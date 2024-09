Wenn Aufrüstung zur Staatsraison wird Von Peter Nowak

https://www.telepolis.de/features/Wenn-Aufruestung-zur-Staatsraison-wird-9861155.html



Wenn Aufrüstung zur Staatsraison wird Peter Nowak

Proteste gegen antimilitaristische Veranstaltung in Kiel. Wenn Rüstungspolitik politisch wird. Eine kritische Beobachtung.

Um Agnes Strack-Zimmermann ist es etwas ruhiger geworden, nachdem sie bei der letzten Europawahl ins EU-Parlament gewählt wurde. Doch ihr zentrales Anliegen, mehr Waffen – auch aus deutscher Produktion – in die Ukraine zu schicken, findet inzwischen Unterstützung in unerwarteten Kreisen.

So wurde auf einer Kundgebung in Kiel ein Plakat mit der Forderung „Free The Taurus“ gezeigt, das mehr Waffenlieferungen in die Ukraine propagierte. Diese Kundgebung wurde von einem Bündnis aus proukrainischen und proisraelischen Gruppen organisiert, um gegen ein antimilitaristisches Protestcamp zu demonstrieren.

Dieses Camp wurde vom Bündnis „Rheinmetall Entwaffnen“ organisiert, das vier Tage lang auf einer Wiese hinter der Kieler Werft gegen die deutsche Rüstungsindustrie protestierte. Weiterlesen in telepolis.de

