„Wenn Israel den Libanon angreift“, werden die meisten Christen die Hisbollah unterstützen“. Interview mit Rawad Daher Von Steven Sahiounie

Die deutsche „Bild“- Zeitung berichtet, dass Israel um den 15. Juli einen Krieg gegen den Libanon beginnen wird. Israel weiß, dass die Hisbollah ihre Angriffe auf Israel erst dann einstellen wird, wenn Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen einstellt, und Israel hat nicht die Absicht, aufzuhören, bevor seine Kriegsziele erreicht sind, einschließlich der Zerstörung der Hamas.

Die Hisbollah hat erklärt, sie würde ihre Angriffe einstellen, wenn Israel im Gazastreifen das Gleiche täte, aber das wird als unmöglich angesehen, da die Regierung Biden Premierminister Netanjahu grünes Licht und alle Waffen gegeben hat, die er braucht, um den Völkermord im Gazastreifen fortzusetzen.

Der größte Teil der Bevölkerung im Norden Israels hat das Land verlassen, und auch im Südlibanon kam es zu Evakuierungen, da Israel viele Dörfer zerstört hat.

Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat die Nachtflüge nach Beirut bis Ende Juli ausgesetzt, da die Angst vor einem bevorstehenden Krieg wächst, der sowohl für Israel als auch für den Libanon katastrophale Folgen haben könnte. Die Hisbollah ist Israel militärisch durchaus ebenbürtig. Im Krieg zwischen den beiden Staaten im Jahr 2006 wollte die Hisbollah kein Gebiet aufgeben, und Israel zog sich zurück, nachdem es von der libanesischen Widerstandsgruppe besiegt worden war.

Eine Reihe von Ländern hat ihre Bürger aufgefordert, Beirut vor dem 15. Juli zu verlassen. Dazu gehören die USA, Deutschland, Kuwait, Russland, Nordmazedonien, Kanada und die Niederlande.

Die Ursache des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah liegt in der brutalen Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens, durch die das palästinensische Volk aller Menschenrechte beraubt wurde. Die endgültige Lösung muss eine Zweistaatenlösung sein, die dem palästinensischen Volk seine Freiheit gewährt.

Um diese neueste Bedrohung für das libanesische Volk zu verstehen, hat Steven Sahiounie Rawad Daher, einen bekannten libanesischen Journalisten, interviewt.

Steven Sahiounie (SS): Wir haben gehört, dass Fluggesellschaften Passagiere kontaktiert haben, die den internationalen Flughafen von Beirut verlassen wollten. Diese Fluggesellschaften leiten die Flüge vor dem 15. Juli um.Die deutsche Bild-Zeitung behauptet, sie habe Informationen, dass Israel beschlossen habe, den Libanon am 15. Juli anzugreifen. Ist das Ihrer Meinung nach glaubwürdig?

Rawad Daher (RD): Es besteht kein Zweifel, dass es viele Faktoren für Druck und Kriegsdrohungen gibt, und wenn wir die Nachrichten der letzten 9 Monate, seit dem 7. Oktober 2023, bis zum jetzigen Zeitpunkt betrachten, beobachten wir mehr als 9 ernsthafte Drohungen und Termine für einen Krieg mit dem Libanon, von denen einige Mitte März, andere im Mai und wieder andere im Juni als Termin genannt wurden, bis wir den neuesten Termin Mitte Juli erreicht haben. In der Tat sind alle diese Termine verstrichen, so wie auch die Erwartungen derjenigen, die im April einen Krieg innerhalb von 48 Stunden und vor einigen Wochen innerhalb von 72 Stunden für möglich hielten, nicht eingetreten sind. Daher betrachte ich das, was die Fluggesellschaften tun, als Vorsichtsmaßnahme, während das, was in den Zeitungen berichtet wird, manchmal in den Rahmen der Übertreibung und manchmal in den Rahmen der Erwartung fällt. Sollte es zu einem Krieg kommen, so wäre dieser nicht an einen bestimmten Zeitraum gebunden, sondern an ein Ereignis, das die seit neun Monaten bestehende Gleichung durchbricht.

SS: Nach der Eskalation zwischen der Hisbollah und Israel und den ständigen israelischen Drohungen mit einer israelischen Bodeninvasion im Libanon, würde ein Waffenstillstand zwischen den Palästinensern und den Israelis auch den Libanon einschließen?

RD: Hier müssen wir zwischen zwei Standpunkten unterscheiden, je nachdem, welche der beiden Parteien am Krieg beteiligt ist. Was die Hisbollah anbelangt, so hat sie angekündigt und wiederholt, dass sie an einer Hauptfront für den Gazastreifen kämpft, und jede Waffenruhe im Gazastreifen wird sich automatisch auf das libanesische Kriegsgebiet auswirken, und sie lehnt auch jede Regelung an der Grenze zum Libanon ab, bevor eine Einigung im Gazastreifen erzielt wird. Was die israelische Seite betrifft, so ist sie gespalten in diejenigen, die glauben, dass die israelische Armee im Gazastreifen erschöpft und nicht bereit ist, nach dem Ende des Gaza-Krieges einen härteren Krieg mit der Hisbollah zu führen, und dass Israel daher keinen Krieg will. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die glauben, dass die von der Hisbollah auferlegte Gleichung einen Verlust für Israel darstellt und dass diese Entität eine Schlacht im Norden führen muss, um das strategische Gleichgewicht wiederherzustellen.

SS: Wenn Israel einen Krieg gegen den Libanon beginnt, wie sieht Ihrer Meinung nach die Antwort der libanesischen Armee aus?

RD: Nach der Doktrin der libanesischen Armee und gemäß der libanesischen Verfassung handelt die Armee ohne jeden Zweifel mit Israel als Feind, auch wenn ihre militärischen Fähigkeiten begrenzt sind und ihre Bewaffnung an mehrere westliche Bedingungen und Warnungen, insbesondere der USA, gebunden ist, die sie daran hindern, in den Krieg einzutreten. Aufgrund dieser Gleichung besteht kein Zweifel, dass die libanesische Armee eine ähnliche Leistung wie im Juli 2006 erbringen könnte.

SS: Israel hat bisher den Süden des Libanon durch ständige Bombardierungen zerstört. Wer wird Ihrer Meinung nach den Wiederaufbau finanzieren, wenn der Konflikt vorbei ist?

RD: Es gibt noch keine ernsthaften Gespräche über die Frage des Wiederaufbaus. Einige durchgesickerte Informationen deuten darauf hin, dass Katar in diesem Rahmen eine Rolle spielen könnte, ähnlich wie im Jahr 2006, aber noch nichts Konkretes, da der Krieg weitergeht. Offiziell wird im Libanon nicht über dieses Thema gesprochen, außer durch politische Einwände von Anti-Hizbollah-Parteien, die der libanesischen Regierung jegliche Entschädigung für die Menschen im Süden verweigern. Ich erinnere mich auch an die Erklärung des Parlamentspräsidenten Nabih Berri vom vergangenen April, als er sagte: „Ich werde an der Seite des Libanon, des ganzen Libanon, die Last der Entschädigung für die Südlibanesen tragen, selbst wenn ich mich zwischen den Hauptstädten der Diaspora bewegen müsste, um die Rechte dieser guten Menschen zu erfüllen.“

SS: Wir haben gesehen, dass sunnitische Führer in Tripolis der Hisbollah ihre Unterstützung zugesagt haben, sollte es zu einem Krieg kommen. Werden wir Ihrer Meinung nach libanesische Unterstützung für den Widerstand sehen?

RD: Seit dem 7. Oktober bis heute hat sich das Verhalten auf der libanesischen Straße je nach der konfessionellen Verteilung in diesem Land völlig unterschiedlich entwickelt. Die schiitische Unterstützung für den Widerstand hat sich nicht verändert, und es kam eine große sunnitische Unterstützung hinzu, was eine Überraschung war, denn die Unterstützung kam anstelle eines Konflikts zwischen diesen beiden Straßen, bis wir unterstützende Äußerungen von sunnitischen Persönlichkeiten hörten, die als Gegner der Hisbollah bekannt waren. Die drusische Straße unterstützt die Hisbollah ebenfalls, insbesondere angesichts der Position des größten drusischen Führers Walid Jumblat. Bei den Christen gibt es eine Gruppe, die die Hisbollah absolut ablehnt, wie zum Beispiel die „Libanesischen Kräfte“, und eine Gruppe, die sie in ihrer Widerstandsarbeit unterstützt, wie zum Beispiel die Marada, und eine Gruppe, die das Prinzip der Einheit der Gebiete ablehnt, aber im Falle eines Krieges gegen den Libanon an der Seite der „Hisbollah“ steht, was die Freie Patriotische Bewegung angekündigt hat, und daher wird die Mehrheit der Christen fest auf der Seite der „Hisbollah“ stehen.