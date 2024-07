https://countercurrents.org/2024/07/sadistic-israeli-torturing-of-palestinians-ignored-by-us-led-europe-and-their-arab-stooges/

Sadistische israelische Folterungen von Palästinensern – von den USA, Europa und ihren arabischen Handlangern ignoriert

von Latheef Farook

17. Juli 2024

Seit der Gründung des künstlichen Staates Israel auf palästinensischem Gebiet für jüdische Einwanderer im Jahr 1948 werden Palästinenser in israelischen Gefängnissen auf grausame und bösartige Weise gefoltert. Diese Grausamkeit hat sich jedoch seit dem Angriff der Hamas auf Südisrael am 7. Oktober 2023 noch verstärkt.

Unschuldige Palästinenser werden von Israel willkürlich verhaftet, inhaftiert und grausamen Formen der Folter unterworfen – mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und Europas, die die neuesten zerstörerischen Waffen und Bomben liefern, um die Palästinenser abzuschlachten.

Seit dem Beginn der israelischen Luft-, Land- und Seemilitärschläge im Gazastreifen am 8. Oktober 2023 hat Israel Tausende von Palästinensern festgenommen, darunter Frauen, Kinder und Mitglieder von Gesundheits- und Zivilschutzteams.

Das Schicksal der meisten von ihnen bleibt unbekannt, und es gibt keine offiziellen Statistiken.

In einem Artikel mit dem Titel „Wie eine unmoralische globale Führung Israels grausames Gemetzel im Gazastreifen zulässt“ sagte die Kolumnistin Ghada Agee, dass Palästinenser, die es schaffen, die israelischen Militärangriffe zu überleben, Gefahr laufen, aus ihren Häusern entführt und aus dem Freiluftgefängnis von Gaza in israelische Haft- und Folterzentren gebracht zu werden.

Wenn sie diese kollektive Bestrafung überleben, riskieren die Palästinenser auch, in der Nacht aus ihren Häusern entführt zu werden und zu verschwinden?“.

In einem gemeinsamen Artikel der Kolumnisten Ahmed Aziz,Lubna Masarwa und Simon Hooper auf der Website Middle East Eye heißt es: „Eisenstangen, Elektroschocks, Hunde und Zigarettenverbrennungen: Wie Palästinenser in israelischer Haft gefoltert werden“.

Palästinensische Männer, die von den israelischen Streitkräften inhaftiert wurden, berichteten, wie sie mit Hunden und Elektroschocks gefoltert, Scheinhinrichtungen unterzogen und unter erniedrigenden und entwürdigenden Bedingungen festgehalten wurden.

Ramy Abdu, der Vorsitzende von Euro-Med Human Rights Monitor, sagte, die Aussagen von Palästinensern, die aus israelischer Haft entlassen wurden, enthüllten ein systematisches Muster von Misshandlungen, einschließlich erzwungener Leibesvisitationen, sexueller Belästigung, Vergewaltigungsdrohungen, schwerer Schläge, Hundeangriffe und der Verweigerung von lebensnotwendigen Dingen wie Nahrung, Wasser und Zugang zu Toilettenanlagen. „Der Einsatz solch brutaler Taktiken, insbesondere gegen schutzbedürftige Gruppen wie Frauen, Kinder und ältere Menschen, ist verwerflich und stellt eine grobe Verletzung der Menschenwürde und des Völkerrechts dar.“

In Zeugenaussagen beschrieb ein Mann, der von israelischen Streitkräften aus einer Schule in Gaza entführt wurde, wo er mit seiner Familie Zuflucht gesucht hatte, wie er in Handschellen und mit verbundenen Augen 42 Tage lang in einem Metallkäfig festgehalten wurde. Während der Verhöre wurden ihm Elektroschocks verabreicht, und er wurde von Hunden der Armee gekratzt und gebissen. Andere Männer schilderten, dass sie Stromschläge erhielten, von Hunden angegriffen, mit kaltem Wasser übergossen wurden, ihnen Essen und Wasser verweigert wurde, sie keinen Schlaf bekamen und sie ständig lauter Musik ausgesetzt waren.

„Sie haben niemanden verschont. Es gab 14-jährige Jungen und 80-jährige Männer“, sagte Moaz Muhammad Khamis Miqdad, der in Gaza-Stadt gefangen genommen und mehr als 30 Tage lang festgehalten wurde.

Laut Euro-Med Human Rights Monitor mit Sitz in Genf werden palästinensische Gefangene und Häftlinge aus dem Gazastreifen vorsätzlich ermordet und willkürlich hingerichtet, ohne dass Gesetz und Justiz eingreifen.

Euro-Med Monitor stellte fest, dass israelische Gefängnisse und Haftanstalten zu brutalen Nachbildungen von Guantanamo geworden sind.Misshandlung und entwürdigende Missachtung der Menschenwürde, Verweigerung der grundlegendsten Rechte und schreckliche Formen der Folter, einschließlich solcher, die zu Mord führen, wurden trotz zahlreicher internationaler Verurteilungen und Forderungen nach Gewährleistung der Rechte und der Sicherheit von Gefangenen und Inhaftierten dokumentiert.

Israelische Streitkräfte haben den 14-jährigen palästinensischen Jungen Majid im palästinensischen Dorf Qalqilya im Westjordanland in israelischem Gewahrsam während der Festnahme und des Verhörs körperlich angegriffen und erwürgt.Majd und seine Freunde waren im westlichen Stadtteil Azzoun unterwegs, als sich ihnen zwei israelische Militärfahrzeuge näherten.

„Wir hatten große Angst und rannten weg, aber die Militärfahrzeuge verfolgten uns, und einer der Militärjeeps überfuhr mich fast.Ich musste aufhören zu rennen, während es meinen Freunden gelang, zu entkommen und zu verschwinden“, sagte Majd.“Etwa 10 Soldaten stiegen aus den beiden Militärfahrzeugen aus, richteten ihre Gewehre auf mich und begannen, mich 30 Minuten lang körperlich anzugreifen.

„Ich schrie und weinte vor Angst und Schmerz.Sie fesselten meine Hände mit einer einfachen Plastikfessel auf dem Rücken, verbanden mir die Augen und warfen mich in ein Militärfahrzeug“, sagte Majd und fügte hinzu, dass zwei Soldaten ihn in dem Fahrzeug etwa 10 Minuten lang angriffen.

„Einer von ihnen drückte seinen Stiefel auf meinen Mund, während er mit seinem anderen Stiefel auf meine Brust trat“, sagte Majd.Das Militärfahrzeug hielt an einem israelischen Militärkontrollpunkt am Nordeingang von Azzoun.Majd wurde aus dem Fahrzeug geholt, gezwungen, still zu stehen, und ein Soldat schlug ihn wiederholt mit dem Schaft seines Gewehrs auf Brust, Kopf und Hüfte, während er ihn beschimpfte.

„Ich habe ihn angefleht, mit den Schlägen aufzuhören, aber ohne Erfolg.Dann schlang er seine Hände um meinen Hals, drückte mit aller Kraft zu und sagte auf Arabisch: ‚Ich werde dich durch Strangulation töten.'“Majd wurde ohnmächtig, kam gegen 17 Uhr wieder zu sich und fand sich in einem Raum wieder, auf dem Boden liegend, umgeben von einem Soldaten, einer Katze und einem Militärhund.

„Ich hatte wirklich Angst, vor allem, weil die Geräusche des Hundes so schrecklich waren.Ich fing an, aus Angst zu schreien, weil die Katze mir mehrmals das Gesicht zerkratzte“, erzählte Majd.„Der Soldat sagte auf Arabisch: ‚Ich werde dich von dem Hund fressen lassen.‘“

Die israelischen Streitkräfte folterten Majd bis etwa 2 Uhr nachts, schlugen seinen Kopf mehrmals gegen eine Wand, so dass er zusammenbrach und um Wasser bat, was jedoch abgelehnt wurde und man ihn zum Schweigen zwang.

Majd wurde am 30. April gegen 12:30 Uhr an der Kreuzung des Dorfes Haris in der Nähe der Siedlung Ariel freigelassen.Er konnte sich weder bewegen noch aufstehen und blieb auf dem Boden liegen, bis ein palästinensisches Fahrzeug anhielt und ihn in sein Dorf fuhr, von wo aus er ins Azzoun-Krankenhaus gebracht wurde.

Israelische Streitkräfte haben diese Woche im nördlichen besetzten Westjordanland einen Kampfhund auf den vierjährigen Palästinenser Ibrahim Hashash gehetzt.

Ein 17-jähriger palästinensischer Junge, Omar Ahmad Abdulghani Hamed, wurde durch einen Kopfschuss getötet.Israelische Streitkräfte verprügelten den 15-jährigen Palästinenser Amir in Hebron schwer, als er auf dem Weg zum Brotkauf war.Drei israelische Soldaten näherten sich dem 15-jährigen Amir und begannen ihn in der Nähe seines Hauses in Hebron im südlichen besetzten Westjordanland zu schlagen,

„Dann zerrten sie Amir etwa 10 Meter die Straße entlang zu einer nahe gelegenen Mauer und drückten ihn dagegen.Während er mit dem Gesicht zur Wand stand, schlugen sie weiter auf sein Gesicht und seinen Magen ein.

Er leidet seit langem an Atembeschwerden und hat gezielte schmerzhafte und heftige Schläge ins Gesicht erhalten, so dass er aufgrund der Heftigkeit der Schläge sein Augenlicht verloren hat“, sagte Amir. 21. Juli 2024

Latheef Farook, leitender Journalist, lebt in Colombo. Sri Lanka

