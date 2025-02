https://www.palestinechronicle.com/who-is-marco-rubio-us-secretary-of-state-and-top-aipac-recipient-profile/



Wer ist Marco Rubio, US-Außenminister und Top-Empfänger der AIPAC? – PROFIL

Von Robert Inlakesh

16. Februar 2025

US-Außenminister Marco Rubio. (Foto: Gage Skidmore, via Wikimedia Commons)

Marco Rubio, einer der bestbezahlten Politiker der Israel-Lobby, betreibt eine aggressive, pro-israelische Außenpolitik – vom Iran bis zum Jemen und darüber hinaus.

Als einer der bestbezahlten Politiker der Israel-Lobby ist US-Außenminister Marco Rubio ein außenpolitischer Falke, der den Iran als „terroristisches“ Regime bezeichnet und China offen feindlich gesinnt ist, während er Tel Aviv „bedingungslose Unterstützung“ anbietet. Im Rahmen seiner kompromisslosen pro-israelischen Position hat er nun den Jemen im Visier und schwört, die Fähigkeiten der von Ansarallah geführten Regierung mit Gewalt zu schwächen.

Der 53-jährige kubanisch-amerikanische Staatsbürger Marco Rubio wurde in Miami, Florida, geboren. Er wurde von der Trump-Regierung für seine neueste Rolle als Außenminister ausgewählt und begann seine politische Karriere nur zwei Jahre nach Abschluss seines Jurastudiums im Jahr 1998, nachdem er zum Stadtrat für West Miami gewählt worden war. Er leistete auch einen Beitrag zur Präsidentschaftskampagne des republikanischen Senators Bob Dole im Jahr 1996.

Im Jahr 2000 wurde er in das Repräsentantenhaus von Florida gewählt und blieb neun Jahre lang in dieser Position, während er als Anwalt tätig war. Außerdem wurde er zum Sprecher des Repräsentantenhauses von Florida gewählt. Im Jahr 2010 kandidierte er erfolgreich für das Amt des US-Senators, das er bis zu seiner kürzlichen Ernennung durch Präsident Donald Trump innehatte.

Wichtig ist, dass er im Laufe seiner Karriere mindestens 1.013.563 US-Dollar von pro-israelischen Lobbygruppen erhalten hat, was ihn zu einem der Top-Empfänger pro-israelischer Spenden macht. Seine Politik wird, was die Außenpolitik betrifft, weithin als „Falkenpolitik“ eingestuft, während auch gesagt wurde, dass er noch nie einen Krieg erlebt hat, den er nicht mochte.

Er hat die illegale Invasion des Irak im Jahr 2003 unterstützt, schien aber 2015 in dieser Frage je nach Fragestellung einen Meinungsumschwung zu vollziehen. Er sagt zwar, er hätte sie nicht unterstützt, wenn die USA gewusst hätten, dass der irakische Präsident Saddam Hussein über Massenvernichtungswaffen verfügte, aber er gibt auch an, dass er nicht glaubt, dass die Bush-Regierung die falsche Entscheidung getroffen hat.

Im März 2011 unterstützte er die Militärintervention der USA und der NATO in Libyen, um den damaligen Präsidenten Muammar al-Gaddafi zu stürzen. Er forderte die USA außerdem auf, den Sturz des ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad in Syrien zu unterstützen, und ist ein entschiedener Gegner des Iran, Kubas, Venezuelas und Chinas.

Rubio ist auch ein überzeugter Pro-Israel und hat immer wieder seine Absicht signalisiert, zionistischen Interessen zu dienen, da er glaubt, dass amerikanische und israelische Werte ein und dasselbe sind und dass Tel Aviv bedingungslose Unterstützung verdient.

Nach dem Angriff der Hamas gegen Israel am 7. Oktober 2023, dem später der israelische Völkermord im Gazastreifen folgte, bekräftigte er seine pro-israelische Haltung. Er stellt den Iran als Drahtzieher hinter allen Instabilitäten in Westasien dar, während der Außenminister am 27. Juni in der National Review einen Gastkommentar mit dem Titel „Präsident Bidens fehlgeleitete Politik gegenüber den Huthis schadet den Amerikanern“ veröffentlichte. Es war nicht nur ein Beitrag, der sich für die Ausweitung der regionalen Krise einsetzte, sondern konzentrierte sich insbesondere auf das Thema Jemen.

Rubio kritisierte die ehemalige Biden-Regierung dafür, dass sie nicht hart genug gegen die von Ansarallah geführte jemenitische Regierung in Sanaa vorgegangen sei. „Bis Biden den Kurs korrigiert und der Terroristengruppe echte Kosten auferlegt, sollten wir damit rechnen, dass die Preise weiter steigen und mehr Amerikaner in Gefahr geraten“, sagte er außerdem.

Nachdem Rubio nun Außenminister geworden ist und die erneute Einstufung von Ansarallah als designierte globale Terrororganisation beaufsichtigt hat, hat das US-Außenministerium auch klargestellt, dass sein Militär nun einen direkten Beitrag zum Jemen leisten wird. Diese Entscheidung wird wahrscheinlich erneut äußerst negative Folgen für die globale Schifffahrt haben, da es den USA im Rahmen der „Operation Prosperity Guardian“ nicht gelungen ist, die Blockade der jemenitischen Seestreitkräfte im Roten Meer zu durchbrechen.

Im Grunde fordert Rubio die USA auf, den Handel über das Rote Meer erneut zu stoppen, mit dem einzigen Zweck, im Namen Israels Rechnungen zu begleichen. Was die Palästinafrage betrifft, so hat er sich bisher der harten Rhetorik seines Präsidenten in Bezug auf Vorschläge für ethnische Säuberungen angeschlossen.

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Er konzentriert sich auf den Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

