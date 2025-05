https://www.caitlinjohnst.one/p/if-you-dont-oppose-the-gaza-holocaust



Wenn Sie sich nicht gegen den Holocaust in Gaza aussprechen, haben Sie Ihr Leben auf diesem Planeten verschwendet.

26. Mai 2025

In Gaza werden Kinder bei lebendigem Leib verbrannt. Sie werden lebendig verbrannt. Und dennoch schweigen die Menschen oder unterstützen Israel aktiv oder geben mit einem Achselzucken halbherzige, beidseitige Phrasen von sich.

Ein spiritueller Lehrer, den ich früher mochte, hat heute einen äußerst widerwärtigen Beitrag gepostet, in dem er davon schwadroniert, dass sowohl Israelis als auch Palästinenser in diesem „Krieg“ leiden und dass Israel zwar ein „Recht auf Selbstverteidigung“ habe, es aber Zeit für einen Waffenstillstand sei.

Das ist ein Mann, der seine Karriere damit gemacht hat, sich als so weise, einsichtig und erleuchtet zu präsentieren, dass die Leute ihm Geld bezahlen sollten, um zu hören, was er über das Leben und spirituelle Errungenschaften zu sagen hat, und der sich nun endlich dazu entschlossen hat, sich zu einem Völkermord zu äußern, der seit fast 20 Monaten andauert, und dabei den nichtssagendsten, kindischsten Unsinn von sich gibt, den man sich vorstellen kann. Ich kenne Teenager, die das viel besser könnten.

Und aus meiner Sicht: Wenn das das Beste ist, was Sie nach einem Leben voller spiritueller Einsichten und Erleuchtung zu bieten haben, was hat dann all das gebracht? Wenn Sie nach Jahrzehnten der spirituellen Suche undfindung nicht einmal eine klare Haltung gegen den ersten live gestreamten Völkermord der Geschichte einnehmen können, dann scheint es mir, als hätten Sie Ihr Leben die ganze Zeit verschwendet.

Und ich denke, ich empfinde ziemlich genau dasselbe gegenüber allen, die zu dieser Sache noch immer keine Stellung beziehen. Das ist keine komplizierte Angelegenheit. Es braucht weder enorme Kenntnisse, Weisheit noch Moral, um in dieser Frage auf der richtigen Seite zu stehen. Man muss kein Buddha, Gelehrter oder Heiliger sein, um sich gegen einen aktiven Völkermord zu stellen. Man muss nur innerlich nicht völlig verkorkst sein.

Es gibt nur eine richtige Position zum Holocaust in Gaza, und wenn man es bis jetzt noch nicht geschafft hat, diese Position einzunehmen, dann kann man meiner Meinung nach mit Fug und Recht sagen, dass man sein Leben bis zu diesem Zeitpunkt verschwendet hat.

Ich meine, was genau hast du hier überhaupt gemacht? Du hast offensichtlich nicht daran gearbeitet, ein anständiger Mensch zu werden. Du hast nichts über die Welt gelernt. Du hast dein Bewusstsein für Gerechtigkeit und Ungleichheit nicht erweitert. Du hast nicht daran gearbeitet, eine wahrheitsbasierte Beziehung zur Realität aufzubauen. Du hast keine Empathie für deine Mitmenschen entwickelt. Du bist nicht gewachsen oder gereift. Was genau hast du getan? Wie hast du es geschafft, dein ganzes Leben damit zu verbringen, all die wichtigsten Dinge zu vermeiden, die das Leben als Mensch auf diesem Planeten ausmachen?

Es ist natürlich noch nicht zu spät, das zu ändern. Es ist nie zu spät, sich zu ändern. Wenn du noch nicht Stellung gegen den Völkermord in Gaza bezogen hast, kannst du das sofort ändern. Wenn du nicht genug über die Geschehnisse weißt, werde neugierig und beginne zu lernen. Wenn du Schwierigkeiten hast, Fakten von Fiktion zu unterscheiden, werde demütig und stelle Fragen. Wenn du Schwierigkeiten hast, Recht von Unrecht zu unterscheiden, werde innerlich still und schau in dein Herz. Du schaffst das.

Sie brauchen keine besonderen Qualifikationen, um sich gegen den Holocaust in Gaza auszusprechen. Sie sind bereits voll qualifiziert, dies zu tun. Viele Menschen, die weitaus ignoranter und weitaus weniger ethisch sind als Sie, sprechen sich bereits für Israels Vorgehen aus, also sollten Sie sich frei fühlen, Ihre eigene Stimme genauso laut zu erheben. Informieren Sie sich so gut wie möglich, aber glauben Sie nicht, dass Sie eine Art Experte sein müssen, um sich gegen einen Völkermord auszusprechen, der von Ihrer eigenen Regierung ermöglicht wurde.

Machen Sie sich daran. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Kinder verbrennen, und die Zeit läuft ab. Nehmen Sie eine klare Position zu dieser großen moralischen Frage unserer Zeit ein, oder seien Sie bereit, den Rest Ihres Lebens damit zu verbringen, zu erklären, warum Sie es nicht getan haben.

