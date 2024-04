https://www.middleeastmonitor.com/20240409-what-crime-is-israel-hiding-asks-foreign-press-association/



Ein Blick auf die Zerstörung nach den israelischen Angriffen auf das Viertel Ash-Shujaiyye in Gaza-Stadt, Gaza, am 7. April 2024 [Dawoud Abo Alkas – Anadolu Agency].

„Welches Verbrechen verbirgt Israel?“ fragt die Foreign Press Association

9. April 2024

Die Foreign Press Association (FPA) hat Israel aufgefordert, internationalen Journalisten „erweiterten und ungehinderten Zugang zum Gazastreifen“ zu gewähren. Sechs Monate sind viel zu lang, um Journalisten den Zugang zu der Enklave zu verwehren. Seit Beginn der tödlichen israelischen Militäroffensive im Oktober, bei der mehr als 33.000 Palästinenser getötet wurden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, durften keine ausländischen Journalisten in den Gazastreifen.

Die FPA ist die weltweit älteste und größte Vereinigung internationaler Journalisten. Sie erklärte, dass Israels Blockade von Journalisten über einen so langen Zeitraum „beispiellos“ sei und „Fragen darüber aufwirft, was Israel nicht möchte, dass internationale Journalisten sehen“. Sie wies darauf hin, dass die israelischen Behörden wiederholt Anträge der FPA auf Zugang abgelehnt haben, sowohl in privaten Sitzungen als auch in einem Urteil des Obersten Gerichtshofs, und zwar unter Berufung auf sicherheitsbezogene und logistische Argumente.

„Das pauschale Verbot hat die Möglichkeit der Welt eingeschränkt, die wahren Kosten des Krieges für alle Seiten zu sehen“, so die gemeinnützige Organisation.

Unterdessen meldete das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ), dass seit gestern mindestens 95 Journalisten und Medienmitarbeiter – 90 Palästinenser, zwei Israelis und drei Libanesen – unter den mehr als 33.000 seit dem 7. Oktober getöteten Personen sind. Palästinensische Quellen beziffern die Zahl auf 138.

„Die Wahrheit ist, dass die Außenwelt nur 10 Prozent der tatsächlichen Realität in Gaza sieht, und was wir sehen, ist unvorstellbar“, sagte der örtliche Journalist Diaa Al-Kahlout dem CPJ-Mitarbeiter Doja Daoud.

Al-Kahlout verbrachte 33 Tage in israelischer Haft, wo er nach eigenen Angaben brutal über seine Arbeit verhört wurde. „Abgesehen von den blauen Flecken, die ich immer noch am Körper habe, kann ich seit meiner Entlassung weder schlafen noch mich normal ausruhen“, erklärte er. „Früher konnte ich alle Nachrichten bekommen, und heute werden viele wichtige Geschichten nicht mehr berichtet.“

Andere Journalisten kämpfen angesichts des Mangels an Lebensmitteln, Treibstoff und Ausrüstung, Versorgungsengpässen und Stromausfällen darum, weiter berichten zu können.

