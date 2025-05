https://www.wsws.org/en/articles/2025/05/27/vfzn-m27.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Widersteht der europäischen Aufrüstung!

Alex Lantier

27. Mai 2025

Eine ATACMS-Rakete wird von einem M270 MLRS abgefeuert.

Die europäischen Länder stürzen sich gemeinsam in einen wahnsinnigen Rüstungsrausch und geben Hunderte von Milliarden Euro aus. Die massive Umleitung von Ressourcen aus Sozialprogrammen und Arbeitsplätzen in die Kriegsmaschinerie bringt die europäischen imperialistischen Mächte auf Kollisionskurs mit der Arbeiterklasse.

Am Sonntag befahl der Chef des Bundeswehrchefs, Carsten Breuer, die deutsche Armee bis 2029 vollständig mit moderner Ausrüstung auszustatten. Die Mittel aus Berlins 1 Billion Euro schwerem Aufrüstungsfonds sollen in Drohnenkriegführung, Langstreckenraketen und Weltraumkriegskapazitäten fließen. Gestern machte Bundeskanzler Friedrich Merz deutlich, wie diese Mittel verwendet werden sollen, indem er eine neue militärische Eskalation gegen Russland ankündigte, die den Ausbruch eines totalen Krieges in Europa droht.

Merz deutete an, dass Berlin der Ukraine nun Langstreckenraketen wie seine Taurus-Marschflugkörper für Angriffe auf Russland liefern werde, und sagte:

Es gibt keine Grenzen mehr für die Reichweite der Waffen, die an die Ukraine geliefert werden – weder für die Briten, noch für die Franzosen oder für uns. Auch nicht für die Amerikaner.

Merz versprach, dass Raketen aus Deutschland und von seinen NATO-Verbündeten „gegen militärische Einrichtungen auf russischem Boden“ abgefeuert würden. Dies birgt die Gefahr, dass russische Raketen auf Ziele in Deutschland abgefeuert werden könnten, was eine unkontrollierbare Eskalationsspirale auslösen würde.

Die deutsche Politik ist jedoch nur der rücksichtsloseste Ausdruck einer Kriegsstimmung, die die gesamte europäische Bourgeoisie erfasst hat. Von 2014 bis 2024 haben sich die jährlichen Militärausgaben in Europa von 147 Milliarden Euro auf 326 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, allein seit 2022 sind sie um über ein Drittel gestiegen. Die Militärausgaben Deutschlands stiegen 2024 um 28 Prozent auf 88,5 Milliarden Dollar, die Polens um 31 Prozent auf 38 Milliarden Dollar, während Frankreich versprochen hat, seine Militärausgaben bis 2030 auf 100 Milliarden Euro fast zu verdoppeln.

Die Aufrüstung findet weitgehend hinter dem Rücken der europäischen Bevölkerung statt, ohne dass ihr die Kosten oder Ziele erklärt werden. Letzte Woche hat die Europäische Union (EU) das Programm „Security Action For Europe“ (SAFE) aktiviert, das Teil ihres im März beschlossenen 800-Milliarden-Euro-Aufrüstungsplans ist und den EU-Staaten und Großbritannien 150 Milliarden Euro an Krediten für gemeinsame europäische Verteidigungsprojekte zur Verfügung stellt. Diese Entscheidung wurde zwar weitgehend nicht berichtet, bedeutet aber, dass die europäischen Staaten letztendlich 150 Milliarden Euro zurückzahlen müssen, entweder durch Steuererhöhungen oder durch Kürzungen bei den Sozialprogrammen.

Die Antwort der europäischen imperialistischen Mächte auf Trumps Machtübernahme in diesem Jahr ist eine Explosion des Militarismus in einem Ausmaß, wie es seit der Herrschaft der Nazis über Europa nicht mehr gesehen wurde. Als Trump damit drohte, die Militärhilfe für die Ukraine einzustellen und die Sicherheitsgarantien der USA für Europa auszusetzen, versuchten sie, die Fähigkeit zu entwickeln, unabhängig groß angelegte Kriege in ganz Europa zu führen – sogar gegen das atomar bewaffnete Russland.

Washington und seine europäischen NATO-„Verbündeten“ sind Rivalen im erbitterten Kampf um Märkte und strategische Vorteile, der sich zwischen den Weltmächten abspielt. Nachdem Trump versucht hatte, Europa aus den Verhandlungen über die Ukraine auszuschließen und von der Ukraine 500 Milliarden Dollar für Seltenerdmetalle zu fordern, legten Großbritannien und die EU konkurrierende Pläne zur Plünderung ukrainischer Bodenschätze vor. EU-Kommissar Stéphane Séjourné forderte eine „Win-Win-Partnerschaft“, in der die Ukraine „21 der 30 kritischen Rohstoffe, die Europa benötigt“, liefern würde.

Die Wiederbewaffnung Europas dient nicht der Verteidigung der Demokratie gegen Russland oder Trump, sondern nimmt einen immer offen aggressiveren, faschistischen Charakter an. Teile der europäischen herrschenden Klasse geben die politische Fiktion auf, dass sie nicht in einen globalen Krieg zwischen den Großmächten verwickelt sind oder dass sie den Rückgriff auf Völkermord als Mittel zur Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen und militärischen Interessen ablehnen.

Am Sonntag verteidigte die Vorsitzende der britischen Konservativen, Kemi Badenoch, in Sky News unverfroren den Völkermord Israels in Gaza als angeblich vorteilhaft für Großbritannien, da er sich gegen den Iran und die Hamas richte. Sie fuhr fort:

Israel führt einen Stellvertreterkrieg für Großbritannien, genau wie die Ukraine für Westeuropa gegen Russland.

Der Völkermord in Gaza hat, ebenso wie die Sozialkürzungen, die jetzt zur Finanzierung der europäischen Aufrüstung vorbereitet werden, tiefe Wut unter den Arbeiter*innen ausgelöst. Explosive Klassenkämpfe stehen auf der Tagesordnung. Um den Sturz in einen dritten Weltkrieg zu verhindern, muss jedoch eine entschiedene politische Abrechnung mit den reaktionären Manövern der pseudolinken Parteien der Mittelschicht und ihrer verbündeten Gewerkschaftsbürokratien in jedem europäischen Land erfolgen.

Diese Kräfte, die aus dem Stalinismus und kleinbürgerlichen Renegaten des Trotzkismus hervorgegangen sind, spielen eine Schlüsselrolle sowohl bei der Kriegsführung als auch bei der Blockade der Opposition der Arbeiterklasse. Während die deutsche Linkspartei im Parlament entscheidende Stimmen für die Amtseinführung des Kriegstreibers Merz abgab, hat die von Jean-Luc Mélenchon angeführte Neue Volksfront in Frankreich im vergangenen Jahr Macrons Plan, französische Truppen als „Friedenstruppen“ in die Ukraine zu entsenden, in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Die spanische Partei Podemos (jetzt Sumar) war Teil von Regierungen, die die höchsten Militärbudgets in der Geschichte Spaniens verabschiedet haben.

Darüber hinaus arbeiten diese Parteien und ihre Verbündeten daran, Proteste gegen den Völkermord in Gaza und die Sparpolitik in Europa mit der bankrotten Perspektive zu verbinden, an die imperialistischen Regierungen zu appellieren, ihre Politik zu ändern.

Die Verkommenheit dieser Perspektive wurde durch ihre Rolle in der europäischen Massenstreikbewegung vor zwei Jahren deutlich. Als Millionen von Arbeiter*innen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, der Türkei und ganz Europa gegen Inflation und Sparpolitik streikten, veröffentlichten die europäischen Sektionen des Internationalen Komitees der Vierten Internationale (IKVI) eine Erklärung zu der aufkommenden Bewegung. Unter dem Titel „Die Massenstreikbewegung, Krieg und die revolutionäre Krise in Europa“ erklärten sie:

Was sich derzeit abspielt, ist keine Reihe nationaler Gewerkschaftskämpfe, die durch isolierte Verhandlungen mit der einen oder anderen kapitalistischen Regierung gelöst werden können. Vielmehr handelt es sich um einen internationalen politischen Kampf, da die Arbeiter in allen Ländern ähnliche Forderungen stellen und mit Polizeirepressionen und rechtlichen Drohungen von Seiten der diskreditierten und weithin verachteten Regierungen konfrontiert sind. …

Was sich in ganz Europa abzeichnet, ist eine objektiv revolutionäre Situation. Die Alternativen stehen so klar da wie vor über einem Jahrhundert bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Entweder stürzt die Kapitalistenklasse Europa und die Welt in einen globalen Krieg zwischen Atommächten, oder die Arbeiterklasse entreißt den kriegstreiberischen herrschenden Eliten die Macht. Weiterlesen in wsws.org

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …