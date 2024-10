https://english.almayadeen.net/articles/opinion/resistance-pact-signs–israel-s–death-warrant



Widerstandspakt unterzeichnet „Israels“ Todesurteil

Von Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen English

14. Oktober 2024

Alle Unterzeichner des Pakts werden einander „umfassende“ wirtschaftliche, militärische und politische Unterstützung leisten, sollten sie von der zionistischen Entität oder ihren Verbündeten angegriffen werden.

Je länger der Krieg andauert, desto größer wird die Bedrohung für Israel (Illustration von Zeinab al-Hajj; Al Mayadeen English)

Am 7. Oktober wurde bekannt gegeben, dass das iranische Parlament einen Verteidigungs- und Sicherheitspakt ausarbeitet, der den Widerstand und „ihre unterstützenden Länder“ formell in einer gemeinsamen, kooperativen Militärstruktur zusammenführen soll, um externen Bedrohungen, „insbesondere aus den USA und Israel“, entgegenzuwirken. Im Westen unbemerkt, ist dies ein seismischer Schritt, der den monumentalsten Nagel darstellt, der in den Sarg „Israels“ geschlagen wurde, seit palästinensische Freiheitskämpfer ein Jahr zuvor tief in das faulige Herz der zionistischen Entität getroffen haben. Der Zeitpunkt der Proklamation war absolut kein Zufall.

Alle Unterzeichner des Paktes – seien es Regierungen oder Widerstandsbewegungen – werden einander „umfassende“ wirtschaftliche, militärische und politische Unterstützung leisten, sollten sie von der zionistischen Entität oder ihren Verbündeten angegriffen werden. Bezeichnenderweise wird auch ein eigenes gemeinsames Militärhauptquartier eingerichtet, um die „Koordination“ zwischen den Mitgliedern des Widerstands zu erleichtern. Dieses wird als „zentrales Kommando für die Leitung militärischer Operationen und Krisenreaktionen dienen und die operativen Fähigkeiten durch geplante gemeinsame Militärübungen stärken“.

Der Pakt „zielt nicht nur darauf ab, die militärische Zusammenarbeit zu verbessern“, sondern auch darauf, die Infrastrukturentwicklung für den Widerstand zu fördern – „die Zusammenarbeit beim Bau von Militärstützpunkten und Ausbildungszentren soll die Bereitschaft gegen potenzielle Bedrohungen verbessern“. Wenn er umgesetzt wird, glauben die Gesetzgeber der Islamischen Republik, dass „diese Allianz das Kräfteverhältnis in der Region erheblich verschieben und ein starkes Gegengewicht zum westlichen Einfluss darstellen könnte, der darauf abzielt, in Westasien Chaos zum Nutzen Israels anzurichten“.

Die jüngsten Ereignisse haben jedoch deutlich gemacht, dass sich das „Kräfteverhältnis“ in Westasien bereits entscheidend zugunsten des Widerstands verschoben hat. Das Ausmaß und die Schwere des beispiellosen Angriffs des Iran auf die zionistische Entität am 1. Oktober zeigten deutlich, dass Teheran nicht nur nicht mit ernsthaften Vergeltungsmaßnahmen von „Israel“ oder seinen westlichen Marionettenführern gerechnet hatte, sondern auch damit gerechnet hatte, dass der Widerstand unweigerlich siegen würde, falls Tel Aviv so töricht wäre, als Reaktion darauf einen totalen Krieg zu erklären.

Nach diesem verheerenden Angriff behauptete dieser Journalist, Teheran habe seinen regionalen und internationalen Gegnern den Fehdehandschuh hingeworfen, in der sicheren Annahme, dass jeder daraus resultierende Konflikt das endgültige Ende der zionistischen Entität und den damit einhergehenden Rückzug des Imperiums aus Westasien im weiteren Sinne bedeuten würde. Das rasche Entstehen eines formellen militärischen Widerstands-Bündnisses scheint diese Analyse zu bestätigen. Nun ist es an „Israel“, den nächsten Schritt zu tun, der durchaus der letzte sein könnte.

„Militärische Reaktion“

Stunden vor dem Angriff des Iran auf die zionistische Entität begannen israelische Besatzungstruppen verbrecherlicherweise eine erweiterte Aggression gegen den Libanon. Wie zu erwarten war, haben die israelischen Streitkräfte seither brutal zivile Gebiete und Infrastrukturen ins Visier genommen und dabei bisher mindestens 1.400 unschuldige Menschen getötet und unzählige weitere verletzt. Anfangs von israelischen Führern und willfährigen westlichen Journalisten als „begrenzte Bodenintervention“ auf der Grundlage „präziser Geheimdienstinformationen“ über die Hisbollah dargestellt, strebt die Regierung von Benjamin Netanjahu bereits offen danach, sie zu einem umfassenden Krieg eskalieren zu lassen.

Netanjahu ist offenbar unbesorgt darüber, dass viele Aussagen, die er und seine Minister seit dem 7. Oktober 2023 gemacht haben, einen hohen Stellenwert in dem umfangreichen Berg an Beweisen haben, dass die zionistische Entität mit genozidaler Absicht gegenüber den Palästinensern handelt, und möglicherweise erheblich zu seiner Anklage vor dem IStGH wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ beigetragen haben. Am 9. Oktober drohte der israelische Regierungschef der libanesischen Bevölkerung vorbehaltlos mit „Zerstörung und Leid wie in Gaza“, falls sie sich nicht erheben und der israelischen Armee dabei helfen würden, ihr Land von der Hisbollah zu „befreien“.

Eine solche Aggressivität und Verkommenheit kommt beim Publikum der zionistischen Entität gut an. Ein israelischer Nachrichtensprecher stieß stolz auf die Ermordung des Hisbollah-Führers Sayyed Hassan Nasrallah am 27. September live in der Sendung an, während das Bildungsministerium von Tel Aviv Schulen aktiv dazu ermutigte, Feiern zu veranstalten. Netanyahus Zustimmungswerte sind in die Höhe geschossen, seit die israelische Armee versuchte, in den Libanon einzumarschieren. Die Siedlerkolonie hat sich endlich rehabilitiert und die Oberhand über den Widerstand zurückgewonnen, nachdem sie seit dem 7. Oktober unerbittliche wirtschaftliche und militärische Schläge einstecken musste, was sich in der Region weit verbreitet hat.

Doch wie The Guardian am 6. Oktober einräumte, hat sich der versuchte Einmarsch der IOF in den Libanon bereits als zutiefst ruinös erwiesen. Sie haben zahlreiche Soldaten verloren, während die Hisbollah „eine Schlagkraft bewahrt, die auf ihrem eigenen Terrain kämpft … wo sie fast zwei Jahrzehnte Zeit hatte, sich auf diesen Konflikt vorzubereiten“. An anderer Stelle bemerkte die Zeitung, dass der iranische Angriff auf Tel Aviv am 1. Oktober

„nicht … so belanglos war, wie von der israelischen Führung zunächst behauptet, sondern [zeigt], dass ein groß angelegter Angriff nicht nur die Raketenabwehr Israels überwältigen könnte, sondern dass Teheran auch Sprengköpfe präzise auf die anvisierten Ziele, in diesem Fall mehrere Militärstützpunkte, zur Explosion bringen könnte. All dies wirft ernsthafte Fragen auf, während sich Israel auf eine „bedeutende“ militärische Reaktion auf den Iran vorbereitet.“

The Guardian fuhr fort, dass aufgrund des „sich schnell ausbreitenden Mehrfrontenkriegs“ Israels gegen den Widerstand die „militärische und nachrichtendienstliche Überlegenheit des zionistischen Gebildes an mehreren Fronten ins Wanken gerät“. Das vergangene Jahr hat auch „Israels neu formulierte Einsatzdoktrin, die den Kampf in kurzen, entscheidenden Kriegen gegen nichtstaatliche Akteure vorsah, um nicht in ausgedehnte Zermürbungskriege hineingezogen zu werden, ernsthaft entlarvt“. Stattdessen „ist das Gegenteil eingetreten“. Und die Reihen der Hamas, Hisbollah und anderer Widerstandsgruppen sind bei jedem Schritt angewachsen.

„Abschreckungseffekt“

Das Erfolgsgeheimnis des Widerstands wurde in einem wenig beachteten Artikel dargelegt, der im Juni von der imperialen Elitezeitschrift Foreign Affairs veröffentlicht wurde. Der Artikel mit dem eindeutigen Titel „Hamas Is Winning“ (Hamas gewinnt) legt in forensischen Details dar, „warum Israels gescheiterte Strategie seinen Feind stärker macht“ und wie „die Hamas heute, gemessen an den entscheidenden Faktoren, stärker ist als am 7. Oktober 2023“. Die „wachsende“ Gruppe hat sich seitdem „zu einer zähen und tödlichen Guerilla-Truppe in Gaza entwickelt“ und führt „tödliche Operationen“ in Gebieten durch, die zuvor von der israelischen Armee „leicht“ „geräumt“ wurden.

Foreign Affairs führt ein solches „übergreifendes Scheitern“ auf ein „grobes Missverständnis der Machtquellen der Hamas“ zurück. Die zionistische Entität hat zu ihrem „großen Nachteil“ nicht verstanden, dass „das Gemetzel und die Verwüstung, die sie in Gaza angerichtet hat, ihren Feind nur stärker gemacht haben“. Die „wichtigste Quelle“ der Unterstützung für die Hamas ist ihr „Potenzial, Anhänger aus der lokalen Gemeinschaft zu gewinnen“, und ihre „Rekrutierungsfähigkeit, insbesondere ihre Fähigkeit, neue Generationen von Kämpfern und Aktivisten anzuziehen“.

Diese Unterstützung bedeutet, dass die Hamas „ihre Reihen auffüllen, Ressourcen gewinnen, unentdeckt bleiben und generell mehr Zugang zu den notwendigen personellen und materiellen Ressourcen haben kann“, um Krieg gegen die zionistische Entität zu führen. Durchschnittliche Palästinenser, „oft entweder wütend über den Verlust von Familienmitgliedern oder Freunden oder ganz allgemein empört über den Einsatz schwerer militärischer Gewalt durch [Israel]“, haben sich in Scharen der Hamas angeschlossen oder der Gruppe aufgrund ihrer „enormen Unterstützung“ unter den Bewohnern des Gazastreifens auf die eine oder andere Weise Hilfe geleistet.

Zitierte Umfragen zur palästinensischen Meinung bestätigen diese Schlussfolgerung. Fünf Umfragen, die vom Palästinensischen Zentrum für Politik- und Meinungsforschung in den zwölf Monaten ab Juni 2023 durchgeführt wurden, „zeigen ein bemerkenswertes Ergebnis“ – „in praktisch jeder Hinsicht hat die Hamas heute unter den Palästinensern mehr Unterstützung als vor dem 7. Oktober.“ Insgesamt bevorzugen „doppelt so viele“ Palästinenser die Hamas gegenüber ihrem Hauptkonkurrenten Fatah – 40 % gegenüber 20 %. Und 73 % der Palästinenser insgesamt glauben, dass die Hamas „Recht hatte, diesen historischen Angriff zu starten“.

Es hat auch „insbesondere“ eine Zunahme der Unterstützung für den bewaffneten Widerstand gegen die zionistische Entität unter den Palästinensern im Westjordanland gegeben. Dort zeigen Umfragen, dass die Unterstützung für die Gruppe nun „auf dem Niveau der konstant hohen Unterstützung“ für die Hamas-Angriffe auf „Israel“ im Gazastreifen liegt. Kein Wunder – 60 % der Palästinenser in Gaza geben an, dass ein Familienmitglied im aktuellen Krieg getötet wurde, während über drei Viertel angeben, dass ein Familienmitglied getötet oder verletzt wurde, wobei beide Zahlen deutlich höher sind als im Dezember 2023.

Dementsprechend berichtet Foreign Affairs, dass die Hamas auf „etwa das Zehnfache der Zahl der Kämpfer“ angewachsen ist, die die Operation vom 7. Oktober durchgeführt haben. Inzwischen sind „mehr als 80 % des unterirdischen Tunnelnetzes der Gruppe weiterhin für die Planung, die Lagerung von Waffen und die Umgehung der israelischen Überwachung, Gefangennahme und Angriffe nutzbar“, und „der größte Teil“ ihrer „Spitzenführung in Gaza bleibt intakt“. Die „Bestrafung“ der Palästinenser durch die IOF „hat keine nennenswerte abschreckende Wirkung“ auf die Bewohner des Gazastreifens oder des Westjordanlandes oder „verringert ihre Unterstützung für die Hamas“.

Foreign Affairs räumt ein, dass dieses Phänomen nicht auf die Hamas beschränkt ist, sondern alle Komponenten des unermüdlichen Widerstands betrifft. Die Unterstützung für die Hisbollah „blühte“ unter den Schiiten während der brutalen Besetzung des Südlibanons durch die zionistische Entität von 1982 bis 1999 auf, wie das Magazin feststellt. Dies führte dazu, dass sich die Gruppe „von einer kleinen geheimen bewaffneten Splittergruppe zu einer etablierten politischen Partei“ in Beirut entwickelte, mit einem eigenen militärischen Flügel, der heute mindestens 40.000 Kämpfer umfasst. Foreign Affairs schloss seine vernichtende Einschätzung des „israelischen“ Krieges gegen die Hamas mit einer deutlichen Schlussfolgerung:

„Der Krieg wird weitergehen, noch mehr Palästinenser werden sterben und die Bedrohung für Israel wird nur noch größer werden.“

Die Schrecken der Invasion des Libanon durch die zionistische Entität werden wahrscheinlich noch eine Weile andauern. Aber auch ihr völliger Zusammenbruch in wirtschaftlicher, militärischer und politischer Hinsicht. In der Zwischenzeit wird der Widerstand jeden Tag stärker und gewinnt an Stärke, und allein seine Existenz gewinnt innerhalb und außerhalb Westasiens in immer größerer Zahl an Zustimmung. Der neue, engagierte Pakt, der antizionistische Regierungen und palästinensische Freiheitskämpferbewegungen zusammenbringt, unterzeichnet schließlich das Todesurteil für „Israel“, denn es war bereits geschrieben.

