Weekly Briefing: Israel’s war on Gaza causes ‚cracks in the edifice of hypocrisy‘ Netanyahu’s declaration that he will not tolerate the creation of a Palestinian state exposed the glaring hypocrisy of Biden policies. And earned mild rebuke from Democrats.

Israelische Streitkräfte sprengen die al-Isra Universität in Gaza am 17. Januar 2024 in die Luft, offenbar im Rahmen einer geplanten Sprengung. Video veröffentlicht von Hisham Abu Shaqrah. Screenshot.

Netanjahus Erklärung, dass er die Gründung eines palästinensischen Staates nicht dulden werde, hat die eklatante Heuchelei von Bidens Politik offenbart. Und erntete milde Tadel von den Demokraten.



Weekly Briefing: Israels Krieg gegen Gaza verursacht „Risse im Gebäude der Heuchelei“.

Von Philip Weiss

22. Januar 2024

Der extreme Krieg Israels gegen Gaza ist so unerträglich geworden, dass es endlich Risse in seiner politischen Unterstützung gibt. Und die massiven Anstrengungen, die Joe Biden unternommen hat, um Israel zu unterstützen, egal was es tut, werfen selbst in der Mainstream-Politik Fragen auf.

Da ist zum einen die Krise um Netanjahus Erklärung, dass es niemals einen palästinensischen Staat geben dürfe. Dies widerspricht völlig der US-Politik – Lippenbekenntnisse zu einem palästinensischen Staat. Und damit hat er sich die Vorwürfe von Bidens offiziellen Sprechern eingehandelt: Der einzige Weg zum Frieden in der Region ist eine Zweistaatenlösung.

Demokraten „entsetzt“ über Netanjahus Verunglimpfung der Zweistaatenlösung“, berichtete Politico. „Wachsende Zahl von Senatsdemokraten stellt Bidens Israel-Strategie in Frage“ – Washington Post. Fünf demokratische Senatoren sagten, sie würden sich den 13 Senatoren anschließen, die eine Maßnahme zur Einschränkung der zusätzlichen Hilfe für Israel unterstützt hatten – mehr als ein Drittel der demokratischen Fraktion.

Der Senator von Maryland, Chris Van Hollen, sagte, dass Israel dem Präsidenten eine lange Nase dreht (was nicht das erste Mal ist) und es daher an der Zeit ist, die stille Diplomatie zu beenden und Netanjahu anzugreifen. „Es ist ziemlich klar, dass Netanjahu viel mehr auf die Extremisten in seiner Regierung hört als auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten und die Regierung Biden“, sagte Van Hollen.

Van Hollen macht sich die für demokratische Führer und liberale Zionisten wertvolle Titelgeschichte zu eigen: „Es ist alles Netanjahus Schuld. Wir können die Zwei-Staaten-Lösung erreichen, wenn wir einen „Regimewechsel“ in Israel und im Gazastreifen herbeiführen, sagte Bradley Burston diese Woche gegenüber Americans for Peace Now.

Das ist eine Illusion. Die Wahrheit ist, dass keine israelische Regierung jemals die Absicht hatte, die Gründung eines palästinensischen Staates zuzulassen, wie Jonathan Ofir auf unserer Website erklärte.

Isaac Herzog, der angeblich liberale Präsident Israels, sagte in Davos, es sei nicht die Zeit für einen palästinensischen Staat. Die Welt müsse dazu zurückkehren, Israel mit den arabischen Monarchien zu normalisieren. „In Israel“, sagte er, „ist niemand, der bei klarem Verstand ist, bereit, über die Lösung der Friedensabkommen nachzudenken.“

Der ehemalige Friedensbeauftragte Aaron David Miller äußerte sich gegenüber der BBC ähnlich. Das Gerede über einen palästinensischen Staat muss bis zu Bidens zweiter Amtszeit warten – und bis zu einem Regierungswechsel in Israel. Die Lobbygruppe Democratic Majority for Israel lieferte das gleiche Drehbuch. Netanjahus Aussage über zwei Staaten sei „moralisch falsch“, aber der Krieg sei nicht der richtige Zeitpunkt, um mit der Unterstützung Israels „Innenpolitik“ zu spielen. Das heißt, die Israel-Lobby will nichts anderes hören, als Netanjahu im Moment zu unterstützen.

Israels Krieg für die Apartheid muss also die Sache der Welt sein. Joe Biden ist mit an Bord. Seine Erklärung zum 100. Tag des Gaza-Krieges trug den Titel: „Statement from President Joe Biden Marking 100 Days of Captivity for Hostages in Gaza“.

Biden spricht weiterhin ausschließlich aus der israelischen Perspektive und ignoriert die ethnische Säuberung des Gazastreifens, bei der über 25.000 Menschen getötet wurden, von denen die überwältigende Mehrheit Zivilisten sind. Biden will die Israel-Lobby für seine Wiederwahlkampagne auf seiner Seite haben. Die Basis der Demokraten ist ihm egal.

Wie lange werden die amerikanischen Politiker noch in der Falle der israelischen Traumata sitzen? Wie lange werden sie noch den Wahnvorstellungen eines Apartheidstaates nachgeben, dass die Apartheid ohne Widerstand weitergehen kann? Dabei kann jeder sehen, dass Israels Kriegsverbrechen gewalttätigen Widerstand hervorrufen.

Wie die Zerstörung der al-Isra Universität in Gaza, die von den israelischen Streitkräften als Operationsbasis genutzt wurde, bis sie die Schule vor drei Tagen zerstörten. Im Außenministerium äußerte sich der Reporter der Associated Press empört über die Aktion:

„Es sieht aus wie eine kontrollierte Sprengung. Es sieht aus wie das, was wir hier in diesem Land tun, wenn wir ein altes Hotel oder ein Stadion abreißen. Und Sie haben nichts dazu zu sagen? Haben Sie nichts dazu zu sagen? Und es beunruhigt Sie nicht?“ sagte Matt Lee.

„Sie sagen immer wieder, dass Sie wollen, dass Israel die Infrastruktur nicht zerstört. Doch wir haben eine fast vollständige Zerstörung der gesamten Infrastruktur gesehen, einschließlich Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Friedhöfe…. Sagen Sie uns in irgendeiner Weise, dass die israelische Regierung wirklich auf das hört, was Sie ihr sagen, in irgendeiner Weise, nach irgendeinem Maßstab. Sie hören Ihnen nicht zu.“

Berichten zufolge hat Israel bei seiner gerechten Auslöschung des Gazastreifens 95 Schulen und Universitäten zerstört. Und schließlich – Reporter nehmen Bidens Sprecher in die Mangel.

„Das Gebäude der Heuchelei stürzt Stück für Stück ein“, wie Khaled Elgindy es ausdrückte.

Vielen Dank für die Lektüre,

Phil Weiss



