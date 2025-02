https://www.trtworld.com/middle-east/global-condemnation-for-trumps-gaza-takeover-plan-18261824



Weltweite Verurteilung von Trumps Plan zur Übernahme des Gazastreifens

5. Februar 2025

Der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, hat die Welt schockiert, und viele Nationen haben sich für die Opfer Israels eingesetzt.

AA

Vertriebene Palästinenser machen sich auf den Weg zurück in ihre Heimat im Norden des Landes, nachdem am 5. Februar 2025 ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas in Gaza geschlossen wurde. / Foto: AA

Präsident Donald Trump sagte, die Vereinigten Staaten würden den Gazastreifen übernehmen, nachdem die Palästinenser an einen anderen Ort umgesiedelt worden seien.

Hier sind einige globale Reaktionen auf die Ankündigung.

Türkiye

Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat den jüngsten Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, scharf verurteilt und als „inakzeptabel“ bezeichnet.

„Schon die Eröffnung einer solchen Diskussion ist falsch“, erklärte Fidan am Mittwoch und bekräftigte die Ablehnung der Türkei gegenüber jeder Initiative, die darauf abzielt, die Menschen in Gaza aus ihrer Heimat zu vertreiben.

Lesen Sie mehr hier

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas

Abbas sagte, dass die Palästinenser ihr Land, ihre Rechte und ihre heiligen Stätten nicht aufgeben werden und dass Gaza zusammen mit dem Westjordanland und Ostjerusalem ein integraler Bestandteil des Landes des Staates Palästina ist.

Der hochrangige Hamas-Funktionär Sami Abu Zuhri

„Unser Volk in Gaza wird diese Pläne nicht zulassen, und was erforderlich ist, ist die Beendigung der (israelischen) Besatzung und Aggression gegen unser Volk, nicht die Vertreibung aus seinem Land.“

Deportation aus besetztem Gebiet „strengstens verboten“: UN

UN-Menschenrechtschef Volker Turk betonte, dass die Deportation von Menschen aus besetzten Gebieten strengstens verboten sei, nachdem Präsident Donald Trump den schockierenden Vorschlag gemacht hatte, dass die Vereinigten Staaten Gaza übernehmen und seine Bevölkerung umsiedeln sollten.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir zur nächsten Phase des Waffenstillstands übergehen, alle Geiseln und willkürlich inhaftierten Gefangenen freilassen, den Krieg beenden und Gaza unter uneingeschränkter Achtung des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen wieder aufbauen“, sagte Turk in einer Erklärung.

„Das Leid der Menschen in den besetzten palästinensischen Gebieten und in Israel ist unerträglich. Palästinenser und Israelis brauchen Frieden und Sicherheit auf der Grundlage voller Würde und Gleichheit.“

„Das Recht auf Selbstbestimmung ist ein Grundprinzip des Völkerrechts und muss von allen Staaten geschützt werden, wie der Internationale Gerichtshof kürzlich erneut betont hat“, sagte er.

„Jede gewaltsame Überführung oder Deportation von Menschen aus besetzten Gebieten ist strengstens verboten.“

Mehr lesen

„Trumps Gaza-Plan ist inakzeptabel, schon allein die Diskussion darüber ist falsch“ – Fidan

Saudi-Arabien

„Saudi-Arabien lehnt jeden Versuch ab, die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat die Position des Königreichs in einer klaren und eindeutigen Weise bekräftigt, die unter keinen Umständen eine Interpretation zulässt“, so das saudische Außenministerium.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock

Baerbock sagte, dass Gaza den Palästinensern gehöre und ihre Vertreibung inakzeptabel sei und gegen das Völkerrecht verstoße.

„Es würde auch zu neuem Leid und neuem Hass führen … Es darf keine Lösung über die Köpfe der Palästinenser hinweg geben.“

Der britische Außenminister David Lammy

„Wir haben immer klar zum Ausdruck gebracht, dass wir zwei Staaten anstreben müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Palästinenser in ihrer Heimat, in Gaza und im Westjordanland, leben und gedeihen können.“

Das französische Außenministerium

„Frankreich bekräftigt seine Ablehnung jeglicher Zwangsumsiedlung der palästinensischen Bevölkerung von Gaza, die eine schwerwiegende Verletzung des Völkerrechts, einen Angriff auf die legitimen Bestrebungen der Palästinenser, aber auch ein großes Hindernis für die Zweistaatenlösung und einen bedeutenden Destabilisierungsfaktor für unsere engen Partner Ägypten und Jordanien sowie für die gesamte Region darstellen würde.“

Der spanische Außenminister Jose Manuel Albares

„Ich möchte mich hierzu ganz klar äußern: Gaza ist das Land der palästinensischen Bevölkerung von Gaza und sie müssen in Gaza bleiben.

Gaza ist Teil des künftigen palästinensischen Staates, den Spanien unterstützt, und muss mit dem israelischen Staat koexistieren, um dessen Wohlstand und Sicherheit zu gewährleisten.“

Der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty

Abdelatty erörterte mit dem palästinensischen Premierminister Mohammad Mustafa, wie wichtig es ist, Wiederaufbauprojekte in Gaza voranzutreiben, ohne dass Palästinenser Gaza verlassen.

Russland

Russland ist der Ansicht, dass eine Lösung im Nahen Osten nur auf der Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung möglich ist, so der Kreml in einer Erklärung.

„Diese These ist in der entsprechenden Resolution des UN-Sicherheitsrats verankert, und sie wird von der überwältigenden Mehrheit der Länder, die mit diesem Problem konfrontiert sind, geteilt. Wir gehen davon aus, wir unterstützen sie und glauben, dass dies die einzig mögliche Option ist.“

Chinesisches Außenministerium

„China hofft, dass alle Parteien den Waffenstillstand und die Regierungsführung nach dem Konflikt als Chance nutzen werden, um die Palästinafrage wieder auf den richtigen Weg einer politischen Lösung auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung zu bringen.“

Iran

„Der Iran ist mit einer Vertreibung von Palästinensern nicht einverstanden und hat dies über verschiedene Kanäle mitgeteilt.“

Der irische Außenminister Simon Harris

„Die Richtung ist hier ganz klar: Wir brauchen eine Zweistaatenlösung, und sowohl das palästinensische als auch das israelische Volk haben das Recht, in sicheren Staaten Seite an Seite zu leben, und darauf muss der Fokus liegen. Jede Idee, die Menschen im Gazastreifen an einen anderen Ort zu vertreiben, stünde in klarem Widerspruch zu den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.“

Der australische Premierminister Anthony Albanese

„Australiens Position ist dieselbe wie heute Morgen und wie im letzten Jahr. Die australische Regierung unterstützt parteiübergreifend eine Zweistaatenlösung.“

Der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Hussein al-Sheikh

„Die palästinensische Führung bekräftigt ihre feste Überzeugung, dass die Zweistaatenlösung im Einklang mit der internationalen Legitimität und dem Völkerrecht die Garantie für Sicherheit, Stabilität und Frieden ist.“

Der Islamische Dschihad

„Trumps Positionen und Pläne stellen eine gefährliche Eskalation dar, die die nationale Sicherheit der arabischen und regionalen Länder bedroht, insbesondere in Ägypten und Jordanien, die die US-Regierung in Konfrontation mit dem palästinensischen Volk und seinen Rechten bringen will.“

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …