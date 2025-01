https://www.palestinechronicle.com/when-israel-bombs-america-yawns-and-gatekeepers-silence-the-truth/



Wenn Israel bombardiert, gähnt Amerika und die Medienmacher bringen die Wahrheit zum Schweigen

Von Dr. M. Reza Behnam

12. Januar 2025

Palästinensische Journalisten riskieren alles, um die Wahrheit aufzudecken, während die Mainstream-Medien schweigen. (Foto: Mohammed Asad, Middle East Monitor)

In einer Welt, in der die Pressefreiheit unter Beschuss steht, riskieren Journalisten in Gaza ihr Leben, um die Wahrheit zu berichten, während die globalen Medien sich mitschuldig machen, indem sie ihre Stimmen zum Schweigen bringen.

Als Torwächter des Informationsbasars der Unternehmen haben Sie Israel gute Dienste geleistet. Das Echo der Propaganda von Tel Aviv und Washington ist zum Mainstream geworden, wobei das Auslassen von Informationen im Mittelpunkt der Kampagne steht.

Thomas Jefferson, der dritte Präsident Amerikas, schrieb 1789 mit Bedacht: „Wenn die Menschen gut informiert sind, kann man ihnen ihre eigene Regierung anvertrauen.“

Leider haben die heutigen Medienmanager das vergessen. Das Recht der Öffentlichkeit, die Wahrheit über Israels völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser zu erfahren, der von den Vereinigten Staaten unterstützt wird, wurde der Gunst von Interessengruppen und Geldinteressen untergeordnet.

Sie wurden durch Ihre enge Beziehung zum nationalen Sicherheitsstaat ruhiggestellt, der stets bereit ist, die pro-israelischen Ansichten des Weißen Hauses, des Außenministeriums, des Pentagons und der meisten, wenn nicht aller Mitglieder der amerikanischen politischen Klasse zu vertreten.

Der britische Schriftsteller George Orwell hat in einer Passage seines prophetischen Romans „1984“ die Beziehung, die sich zwischen den etablierten Medien und Israel entwickelt hat, treffend beschrieben. Er schrieb: „Wenn du ein Geheimnis bewahren willst, musst du es auch vor dir selbst verbergen.“

Journalisten neigen dazu, an ihre individuelle Autonomie zu glauben, obwohl die meisten von ihnen in großen, hierarchischen Medienunternehmen arbeiten. Viele sind davon überzeugt, dass sie sich für den investigativen Journalismus einsetzen, obwohl sie in Wirklichkeit als Stenografen für die Mächtigen agieren.

Im Falle Israels lernen Journalisten schnell, sich anzupassen: Was gesagt werden kann und was nicht, um die Karriere zu schützen. Während pro-israelische Berichterstattung und Leitartikel belohnt werden, leiden genaue Darstellungen und historische Perspektiven unter den Auswirkungen.

Zensoren sind überflüssig geworden, weil sich eine Ideologie der Selbstzensur gebildet und verfestigt hat. Viele Journalisten können sich an Fälle erinnern, in denen ihnen gesagt wurde, sie sollten mächtige Interessen und Werbekunden nicht verärgern, und sie können Journalisten nennen, die ihre Prinzipien hochhielten, wie die verstorbene Helen Thomas und John Pilger, die verbannt wurden, weil sie das „Unannehmbare“ sagten.

Jahrelang wurden in der Berichterstattung über Palästina-Israel und Amerikas Verteidigung der zionistischen Kolonie unhinterfragte Logik, nicht aufgedeckte Wahrheiten und Selbsttäuschung eingesetzt, was zu einem erschwerten Verständnis des 7. Oktobers 2023 und seiner Folgen beigetragen hat.

Schon bald nach dem Aufstand im Oktober wurde deutlich, dass Sie beabsichtigten, sich auf die Geschichte Israels zu konzentrieren. Der Widerstand der Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas) an diesem Tag wurde nie in den Kontext des Terrors Israels gegen die Palästinenser gestellt. Und Sie haben nie deutlich gemacht, dass das Völkerrecht (Vierte Genfer Konvention, 1949) das Recht nationaler Befreiungsbewegungen – wie der Hamas – auf Widerstand und Gewaltanwendung gegen militärische Besatzung und Kolonisierung bestätigt.

Erstaunlicherweise bezeichnen Sie auch nach fünfzehn Monaten des Völkermords den Krieg Israels gegen ein inhaftiertes, staatenloses Volk unter Besatzung weiterhin als „Verteidigungskrieg“. Was Sie schamlos verschweigen, ist, dass es sich um einen Krieg gegen alle Palästinenser handelt, der von den Vereinigten Staaten unterstützt wird. In Ihrer Berichterstattung und Analyse fehlt auch der Plan Tel Avivs, sich mehr Land anzueignen, um sein Vorhaben eines „Groß-Israel“ voranzutreiben und das Wasser und andere lebenswichtige Ressourcen seiner Nachbarn, des Libanon und Syriens, zu erobern.

Israel hat ausländischen Journalisten die Einreise nach Gaza verboten. Es waren palästinensische Journalisten, die über die Schrecken berichteten, die Israel den Palästinensern zugefügt hat, und sie waren es, die einen hohen Preis dafür bezahlt haben.

Seit Beginn des Aufstands (Oktober 2023–Dezember 2024) hat Israel 222 palästinensische Journalisten und Medienmitarbeiter getötet. Das ist ein Kriegsverbrechen. In Artikel 79 des Zusatzprotokolls zu den Genfer Konventionen heißt es eindeutig: Alle Journalisten, die „in Gebieten bewaffneter Konflikte gefährliche berufliche Missionen erfüllen, gelten als Zivilisten … [und] sind zu schützen“.

In den Vereinigten Staaten gibt es schätzungsweise 85.000 Nachrichten- und Redaktionsmitarbeiter in diesem Beruf. Obwohl einige Alarm geschlagen haben, weil Israel sie ins Visier genommen hat, sind die anhaltenden Forderungen nach fairer Berichterstattung im Wesentlichen unbeachtet geblieben.

Im November 2023 unterzeichneten beispielsweise 1.484 Journalisten einen Brief an Führungskräfte in westlichen Redaktionen, in dem sie die Tötung von Reportern und ihren Familienangehörigen verurteilten. Sie ermutigten die Redakteure auch, „die wiederholten Gräueltaten Israels gegen Palästinenser klar und deutlich zu berichten“.

Ein früherer Versuch wurde im Juni 2021 unternommen. Damals unterzeichneten 514 Journalisten einen offenen Brief mit der Aussage: „Zum Wohle unserer Leser und Zuschauer – und der Wahrheit – haben wir die Pflicht, sofort einen anderen Kurs einzuschlagen und diesem jahrzehntelangen journalistischen Fehlverhalten ein Ende zu setzen. Die Beweise für die systematische Unterdrückung der Palästinenser durch Israel sind überwältigend und dürfen nicht länger beschönigt werden.“

Die anhaltende Erosion der Pressefreiheit und -unabhängigkeit spiegelt sich im „World Press Freedom Index“ von Reporter ohne Grenzen wider. Darin rangieren die Vereinigten Staaten auf Platz 55 von 180 erfassten Ländern.

Die Einschüchterung durch die Redaktion hat einige Reporter nicht davon abgehalten, zu versuchen, der Schönfärberei Israels ein Ende zu setzen. So versuchten beispielsweise im November und Dezember 2024 Journalisten der British Broadcasting Corporation (BBC), die eklatante pro-israelische Voreingenommenheit aufzudecken, die ihre Berichterstattung über Gaza und das besetzte Westjordanland dominiert.

BBC-Mitarbeiter erklärten, dass die Berichterstattung das Leben der Palästinenser systematisch abwerte, israelische Gräueltaten ignoriere und eine falsche Gleichsetzung zwischen Israel und der Hamas herstelle. Sie forderten außerdem ein Ende der Praxis, die israelische Version der Ereignisse als Fakten darzustellen, und forderten, dass mehr getan werde, um regelmäßig den historischen Kontext der israelischen Apartheid-Besatzung vor Oktober 2023 zu vermitteln.

Auch Journalisten von CNN haben ihre Frustration über die systematische und institutionalisierte Voreingenommenheit gegenüber Israel und das Totschweigen palästinensischer Perspektiven in ihren Redaktionen zum Ausdruck gebracht.

Die Schriftsprache ist das Handwerk von Journalisten und des Journalismus. Leider wurde sie im Fall Israels verzerrt, um das Abnormale zu normalisieren, das Apokryphe real und das Betrügerische legal zu machen. Die Kultur des Schweigens in Gaza hat den Völkermord – das schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit – zum „akzeptierten“ Hintergrund des täglichen Lebens gemacht.

Es gibt unzählige Beispiele dafür, wie Sprache missbraucht wurde, um der Öffentlichkeit die Idee zu verkaufen, dass der Völkermord an den Palästinensern Israel Sicherheit bringen wird. Ich sträube mich jedes Mal, wenn ich höre, wie Journalisten das Wort „Krieg“ oder „Konflikt“ wiederholt verwenden, um die Schrecken zu beschreiben, die Israel den Palästinensern zugefügt hat.

Sie wurden dazu gebracht, die Darstellung des israelischen Regimes zu akzeptieren, dass sein Verbrechen der Ausrottung in Gaza ein „Krieg“ ist, obwohl Sie wissen, dass dies nicht der Fall ist.

Als Reaktion auf einen israelischen Luftangriff am 21. Dezember 2024, bei dem 25 Palästinenser in Dschabalija getötet wurden, darunter 12 Mitglieder einer Familie, sieben davon Kinder, zögerte Papst Franziskus nicht: „Gestern wurden Kinder bombardiert. Das ist Grausamkeit, das ist kein Krieg.“

Merriam-Webster definiert Krieg als „einen Zustand eines in der Regel offenen und erklärten bewaffneten feindlichen Konflikts zwischen Staaten oder Nationen“. Der Gazastreifen ist kein Staat. Es handelt sich um illegal besetztes Land, und seine Bewohner befinden sich seit 2007 unter Besatzung und Belagerung. Krieg impliziert auch einen Kampf zwischen Gleichen oder nahezu Gleichen. Über die völlige Asymmetrie der Macht zwischen Israel und der Hamas wird weiterhin nicht berichtet.

Artikel II der Völkermordkonvention von 1948 definiert Völkermord als eine von fünf „Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Zu diesen Handlungen gehören die Tötung von Mitgliedern der Gruppe, die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden, die Auferlegung von Lebensbedingungen, die auf die Zerstörung der Gruppe abzielen, die Verhinderung von Geburten und die gewaltsame Überführung von Kindern aus der Gruppe.

Israel hat die ersten vier der fünf Handlungen begangen. Die Zwangsumsiedlung von Kindern aus der Gruppe steht noch aus. Die Inhaftierung von 650 Kindern aus dem besetzten Westjordanland seit Oktober 2023, oft über längere Zeiträume, könnte jedoch als Entfernung oder Trennung von ihren Gemeinschaften verstanden werden.

Die Zahl der Menschenrechtsorganisationen, die die Gräueltaten Israels akribisch dokumentiert und als Völkermord bezeichnet haben, wurde, wenn überhaupt, nur begrenzt erwähnt: Amnesty International (5. Dezember 2024); Human Rights Watch (19. Dezember 2024); UN-Sonderausschuss zur Untersuchung israelischer Praktiken (11. November 2024), UN-Sonderberichterstatter (März 2024) und der Internationale Gerichtshof, Gutachten „plausibler Völkermord in Gaza“ (26. Januar 2024).

Die Genfer Konventionen stellen Völkermord und diejenigen, die sich daran mitschuldig machen, unter Strafe. Falsche Medienberichte und Auslassungen sind Teil dieser Mitschuld.

Diese Mitschuld wurde beispielsweise kürzlich deutlich, als die New York Times (8. Januar 2025) eine bezahlte Anzeige des American Friends Service Committee (Quäker) ablehnte, in der die Amerikaner aufgefordert wurden: „Sagen Sie dem Kongress, er soll die Aufrüstung für Israels Völkermord in Gaza sofort stoppen!“ Die Times weigerte sich, die Anzeige zu drucken, es sei denn, die Organisation erklärte sich bereit, das Wort „Völkermord“ durch „Krieg“ zu ersetzen, was sie ablehnten.

Die Verwendung passiver Formulierungen ist eine weitere Möglichkeit, die Öffentlichkeit glauben zu machen, dass Israel das Opfer und nicht der Aggressor ist. Mehrdeutige Schlagzeilen und Aussagen sowie Auslassungen haben die Realität des Täters verschleiert.

So wird beispielsweise die Schuld Israels mit passiver Sprache wie „Vater verliert Familie bei einem Luftangriff“ in Zweifel gezogen. Seine Familie wurde nicht „verloren“, sondern durch von den USA gelieferte israelische Bomben getötet.

Wenn Israel hungernde Frauen und Kinder massakriert, Krankenhäuser in die Luft jagt, Ärzte tötet, verhaftet und foltert, Palästinenser in einem überfüllten Zeltlager in Rafah mit Streubomben beschießt und das Feuer auf hungrige Menschen im Gazastreifen eröffnet, die verzweifelt nach Nahrung suchen (Mehlmassaker), dann haben Sie die israelische Version der Gräueltaten akzeptiert.

Die meisten Gebäude in Gaza wurden dem Erdboden gleichgemacht oder zerstört. Sie wiederholen jedoch weiterhin die Behauptungen Israels, dass sich Hamas-Kämpfer in Wohngebieten verstecken oder dass sie „terroristische“ Hochburgen ins Visier nehmen.

Es gab auch keinen Mangel an irreführender Neusprech-Sprache in Bezug auf Länder und Organisationen, die ein Ende des Gemetzels gefordert haben. Kräfte, die sich dem israelischen Völkermord entgegenstellen – die Hisbollah im Libanon, Ansar Allah im Jemen und die Islamische Republik Iran – werden als Bösewichte, Aggressoren und Terroristen dargestellt. Die Vereinigten Staaten, die den Völkermord finanzieren, werden jedoch als neutrale Vermittler dargestellt.

Den wahren Plänen Israels in Gaza und der Landnahme „Groß-Israel-Groß-Amerika“ zur Umgestaltung des Nahen Ostens, die sich derzeit im Westjordanland, im Libanon und in Syrien abspielt, wurde wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Unter dem Vorwand der Sicherheit hat Israel wasserreiche Gebiete im Süden Syriens und des Libanons sowie das Erdgas vor der Küste des Gazastreifens eingenommen und plant, diese zu behalten. Es handelt sich um Land, das Israel schon immer im Auge hatte und begehrte, um seinen Traum von einem „Groß-Israel“ zu verwirklichen.

Während des größten Teils des letzten Jahrhunderts war der Zionismus die zerstörerischste Kraft in der Geschichte Palästinas, der Region und für die internationale Stabilität. Dennoch wurde ihm von Medienkommentatoren und Mitgliedern der politischen Klasse der USA selten ernsthafte Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn Mitglieder der politischen Klasse „übertreten“, um die palästinensische Geschichte zu erzählen oder eine nicht im Skript vorgesehene Terminologie zu verwenden, werden sie mit dem Zorn der Massenmedien konfrontiert, und dazu gehören auch amerikanische Präsidenten. Dies war der Fall, als der verstorbene Präsident Jimmy Carter 2006 sein Buch „Palästina: Frieden, nicht Apartheid“ veröffentlichte.

Die Geschichte zeigt, dass es gefährlich und kostspielig ist, die Menschen nicht zu informieren. Vietnam, Afghanistan, Irak und jetzt Gaza sind eindringliche und tödliche Mahnungen. Als Torwächter der Nachrichten war Ihr „erster grober Entwurf der Geschichte“ über Gaza und den Nahen Osten fiktiv. Das letzte Kapitel muss jedoch noch geschrieben werden.

– Dr. M. Reza Behnam ist ein Politikwissenschaftler, der sich auf die Geschichte, Politik und Regierungen des Nahen Ostens spezialisiert hat. Er hat diesen Artikel für „The Palestine Chronicle“ verfasst.

