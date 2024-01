Ich danke As`ad AbuKhalil sehr für seinen neuen Artikel, der gerade auch für deutsche Leser wichtige Informationen, Aufklärung und Klarstellungen zur Hamas beinhaltet. Werden uns nicht täglich so viele falsche Darstellungen über den lebenswichtigen palästinensischen Widerstand gegen die jahrzehntelange illegale zionistische Besatzung medial „geliefert“? Evelyn Hecht-Galinski



Palästinensische Flagge in der Stadt Ramallah im Westjordanland, der faktischen Verwaltungshauptstadt von Palästina, 2015. (Chetanya Robinson, Flickr, CC BY 2.0)

Das palästinensische Volk hat auf einen Moment gewartet, um die Erde unter der israelischen Armee zu erschüttern.

Hamas und die arabische öffentliche Meinung

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

3. Januar 2024

US-Präsident Joe Biden und Außenminister Antony Blinken versuchen, sensibel zu wirken, und behaupten, die Hamas spreche nicht für das palästinensische Volk. Die ganze Zeit haben sie versucht, den Krieg gegen das palästinensische Volk als einen Krieg gegen die Hamas darzustellen.

Mehr als 21.000 Palästinenser sind ermordet worden, und der Krieg richtet sich nach Angaben amerikanischer und israelischer Beamter angeblich immer noch ausschließlich gegen die Hamas.

(Israel gibt zumindest zu, dass mehr als die Hälfte der Toten keine Hamas-Kämpfer sind und übertreibt die Zahl der getöteten Hamas-Kämpfer maßlos, um den Völkermord zu verschleiern. Israel prahlt damit, „nur“ über 10.000 palästinensische Zivilisten getötet zu haben).

Die Regierung Biden hat ihre Präferenz deutlich gemacht: Sie möchte, dass die Fatah-Bewegung (nach ihrer „Wiederbelebung“ oder „Erneuerung“) den Gazastreifen (im Namen Israels) regiert.

Doch die Palästinensische Autonomiebehörde wird vom palästinensischen Volk weithin gehasst und verachtet, und ihre Führer werden zu Recht als Schläger, Kriminelle, Veruntreuer und Kollaborateure mit Israel angesehen.

Die Palästinensische Autonomiebehörde kann sich nur mit Waffengewalt an der Macht halten, genau wie repressive arabische Regime. Aus gutem Grund hat sich die Fatah seit dem Sieg der Hamas im Jahr 2006 geweigert, Wahlen abzuhalten. Auch die USA, die früher die Palästinenser zur Durchführung von Wahlen drängten, wollen keine Wahlen zulassen, weil klar ist, dass die Fatah-Bande bei einer Abstimmung gestürzt würde.

Repressive Palästinensische Autonomiebehörde

Der Präsidentenpalast der Palästinensischen Autonomiebehörde in Bethlehem, 2017. (Weißes Haus, Flickr, Shealah Craighead)

Die Palästinensische Autonomiebehörde wird jetzt wie jede andere arabische autoritäre Regierung regiert, und die repressive Armee von Schlägern wird von den US-Geheimdiensten geführt. Die Hamas hat den Gazastreifen weit weniger repressiv regiert als die Fatah das Westjordanland, und die Hamas ging nur gegen diejenigen vor, die sie als israelische Kollaborateure und Spione ansah.

Der Wettbewerb zwischen Hamas und Fatah war längst entschieden. Die Hamas wird von den Palästinensern seit vielen Jahren und aus vielen Gründen bevorzugt.

Die Hamas ist nicht korrupt, während die Fatah die Verkörperung der Korruption ist; die Hamas bekämpft Israel, während die Fatah mit Israel kollaboriert; die Hamas-Führer leben unter dem Volk, während die Fatah-Führer in gut bewachten Villen wohnen; die Hamas-Führer führen ein bescheidenes Leben, während die Fatah einen extravaganten Lebensstil pflegt. Darüber hinaus wird die Fatah zu Recht für den gescheiterten und miserablen Weg der Osloer Abkommen verantwortlich gemacht, den die Hamas nie unterstützt hat.

Doch die Hamas erlebt jetzt eine zweite Wiedergeburt. Eine einzige Militäroperation kann den Unterschied in der Geschichte des palästinensischen nationalen Unabhängigkeitskampfes ausmachen.

Die Schlacht von Karamah im Jahr 1968 (in der Jassir Arafat und die Fatah ihre Erfolge maßlos übertrieben) brachte die Fatah-Bewegung in die Position einer herausragenden Führungspersönlichkeit innerhalb der PLO. Hani Hassan (einer der Fatah-Führer) erzählt, wie nach Karamah Tausende von Palästinensern in die Bewegung strömten, um sich ihr anzuschließen.

Die Hamas-Operation („Sintflut von Aqsa“) vom 7. Oktober wird jedoch im historischen Gedächtnis der Palästinenser und in der Tat im historischen Gedächtnis der Araber eine größere Bedeutung haben als Karamah.

Ungeachtet der westlichen Verurteilungen und Schuldzuweisungen – oder vielleicht auch gerade deswegen – waren Araber und Muslime weltweit beeindruckt von der kühnen Operation und der Fähigkeit der Hamas-Kämpfer, die israelische Armee zu überrumpeln.

Iraner feiern den Al-Aqsa-Flutangriff der Hamas am 7. Oktober 2023. (Ahamadreza Madah, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Die Einzelheiten des Geschehens in jener Nacht bleiben im Dunkeln, und Israel hält sich sehr bedeckt, um Nachrichten über seine Mitschuld an der Tötung von Israelis zu unterdrücken. Die Art der Angriffe auf Zivilisten wird immer noch diskutiert, und viele Araber glauben den israelischen Darstellungen nicht und machen die israelische Armee für den Tod und die Zerstörung verantwortlich.

Die Hamas hat klargestellt, dass sie nicht an den Gräueltaten oder sexuellen Übergriffen beteiligt war, die Israel an diesem Tag behauptet hat, und es gibt in der Geschichte der Hamas absolut nichts, was die israelischen Behauptungen über sexuelle Übergriffe bestätigen würde.

Das palästinensische Volk hat auf einen Moment gewartet, um die Erde unter der israelischen Armee zu erschüttern. Der Oslo-Prozess und die Schaffung eines kollaborierenden Regimes in Ramallah (das als Anhängsel der israelischen Besatzung dient und seine Befehle von regionalen US-Geheimdiensten erhält) haben die Hoffnungen der Massen zerschlagen.

Diejenigen, die jahrzehntelang von der Befreiung Palästinas träumten, erlebten noch schlimmere Phasen der Besatzung, und die grausame Belagerung des Gazastreifens wurde im Laufe der Zeit nur noch verschärft.

Die Palästinenser im Westjordanland hatten zum ersten Mal mit Landsleuten zu tun, die für sie verantwortlich gemacht wurden, um sie daran zu hindern, Widerstand zu leisten oder die Kollaborateure auch nur zu kritisieren.

Ein Palästinenser stellt sich einer Gruppe von angreifenden israelischen Soldaten in Bilin im besetzten Westjordanland im Jahr 2010 entgegen. (Edo Medicks, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Es bestand die Erwartung, dass etwas passieren würde, um die Macht der Besatzung und der Palästinensischen Autonomiebehörde über das Leben der Palästinenser zu brechen. Und in Gaza konnte das miserable Leben, das Israel den Palästinensern aufzwang, nicht ewig andauern.

Die Hamas brach aus dem Gefängnis aus, und die palästinensische und arabische Öffentlichkeit unterstützte ihr Vorgehen einhellig. (Aus irgendeinem Grund gehen die westlichen Medien davon aus, dass die westliche Meinung die Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst. Sie haben im Ukraine-Krieg erfahren, dass die „Welt“ nicht der Westen ist).

Außerdem haben die arabischen Regierungen – unter der Führung von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten – die palästinensische Sache so gut wie aufgegeben. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass die Normalisierung mit Israel eine Voraussetzung dafür ist, die modernsten Waffen von der US-Regierung zu erhalten, und dass sie ein großer Garant dafür ist, dass die Amerikaner Menschenrechtsverletzungen nachsichtig sind.

15. September 2020: Von links: VAE-Außenminister Abdullah bin Zayed Al Nahyani, Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, Bahrains Außenminister Abdullatif bin Rashid Al-Zay und US-Präsident Donald Trump während der Unterzeichnungszeremonie des Abraham-Abkommens. (Weißes Haus, Joyce N. Boghosian)

Der ägyptische Präsident Anwar Sadat erlebte dies am eigenen Leib und startete in den Monaten vor seiner Ermordung einen Feldzug der Unterdrückung, des harten Durchgreifens und der Verfolgung von Dissidenten. Der Westen unterstützte ihn auf ganzer Linie, so wie er auch die heutigen Despoten unterstützt, solange sie Israel und seine Besatzung nicht stören.

Die Palästinenser setzten ihre Hoffnungen nicht auf die arabischen Regierungen, aber das Ausmaß der offenen Feindseligkeit der Golfstaaten gegenüber den Palästinensern machte jede Chance zunichte, dass die arabischen Regierungen bei der Rückeroberung arabischer Gebiete von Israel helfen würden. Ganz im Gegenteil, die Medien des saudischen Regimes starteten eine Kampagne zur Dämonisierung der Palästinenser, insbesondere der Hamas.

Im Gefolge der Sintflut von Aqsa verbreitete sich in der arabischen Bevölkerung Bewunderung für die Hamas und für ihren vermeintlichen Mut und ihre Kühnheit. Die Videos von Abu `Ubayda (dem militärischen Sprecher des militärischen Flügels der Hamas) waren ein großer Erfolg und wurden in den traditionellen arabischen und sozialen Medien weit verbreitet.

Das Bild von `Ubayda wurde an Wände gemalt und Kinder verkleideten sich wie er und bedeckten ihre Gesichter mit den traditionellen palästinensischen Kufiyyahs.

Poster des Hamas-Militärsprechers Abu `Ubayda an der Istanbuler Stadtmauer, 10. November 2023. (Mahmoud al-turki, Wikimedia Commons, CC0)

Die Qualität der militärischen Propaganda der Hamas hat sich stark verbessert, und die Menschen sitzen gespannt vor den Bildschirmen und warten auf die nächste Verlautbarung. Der trotzige Tonfall der Hamas-Erklärungen beeindruckte viele in der arabischen Welt und stand im Gegensatz zu der miserablen politischen und militärischen Leistung der PLO.

Drei Monate nach Beginn der Kämpfe konnte die mächtige israelische Armee keinen nennenswerten militärischen Sieg erringen und ist immer noch nicht in der Lage, die Führungsspitze der Hamas zu erreichen (dennoch prahlte sie damit, einen Schuh des Hamas-Führers Yihya Sinwar erbeutet und eine Wohnung angegriffen zu haben, die angeblich einst als Versteck diente). [Am Dienstag tötete Israel Saleh Al-Arouri, den stellvertretenden Leiter des politischen Büros der Hamas, bei einem Drohnenangriff in Beirut (Libanon).

1982 durchquerte die israelische Armee innerhalb weniger Stunden die gesamte Region Südlibanon bis in die Außenbezirke von Beirut, obwohl Tausende von Kämpfern der PLO und der libanesischen Nationalbewegung anwesend waren.

Neue Qualität des Widerstands

Die arabische Öffentlichkeit hat zur Kenntnis genommen, dass die neuen Widerstandsbewegungen im Libanon, in Palästina und im Jemen eine andere Qualität haben als die der Vergangenheit. Dass die Persönlichkeiten der neuen Widerstandsführer im Vergleich zu den PLO-Führern, die dem Druck nicht standhielten, hart und sogar rücksichtslos sind (selbst Arafat, der dem Druck besser standhielt als viele seiner Kollegen, erlebte während der Belagerung von Beirut Anfälle von Zweifeln und zeigte heftige Wutausbrüche, wie der damalige libanesische Ministerpräsident Sa’eb Salam in seinen kürzlich posthum veröffentlichten Memoiren berichtete).

Der Aufstieg der Hamas wird sich fortsetzen, und sie wird die palästinensische politische Szene noch viele Jahre lang beherrschen. Der Name der Hamas ist in allen Sprechchören arabischer Demonstranten zu hören, und die Namen ihrer Anführer sind in Straßengraffiti zu erkennen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien wollen unterdessen die Palästinensische Autonomiebehörde als Alternative fördern (die Vereinigten Arabischen Emirate wollen Mahmoud Abbas durch den Schläger Muhammad Dahlan ersetzen, ein Werkzeug von Muhammad Bin Zayid).

Das politische Spektrum der Palästinenser wird sich wahrscheinlich verschieben, wenn sich der Staub in Gaza gelegt hat.

Es ist wahrscheinlich, dass diejenigen Fatah-Funktionäre, die ihre Karriere auf Korruption und Loyalität gegenüber der israelischen Armee aufgebaut haben, geächtet oder sogar ermordet werden. Das Ende des Gaza-Krieges wird eine Phase des innerpalästinensischen Krieges einleiten, in der Kollaborateure zur Strecke gebracht werden (Yahya Sinwar, der politische Führer der Hamas, hat in der Vergangenheit israelische Kollaborateure und Infiltratoren gejagt und bestraft).

Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Palästinensische Autonomiebehörde auf den Gazastreifen ausdehnen wird, auch wenn das Biden-Blinken-Team dies wünscht. Die Hamas wird durch den Gaza-Streifen gestärkt werden, und der Plan (der USA und Israels), die Hamas zu eliminieren, wird sicherstellen, dass sie das Rückgrat der palästinensischen Befreiungsbewegung bleibt.

Paradoxerweise haben Israel und die USA zwar darauf bestanden, die Hamas zu beseitigen, doch der völkermörderische Krieg in Gaza und der erbitterte Widerstand der Hamas haben ihr in der palästinensischen und arabischen Öffentlichkeit einen herausragenden Platz in der Bewegung gesichert. Die Hamas wird sich nicht vertreiben lassen, egal wie viel brutale Gewalt Israel anwendet.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

