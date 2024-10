https://www.trtworld.com/europe/worldwide-thousands-join-protests-for-palestine-ahead-of-gaza-anniversary-18216394



Weltweit schließen sich Tausende den Protesten für Palästina vor dem Jahrestag des Gaza-Krieges an

5. Oktober 2024

Einige der Organisatoren des Marsches im Vereinigten Königreich geben an, dass sie vorhaben, Unternehmen und Institutionen ins Visier zu nehmen, die „an den Verbrechen Israels beteiligt sind“, darunter die Barclays Bank und das British Museum.

Reuters

Bis Samstagmittag hatten sich Tausende auf dem Russell Square im Zentrum Londons versammelt, wo eine starke Polizeipräsenz herrschte. / Foto: Reuters

Tausende pro-palästinensische Demonstranten sind in London, Paris, Rom und anderen Hauptstädten der Welt auf die Straße gegangen, um einen Waffenstillstand zu fordern, während der erste Jahrestag des einjährigen israelischen Angriffs auf Gaza näher rückt.

In mehreren europäischen Städten sind Großkundgebungen geplant, wobei die größten Versammlungen von Samstag bis Montag erwartet werden.

Die Veranstaltungen werden am Montag, dem 7. Oktober, dem Jahrestag, ihren Höhepunkt erreichen.

Reuters

Die Demonstranten riefen „Befreit Palästina, befreit den Libanon“.

Am Samstagmittag hatten sich Tausende unter starker Polizeipräsenz auf dem Russell Square im Zentrum Londons versammelt.

Einige der Organisatoren des Marsches hatten angekündigt, dass sie Unternehmen und Institutionen ins Visier nehmen wollten, die ihrer Meinung nach „an den Verbrechen Israels beteiligt“ seien, darunter die Barclays Bank und das British Museum.

Es kam zu Handgemengen, als Polizeibeamte Aktivisten zurückdrängten, die versuchten, eine Polizeikette zu überwinden.

Nach Angaben der Londoner Metropolitan Police wurden zwei Personen festgenommen.

Reuters

Die Demonstrationen unterstreichen die wachsende Frustration in Teilen der britischen Öffentlichkeit, die der Meinung ist, dass die Regierung es versäumt hat, auf das, was sie als humanitäre Krise in Gaza ansieht, zu reagieren.

Ben Jamal, Direktor der Palestine Solidarity Campaign in Großbritannien, sagte, er und andere würden weiterhin Märsche organisieren, bis Maßnahmen gegen Israel ergriffen würden.

„Wir müssen in noch größerer Zahl auf die Straße gehen, um dieses Gemetzel zu stoppen und zu verhindern, dass Großbritannien hineingezogen wird“, sagte Jamal.

Reuters

Auch in anderen Teilen der Welt finden Kundgebungen statt.

In Rom versammelten sich trotz eines Verbots der örtlichen Behörden, die keine Proteste in der italienischen Hauptstadt genehmigten, mehrere tausend Demonstranten.

Die Demonstranten riefen am Samstag „Free Palestine, Free Lebanon“.

Auf den Philippinen protestierten Dutzende Aktivisten in der Nähe der US-Botschaft in Manila, wo die Polizei sie daran hinderte, näher an das Gelände am Meer heranzukommen.

In Berlin ist für Sonntag ein Marsch vom Brandenburger Tor zum Bebelplatz geplant.

Reuters

Durch den israelischen Angriff wurde fast die gesamte Bevölkerung des Gebiets vertrieben, und die andauernde Blockade hat zu einer schweren Nahrungsmittel-, Trinkwasser- und Medikamentenverknappung geführt.

Seit einem Jahr finden in Städten im ganzen Land regelmäßig Proteste als Reaktion auf die Militäroffensive Israels in Gaza statt, die auf den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober letzten Jahres folgte.

In dem Jahr, das seither vergangen ist, wurden nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden mehr als 41.800 Menschen getötet, die meisten davon Frauen und Kinder, und fast 97.000 weitere verletzt.

Durch den israelischen Angriff wurde fast die gesamte Bevölkerung des Gebiets vertrieben, und die anhaltende Blockade hat zu einer schweren Nahrungsmittel-, Trinkwasser- und Medikamentenverknappung geführt.

Israel droht wegen seiner Handlungen in Gaza auch ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof.

Reuters

Im vergangenen Jahr fanden in ganz Europa und auf der ganzen Welt wiederholt pro-palästinensische Proteste statt, bei denen ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …