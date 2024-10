https://strategic-culture.su/news/2024/10/14/israel-does-what-does-was-always-planned-this-way/



Israel tut, was es tut; es war immer so geplant

Von Alastair Crooke

14. Oktober 2024

„Schön spielen“ wird nichts an seinem Paradigma ändern. Scheitern schon.

Mit der Ermordung von Sayed Hassan Nasrallah und einer Reihe hochrangiger Hisbollah-Führungskräfte in Beirut – ausdrücklich ohne vorherige Warnung an das Pentagon – gab Netanjahu den Startschuss für eine implizite Ausweitung des Krieges auf die „Oktopus“-Tentakel, wie Israel sie nennt: Hisbollah im Libanon, Ansarullah im Jemen, die syrische Regierung und die irakischen Hash’ad A-Shaabi-Streitkräfte.

Nun, nach der Ermordung von Ismail Haniyeh und eines Teils des Führungskaders der Hisbollah (darunter ein hochrangiger iranischer General) trat der Iran – als „Oktopuskopf“ verteufelt – mit einer Salve von Raketen in den Konflikt ein, die auf Flugplätze, Militärstützpunkte und das Hauptquartier des Mossad abgefeuert wurden, aber absichtlich keine Todesopfer forderten.

Damit machte Israel die USA (und den Großteil Europas) zu Partnern oder Komplizen in einem Krieg, der nun definitiv als Neoimperialismus gegen den gesamten nichtwestlichen Teil der Welt dargestellt wird. Die Palästinenser – die globalen Symbole für das Streben nach nationaler Befreiung – sollten aus dem historischen Palästina vernichtet werden.

Außerdem stehen Israel, das von den USA unterstützt und materiell gefördert wird, und der Iran, der von Russland unterstützt und materiell gefördert wird, nach den Bombenanschlägen in Beirut und der iranischen Vergeltung nun gegenüber. Israel, so warnt der Militärkorrespondent der Yedioth Ahronoth, „muss verrückt werden und den Iran angreifen – denn ein Angriff auf den Iran ‚wird den aktuellen Krieg beenden‘.

Das bedeutet ganz einfach das Ende des „Spielens nach den Regeln“ – der schrittweisen Eskalation, ein kalkulierter Schritt nach dem anderen – als würde man Schach mit einem Gegner spielen, der ähnlich kalkuliert. Beide drohen nun, mit dem Hammer auf das Schachbrett einzuschlagen. „Schach ist vorbei“.

Es scheint, dass auch Moskau verstanden hat, dass „Schach“ einfach nicht gespielt werden kann, wenn der Gegner kein „Erwachsener“ ist, sondern ein rücksichtsloser Soziopath, der bereit ist, das Spielbrett zu verwüsten – und alles auf einen flüchtigen Zug des „großen Sieges“ zu setzen.

Nüchtern betrachtet, laden die Israelis entweder ihren eigenen Untergang ein, indem sie sich über sieben Fronten ausdehnen. Oder sie hoffen, dass die Androhung ihres Untergangs die Vereinigten Staaten auf den Plan ruft. Wie bei Selenskyj in der Ukraine gibt es „keine Hoffnung“, wenn die USA nicht entschlossen eingreifen – davon gehen sowohl Netanjahu als auch Selenskyj aus.

In Westasien unterstützen die USA also nicht weniger als einen Krieg gegen die Menschlichkeit an sich und gegen die Welt. Dies kann eindeutig nicht im Interesse Amerikas sein. Sind sich die Drahtzieher der Macht, die Panjandrums, der möglichen Konsequenzen bewusst, wenn sie sich in einem Akt grober Unmoral gegen die Welt stellen? Netanjahu setzt sein Haus – und jetzt auch das des Westens – auf das Ergebnis seiner „Wette“ am Roulettetisch.

Haben die Drahtzieher das Gefühl, dass die USA auf das falsche Pferd setzen? Es scheint zwar, dass es einige Querdenker in hohen Positionen im US-Militär gibt, die Vorbehalte haben – wie bei jedem „Kriegsspiel“, das die USA im Nahen Osten verlieren –, aber ihre Stimmen sind nur schwach zu hören. Die breite politische Klasse schreit nach Rache am Iran.

Das Dilemma, warum es in Washington so wenige Gegenstimmen gibt, wurde von Professor Michael Hudson angesprochen und erklärt. Hudson erklärt, dass die Dinge nicht so einfach sind; dass der Kontext fehlt. Professor Hudsons Antwort ist unten aus zwei langen Kommentaren (hier und hier) zusammengefasst:

„Alles, was heute passiert ist, wurde erst vor 50 Jahren geplant, damals, 1974 und 1973. „Ich habe etwa fünf Jahre lang am Hudson Institute gearbeitet, von 1972 bis 1976. Ich nahm an Besprechungen mit Uzi Arad teil, der nach seiner Tätigkeit als Mossad-Chef Netanyahus oberster Militärberater wurde. Ich habe dort sehr eng mit Uzi zusammengearbeitet … Ich möchte beschreiben, wie die gesamte Strategie, die dazu führte, dass die Vereinigten Staaten heute nicht den Frieden wollen, sondern dass Israel den gesamten Nahen Osten übernimmt, allmählich Gestalt annahm.

„Einmal brachte ich meinen Mentor Terrence McCarthy zum Hudson Institute, um über die islamische Weltanschauung zu sprechen, und Uzi unterbrach ihn alle zwei Sätze mit den Worten: ‚Nein, nein, wir müssen sie alle töten‘. Und auch andere Leute, Mitglieder des Instituts, sprachen ständig davon, Araber zu töten.“

Die Strategie, Israel als Rammbock in der Region einzusetzen, um die (imperialen) Ziele der USA zu erreichen, wurde im Wesentlichen in den 1960er Jahren von Senator Henry „Scoop“ Jackson ausgearbeitet. Jackson wurde wegen seiner Unterstützung für den militärisch-industriellen Komplex „der Senator von Boeing“ genannt. Und der militärisch-industrielle Komplex unterstützte ihn dabei, Vorsitzender des Democratic National Committee zu werden. Er war zweimal ein erfolgloser Kandidat für die Nominierung der Demokraten für die Präsidentschaftswahlen 1972 und 1976.

Nun, er wurde auch von Herman Kahn unterstützt, der im Hudson Institute zum wichtigsten Strategen für die US-Hegemonie wurde.

Anfangs spielte Israel in den Plänen der USA keine Rolle. Jackson (norwegischer Abstammung) hasste einfach den Kommunismus, er hasste die Russen und hatte viel Unterstützung innerhalb der Demokratischen Partei. Aber als diese Strategie ausgearbeitet wurde, bestand Herman Kahns große Leistung darin, die US-amerikanischen Empire-Builder davon zu überzeugen, dass der Schlüssel zur Erlangung ihrer Kontrolle im Nahen Osten darin bestand, sich auf Israel als ihre Fremdenlegion zu verlassen.

Und diese Vereinbarung auf Distanz ermöglichte es den USA, die Rolle des „guten Bullen“ zu spielen, während Israel die Rolle des skrupellosen Stellvertreters zugewiesen wurde, so Hudson. Und das ist der Grund, warum das Außenministerium die Leitung der US-Diplomatie den Zionisten überließ – um das Verhalten Israels von der behaupteten Redlichkeit des US-Imperialismus zu trennen und zu unterscheiden.

Herman Khan beschrieb Professor Hudson gegenüber die Tugend Jacksons für die Zionisten genau darin, dass er kein Jude war, ein Verteidiger des Militärkomplexes und ein starker Gegner des damals laufenden Rüstungskontrollsystems. Jackson kämpfte gegen die Rüstungskontrolle – „wir müssen Krieg haben“. Und er besetzte das Außenministerium und andere US-Behörden mit Neokonservativen (Paul Wolfowitz, Richard Pearl, Douglas Fife u. a.), die von Anfang an einen permanenten weltweiten Krieg planten. Die Übernahme der Regierungspolitik wurde von Jacksons ehemaligen Senatsassistenten geleitet.

Hermans Analyse war eine Systemanalyse: „Zuerst das Gesamtziel definieren und dann rückwärts arbeiten.“ Nun, man kann sehen, wie die israelische Politik heute aussieht. Zunächst isoliert man die Palästinenser [in] strategische Weiler. So wurde Gaza bereits in den letzten 15 Jahren umgewandelt.

„Das Ziel war es immer, sie zu töten. Oder ihnen das Leben so unangenehm zu machen, dass sie auswandern. Das ist der einfache Weg. Warum sollte jemand in Gaza bleiben wollen, wenn das, was ihnen heute widerfährt, auch passiert? Sie werden gehen. Aber wenn sie nicht gehen, müssen Sie sie töten, idealerweise durch Bombenangriffe, weil dadurch die Opfer unter der Zivilbevölkerung minimiert werden“, bemerkt Hudson.

„Und niemand scheint bemerkt zu haben, dass das, was jetzt in Gaza und im Westjordanland passiert, auf der Idee der ‚strategischen Dörfer‘ aus dem Vietnamkrieg basiert: der Tatsache, dass man ganz Vietnam einfach in kleine Teile aufteilen und an allen Übergängen von einem Teil zum anderen Wachen aufstellen konnte. Alles, was Israel den Palästinensern in Gaza und anderswo in Israel antut, wurde in Vietnam erstmals praktiziert.“

Wenn man diese Neokonservativen analysiere, so Hudson,

„Sie hatten eine virtuelle Religion. Ich habe viele von ihnen am Hudson Institute kennengelernt; einige von ihnen oder ihre Väter waren Trotzkisten. Und sie haben Trotzkis Idee der permanenten Revolution aufgegriffen. Das heißt, eine sich entfaltende Revolution – wobei Trotzki sagte, dass sie in Sowjetrussland begann und sich auf der ganzen Welt ausbreiten würde: Die Neokonservativen übernahmen dies und sagten: „Nein, die permanente Revolution ist das amerikanische Imperium – es wird sich ausbreiten und ausbreiten und nichts kann uns aufhalten – auf die ganze Welt“.

Die Neokonservativen um Scoop Jackson wurden von Anfang an dazu eingesetzt, genau das zu tun, was sie heute tun. Israel als Amerikas Stellvertreter zu stärken, die Öl produzierenden Länder zu erobern und sie zu einem Teil des größeren Israels zu machen.

„Und das Ziel der Vereinigten Staaten war immer das Öl. Das bedeutete, dass die Vereinigten Staaten den Nahen Osten sichern mussten, und es gab zwei Stellvertreterarmeen, die das taten. Und diese beiden Armeen kämpften bis heute als Verbündete zusammen. Auf der einen Seite die Al-Qaida-Dschihadisten, auf der anderen Seite ihre Manager, die Israelis, Hand in Hand.“

„Was wir sehen, ist, wie gesagt, eine Farce, dass irgendwie alles, was Israel tut, ‚die Schuld von Netanjahu, die Schuld des rechten Flügels dort‘ ist – und doch wurden sie von Anfang an gefördert, mit riesigen Geldsummen unterstützt, mit allen Bomben, die sie brauchten, mit allen Waffen, die sie brauchten, mit allen Finanzmitteln, die sie brauchten … All das wurde ihnen gegeben, damit sie genau das tun, was sie heute tun.“

„Nein, es kann keine Zweistaatenlösung geben, weil Netanjahu vor den Vereinten Nationen sagte: ‚Wir hassen die Menschen in Gaza, wir hassen die Palästinenser, wir hassen die Araber – es kann keine Zweistaatenlösung geben und hier ist meine Karte‘, ‚hier ist Israel: Es gibt niemanden in Israel, der kein Jude ist – wir sind ein jüdischer Staat‘ – er sagt es ganz offen.“

Hudson geht dann allen Dingen auf den Grund. Er weist uns auf den grundlegenden Wendepunkt hin: Warum es für die USA schwierig ist, ihren Ansatz zu ändern – der Vietnamkrieg hatte gezeigt, dass jeder Versuch einer Wehrpflicht in westlichen Demokratien nicht durchführbar war. Lyndon Johnson musste sich 1968 aus dem Wahlkampf zurückziehen, weil es überall, wo er hinkam, ununterbrochen Demonstrationen gegen den Krieg gab.

Das „Fundament“, das Hudson hervorhebt, ist das Verständnis, dass westliche Demokratien nicht mehr in der Lage sind, eine einheimische Armee durch Wehrpflicht aufzustellen. „Das bedeutet, dass die heutigen Taktiken auf Bombardierungen beschränkt sind, aber nicht auf die Besetzung von Ländern. So kann Israel – dessen Streitkräfte begrenzt sind – Bomben auf Gaza und die Hisbollah abwerfen und versuchen, Dinge auszuschalten, aber weder die israelische Armee noch irgendeine andere Armee wäre wirklich in der Lage, in ein Land einzumarschieren und zu versuchen, es zu übernehmen, oder sogar in den Südlibanon – so wie es Armeen im Zweiten Weltkrieg taten – also haben die USA daraus gelernt. Sie wandten sich an Stellvertreter.

„Was bleibt den Vereinigten Staaten also noch? Nun, ich denke, es gibt nur eine Form des nichtatomaren Krieges, die sich Demokratien leisten können, und das ist der Terrorismus [d. h. die bewusste Inkaufnahme einer hohen Zahl an Kollateralopfern]. Und ich denke, man sollte die Ukraine und Israel als die terroristische Alternative zum Atomkrieg betrachten“, schlägt Hudson vor.

Die entscheidende Frage ist, was dies bedeutet, wenn Israel weiterhin darauf besteht, die USA in seinen regionalen Krieg zu verwickeln, so Hudson. Die USA werden keine Truppen entsenden. Das können sie nicht tun. Die herrschende Elite hat den Terrorismus ausprobiert, und das Ergebnis des Terrorismus ist, dass sich der Rest der Welt gegen den Westen stellt, entsetzt über das mutwillige Töten und das Brechen aller Kriegsregeln.

Hudson kommt zu dem Schluss: „Ich sehe den Kongress nicht vernünftig handeln. Ich denke, dass das Außenministerium und die National Security Agency und die Führung der Demokratischen Partei, die ihre Basis im militärisch-industriellen Komplex hat, absolut entschlossen sind.“

Letztere könnten sagen: “Nun, wer will schon in einer Welt leben, die wir nicht kontrollieren können? Wer will in einer Welt leben, in der andere Länder unabhängig sind und ihre eigene Politik verfolgen? Wer will in einer Welt leben, in der wir nicht ihren wirtschaftlichen Überschuss für uns abschöpfen können? Wenn wir nicht alles nehmen und die Welt beherrschen können, wer will dann in einer solchen Welt leben?“

Das ist die Mentalität, mit der wir es zu tun haben; „Schön spielen“ wird dieses Paradigma nicht ändern.

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des in Beirut ansässigen Conflicts Forum.Scheitern schon.

