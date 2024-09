https://www.trtworld.com/middle-east/what-we-know-so-far-on-fate-of-hezbollah-leader-hassan-nasrallah-18213672



Was wir bisher über das Schicksal des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah wissen

28. September 2024

Während die israelische Armee behauptet, den Hisbollah-Führer getötet zu haben, bieten zwei Quellen aus der Gruppe widersprüchliche Berichte: Eine sagt, es gehe ihm „gut“, während die andere sagt, der Kontakt zu Nasrallah sei abgebrochen.

Die Hisbollah, die normalerweise größere Todesfälle in ihren Reihen am selben Tag bestätigt, hat sich noch nicht zu Nasrallahs Schicksal geäußert. / Foto: AP-Archiv

Das israelische Militär gab bekannt, dass es den Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah bei einem Luftangriff auf die südlichen Vororte von Beirut „eliminiert“ habe, obwohl die Gruppe sich noch nicht zu seinem Schicksal geäußert hat.

Sollte sich der Tod von Nasrallah bestätigen, wäre dies ein schwerer Schlag für die libanesische Gruppe, die er seit 1992 anführt.

Israelische Armee gibt Tötung von Nasrallah bekannt

Israelische Streitkräfte haben den libanesischen Hisbollah-Führer Sayyed Hassan Nasrallah getötet, wie der arabischsprachige Militärsprecher Avichay Adraee einen Tag nach einem israelischen Angriff auf die südlichen Vororte von Beirut mitteilte.

„Hassan Nasrallah ist tot“, verkündete der Militärsprecher Oberstleutnant Nadav Shoshani am X. Auch der Militärsprecher Hauptmann David Avraham bestätigte gegenüber AFP, dass der Hisbollah-Führer nach den Angriffen am Freitag auf die libanesische Hauptstadt ‚eliminiert‘ worden sei.

Kontakt zu Nasrallah seit Freitagabend „abgebrochen“

Eine Quelle aus dem Umfeld der libanesischen Hisbollah-Gruppe gab am Samstag bekannt, dass der Kontakt zu ihrem Anführer Hassan Nasrallah seit dem Vorabend abgebrochen sei, nachdem Israel erklärt hatte, er sei bei einem Angriff auf die südliche Hochburg der Gruppe in Beirut „eliminiert“ worden.

„Der Kontakt zu Sayyed Hassan Nasrallah ist seit Freitagabend abgebrochen“, sagte die Quelle, die um Anonymität bat, um sensible Angelegenheiten zu besprechen. Er bestätigte nicht, ob Nasrallah getötet worden war.

Das Schicksal des Hisbollah-Chefs ist ungewiss, während Israel den Libanon bombardiert

Israel gab an, das Hauptquartier und die Waffenlager in der libanesischen Hauptstadt angegriffen zu haben, und israelische und US-amerikanische Medien berichteten, dass Nasrallah am Freitagabend das Ziel von Angriffen war, obwohl eine Quelle in der Nähe der Hisbollah sagte, es gehe ihm ‚gut‘.

Die Explosionen, die am Freitag den Süden Beiruts erschütterten, waren die heftigsten, die die Hochburg der Gruppe seit dem letzten Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2006 getroffen haben.

Wer ist Hassan Nasrallah?

Hassan Nasrallah wurde am 31. August 1960 im Dorf Bazouriyeh in der Nähe von Tyre im Südlibanon geboren.

Er ist mit Fatima Yassin verheiratet und hat fünf Kinder: Hadi, Zeinab, Mohammad Jawad, Mohammad Mahdi und Mohammad Ali.

Sein ältester Sohn Hadi wurde 1997 bei Kämpfen mit der israelischen Armee im Südlibanon getötet.

Nasrallah erhielt eine religiöse Ausbildung an schiitisch-muslimischen Seminaren im Libanon, im Irak und im Iran. Während seiner Schulzeit schloss er sich der politischen Amal-Bewegung an und stieg 1979 in deren politisches Büro auf.

Im Jahr 1982 verließen Nasrallah und andere die Amal aufgrund von Meinungsverschiedenheiten darüber, wie dem Einmarsch Israels in den Libanon Widerstand geleistet werden sollte, und schlossen sich der neu gegründeten Hisbollah an. Er wurde mit der Mobilisierung von Kämpfern im Bekaa-Tal des Landes beauftragt.

1985 zog Nasrallah in die Hauptstadt Beirut und wurde stellvertretender Leiter der Region. Später übernahm er die Rolle des Vorstandsvorsitzenden und war für die Umsetzung der Entscheidungen des Shura-Rates der Gruppe zuständig.

Führung der Hisbollah

Nach der Ermordung seines Vorgängers Abbas al-Musawi bei einem israelischen Luftangriff wurde Nasrallah am 16. Februar 1992 Generalsekretär der Hisbollah.

Unter Nasrallahs Führung startete die Hisbollah eine Reihe strategischer Operationen gegen Israel, die im Jahr 2000 nach einer 22-jährigen Besatzung in den Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Südlibanon gipfelten.

Im Jahr 2004 spielte er eine Schlüsselrolle bei der Aushandlung eines bedeutenden Gefangenenaustauschs mit Israel, der zur Freilassung von Hunderten libanesischer und arabischer Gefangener führte.

Seine Rolle bei der Sicherung des Rückzugs Israels aus dem Südlibanon brachte ihm vor Ort den Titel „Widerstandsboss“ ein, insbesondere nach der späteren Konfrontation der Hisbollah mit Israel während des Libanonkrieges 2006.

Feurige Reden und sein Engagement für Vergeltungsmaßnahmen gegen israelische Angriffe, insbesondere zur Verteidigung der Palästinenser, stärkten seine Popularität in der arabischen und islamischen Welt weiter.

Seine Popularität sinkt aufgrund der Unterstützung des syrischen Regimes

Nasrallahs Beliebtheit nahm jedoch ab, als die Hisbollah das syrische Regime gegen Oppositionskräfte während des anhaltenden Bürgerkriegs in Syrien, der 2011 ausbrach, unterstützte.

Sein Ansehen erholte sich jedoch im Zuge der „Al-Aqsa-Flut“-Operation, die am 7. Oktober 2023 von palästinensischen Fraktionen, darunter Hamas und Islamischer Dschihad, gegen israelische Siedlungen in der Nähe von Gaza gestartet wurde.

Die israelische Gaza-Offensive, die sich nun ihrem ersten Jahrestag nähert, hat zu über 137.000 palästinensischen Opfern geführt.

Nasrallah erklärte die Eröffnung einer „Front im Südlibanon zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands“ und schwor in mehreren Reden, dass die Bemühungen bis zum Ende des Krieges in Gaza andauern würden.

