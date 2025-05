Wer hat die Nazis besiegt? Ein Kolloquium Herausgegeben von Ray McGovern

https://consortiumnews.com/2025/05/09/who-defeated-the-nazis-a-colloquy/



Wer hat die Nazis besiegt? Ein Kolloquium

9. Mai 2025

Russland zerstörte zwischen Juni 1941 und November 1944 mehr als 40.000 deutsche Panzer. Als die Alliierten in der Normandie landeten, hatten die Deutschen den Krieg bereits verloren, schreibt Scott Ritter. Larry Wilkerson antwortet.

Feldmarschall Wilhelm Keitel, Oberbefehlshaber der deutschen Streitkräfte, unterzeichnet die bedingungslose Kapitulation in Karlshorst, Berlin, am 8. Mai 1945. (Lt. Moore/U.S. Army/National Archives and Records Administration)

Herausgegeben von Ray McGovern

Im Juni 2019 schrieb Scott Ritter einen aufschlussreichen Rückblick auf wichtige Aspekte des Zweiten Weltkriegs: „Was Russland zu Recht in Erinnerung behält, vergisst Amerika“. Scotts Kollegen von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) wurden gebeten, seinen Artikel zu kommentieren, woraus sich ein informeller Austausch entwickelte – vor allem zwischen Scott und Larry Wilkerson.

Am 80. Jahrestag des VE-Day am Freitag habe ich die zweifelhafte Ehre, mich an diesen glorreichen Tag als 5-Jähriger zu erinnern. Ich bin dankbar, dass ich noch am Leben bin, und freue mich, Ihnen im Folgenden die faktenbasierten Ansichten jüngerer geschätzter Kollegen präsentieren zu können, die sich sowohl als Historiker als auch als Praktiker lange und intensiv mit politischen und militärischen Fragen dieser Art auseinandergesetzt haben. Ich habe ihre Texte leicht gekürzt.

Beschreibung von Ralph Creer und Melvin Shaffer am Eingang zur Reichskanzlei, Mai 1945. „Die Russen hatten die Trümmer vom Eingang entfernt, um hineinzukommen und nach Hitler und seiner Regierung zu suchen. Der berühmte Bunker befand sich hier, und der Geruch des Todes drang aus allen Richtungen. Wir suchten nach Überresten Hitlers und fotografierten das gesamte Gebäude. Die Russen zeigten uns, wo Hitlers Leiche verbrannt worden war, und teilten uns mit, dass seine Überreste entfernt worden waren.“ (DeGolyer Library, Southern Methodist University/Wikimedia Commons)

Aus ‚Was Russland zu Recht erinnert, vergisst Amerika‘

Von Scott Ritter

26. Juni 2019

Am 6. Juni 2019 gedachte Präsident Trump dem 75. Jahrestag der Operation Overlord, besser bekannt als D-Day, als etwa 160.000 US-amerikanische, britische, kanadische und französische Soldaten an den Stränden der Normandie in Frankreich landeten.

In seiner Rede auf dem amerikanischen Friedhof und Denkmal in Colleville-sur-Mer, wo die Überreste von 9.388 amerikanischen Soldaten, von denen die meisten am D-Day ums Leben kamen, beigesetzt sind, propagierte Trump den Mythos der amerikanischen Allwissenheit, der an den Stränden der Normandie geboren wurde. …

Für die Amerikaner ist der D-Day der wichtigste Tag, wenn es um die Feierlichkeiten zum Zweiten Weltkrieg geht. Die Landung in der Normandie, die in Büchern, einem Film mit John Wayne und in der HBO-Serie „Band of Brothers“ verewigt wurde, stellt für die meisten Amerikaner den Wendepunkt im Krieg gegen Hitler-Deutschland dar, den Moment, in dem die amerikanische Armee (zusammen mit den Briten, Kanadiern und der Freien Französischen Armee) in Frankreich Fuß fasste, was schließlich zur Niederlage der deutschen Armee führte.

Was Trump in seiner Rede übersah, war die Tatsache, dass die Befreiung Europas lange vor der Landung der Alliierten in der Normandie begann. Und die Last wurde fast ausschließlich von den Sowjets getragen.

Trumps Rede war nur die jüngste in einer Reihe historisch unkorrekter Äußerungen, die eine Reihe amerikanischer Präsidenten seit Beginn ihrer Reden in der Normandie zum Gedenken an den D-Day gehalten haben. Die Rede von Präsident George W. Bush zum 60. Jahrestag der Landung in der Normandie war typisch für dieses Genre: Sie maximierte den Ruhm der Amerikaner und ignorierte den der Sowjets. …

Bush: „Unsere GIs hatten einen Spruch: ‚Der einzige Weg nach Hause führt über Berlin.‘ Der Weg zum VE-Day war hart und lang. … Und die Geschichte wird immer festhalten, wo dieser Weg begann. Er begann hier, mit den ersten Fußspuren an den Stränden der Normandie.“

Aber Bush irrte sich: Der Weg nach Berlin begann vor den Toren Moskaus, wo die sowjetische Armee im Dezember 1941 die deutschen Invasoren zurückschlug.

Sie wurde 1942 in Stalingrad mit dem Blut und Fleisch von 500.000 toten sowjetischen Soldaten gepflastert, die mehr als 850.000 Nazi-Soldaten und ihre Verbündeten getötet hatten; und sie wurde 1943 auf den blutigen Feldern von Kursk fortgesetzt, wo die sowjetische Armee unter dem Verlust von mehr als 250.000 Toten und 6.000 zerstörten Panzern die sowjetische Armee die letzte große deutsche Offensive an der Ostfront zurückschlug.

Von Juni 1941 bis November 1944 zerstörten die Russen mehr als 40.000 deutsche Panzer. Als die US-amerikanischen, britischen, kanadischen und französischen Streitkräfte in der Normandie landeten, hatten die Deutschen den Krieg bereits verloren. …

Es war, als hätte die Eroberung der Nazi-Hauptstadt durch die Amerikaner den Weg nach Berlin geebnet und Adolf Hitler in den Selbstmord getrieben … Doch diese Ehre kam den Sowjets zu, die in einer zweiwöchigen Offensive mehr als 81.000 Tote und eine Viertelmillion Verwundete zu beklagen hatten, als sie Berlin aus den Händen fanatischer Nazi-Verteidiger befreiten. …

Der deutsche Angriff

Mit schweren Schaufeln bewaffnet, graben hastig zusammengestellte Moskauer Frauen und ältere Männer eine riesige Panzersperre aus der Erde, um die deutschen Panzer aufzuhalten, die auf die russische Hauptstadt vorrücken. In den fieberhaften Bemühungen, die Stadt zu retten, arbeiteten von Mitte Oktober bis Ende November 1941 mehr als 100.000 Bürger daran, Gräben auszuheben und andere Hindernisse zu errichten. Nach ihrer Fertigstellung erstreckten sich die Gräben über mehr als 100 Meilen. (U.S. Information Agency/Wikimedia Commons)

Am 22. Juni 1941 wurde die Sowjetunion von Nazi-Deutschland angegriffen. Rund 3,8 Millionen Soldaten der Achsenmächte, unterstützt von mehr als 6.000 Panzern und 4.000 Flugzeugen, starteten einen Überraschungsangriff entlang einer durchgehenden Front, die sich von der Ostsee im Norden bis zum Schwarzen Meer im Süden erstreckte.

Die als Operation Barbarossa bekannte deutsche Offensive dezimierte die verteidigenden sowjetischen Streitkräfte, durchbrach die Frontlinien und drang tief in sowjetisches Gebiet vor, wodurch ein fast vier Jahre andauernder Konflikt ausgelöst wurde.

In dieser Zeit starben mehr als 26 Millionen Sowjetbürger, darunter 8,6 Millionen Soldaten der Roten Armee (dies sind konservative Zahlen – einige Schätzungen, die sich auf geheime Informationen stützen, deuten darauf hin, dass die tatsächliche Gesamtzahl der Todesopfer 40 Millionen übersteigen könnte, darunter mehr als 19 Millionen Militärangehörige).

[Im Gegensatz dazu beliefen sich die Verluste der US-Streitkräfte in Europa und im Pazifikraum auf etwa 407.000 Tote und Vermisste – weniger als 5 Prozent der sowjetischen Verluste.

Die traumatischen Auswirkungen dessen, was in der Sowjetunion als Großer Vaterländischer Krieg bekannt wurde, können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die vollständige Zerstörung ganzer Regionen durch die einfallenden Deutschen ist etwas, was die Amerikaner nie erlebt haben und daher auch nie verstehen können. …

Flugabwehrkanoniere auf dem Dach des Moskauer Hotels „Moskva“. (RIA Novosti Archiv/Wikipedia)

Im Westen festgefahren; unerbittliche Angriffe aus dem Osten

Während die Landung in der Normandie gut verlaufen war, sah es beim Vormarsch ins Landesinnere ganz anders aus. Am 23. Juni 1944 – nur 17 Tage nach der Landung der Alliierten – waren die US-amerikanischen und britischen Streitkräfte in heftige Kämpfe mit deutschen Truppen verwickelt, die sich hinter dichten Hecken verschanzt hatten, die den Vormarsch von Soldaten und gepanzerten Fahrzeugen praktisch unmöglich machten.

Der Hafen von Cherbourg war noch immer in deutscher Hand, was bedeutete, dass dringend benötigte Nachschüsse die kämpfenden und sterbenden Truppen nicht erreichten. Jede ernsthafte Verstärkung der deutschen Position in Frankreich hätte den Brückenkopf der Alliierten gefährdet.

Aber es würden keine deutschen Truppen nach Frankreich vorrücken, aus dem einfachen Grund, dass sie alle an der Ostfront in einem Kampf auf Leben und Tod gebunden waren und versuchten, einer massiven sowjetischen Offensive namens Operation Bagration standzuhalten, die alles, was in Frankreich geschah, in den Schatten stellte.

[Die Operation Bagration war nach einem zaristischen General benannt, der gegen Napoleon gekämpft hatte.

Als die Operation Bagration Mitte August 1944 zum Stillstand kam, waren etwa 400.000 deutsche Soldaten der Heeresgruppe Mitte – die bestausgebildeten und erfahrensten Männer der deutschen Armee – tot, verwundet oder gefangen genommen, und etwa 1.350 Panzer zerstört.

Die sowjetische Offensive riss ein riesiges Loch in die deutschen Linien, das mit Truppen und Material gefüllt werden musste, das sonst zur Abwehr der Landung in der Normandie zur Verfügung gestanden hätte.

Omaha Beach, 6. Juni 1944. (Robert F. Sargent/Chief Photographer’s Mate (CPHoM)/U.S. Coast Guard/Public Domain)

Der Preis für diesen Sieg war jedoch erschütternd: 180.000 sowjetische Tote und 590.000 Verwundete, was in zwei Monaten den Gesamtverlusten der USA im gesamten europäischen Kriegsgebiet, einschließlich Nordafrika, von 1942 bis 1945 entsprach. …

Die Operation Bagration rettete den D-Day, aber kein amerikanischer Präsident wird diese Tatsache jemals anerkennen.

Auch wird kein Amerikaner innehalten und für das Opfer so vieler sowjetischer Leben im Kampf gegen Nazi-Deutschland danken.

Es steht außer Frage, dass die Vereinigten Staaten eine entscheidende Rolle bei der Niederlage Hitlers gespielt haben – die USA waren die Waffenkammer der Demokratie, und ihre Unterstützung der Sowjetunion im Rahmen des Leih- und Pachtgesetzes war für den Erfolg der sowjetischen Armee von entscheidender Bedeutung.

Aber Tatsache ist, dass wir nie gegen die deutsche Eliteeinheit gekämpft haben – diese Männer waren längst an der Ostfront im Kampf gegen die Sowjets gefallen. Die deutsche Armee, der die USA gegenüberstanden, war ein Sammelsurium aus alten Männern, jungen Jungen, unmotivierten Ausländern (darunter Tausende gefangener Russen und Polen) und erschöpften, verwundeten Überlebenden der Kämpfe im Osten.

Amerika besiegte die Deutschen, aber aufgrund des Drucks, den die Sowjetunion auf Deutschland ausübte, stand der Ausgang in Westeuropa nie in Frage.

Warum ist das wichtig? Weil Fakten wichtig sind. Geschichte ist wichtig. Die Überheblichkeit und Arroganz, die sich aus Amerikas einseitiger, übertriebener und höchst ungenauer Darstellung des Zweiten Weltkriegs ableiten lässt …

Sie missachtet völlig die russische Perspektive auf die Zukunft eines Kontinents, den die Sowjets mit dem Blut und den Opfern von Millionen ihrer Bürger befreit haben. Während wir Amerikaner weiterhin eine stark fiktionalisierte Version der Ereignisse feiern, gedenken die Russen einer in Fakten verankerten Realität.

… Es wird eine Zeit kommen, in der fiktionsbasierte Arroganz mit faktenbasiertem Realismus kollidieren wird. Wenn uns die Geschichte etwas lehrt, dann, dass diejenigen, die sich genauer an die Lehren der Vergangenheit erinnern, weitaus besser abschneiden werden als diejenigen, die aufgrund ihrer Ignoranz dazu verdammt sind, ihre Fehler zu wiederholen.

Landungsschiffe bringen Fracht an einem der Invasionsstrände bei Ebbe in den ersten Tagen der Operation im Juni 1944 an Land. (U.S. Coast Guard/Wikimedia Commons)

Kommentar von Larry Wilkerson

Es ist gut und schön, völlig falsche historische Wahrnehmungen zu korrigieren. … Allerdings sollte eine solche „Korrektur“ zumindest die ganze Geschichte berühren, nicht nur Teile davon.

Die wahre Strategie der USA im Zweiten Weltkrieg, zusammengefasst in den Worten von George Marshall, bestand darin, das Arsenal der Demokratie zu werden, obwohl dies natürlich eine Fehlbezeichnung ist, denn diejenigen, für die wir das fast existenzielle Arsenal waren, waren die Sowjets, die sicherlich keine Demokratie waren.

Marshall wusste, dass wir bei weitem nicht die besten Soldaten der Welt waren. Wie also konnte man einen globalen Kampf gegen diejenigen gewinnen, die es eindeutig waren, die Wehrmacht? Marshall wusste, dass wir etwas besser konnten als alle anderen auf der Welt: Dinge produzieren. Also kamen die „Dollar-Männer“. Die Erfindung des militärisch-industriellen Komplexes (MIC). Die Umstellung der größten Produktionskapazität der Menschheitsgeschichte auf Kriegsproduktion. Das haben wir getan.

Wir [Amerika] versorgten die Sowjets über den Iran (zum Beispiel mit 840.000 Radfahrzeugen) und über Murmansk. Ohne die Verbindung zum Iran (die tatsächlich schon VOR dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg im Dezember 1941 hergestellt wurde) hätte Stalingrad niemals erfolgreich verteidigt werden können. Die 6. Armee von Paulus hätte gesiegt und wäre an das von Deutschland begehrte Öl gelangt.

Kurz gesagt, ohne die von den USA eingerichteten LOCs (Kommunikations- und Versorgungslinien) über den Iran und Murmansk hätten die Sowjets eine schwere Niederlage erlitten.

Ich habe meinen Schülern früher einen grobkörnigen Schwarz-Weiß-Videoclip gezeigt, in dem ein russischer Regimentskommandeur in Berlin einfährt. Nahaufnahme des Fahrzeugs, in dem er sitzt: „FORD“. Wir müssen die ganze Geschichte erzählen.

Lend Lease, der 30.000ste Lkw wird nach Russland geliefert / Russische und amerikanische Armeeangehörige beobachten ein Jahr lang den Betrieb und die Produktion des 30.000sten Lkw in einem amerikanischen Lkw-Montagewerk in Khorramshahr, Iran. (Office of History, HQ, U.S. Army Corps of Engineers/Wikimedia Commons)

Antwort von Scott Ritter

HNachdem ich mein Leben damit verbracht habe, das rote/sowjetische/russische Militär sowohl aus der Perspektive eines Historikers (meine Abschlussarbeit befasste sich mit den doktrinären Verbindungen zwischen dem zaristischen Militär und den Sowjets) als auch aus der Perspektive eines Profis, der sich darauf vorbereitet, ihnen auf dem Schlachtfeld gegenüberzutreten, zu studieren, versuche ich, eine verantwortungsvolle, faktenbasierte Position einzunehmen, wenn ich über Themen schreibe, die dieses Thema berühren.

Ich habe mich intensiv mit der Ostfront beschäftigt und bin insbesondere John Erickson für sein Werk „Road to Stalingrad/Road to Berlin“ sowie David Glantz für „When Titans Clashed“ zu Dank verpflichtet. Beide Autoren sprechen von dem enormen Beitrag, den Lend Lease für die Kriegsanstrengungen der Sowjetunion geleistet hat, aber keiner von beiden schreibt dem Hilfsprogramm der USA und Großbritanniens den Sieg im Krieg zu.

Glantz geht insbesondere auf diese Frage ein und schreibt: „Hätten die westlichen Alliierten keine Ausrüstung geliefert und Nordwesteuropa nicht erobert, hätten Stalin und seine Befehlshaber möglicherweise zwölf bis achtzehn Monate länger gebraucht, um die Wehrmacht zu besiegen. Das Ergebnis wäre wahrscheinlich dasselbe gewesen, nur dass die sowjetischen Soldaten an den Atlantikstränden Frankreichs gelandet wären, anstatt die Alliierten an der Elbe zu treffen.“

Ich möchte die Rolle der USA nicht herabsetzen, aber meine Interpretation der Geschichte zeigt, dass General Paulus in Stalingrad schon lange vor Beginn der Schlacht verloren hatte, da die Deutschen durch die brutalen Winterkämpfe von 1941-42 erschöpft waren.

Ich stehe zu allem, was ich über die Rolle der Sowjets bei der Niederlage Nazi-Deutschlands geschrieben habe.

Deutsche Soldaten mit einer 7,5-cm-Leichtgeschützkanone 18 beim Überqueren der sowjetischen Grenze während der Operation Barbarossa in der Nähe des Grenzsteins IV/95. Der Standort wurde anhand der Grenzsteinnummer als das rechte Ufer des Flusses Solokiya im Bezirk Chervonohrad in der Oblast Lemberg in der Ukraine bestimmt. (Public Domain/Wikipedia)PD-US

Antwort von Larry Wilkerson

Und ich stehe zu allem, was ich darüber gesagt habe, dass die USA ihre beeindruckende Produktionskapazität einsetzten, um den Briten, den Freien Franzosen, den Russen, anderen kleineren „Verbündeten“ und sich selbst auf beispiellose Weise zu helfen, während sie an zwei großen Fronten, in Europa und im Pazifik, Krieg führten (das hat uns leider den militärisch-industriellen Komplex eingebracht). Es gibt nur wenige wirklich gründliche Studien zu diesem Thema, weil Logistik nicht sexy ist.

So wie Parmenion Alexander den Großen groß gemacht hat (siehe „The Logistics of the Macedonian Army“), so hat die Produktionskapazität der USA den Zweiten Weltkrieg „gewonnen“. Zugegebenermaßen haben viele tote und lebende sowjetische Soldaten – und Partisanen von Stalingrad bis Kiew – sowie Fehler der deutschen Oberkommandoführung einen großen Beitrag dazu geleistet, ebenso wie der robuste Panzer T-34 (insbesondere in Kursk, wo die Sichtweite während der meisten Zeit nur sechs Meter betrug und Panzersoldaten, die ich persönlich interviewt habe, aufgrund des unglaublichen Lärms der vielen gleichzeitig feuernden Panzerkanonen ihr Gehör dauerhaft verloren haben).

Jeder, der Guy Sajers „The Forgotten Soldier“ (das „Im Westen nichts Neues“ des Zweiten Weltkriegs) gelesen hat, weiß, was der Beitrag der Sowjets war, und er war, mit einem Wort, beeindruckend. Die Logistik ist nicht nur unattraktiv, sondern wird auch immer unterschätzt, heruntergespielt und selten angemessen gewürdigt. Das liegt in der Natur der Sache, insbesondere für Amerikaner, die ebenso sehr von Hollywood wie von ihren leiblichen Eltern erzogen werden.

Scott Ritter ist ein ehemaliger US-Marinekorps-Geheimdienstoffizier, der in der ehemaligen Sowjetunion an der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen mitwirkte, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak an der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen. Sein jüngstes Buch ist „Disarmament in the Time of War“ (Abrüstung in Zeiten des Krieges). Marine Corps Intelligence Officer, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen tätig war. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika, erschienen bei Clarity Press.

Lawrence Wilkerson, Oberst (USA, a. D.), Distinguished Visiting Professor, College of William and Mary; ehemaliger Stabschef von Außenminister Colin Powell.

Ray McGovern, ehemaliger Geheimdienstoffizier der Armee und später Leiter der Abteilung für sowjetische Außenpolitik der CIA; war von 1981 bis 1985 auch Einzelberater des Präsidenten im Rahmen des „The President’s Daily Brief“.

Tags: Alexander der Große D-Day Lawrence Wilkerson Operation Barbarossa Ray McGovern Scott Ritter

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …