte, die genauso schlimm oder noch schlimmer als die Faschisten war, verließ sich Macrons Apparat auf linke, antifaschistische Stimmen, um seine verbleibende parlamentarische Vertretung zu behalten. Anschließend versuchte er, die Wahlergebnisse zunichte zu machen, indem er den linken Block auflöste und Teile davon in das diskreditierte Regierungsregime integrierte. Die eher „etablierten“ (sprich: rechten) Mitglieder der NFP-Koalition wollen sie zu einem politischen Kompromiss und zur Deradikalisierung führen. So viel zu einer notwendigen Klärung, so viel zum souveränen Volk.

Dieses deprimierende Schauspiel sollte nicht das Ende der Geschichte sein. Die Wahlen in Frankreich fanden in einem Land statt, das von regelmäßigen, häufigen und tief verwurzelten oppositionellen sozialen Bewegungen geprägt ist. „Das allgemeine Wahlrecht“, schrieb Wladimir Lenin, „ist ein Indikator für den Stand, den die verschiedenen Klassen in der Auffassung ihrer Probleme erreicht haben. Es zeigt, wie die verschiedenen Klassen geneigt sind, ihre Probleme zu lösen. Die tatsächliche Lösung dieser Probleme wird nicht durch Wahlen, sondern durch den Klassenkampf in all seinen Formen erreicht“.

Was können wir aus diesen Wahlen darüber lernen, wie die Klassen in Frankreich dazu neigen, ihre Probleme zu lösen?

Um einen Einblick in die französische Kapitalistenklasse zu bekommen, können wir damit beginnen, Macron und seinen politischen Apparat zu betrachten. Es gibt einen guten Grund, hier zu beginnen. Die französischen Ökonomen Thomas Piketty und Julia Cagé haben kürzlich eine systematische Studie über das französische Wahlverhalten seit 1789 veröffentlicht. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Macrons Basis die „bürgerlichste in der gesamten Geschichte“ ist. Wie die meisten konservativen Parteien findet Macrons Gruppe die größte Unterstützung unter den wohlhabendsten Menschen, sei es gemessen am Einkommen oder am Immobilienbesitz. Im Gegensatz zu den traditionellen Konservativen haben er und seine Partei so gut wie keine Unterstützung unter den Armen, weder in den Städten noch auf dem Land. Macron ist wirklich der „Präsident der Bosse“, wie es in den Sprechchören der streikenden Arbeiter heißt.

Daher auch sein Autoritarismus. Ohne echte Unterstützung der Massen hat Macron sein Programm mit roher Staatsgewalt durchgesetzt. Das reicht von der physischen Gewalt der Bereitschaftspolizei bis zur wiederholten Anwendung von Artikel 49.3 der französischen Verfassung, um Gesetze ohne parlamentarische Abstimmung durchzusetzen – vor allem die verhassten Rentenänderungen. Er hat stets versucht, die autoritärsten Aspekte der französischen Verfassung und des Rechtsrahmens herauszuarbeiten und ihre Anwendung im politischen Leben zu normalisieren.

Macrons Fraktion stützt sich jedoch nicht nur auf einen mechanischen Autoritarismus. Sie hat einen größeren Plan für das langfristige Überleben ihres Projekts, der sowohl politischer als auch heimtückischer und undemokratischer ist. Macron will die alte Links-Rechts-Spaltung in der Politik überwinden und sie durch eine neue Zweiteilung zwischen Liberalen und Nationalisten ersetzen. Er hat immer wieder versucht, die Institutionen der Linken zu zersetzen, zu spalten und zu verteufeln, während er ihre am meisten demoralisierten Elemente in die Basis seiner eigenen Partei aufnahm.

Die Gewerkschaften wurden bekämpft und besiegt. Linke antirassistische Aktivisten wurden als antisemitische Terrorfreunde verleumdet. Fast jede Institution, die die Unterdrückten gegen die Reichen mobilisieren könnte, wurde auf die eine oder andere Weise ins Visier genommen. Währenddessen hat Macron die extreme Rechte zur legitimen Opposition gesalbt und gleichzeitig die Unterstützung der linken Wähler angesichts der faschistischen Bedrohung gefordert. Auf diese Weise haben die politischen Vertreter der liberalen Kapitalisten Frankreichs versucht, die Linke auszurotten und den Weg für das Wachstum der extremen Rechten zu ebnen.

Was ist mit den Arbeitern? Es ist bekannt, dass die faschistische Politik in das Bewusstsein der französischen Arbeiter eingedrungen ist. Aber das Bild ist komplex. Mehr als die Hälfte der französischen Ouvriers haben bei den Europawahlen für die extreme Rechte gestimmt. Aber ein Ouvrier ist nicht einfach ein Arbeiter. Er ist ein Arbeiter, dessen Anteil an der französischen Arbeiterklasse insgesamt schrumpft. Die ouvriers machen nur noch 20 Prozent der französischen Bevölkerung aus; die Bosse sind in der Überzahl. Im Zuge der Deindustrialisierung Frankreichs werden sie immer älter. Die Untersuchungen von Piketty und Cagé zeigen, dass die Ouvriers heute überwiegend außerhalb der Großstädte leben und arbeiten: Fabriken und Lagerhäuser wurden aufs Land verdrängt, angezogen durch billiges Land und den Zugang zu Autobahnen, aber auch durch den Wunsch der Bosse, die Arbeiter vom linken Einfluss der Stadtpolitik zu isolieren.

Frankreichs Ouvriers sind nun die älteren und isolierteren Arbeitnehmer, die in Gebieten leben, die eher von kleinen und mittleren Unternehmen dominiert werden, und die eher selbst etwas Eigentum besitzen. Während die etablierten Parteien Frankreichs den Neoliberalismus übernahmen, vollzogen die Faschisten eine „soziale Wende“ und schlugen eine Reindustrialisierung und die Wiederbelebung des französischen Wohlfahrtsstaates auf rassistischer Grundlage vor. In der Folge vergrößerte sich ihre Wählerbasis und verlagerte sich von der städtischen Mittelschicht hin zur Landbevölkerung.

All dies ist kein Grund zur Selbstzufriedenheit. Jede Arbeiterklasse hat ihre rückständigen, sogar reaktionären Strömungen. Aber die rückständige Strömung in der französischen Arbeiterklasse ist wirklich groß und wirklich rückständig. Es ist keine ausgemachte Sache, dass isolierte Arbeiter reaktionär, geschweige denn faschistisch sein sollen. Und obwohl die Ouvriers auf dem Land die größte Konzentration faschistischer Unterstützung darstellen, finden sich faschistische Wähler und Aktivisten auf allen Ebenen der französischen Gesellschaft und in allen Teilen der Arbeiterklasse. Die Frage ist, ob die organisierten Teile der französischen Arbeiterklasse dieser Tendenz widerstehen und sie umkehren können.

Bei den französischen Gewerkschaftern sieht die Sache anders aus. Umfragen von Harris/AEF Info zeigen, dass nur 19 Prozent der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter die Faschisten unterstützen, verglichen mit 37 Prozent der Nicht-Gewerkschafter. Beim mächtigen und einflussreichen Allgemeinen Gewerkschaftsbund (CGT) besteht echter Anlass zur Sorge: 27 Prozent seiner Anhänger stimmen für RN, eine sehr gefährliche Entwicklung, die auf ein großes Problem hinweist. Dennoch stimmte bei der letzten Wahl eine große Mehrheit von 61 Prozent für die Kandidaten der Neuen Volksfront. Die CGT vertritt viele Arbeiter in den regionalen Industriezentren und könnte einen Gegenangriff auf die Entwicklung der rechten Politik in der Arbeiterklasse starten.

Unter den Anhängern der FSU, einer Gewerkschaft, die hauptsächlich Lehrer vertritt, unterstützen 74 Prozent die NFP und nur 4 Prozent die RN. Dies bestätigt die These von Piketty und Cagé, dass die Linke ihren stärksten Rückhalt in der Berufsgruppe der intermédiairesfindet – hochqualifizierte, aber schlecht bezahlte und prekär Beschäftigte wie Lehrer und Krankenschwestern, die meist zur Miete wohnen, in Großstädten leben und in der Regel für öffentliche Einrichtungen arbeiten. Sie sind in der Regel jünger, leben in größeren Ansammlungen von anderen Arbeitnehmern und haben ein stärkeres politisches Bewusstsein.

Bei diesen Zahlen handelt es sich nicht einfach um Wählergruppen, die zum Vorteil linker Politiker erweitert und konsolidiert werden können. Sie repräsentieren organisierte und klassenbewusste Arbeiter, von denen viele in letzter Zeit gegen Macrons Neoliberalismus gestreikt und sich politisch gegen den Faschismus mobilisiert haben. Diese Energie muss in Taten umgesetzt werden.

Der jüngste Wahlsieg gegen die Faschisten war nur eine vorübergehende Galgenfrist. Das Anwachsen der rechtsextremen Stimmung in der Arbeiterklasse macht eine faschistische Regierung wahrscheinlicher, aber es birgt auch die Gefahr, dass die Arbeiterbewegung desorganisiert und machtlos gegenüber Angriffen wird. Die Wahlergebnisse zeigen, dass der Wille zum Widerstand und zur Ablehnung des wachsenden Faschismus groß ist. Die jüngste Geschichte der Streikbewegungen in Frankreich zeigt, dass die antifaschistischen Gewerkschafter die gesamte Arbeiterklasse, ja einen Großteil der Nation, gegen die politischen Eliten des Landes führen können. Wenn sie den Kampf sowohl gegen den Rassismus als auch gegen die französischen Bosse aufnehmen würden, könnten sie den Vormarsch der rechtsextremen Politik in der gesamten Gesellschaft aufhalten und umkehren.

Ihr größtes Hindernis ist dabei wahrscheinlich die Gewerkschaftsbürokratie. Trotz vieler harter Worte haben Frankreichs Gewerkschaftsbürokraten keine Bereitschaft gezeigt, sich auf das Niveau der aktuellen Krise zu begeben. Sie haben zugelassen, dass die jüngsten Generalstreikbewegungen sich in Luft auflösten, obwohl die Basis bereit war, weiter zu gehen. Dies hat zu dem Gefühl beigetragen, dass die sozialen Probleme Frankreichs nur durch das Parlament gelöst werden können, ein Terrain, das grundsätzlich die Politik der Rechten begünstigt. Die linken Reformisten von France Unbowed haben sich geweigert, die Mängel der Bürokratie in Frage zu stellen, und stattdessen gehofft, sich bei den historisch feindlich gesinnten Gewerkschaftsführern beliebt zu machen und ihre Wählerbasis zu festigen. Damit waren sie erfolgreich: Die neue Führung der CGT unter Sophie Binet brach mit einer langen Tradition und unterstützte die NFP bei den Wahlen. Für die reformistischen Führer, ob in den politischen Parteien oder in den Gewerkschaften, ist der Klassenkampf nur dann wertvoll, wenn er sich in einem guten Ergebnis an der Wahlurne niederschlägt.

Trotz aller Einschränkungen und trotz der Bemühungen des französischen Establishments, die Krise in der verfassungsrechtlichen Kiste zu verschließen, kann sich der Kampf dennoch entwickeln. Am Wahlabend, nachdem die Linke von ihrem eigenen Erfolg schockiert war, sprach Jean-Luc Mélenchon auf der Place Stalingrad zu den zahlreichen Anhängern von France Unbowed. Er forderte das Recht, eine linke Minderheitsregierung zu bilden.

„Diese Großmäuler, die die ganze Woche über ein ‚unregierbares Land‘ schwadroniert haben: Sie werden die Verantwortung haben, die Regierung zu stürzen“, sagte er. „Und ich wette, sie werden klug genug sein, es nicht zu tun.

Denn es wäre ein großer Fehler zu glauben, dieser Wahlsieg sei wie alle anderen. Die Politik von früher wird nicht fortgesetzt. Das Volk ist aufgestanden: die Arbeiterviertel, die Jugend“.

Es war eine Drohung: Wenn ihr unsere Regierung zu Fall bringt, kann es zu einem sozialen Chaos kommen. Es war auch ein Versprechen: Lasst uns die Regierung bilden, und es wird kein Problem geben.

Die Drohung ist eine legitime und mächtige Forderung. Die herrschende Klasse in Frankreich hat die Demokratie beharrlich zurückgedrängt, um den Neoliberalismus einer unwilligen Bevölkerung aufzuzwingen. Ihre Weigerung, die Wahlergebnisse zu akzeptieren, ist nur das jüngste Beispiel, und das Erstarken der extremen Rechten ist eines der Ergebnisse.

Das Versprechen zeigt die Grenzen des Projekts von France Unbowed auf. Sie hat eine linke Strömung in der französischen Politik zusammengeführt und inspiriert, begnügt sich aber damit, diese als Druckmittel zu benutzen, um mit ihren parlamentarischen Rivalen aggressiver zu verhandeln.

Friedrich Engels schrieb, dass Wahlen „uns über unsere eigene Stärke und die aller gegnerischen Parteien unterrichten und uns dadurch ein Maß an Verhältnismäßigkeit verschaffen, das für unser Handeln unübertroffen ist und uns vor unzeitiger Zaghaftigkeit ebenso bewahrt wie vor unzeitiger Tollkühnheit“. Nun, die „unzeitgemäße Zaghaftigkeit“ bestünde darin, auf eine parlamentarische Lösung für die Bedrohung durch den französischen Faschismus zu warten. Die linke, antifaschistische Stimmung beherrscht die stärksten und einflussreichsten Strömungen der französischen Jugend und der Arbeiterklasse. Sie sollte in die Tat umgesetzt werden, bevor es zu spät ist.

Übersetzt mit deepl.com

