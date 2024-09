https://www.middleeasteye.net/news/israel-claims-hezbollah-leader-hassan-nasrallah-killed-strike-beirut



Israel behauptet, Hisbollah-Führer Nasrallah sei bei Anschlag in Beirut getötet worden

Die israelische Armee postet eine Nachricht auf X, in der es heißt: „Hassan Nasrallah wird nicht länger in der Lage sein, die Welt zu terrorisieren“

Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah wurde getötet, nachdem Israel am 27. September 2024 eine Reihe massiver Luftangriffe auf die libanesische Hauptstadt gestartet hatte (AFP/File photo)

Von Nader Durgham in Beirut und Umar A Farooq in Washington

Veröffentlicht am: 28. September 2024, 09:35 BST | Letzte Aktualisierung: vor 23 Minuten und 14 Sekunden

Die Armee Israels gab am Samstag bekannt, dass sie den Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah getötet hat, nachdem sie am Tag zuvor eine Reihe von Luftangriffen auf die Hauptstadt Libanons Beirut gestartet hatte. Bei diesem Attentat besteht die Gefahr, dass es zu einem umfassenden Krieg in einer Region kommt, die bereits am Rande des Abgrunds steht.

Israelische Kampfflugzeuge feuerten am Freitag etwa zehn bunkerbrechende Bomben auf Wohngebäude im südlichen Stadtteil Dahiyeh ab. Aufnahmen, die von Middle East Eye gesehen wurden, zeigen dichte Rauchschwaden, die aus dem Explosionsort aufsteigen.

Das israelische Militär bestätigte sofort, dass es hinter den Angriffen steckte, und behauptete zunächst, das Kommandozentrum der Hisbollah ins Visier genommen zu haben. Später berichteten israelische Medien, dass der 64-jährige Nasrallah das eigentliche Ziel der Angriffe gewesen sei, bestätigten jedoch nicht, ob er getötet wurde.

Die Hisbollah äußerte sich ebenfalls nicht sofort dazu, ob er getötet wurde, feuerte jedoch in einem Versuch, Stärke zu demonstrieren, mehrere Raketen auf Ziele im Norden Israels ab.

Am Samstag veröffentlichte die israelische Armee jedoch eine Nachricht auf X, in der es hieß: „Hassan Nasrallah wird nicht länger in der Lage sein, die Welt zu terrorisieren.“

Der arabische Sprecher der israelischen Armee, Avichay Adraee, sagte in einer Erklärung am X., dass Nasrallah zusammen mit Ali Karki, dem Kommandeur der Südfront der Hisbollah, und einer Reihe anderer Kommandeure getötet wurde.

„Die Botschaft ist klar: Wir werden jeden erreichen, der die Bürger Israels im Norden, im Süden und an weiter entfernten Fronten bedroht.“

Wer ist Hassan Nasrallah, der Anführer der libanesischen Hisbollah, und warum ist er von Bedeutung?

Mehr lesen »

Unter Berufung auf zwei iranische Beamte berichtete die New York Times, dass der Oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, als Reaktion auf die Angriffe eine Dringlichkeitssitzung des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran in seinem Haus einberufen habe.

Unterdessen bekräftigte US-Außenminister Antony Blinken in einem Gespräch mit Reportern in New York das Recht Israels auf Selbstverteidigung und sagte, Washington werde „alle Maßnahmen“ ergreifen, wenn seine Interessen in der Region angegriffen würden.

„Israel hat das Recht, sich gegen den Terrorismus zu verteidigen“, sagte Blinken.

Aber gegenüber ‚jedem, der dies dazu benutzt, um amerikanische Mitarbeiter und amerikanische Interessen in der Region ins Visier zu nehmen, werden die Vereinigten Staaten alle Maßnahmen ergreifen‘, fügte er hinzu.

Blinkens Äußerungen erfolgten kurz nachdem Abu Alaa al-Walaei, ein hochrangiger Befehlshaber der irakischen Sayyid al-Shuhada-Brigaden, davor gewarnt hatte, dass seine Gruppe im Falle eines umfassenden Krieges US-amerikanische und israelische Interessen in der Region ins Visier nehmen würde.

„Selbst die [Vereinigten Arabischen] Emirate, die wir als fortschrittlichen Standort der widerrechtlichen Entität betrachten, werden die erste Angriffslinie sein“, sagte al-Walaei laut der mit der Hisbollah verbundenen Website Al Mayadeen.

In einem Versuch, die Spannungen zu entschärfen, sagte ein Pentagon-Sprecher, die USA hätten keine Vorwarnung vor den Angriffen erhalten. Der Sprecher fügte hinzu, dass US-Verteidigungsminister Lloyd Austin während der laufenden Operation mit seinem israelischen Amtskollegen gesprochen habe.

Wer war Nasrallah?

Die Tötung Nasrallahs könnte der Hisbollah einen schweren Schlag versetzen, nachdem der langjährige Anführer die Umwandlung der Gruppe in eine bedeutende politische Kraft sowohl im Libanon als auch im gesamten Nahen Osten beaufsichtigt hatte.

Nasrallah wurde 1960 als Sohn einer armen schiitischen Familie aus dem östlichen Stadtteil Karantina in Beirut geboren und wurde 1985 Vorsitzender des Exekutivrats der Hisbollah sowie Mitglied des Schura-Rates.

1992 wurde der damalige Hisbollah-Führer Sayyed Abbas Mussawi zusammen mit seiner Frau und seinem Kind bei einem israelischen Luftangriff getötet. Bei seiner Beerdigung sagte Nasrallah: „Wir werden diesen Weg weitergehen … selbst wenn wir den Märtyrertod sterben, wir alle und unsere Häuser über unseren Köpfen zerstört werden, werden wir die Entscheidung für den islamischen Widerstand nicht aufgeben.“

Nasrallah übernahm daraufhin die Führung der Gruppe und bald darauf begann die Hisbollah, sich modernere Waffen zu beschaffen, darunter Raketen mit größerer Reichweite, die mehr Gebiete in Israel erreichen konnten.

Unter Nasrallah, dessen Nachname übersetzt „Sieg durch Gott“ bedeutet, entwickelte sich die Hisbollah von einer lokalen bewaffneten Bewegung zur größten politischen Partei in der jüngeren Geschichte des Libanon.

Im Oktober 2021 gab Nasrallah an, dass die Hisbollah 100.000 Kämpfer habe, was sie auch zu einer der mächtigsten nichtstaatlichen bewaffneten Organisationen der Welt mache.

Nasrallah behauptete auch, dass die Hisbollah in der gesamten arabischen Welt den Ruf habe, die einzige bewaffnete Kraft zu sein, die Israel zum Rückzug aus einem arabischen Land gezwungen habe.

Die Reden des Hisbollah-Führers zogen oft die Aufmerksamkeit des Nahen Ostens und darüber hinaus auf sich.

Während seiner Zeit als Nummer eins der Hisbollah festigte Nasrallah auch die Beziehungen innerhalb der „Widerstandsachse“ des Iran, zu der die Hisbollah, die Regierung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, die palästinensischen Bewegungen Hamas und Islamischer Dschihad, die Huthi-Bewegung im Jemen und mehrere irakische paramilitärische Gruppen gehören.

Nach den Angriffen am Freitag gaben die Hamas, der Islamische Dschihad, die Huthi-Bewegung und der Islamische Widerstand im Irak Erklärungen ab, in denen sie Israel verurteilten.

„Wir erneuern unsere uneingeschränkte Solidarität mit dem brüderlichen libanesischen Volk und den Brüdern in der Hisbollah und dem islamischen Widerstand im Libanon“, hieß es in einer Erklärung der Hamas.

„Wir teilen ihren Schmerz und hoffen auf den Sieg über diesen zionistischen Feind, und wir schätzen und loben ihre Opfer und Standhaftigkeit im Epos der offenen Rechenschaftspflicht zur Unterstützung unseres Volkes und unseres Widerstands sowie als Reaktion und Verteidigung des brüderlichen libanesischen Volkes.“

Laut Analysten war auch der weithin als Nasrallahs Erbe angesehene Hashem Safieddine nach dem Angriff am Freitag noch am Leben.

Safieddine, der die politischen Angelegenheiten der Hisbollah beaufsichtigt und dem Dschihad-Rat der Gruppe angehört, ist ein Cousin von Nasrallah und wie dieser ein Geistlicher und Nachkomme des Propheten Mohammed.

Das US-Außenministerium stufte Safieddine 2017 als Terroristen ein, und im Juni drohte er nach der Ermordung eines weiteren Hisbollah-Kommandeurs mit einer großen Eskalation gegen Israel.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …