Widerstand gegen israelischen Schulmord und akademische Apartheid von Ashley Smith

von Ashley Smith

17. Juli 2024

Bild von Arno Smit.

Israels völkermörderischer Krieg führt zu Massakern an Palästinensern und zur Zerstörung ihrer physischen und sozialen Infrastruktur. Insbesondere hat Israel palästinensische Bildungseinrichtungen ins Visier genommen. Ende April kamen UN-Experten zu dem Schluss, dass „angesichts der Tatsache, dass mehr als 80 % der Schulen im Gazastreifen beschädigt oder zerstört sind, die Frage berechtigt ist, ob das palästinensische Bildungssystem absichtlich und umfassend zerstört werden soll – eine Aktion, die als ‚Schulmord‘ bekannt ist“.1 Das Ziel dieses siedlungskolonialen Projekts ist die Auslöschung der physischen, intellektuellen und politischen Reproduktion des palästinensischen Volkes. Wie Maya Wind in ihrem neuen Buch Towers of Ivory and Steel (Türme aus Elfenbein und Stahl) dokumentiert, spielt das israelische Hochschulsystem eine Schlüsselrolle bei diesem Vorhaben. Ashley Smith vonSpectrespricht mit Wind über den aktuellen Krieg, das Wesen zionistischer Bildungseinrichtungen und die Forderung nach einem Boykott israelischer Universitäten.

Maya Wind ist Killam Postdoctoral Fellow in der Abteilung für Anthropologie an der University of British Columbia. In ihrer Forschung untersucht sie, wie Siedlergesellschaften und globale Systeme des Militarismus und der Polizeiarbeit aufrechterhalten werden, wobei sie sich besonders auf die Reproduktion und den Export israelischer Sicherheitsexpertise konzentriert. Towers of Ivory and Steel ( Verso, 2024) ist ihr erstes Buch.

+++

Ihr Buch ist eine brillante Darstellung der Rolle, die die israelische Hochschulbildung bei der Durchsetzung von Apartheid, Besatzung und ethnischer Säuberung spielt. Die Kehrseite der Medaille für den israelischen Staat ist die Zerstörung der palästinensischen Hochschulbildung, am besten veranschaulicht durch das, was Aktivisten als „scholasticide“ bezeichnen, d.h. die vollständige Zerstörung palästinensischer Bildungseinrichtungen. Warum ist Israel so versessen darauf, palästinensische Schulen und Universitäten zu zerstören?

Palästinensische und indigene Bildungswissenschaftler auf der ganzen Welt haben den Siedlerkolonialismus schon lange durch das Prisma der Universität analysiert. Auf der Grundlage dieser Arbeit habe ich die Institution der Universität untersucht, um das israelische Siedlerkolonialprojekt zu untersuchen. Das zionistische Projekt hat immer darauf abgezielt, einheimische Palästinenser zu eliminieren und durch Juden zu ersetzen, die die Grundlage für den jüdischen Staat bilden. Da Israel das palästinensische Bildungswesen immer als eine Kraft hinter der palästinensischen Befreiungsbewegung (und damit als Bedrohung seiner Herrschaft) betrachtet hat, ist die Auslöschung der palästinensischen Wissensproduktion und die Zerstörung palästinensischer Bildungszentren – was Karma Nabulsi als „scholasticide“ bezeichnet hat – von zentraler Bedeutung für dieses Projekt der palästinensischen Eliminierung und Enteignung.

Israel hat palästinensische Universitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten (OPT) seit ihrer Gründung immer wieder behindert, überfallen und bombardiert und hat seine Repressionen gegen palästinensische Universitäten parallel zu den palästinensischen Volksaufständen verschärft. Als 1987 die erste Intifada ausbrach, nahm Israel sofort die Universitäten ins Visier und bezeichnete sie als Stätten der Rebellion. Zwischen 1988 und 1992 ordnete das israelische Militär die Schließung der Birzeit-Universität sowie aller palästinensischen Hochschuleinrichtungen an.

Palästinensische Dozenten und Studenten waren gezwungen, ihr gemeinsames Studium im Untergrund fortzusetzen, den Israel dann als „Zellen für illegale Bildung“ bezeichnete und immer wieder Razzien durchführte, bei denen Dozenten und Studenten verhaftet wurden.

Israel hat die Mobilisierung auf dem Campus kriminalisiert und insbesondere studentische Organisatoren ins Visier genommen und 411 palästinensische Studentengruppen und -vereinigungen seit 1967 für illegal erklärt. Jedes Jahr entführt das israelische Militär Dutzende von Organisatoren studentischer Vereinigungen, entweder tagsüber von ihrem Campus oder mitten in der Nacht aus ihren Wohnungen. Diese Studenten werden häufig in Verwaltungshaft gehalten, die es Israel erlaubt, Palästinenser ohne Anklage oder Gerichtsverfahren auf der Grundlage nicht veröffentlichter Beweise auf unbestimmte Zeit in Militärgefängnissen zu inhaftieren. Israel setzt diese Studenten Misshandlungen und Folter aus, einschließlich Schlägen, längerer Fesselung in Stresspositionen und der Androhung einer längeren Haft, die ihre akademischen Studien beeinträchtigen würde.

Schon vor dem aktuellen Krieg gegen den Gazastreifen waren die palästinensischen Universitäten durch die illegale Belagerung Israels wirtschaftlich und strukturell isoliert und wurden regelmäßig aus der Luft bombardiert, wodurch ihre ohnehin schon baufällige Infrastruktur beschädigt wurde. Im Zuge dieses Völkermords hat Israel jede einzelne palästinensische Universität im Gazastreifen zerstört und in Schutt und Asche gelegt. Mehr als neunzigtausend Studenten haben nun keine Möglichkeit, eine Universität zu besuchen.

Israels ständiger Krieg gegen das palästinensische Bildungswesen reicht von der Verhaftung und Ermordung palästinensischer Organisatoren an Universitäten in der gesamten OPT bis hin zu Shin Bet-Verhören, Verhaftungen und Disziplinarverfahren gegen palästinensische Bürger an israelischen Universitäten. In allen Gebieten unter israelischer Verwaltung ist der Universitätscampus kein sicherer Ort für palästinensische Studenten. Die israelischen Universitäten sind die Partner des Staates in seiner Unterdrückungskampagne, die den Palästinensern das Recht auf Bildung verweigert.

Diese Verweigerung ist von zentraler Bedeutung für die Unterdrückung der palästinensischen Befreiungsbewegung.

Die Verflechtung der Universität mit dem Siedlerkolonialismus hat also zwei Facetten: Erstens, weil die Universitäten der Kolonisierten ein enormes Befreiungspotenzial bergen, werden sie von der Kolonialverwaltung mit brutaler Repression ins Visier genommen; zweitens errichten die Kolonisatoren ihre eigenen Universitäten als Pfeiler der Siedlerherrschaft. Mein Buch konzentriert sich auf diese zweite Facette durch eine umfassende Studie des israelischen Universitätssystems.

Ich habe es als Antwort auf den Aufruf der Palästinensischen Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI) geschrieben.

Seit zwei Jahrzehnten beleuchtet PACBI die Verflechtung der israelischen Universität und der westlichen Universität mit kolonialer Gewalt. Indem sie dem palästinensischen Aufruf folgten und Desinvestition und einen akademischen Boykott forderten, wurden die Studentenlager in den USA und Europa mit dieser Gewalt konfrontiert, und zwar durch die brutale Unterdrückung, die durch die Zusammenarbeit der Universitäten mit dem Staat ausgeübt wird. Aber diese Konfrontation hat eine aufkommende Bewegung zur Dekolonisierung der Hochschulbildung in Palästina und auf der ganzen Welt ermutigt und vervielfacht.

In Ihrem Buch zeigen Sie auf, wie die Errichtung israelischer Universitäten als physische Außenposten – ähnlich wie Kibbuzim – Teil der Eroberung, Kolonisierung und ethnischen Säuberung Palästinas war. Sie waren, wie Sie argumentieren, „Landnahme-Institutionen“. Wie wurden sie gegründet? Welche Rolle haben sie bei der Kolonisierung gespielt?

Und wie erfüllen sie diese Funktion auch heute noch?

Die Parallelen zwischen Kibbuzim und israelischen Universitäten sind wichtig. Beide werden seit langem als Israels führende liberale – wenn auch nicht progressive oder gar „linke“ – Institutionen gefeiert.

Tatsächlich dienen sie nicht nur als kritische Infrastruktur für die Enteignung der Palästinenser, sondern es ist gerade ihre liberale Identität, die so entscheidend dazu beigetragen hat, die zionistische Kolonisierung Palästinas jahrzehntelang zu rechtfertigen und aufrechtzuerhalten.

Kibbuzim wurden auf palästinensischem Land gegründet und als Grenzgemeinschaften konzipiert, um Kampagnen zur Vertreibung der Palästinenser und zur Ausweitung jüdischer Siedlungen im historischen Palästina zu unterstützen. Auch Universitäten wurden als Landnahme-Institutionen gegründet, um die demografische und territoriale Entwicklung in Regionen zu verankern, die für den israelischen Staat von besonderer strategischer Bedeutung sind.

Die breite internationale Anerkennung der israelischen Kibbuzim und Universitäten als fortschrittlich hat es ihnen ermöglicht, den kolonialen Charakter des zionistischen Projekts zu verschleiern und Gewalt gegen Palästinenser auszuüben.

Im Fall der israelischen Universitäten beginnt dies mit der physischen Infrastruktur ihres Campus.

Sie wurden gebaut, um das offizielle staatliche Programm der „Judaisierung“ zu verankern: den staatlichen Diebstahl palästinensischen Landes und die Unterbrechung der palästinensischen territorialen Kontinuität, verbunden mit der Ausweitung jüdischer Siedlungen und jüdischem Landbesitz.

Die Hebräische Universität, die erste Universität der zionistischen Bewegung, wurde 1918 als staatstragende Einrichtung gegründet. Sie wurde auf dem strategisch günstig gelegenen Gipfel des Skopus errichtet, um einen symbolischen und materiellen Anspruch auf die gesamte Stadt Jerusalem zu erheben. Im Zuge der israelischen Besetzung Ostjerusalems spielte der Campus auf dem Berg Scopus eine wichtige Rolle bei dem staatlichen Projekt, die Stadt durch die illegale Annexion des besetzten Ostjerusalem zu „vereinheitlichen“. Nachdem die Universität neunzehn Jahre lang auf einem Campus in Westjerusalem untergebracht war, wurde ihre Rückkehr auf den Campus am Berg Scopus durch die israelische Besetzung von 1967 ermöglicht.

Die Rückkehr der Universität zum Campus am Mount Scopus wurde durch die israelische Besatzung von 1967 ermöglicht, die die Enteignung des Eigentums benachbarter palästinensischer Gemeinden und den kontinuierlichen Bau neuer Siedlungen auf palästinensischem Land im besetzten Ostjerusalem begünstigte.

In Galiläa, der bevölkerungsreichsten palästinensischen Region innerhalb der israelischen Grenzen, spielt die Universität Haifa eine Schlüsselrolle bei der Unterbrechung der palästinensischen territorialen Kontiguität und der Erleichterung des palästinensischen Landraubs. Sie war der Dreh- und Angelpunkt für die Forschung und Planung von Mitspim (Aussichtspunkten), jüdischen Siedlungskernen, die auf strategisch ausgewählten Hügeln in Galiläa errichtet wurden. Sie wurden vom israelischen Staat nach dem palästinensischen „Tag des Landes“ 1976 und der wachsenden Besorgnis über die Mobilisierung der palästinensischen Bevölkerung als „deterritorialisierendes Instrument“ konzipiert. Mitspim wurden entwickelt, um „Fakten vor Ort“ zu schaffen und die Kontrolle über palästinensisches Land zu festigen. Sie dienen den jüdischen Bewohnern auch zur Überwachung der palästinensischen Landnutzung und einer möglichen Expansion. Experten der Universität Haifa haben bei der Planung, Entwicklung, Erforschung, Bewertung und Verbesserung von mitspim und anderen israelischen Programmen zur Bevölkerungsentwicklung in Galiläa mitgewirkt.

In der Naqab (die Israel als Negev bezeichnet), der von jüdischen Israelis am dünnsten besiedelten Region, verankert die Ben-Gurion-Universität das zionistische Projekt, palästinensische Beduinen zu verdrängen und zu ersetzen. Die Universität wurde gegründet, um „die Wüste zum Blühen zu bringen“, wie ein zionistisches Sprichwort sagt, und um den Negev „zu entwickeln“, indem die jüdische Bevölkerung wächst. Die Universität fördert die „Judaisierung“ der Region, indem sie den Staat bei der Verlegung von Militärstützpunkten aus dem Zentrum Israels in die Naqab unterstützt und ihre jüdisch-israelischen Studenten dabei unterstützt, sich an diesem Landnahmeprojekt zu beteiligen. Ben-Gurion-Studenten errichten immer wieder „Studentendörfer“, ausschließlich jüdische Siedlungen im Naqab, die Studentenwohnungen bereitstellen, mit dem ausdrücklichen Ziel, einen dauerhaften Aufenthalt auf staatlichem Land zu ermöglichen, das zuvor von palästinensischen Beduinen bewohnt wurde.

Im besetzten Westjordanland wurde die Ariel-Universität gegründet, um jüdische Siedlungen zu normalisieren und auszubauen und die israelische Souveränität in den besetzten Gebieten zu erweitern. Die Universität wurde von den Gründern der Siedlungen als Mittel konzipiert, um mehr jüdische Israelis in das besetzte Westjordanland zu bringen und die illegale Siedlung Ariel in einen legitimen Vorort der Metropole Tel Aviv zu verwandeln. Während sich die Einrichtung von einem College zu einer voll anerkannten Universität entwickelte, hat sie die israelische Rechtsprechung in den besetzten Gebieten ausgeweitet und einen Bau- und Bevölkerungsboom in der Siedlung ausgelöst, um „Fakten vor Ort“ zu schaffen.

Die Normalisierung und Entwicklung der Ariel-Universität und die israelische Besiedlung und geplante Annexion des besetzten Westjordanlandes sind somit eng miteinander verwoben.

Seit über einem Jahrhundert erweitern israelische Universitäten die nationalen Grenzen und fördern die „jüdische Souveränität“ im historischen Palästina. Sie wurden geplant, entworfen und gebaut, um als Siedlungsvorposten auf konfisziertem palästinensischem Land und als militarisierte Stützpunkte für den israelischen Staat zu dienen und die Enteignung der Palästinenser voranzutreiben. Ihr internationaler Ruf als liberale, wenn nicht gar fortschrittliche Institutionen bietet ihnen den Schutz, ungestraft dem israelischen Siedlerkolonialismus zu dienen.

Das israelische Hochschulsystem ist eng mit dem Apartheidstaat und insbesondere mit den israelischen Besatzungstruppen (IOF) verflochten. Was sind die Hauptmerkmale dieser Verflechtung?

Welche Rolle spielen sie für die IOF?

Die israelischen Universitäten bieten Programme an, in denen akademische und militärische Ausbildung als ein und dasselbe betrachtet werden. Alle öffentlichen Universitäten stellen dem israelischen Militär ihre Einrichtungen, Lehrkräfte und ihr Fachwissen zur Verfügung, um Soldaten und Mitarbeiter des Sicherheitsstaates in speziellen Studiengängen auszubilden und ihre berufliche Entwicklung zu fördern. Für Soldaten wird dies über ein spezielles akademisches Programm namens Atuda (akademische Reserve) abgewickelt, das über das Universitätssystem verwaltet wird.

Atuda wurde entwickelt, um dem israelischen Militär einen Kader von hochqualifizierten und spezialisierten Soldaten zur Verfügung zu stellen.

Das israelische Militär unterhält fünfzig Studiengänge an allen öffentlichen israelischen Universitäten, übernimmt die Studiengebühren der Soldaten und gewährt ihnen bedarfsabhängige Stipendien als Gegenleistung für einen verlängerten Militärdienst als Kommandeure und Offiziere nach dem Abschluss des Studiums.Das breit gefächerte Angebot dieser Programme umfasst Kurse in Sprachen, Geisteswissenschaften, Recht, Biowissenschaften, Datenwissenschaften und Technik.Im Rahmen von Atuda werden Soldaten eingezogen und dann zum Abschluss eines akademischen Studiums und einer Grundausbildung geschickt, gefolgt von einer mindestens sechsjährigen Militärdienstzeit.Diese akademisch-militärische Eliteausbildung dient seit langem als Zugang zu militärischen Führungspositionen, akademischen Ämtern und Führungspositionen in der israelischen Militär- und Technologiebranche.

Hochrangige Militärangehörige und Akademiker bestätigen die Bedeutung des Programms.Sie behaupten, dass Atuda sowohl für das israelische Militär als auch für die Ausstattung israelischer Unternehmen mit technologischen Fähigkeiten und einem Wettbewerbsvorteil auf dem Weltmarkt von zentraler Bedeutung ist.Wissen und Ideen, die im Rahmen von Atuda entwickelt werden, werden vom Militär nicht patentiert, so dass ein „Wissens-Spillover“ in den israelischen Privatsektor möglich ist.Absolventen der Atuda-Studiengänge in Physik, Mathematik und Informatik haben häufig Schlüsselpositionen in der israelischen Militärforschung und -entwicklung eingenommen, und einige von ihnen haben später ihre eigenen Unternehmen im Sicherheitssektor gegründet.

Entscheidend ist, dass Atuda die israelischen Soldaten für ihre Arbeit bei der Aufrechterhaltung von Israels illegaler militärischer Besatzung und dem System der Apartheid ausbildet.Israelische Universitäten bereiten israelische Soldaten auf ihre tägliche Arbeit vor, bei der sie die Rechte der Palästinenser verletzen.Sie bilden Ingenieure für die Forschung und Entwicklung von Waffen aus, die gegen die besetzten Palästinenser eingesetzt werden, sowie Offiziere für Kampfeinheiten und den Geheimdienst.Viele der Soldaten, die das prestigeträchtige „Havatzalot“-Atuda-Programm der Hebräischen Universität absolvieren, dienen in der Einheit 8200 des Nachrichtendienstes, die für das Sammeln palästinensischer Telefonanrufe, Textnachrichten und E-Mails zuständig ist.Wie Palästinenser seit langem berichten – und wie israelische Informanten bestätigt haben – nutzen Soldaten der Einheit 8200 ihre routinemäßige Überwachung von Palästinensern in der OPT, um Informationen zu sammeln und sie vor Militärgerichte zu stellen.Die Einheit nutzt auch Informationen über finanzielle Schwierigkeiten, sexuelle Orientierung, schwere Krankheiten oder notwendige medizinische Behandlungen von Angehörigen, um diese zur Zusammenarbeit mit dem Shin Bet zu erpressen.

Palästinensische Journalisten, Forscher und Menschenrechtsorganisationen berichten seit Jahren über diese Formen der israelischen Nötigung in den besetzten Gebieten.Das Al Mezan Center for Human Rights hat die israelische Erpressung und Verhaftung von palästinensischen Krebspatienten auf dem Weg in den und aus dem Gazastreifen ausführlich dokumentiert.Die Einheit 8200, zu der inzwischen auch an der Hebräischen Universität ausgebildete Soldaten gehören, ist für diese Verletzungen der Rechte der Palästinenser verantwortlich.Die Soldaten der Einheit 8200 haben in den letzten neun Monaten auch massenhaft „Zielbanken“ im Gazastreifen angelegt, um die IOF bei der Tötung von Palästinensern zu unterstützen.

Indem sie Kurse und Abschlüsse auf Soldaten zuschneiden und ihnen eine exklusive Ausbildung unter ihrer Schirmherrschaft anbieten, sind die israelischen Universitäten zu einem integralen Bestandteil der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten Israels und der Reproduktion seiner Arbeitskraft geworden.Die israelischen Universitäten sind also nicht nur von zentraler Bedeutung für die Infrastruktur der Apartheid, sondern sie bilden jetzt auch Soldaten aus, die einen Völkermord begehen.

In Ihrem Buch entlarven Sie die Funktion der israelischen Universitäten als Wissensfabriken für Apartheid und Besatzung.Wie erzeugen sie Gründungsmythen über die Vergangenheit und liefern ideologische Rechtfertigungen für das zionistische Projekt in der Gegenwart?

Die Wissensproduktion an den Universitäten muss ernst genommen werden, weil sie für die Legitimation des zionistischen Projekts von zentraler Bedeutung ist.Im Laufe der Jahrzehnte haben die israelischen Universitäten dem israelischen Staat geholfen, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Weg für die Straffreiheit des gegenwärtigen Völkermords geebnet haben.

Auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften hat der israelische Staat mit seinen Universitäten zusammengearbeitet, um die ethnische Säuberung der Palästinenser zu legitimieren.Israel war ein Vorreiter bei der Auslegung des humanitären Völkerrechts, wobei die OPT als Laboratorium dienten.Um sein ständiges Militärregime zu sanktionieren, hat Israel die rechtliche Infrastruktur geschaffen, um außergerichtliche Tötungen, Folter und den Einsatz von (ansonsten als unverhältnismäßig zu bezeichnender) Gewaltanwendung gegen die Zivilbevölkerung zu rechtfertigen.

Wie die Rechtswissenschaftlerinnen Noura Erakat und Lisa Hajjar zeigen, sanktionieren diese Theorien und Rechtsauslegungen Praktiken, die im humanitären Völkerrecht traditionell als extralegal definiert werden.Dennoch haben israelische Wissenschaftler, die mit der israelischen Militärführung zusammenarbeiten, die philosophischen und rechtlichen Grundlagen für israelische Militärdoktrinen, Strategien und Taktiken konzipiert und bereitgestellt, die von internationalen Menschenrechtsorganisationen als Kriegsverbrechen eingestuft werden.

Die Universität Tel Aviv ist ein wichtiger Ort für solche juristischen Innovationen.In ihrem Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) arbeiten akademische Experten und hochrangige Mitarbeiter des Sicherheitsstaates gemeinsam an der Entwicklung und Veröffentlichung rechtlicher Leitlinien für die israelische Regierung und das Militär.In INSS-Zeitschriften haben israelische Wissenschaftler und Militärangehörige Begründungen für den Ausschluss israelischer Militärdoktrinen, -strategien und -taktiken von den üblichen Bestimmungen des Völkerrechts formuliert.So schlugen sie beispielsweise eine neue Kategorie vor, um die rechtliche Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten zu umgehen, indem sie den Begriff „dritte Bevölkerung“ prägten – Personen, die als Nichtkombattanten erscheinen, aber potenziell israelische Militäroperationen behindern können.Die Bezeichnung „palästinensische Zivilisten“ ermöglicht es dem israelischen Militär, ungestraft gegen sie vorzugehen.

Gegenwärtig liefern israelische Rechtsgelehrte theoretische Rechtfertigungen für den Völkermord, um sich gegen völkerrechtliche Anklagen zu verteidigen.Nach der südafrikanischen Petition, in der Israel des Völkermordes am palästinensischen Volk beschuldigt wird, wurden israelische Wissenschaftler mobilisiert.Am INSS nahmen sie an Diskussionsrunden mit hochrangigen Mitarbeitern des israelischen Justiz- und Außenministeriums teil, um Argumente und Erzählungen auszuarbeiten, die internationale Juristen und die öffentliche Meinung beeinflussen und die Richter am Internationalen Gerichtshof davon überzeugen sollten, sich auf die Seite Israels gegen die Klage Südafrikas zu stellen.Die israelische akademische Wissensproduktion wird also dazu benutzt, die israelische Straffreiheit zu kultivieren und Völkermord zu rechtfertigen.

Israel behauptet gerne, dass es die Rechte seiner palästinensischen Bevölkerung respektiert, und verweist darauf, dass diese in allen Institutionen seiner Gesellschaft vertreten ist, von der Knesset bis zur Hochschulbildung.Ihr Buch entlarvt solche Behauptungen als Lügen, die die Apartheid verschleiern.Welche Erfahrungen machen palästinensische Wissenschaftler und Studenten an israelischen Universitäten?Wie schränken der Staat und die Universitäten das Recht der Palästinenser ein, zu forschen, zu studieren, sich zu engagieren und zu organisieren, und wie unterdrücken sie es?

Israelische Universitäten manipulieren ständig die Fakten, wenn sie Propaganda über ihre angebliche Einbeziehung von Palästinensern machen.Regierungsdaten zeigen, dass palästinensische Studenten an israelischen Universitäten schon immer unterrepräsentiert waren.Im Jahr 2022 machten Palästinenser nur etwas mehr als 16 Prozent der Bachelor-Studenten aus (während sie 30 Prozent der israelischen Bürger im Hochschulalter ausmachen), und ihre Zahl schrumpft in den höheren Rängen der Universitätshierarchie.Sie stellen etwas mehr als 11 Prozent der Masterstudenten, 8 Prozent der Doktoranden und nur 3,5 Prozent der Hochschullehrer.

Selbst Untersuchungen des israelischen Finanzministeriums kamen zu dem Schluss, dass die Integration von Palästinensern an israelischen Universitäten derzeit rückläufig ist und dass die Unterschiede zwischen palästinensischen und jüdischen Studenten beim Zugang zu den Universitäten sogar noch zunehmen.Auch wenn israelische Universitäten ihre Integration palästinensischer Studierender und ihre Programme anpreisen, um der Kampagne für einen akademischen Boykott ihre Erfolge entgegenzusetzen, stehen ihre Behauptungen im Widerspruch zu den tatsächlichen Fakten und Daten.

Doch eine Debatte über Zahlen verdeckt das grundlegende Problem des israelischen Siedlerkolonialismus und der Apartheid.Es besteht ein entscheidender Unterschied zwischen der Immatrikulation palästinensischer Studenten und der Ermöglichung der bloßen Anwesenheit einzelner Palästinenser an israelischen Universitäten einerseits und der Zulassung der palästinensischen Identität und der palästinensischen Politik auf dem Campus andererseits.

Wie die Aufnahme von Palästinensern in den israelischen Staat als Staatsbürger wurde auch die Immatrikulation von Palästinensern an israelischen Universitäten vom israelischen Staat stets als „unerwünschte Unvermeidlichkeit“ betrachtet.Ihre Anwesenheit wurde heftig debattiert, bekämpft und schließlich nur widerwillig toleriert.Seit ihrem Eintritt in das israelische Universitätssystem werden palästinensische Bürger von den Universitätsverwaltungen und dem israelischen Sicherheitsstaat genau überwacht und kontrolliert.Das israelische Bildungssystem zielt darauf ab, das zu schaffen, was der Anthropologe Khaled Furani als „‚israelische Araber‘, die in einer Box eingeschlossen und mit dem Zionismus und seinem Staat versöhnt sind“ beschreibt.Palästinensische Studenten, die dieses System absolvieren, kommen an die Universität in der Hoffnung, einen freieren Raum zu finden.Doch bei ihrer Ankunft an den israelischen Universitäten stellen die palästinensischen Studenten fest, dass auch diese Einrichtungen in eine israelische Gesellschaft eingebettet sind, deren Existenz, wie Furani es ausdrückt, „auf der Negation der palästinensischen Existenz beruht“.

Schon bald nach ihrem Eintritt in die israelische Universität erkennen palästinensische Studierende und Wissenschaftler die strukturellen Hindernisse, die ihrer Erforschung der palästinensischen Geschichte und Identität im Wege stehen.Sie werden in Diskussionen im Klassenzimmer und in ihrem eigenen Denken und Schreiben kontrolliert.Dies gilt natürlich auch für jede Art der politischen Mobilisierung auf dem Campus.Palästinensischer Aktivismus wird von den Universitäten genau überwacht und gewaltsam unterdrückt.Die Verwaltungen laden palästinensische Studenten vor Disziplinarausschüsse, weigern sich, ihre Veranstaltungen zu genehmigen, suspendieren ihre Studentengruppen und erlauben der israelischen Polizei und dem Shin Bet, sie auf ihrem eigenen Campus zu verhaften.

Diese seit langem bestehende Unterdrückung ist seit Oktober eskaliert.Nach Angaben der führenden palästinensischen Bürgerrechtsorganisation Adalah wurden gegen mehr als 160 palästinensische Studierende bereits Disziplinarmaßnahmen eingeleitet – 34 von ihnen wurden suspendiert oder von der Universität verwiesen – oft nur wegen Beiträgen in den sozialen Medien.2 Wegen ihrer Online-Äußerungen und ihres Aktivismus auf dem Campus wurden palästinensische Studierende wegen „Aufwiegelung“ angeklagt (und manchmal angeklagt), verhaftet und in israelischen Haftanstalten misshandelt.Die Universitäten haben es nicht nur versäumt, palästinensische Studenten auf dem Campus zu schützen oder ihre Rechte, sich dem Völkermord in Gaza zu widersetzen, öffentlich zu verteidigen, sondern die Verwaltungen selbst haben häufig Beschwerden gegen ihre Studenten an die israelische Polizei weitergeleitet, was zu deren Verhaftung führte.3

Schließlich haben die Demonstrationen auf den Universitäten in den USA und in der ganzen Welt die Forderung nach einem Ausstieg aus den in Israel investierten Firmen und nach einem akademischen Boykott israelischer Universitäten laut werden lassen.Wie begründet Ihr Buch die Forderung nach einem akademischen Boykott?Was beinhaltet dieser Boykott?Warum ist der Aufruf zum akademischen Boykott ein wichtiger Teil der Bewegung gegen die israelische Apartheid?

Der Aufruf zum akademischen Boykott ist in der Tat der grundlegende Aufruf der BDS-Bewegung.Das palästinensische Boykott-Nationalkomitee (BNC) rief im Jahr 2005 zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen auf.Ein ganzes Jahr zuvor, im Jahr 2004, rief die Palästinensische Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI) zum Boykott der israelischen Hochschulen auf, da diese eine Säule des israelischen „Unterdrückungsregimes“ gegen die Palästinenser seien.Als Wissenschaftler, Mitarbeiter und Studenten in der internationalen akademischen Gemeinschaft müssen wir die palästinensische Analyse ernst nehmen, dass die israelische Akademie die wichtigste Institution ist, die boykottiert werden sollte.

Zwei Jahrzehnte lang wurde auf diesen Moment hingearbeitet, mit akademischen Vereinigungen, Fakultäts- und Studentengewerkschaften und Studentenräten, die Resolutionen zur Unterstützung des akademischen Boykotts verabschiedeten.Aber dieser Studentenaufstand und die rasche Kaskade von Siegen ist bemerkenswert.Genau zwanzig Jahre nach dem ersten Aufruf von PACBI sind wir Zeugen eines völligen Paradigmenwechsels.

Mein Buch enthält weitere Daten und Beweise, die belegen, was PACBI und palästinensische Wissenschaftler seit langem behaupten, nämlich dass die israelischen Universitäten Pfeiler der israelischen Rassenherrschaft sind.Sie haben zu einem institutionellen Boykott aufgerufen, bis die israelischen Universitäten ihre Verbindungen zum Apartheidregime abbrechen.PACBI hat sehr prinzipielle und klare Richtlinien für den akademischen Boykott formuliert.Richtig gelesen, bieten diese den israelischen Universitäten einen Fahrplan für die Zukunft und laden israelische Akademiker dazu ein, sich mit der Mitschuld ihrer Institutionen an der israelischen Apartheid auseinanderzusetzen.In Südafrika folgten einige weiße Dozenten und Studenten dem Aufruf des Afrikanischen Nationalkongresses, der von der internationalen Gemeinschaft aufgegriffen wurde, und forderten ihre Universitäten auf, ihre Verbindungen zum Apartheidregime zu lösen und sinnvolle Schritte zur Entkolonialisierung zu unternehmen.Die Palästinenser rufen Wissenschaftler auf der ganzen Welt auf, israelische Akademiker anzuleiten, das Gleiche zu fordern.

Die PACBI-Leitlinien fordern auch uns in der westlichen akademischen Gemeinschaft auf, uns mit unserer eigenen Mitschuld an der israelischen Apartheid auseinanderzusetzen. Westliche Universitäten haben israelischen Einrichtungen einen Ausnahmestatus zuerkannt und bieten eine breite Palette von Finanzierungsmöglichkeiten, gemeinsamen Forschungsprojekten und Studienprogrammen im Ausland an. Mit palästinensischen Universitäten oder einem anderen Universitätssystem im Nahen Osten gibt es keine solche parallele Zusammenarbeit. In Bezug auf Finanzierung, Veröffentlichungen und Legitimität sind die israelischen Universitäten stark vom westlichen Hochschulsystem abhängig. Dies gibt uns an den westlichen Universitäten – Studenten, Mitarbeitern und Lehrkräften – sowohl die Möglichkeit als auch die Verantwortung, zu intervenieren und zumindest unsere eigene Mitschuld an der palästinensischen Unfreiheit zu beenden.

Der mutige Studentenaufstand führt uns alle an, wenn es darum geht, die Hochschulbildung grundlegend neu zu konzipieren und sie in eine Infrastruktur der Befreiung in Palästina und in der ganzen Welt zu verwandeln.

Dieser Beitrag erschien zuerst im Spectre Journal.

Ashley Smith ist eine sozialistischer Schriftstellerin und Aktivistin in Burlington, Vermont. Er hat für verschiedene Publikationen geschrieben, darunter Harper’s, Truthout, Jacobin und New Politics.

Übersetzt mit deepl.com

--

