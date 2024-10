https://mondoweiss.net/2024/10/german-police-raid-homes-of-palestine-activists-in-lead-up-to-october-7-commemorations/



Deutsche Polizei durchsucht im Vorfeld der Gedenkfeiern am 7. Oktober die Wohnungen von Palästina-Aktivisten

Von Hebh Jamal

5. Oktober 2024

FacebookXWhatsAppLinkedInMastodonBlueskyRedditE-Mail

Am Montag, dem 30. September, führten 125 Berliner Polizeibeamte am frühen Morgen Razzien in den Wohnungen von fünf Palästina-Aktivisten durch, was nach Ansicht von Anführern der Bewegung eine Einschüchterungstaktik im Vorfeld der Proteste zum Jahrestag des 7. Oktobers war.

Deutsche Polizei überwacht einen pro-palästinensischen Protest in Köln, Deutschland, am 15. April 2023, Köln, Deutschland. (Foto: © Ying Tang/NurPhoto via ZUMA Press APA Images)

Am Montag, dem 30. September, führte die Berliner Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft mit insgesamt 125 Beamten Hausdurchsuchungen bei fünf pro-palästinensischen Aktivisten im Alter von 18 bis 40 Jahren durch. Die gleichzeitigen Durchsuchungen fanden gegen 6:00 Uhr morgens statt, und zwar im Zusammenhang mit einer Reihe von „pro-palästinensisch motivierten Straftaten“, wie die Polizei es beschreibt.

In einer Pressemitteilung gab die Berliner Polizei an, dass die mutmaßlichen Straftaten von „Landfriedensbruch“ über „Werfen eines Mikrofonständers“ und das Beschimpfen eines Politikers als „Rassist“ bis hin zu mutmaßlichem Antisemitismus wie dem Aufruf zur Rückkehr von Adolf Hitler und dem Posten von „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ auf Instagram reichten, was die Berliner Staatsanwaltschaft als Aufruf zur „Vernichtung des Staates Israel“ wertet.

Khaled war einer der Personen, die um 5:40 Uhr in seiner Berliner Wohnung, die er mit seiner Familie teilt, durchsucht wurden. In einem viral gegangenen Video, das auf X von red gepostet wurde, ist Khaled in Handschellen auf dem Boden zu sehen, in einem Video, das von einem Familienmitglied aufgenommen wurde. Khaled sprach mit Mondoweiss über die Geschehnisse in seiner Wohnung. Weiterlesen bei mondoweiss.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …