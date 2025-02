https://strategic-culture.su/news/2025/02/11/keep-on-trumpin/



„Weiterhin übertrumpfen“ Keep on Trumpin‘

Pepe Escobar

11. Februar 2025

© Foto: SCF

Entweder ergibt sich die Ukraine bedingungslos – oder die Kriegsshow muss weitergehen. In der Zwischenzeit lasst uns weitermachen.

Mr. Disco Inferno ist wieder in seinen Standardmodus zurückgekehrt, in dem er einen Wutanfall nach dem anderen bekommt, weil fast alle in Westasien und darüber hinaus NEIN zum Betrug mit dem Gaza Riviera Resort und Casino sagen.

Hier ist eine unvollständige Auflistung:

Ägypten: Die Palästinenser werden hier, in Jordanien oder anderswo nicht ethnisch gesäubert.

Saudi-Arabien: Wir werden keine Normalisierung der Beziehungen zu Israel vornehmen, bevor es einen souveränen palästinensischen Staat gibt.

Türkei, über Sultan Erdogan: Keine Macht kann die Palästinenser aus ihrer „ewigen“ Heimat vertreiben.

Arabische Liga: Dies ist eine „völlige Abkehr von der Realität“.

Hamas: Es wird keine weiteren Verstöße gegen den Waffenstillstand geben.

Iran, über den Revolutionsführer Khamenei: Wir werden mit Ihnen über nichts verhandeln.

Und das ist erst der Anfang.

Russland, über den stellvertretenden Außenminister Sergei Ryabkov: „Die Versuche Washingtons, Moskau Ultimaten zu stellen oder den angeblichen ‚großen Gefallen‘ im Austausch für inakzeptable Forderungen der USA zu demonstrieren, sind im Dialog mit Russland zum Scheitern verurteilt.“

Wir sollten also damit rechnen, dass Mr. Disco Inferno in den nächsten Tagen völlig ausrastet und die [geopolitische] Tanzfläche buchstäblich in Brand setzt: „Brennen, brennen (Disco Infernoooooo) / brennen brennen / brenne das Mutterhaus nieder“.

Jetzt gib mir 500 Milliarden Dollar in Seltenerdmetallen

Mr. Disco Inferno hat erklärt, dass die Palästinenser im Rahmen seines Gaza-Riviera-Plans

Palästinenser nach ihrer Vertreibung kein Rückkehrrecht hätten, weil „sie viel bessere Unterkünfte bekommen werden“. Dies würde die Normalisierung der ethnischen Säuberung im Rahmen einer Nakba 2.0 auf Steroiden bedeuten – als „humanitäre“ Immobilienentwicklungsmöglichkeit an einem „phänomenalen Standort“ deklariert.

Es ist kein Wunder, dass selbst schwache arabische Vasallen des Imperiums des Chaos dies ablehnen mussten. Ganz zu schweigen davon, dass der bewaffnete palästinensische Widerstand in die Höhe schnellen würde, wenn Nakba 2.0 umgesetzt würde, und zwar mit maßgeblicher Beteiligung einer verjüngten Hisbollah.

Das Trump Gaza Riviera Resort and Casino-Projekt belebt im Wesentlichen einen Abschiebungsrahmen des israelischen Geheimdienstministeriums wieder, der bereits am 13. Oktober 2023 detailliert ausgearbeitet wurde – und 11 Tage später vom israelischen Nachrichtenmagazin Calcalist geleakt wurde.

Damals sah der Plan vor, die Bevölkerung des Gazastreifens in den Nordsinai abzuschieben, nachdem der Gazastreifen vollständig „geräumt“ und die Menschen in Zeltstädten in einer „geschlossenen Sicherheitszone“ innerhalb Ägyptens untergebracht worden waren. Dieser Plan wurde zumindest teilweise umgesetzt.

Im Mai 2024 legte Netanyahus Büro dann einen noch detaillierteren Vier-Stufen-Plan vor, der mit – was sonst – „Abriss“ begann. Trump hat genau diese Terminologie verwendet, um den Gazastreifen zu beschreiben.

Der israelische Plan beinhaltete die Einrichtung von „Hamas-freien Zonen unter Aufsicht einer von den VAE geführten Koalition, die Planung ‚neuer Städte‘ von Grund auf und, wenn alles gut lief, die Wiederholung im Libanon, in Syrien und im Jemen. Wir befinden uns möglicherweise auf Stufe 1 dieses Plans.

Der Gazastreifen ist in der Tat der giftige Entwurf für ein viel größeres und heimtückisches NATO-Projekt, das weite Teile Westasiens umfasst, da Israel von Anfang bis Ende von den USA und Großbritannien mit Waffen versorgt wurde, die Türkei es weiterhin mit aserbaidschanischem Öl aus der BTC-Pipeline versorgte und die arabische „Führung“ sich wie Eunuchen verhielt – zumindest bis zur Ankündigung der Gaza Riviera.

Im Vergleich zum aktualisierten Kapitel der „Ewigen Kriege“ in Westasien ist das Kapitel der „Ewigen Kriege“ in der Ukraine eine viel schwierigere Angelegenheit.

Der vielbeschworene „Friedensplan“ von Herrn Disco Inferno für die Ukraine wurde tatsächlich auf Eis gelegt, da er beschloss, seinen Sondergesandten, den pensionierten Generalleutnant Keith Kellogg, zur Münchner Sicherheitskonferenz zu schicken, um den Puls der NATO-Vasallen zu fühlen.

Übersetzt: Lasst uns einen Deal über all diese Seltenerdmetalle abschließen. Der verschwitzte Schauspieler im Sweatshirt in Kiew ist bereit, alles verfügbare ukrainische Land und alle Ressourcen aufzugeben, um sich selbst zu retten. Das Problem ist, dass sich die absolute Mehrheit dieser Seltenerdmetalle in Novorossiya befindet und bereits im Besitz Russlands ist.

Mr. Disco Inferno redete nicht um den heißen Brei herum:

„Sie haben sehr wertvolles Land in Bezug auf Seltenerdmetalle, Öl und Gas. Ich möchte, dass unser Geld geschützt wird, wir geben Hunderte Milliarden Dollar aus. Und sie können einen Deal machen, sie können es auch nicht. Sie können eines Tages russisch werden, sie können nicht russisch werden. Aber wir werden all dieses Geld haben, und ich sage, ich will es zurück. Ich sagte, ich will den Gegenwert von, sagen wir, 500 Milliarden Dollar in Seltenerdmetallen. Und sie haben im Grunde zugestimmt, das zu tun. So fühlen wir uns zumindest nicht wie Idioten.“

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland „stehen kurz vor dem Bruch“

Kellogg wird in Moskaus Machtzirkeln als „Vertreter des US-amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes“ und unverblümter als das sprichwörtliche imperiale Faustpfand abgetan: ein militärischer Analphabet im Stil des Kalten Krieges, der keine Ahnung von Geopolitik hat. Wann immer er öffentlich den Mund aufmacht, wird dies gebührend bestätigt.

Außerdem ist seine Tochter Megan Mobbs die Präsidentin der RT Weatherman Foundation, die seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 ein Logistikzentrum an der Grenze zu Rumänien betreibt, um verwundete und getötete amerikanische Söldner in ein medizinisches Zentrum in Deutschland zu evakuieren und verschiedene „Hilfsgüter“ in die Ukraine zu liefern.

Im Januar 2023 sponserte ihre Stiftung Kelloggs Reise in die Ukraine, woraufhin er den US-Senat aufforderte, „die Ukraine mit den Waffen auszustatten, die sie benötigt, um das russische Militär zu besiegen, und strenge Rechenschaftspflichtmaßnahmen für diese Militärhilfe einzuführen, und zwar jetzt.“

In informierten Kreisen in Moskau herrscht die Stimmung vor, dass eine mögliche Verhandlung zwischen den USA und Russland weniger als null Auswirkungen auf die aktuellen Pläne des russischen Generalstabs haben wird. Auf dem Schlachtfeld rücken die russischen Streitkräfte weiter vor und konsolidieren das, was als „Straßennetz“ – ehemalige ukrainische Versorgungsrouten – definiert wird, und bereiten sich auf besseres Wetter im Frühjahr vor, das ihren Vorteil bei Luftstreitkräften und Drohnen noch weiter vergrößern wird.

Wieder einmal war es Ryabkov, der die Erwartungen Moskaus an Trump 2.0 darlegte:

„Der erste Schritt zur Normalisierung der bilateralen Beziehungen, d. h. Verhandlungen auf der Grundlage der Prinzipien des gegenseitigen Respekts und der Gleichheit, sollte von den Vereinigten Staaten unternommen werden. Wir sind offen für den Dialog und bereit, in einem harten Verhandlungsmodus zu verhandeln, wobei wir die Realitäten vor Ort und unsere nationalen Interessen, die durch Geschichte und Geographie vorgegeben sind, berücksichtigen. Die Entscheidungen und die Wahl liegen also bei Trump und seinem Team.“

Das Problem ist, dass das Imperium des Chaos nicht auf „gegenseitigen Respekt und Gleichheit“ setzt; es ist per Definition ein Exzeptionalist. Das Imperium des Chaos setzt nicht auf „Dialog“: Es geht immer nur um „meinen Weg oder die Autobahn“. Und das Imperium des Chaos mit Gedächtnisstörungen lehnt sowohl „Geschichte als auch Geographie“ ab.

Nachdem er ausführlich dargelegt hatte, dass „die Beziehungen zwischen Moskau und Washington am Rande des Bruchs stehen“, dass Russland „keine praktischen Veränderungen“ in der Ukraine-Politik der USA sieht, dass Moskau und Washington „sich noch nicht auf hochrangige Kontakte geeinigt haben“ und dass Moskau „nicht erwartet, dass sich seine Beziehungen zu Washington unter Trump 2.0 wesentlich verbessern“, zeichnete Ryabkov als Schlusspunkt bereits das Gesamtbild vor:

„Washingtons Versuche, Moskau Ultimaten zu stellen oder den angeblichen „großen Gefallen“ im Austausch für inakzeptable US-Forderungen zu demonstrieren, sind im Dialog mit Russland zum Scheitern verurteilt.“

Weder Trump noch Kellogg scheinen die Botschaft verstanden zu haben.

Ganz zu schweigen davon, dass die CIA ihnen einen Kometen von Dummheiten vorsetzt, wenn es um den Zustand der russischen Wirtschaft geht.

Russlands Wirtschaft wuchs 2024 um 4,1 %. Energie und Rohstoffe werden weiterhin in der gesamten Globalen Mehrheit verkauft und bringen hohe Einnahmen, die nun in Russland bleiben, da der Kapitaltransfer ins Ausland nahezu unmöglich ist. So werden nun alle Gewinne in ganz Russland investiert, was vor dem Beginn der SMO vor fast drei Jahren nicht der Fall war.

Der Krieg mag weit weg von Moskau sein – über 1.000 km. Aber die russische Wirtschaft als Ganzes kann nun weitgehend als Kriegswirtschaft bezeichnet werden. Die Wiederbelebung der Rüstungsindustrie hat in mehreren Provinzen viele Arbeitsplätze geschaffen und den Geldfluss innerhalb Russlands tatsächlich neu verteilt.

All der Bombast von Trump, die Nichtigkeiten von Kellogg und die massive PR, die von der Münchner Sicherheitskonferenz ausgehen wird, werden die Fakten auf dem Schlachtfeld nicht ändern. Es wird keinen zweitklassigen „Waffenstillstand“ geben. Entweder kapituliert die Ukraine bedingungslos – oder die [Kriegs-]Show muss weitergehen. In der Zwischenzeit sollten wir weiter Trumpin‘ machen.

Pepe Escobar

Unabhängiger geopolitischer Analyst, Autor und Journalist

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …