Analyse |

Wie der Krieg der Regierung Netanjahu gegen Gaza die Zukunft Israels zerstört

Für die Regierung Netanjahu ist der Krieg gegen Gaza nach wie vor „existenziell“, und Proteste gegen die steigenden Kosten sind ein Zeichen von Illoyalität gegenüber der Sache. Vielleicht ist es passend, dass gerade Lehrer, die sich für die nächste Generation Israels einsetzen, aber mit Gehaltskürzungen konfrontiert sind, jetzt streiken.

Netanjahu spricht in Yad Vashem. Bildnachweis: Naama Grynbaum

Dahlia Scheindlin

7. Mai 2025, 1:23 Uhr IDT

Die Ankündigung neuer Pläne der israelischen Regierung zur Eroberung des Gazastreifens fiel mit einem anderen wichtigen Ereignis in Israel zusammen, das zumindest im Ausland weit weniger Schlagzeilen machte. Am Sonntagmorgen trat die israelische Lehrergewerkschaft für mehrere Stunden in den Streik.

Die Ereignisse scheinen voneinander unabhängig, sind jedoch untrennbar miteinander verbunden: Die Lehrer protestierten gegen Gehaltskürzungen im öffentlichen Dienst aufgrund des Gaza-Krieges, in einem Beruf, der im Vergleich zum OECD-Durchschnitt ohnehin schon unterbezahlt ist. Unerbittliche Preissteigerungen für Grundgüter, die faktisch einer Pauschalsteuer gleichkommen, schmälern den Wert der ohnehin schon niedrigen Gehälter in Israel zusätzlich. Die Pädagogen von morgen können heute nicht über die Runden kommen.

Der Streik sollte nur kurz dauern, und nachdem das israelische Arbeitsgericht eine Verkürzung um eine Stunde angeordnet hatte, war er um 10 Uhr offiziell beendet. Am Sonntagabend einigten sich die Gewerkschaft und der Bildungsminister auf einen mühsamen Kompromiss. Doch Lehrer, die wirtschaftlich am Ende waren, erkrankten am Montag auf mysteriöse Weise, und 217 Schulen blieben geschlossen, einige sind bis heute nicht wieder geöffnet.

Egal wie schlimm das israelische Bildungsniveau sinkt, während die Not der Lehrer zunimmt, die Abhilfemaßnahmen – angemessene Bezahlung der Lehrer, Aufrechterhaltung der Attraktivität des Berufs und Sicherstellung erstklassiger Qualifikationen für die nächste Generation – müssen warten, bis nach dem Krieg.

Als Reaktion auf den Streik am Sonntag schrieb Israels rechtsextremer Finanzminister einen langen öffentlichen Brief, in dem er sicherlich seine Solidarität mit den Lehrern zum Ausdruck bringen wollte. Er begann mit einer herzlichen persönlichen Anmerkung: „Als Sohn von Lehrern und Erziehern, der mit der zentralen Bedeutung von Bildung für das Leben der Nation aufgewachsen ist, schmerzt mich wenig mehr …“ – aber seine nächsten Worte waren nicht „als den Lehrern ihr rechtmäßiges Gehalt vorzuenthalten“. Vielmehr ging es Smotrich um sein eigenes Leid: „Nur wenige Dinge schmerzen mich mehr als die Lügenvorwürfe, ich würde Lehrern schaden.“

Aber anders lässt es sich nicht beschreiben. Sein Ministerium und die Regierung Netanjahu haben kürzlich eine Kürzung des Budgets für den gesamten öffentlichen Dienst um 3,3 Prozent beschlossen. Israel muss den alarmierenden Anstieg der Defizitquote senken und auch seine Schuldenquote in den Griff bekommen. Vorbei sind die beneidenswerten Vorkriegszeiten mit einem Defizit von rund 3 Prozent des BIP – jetzt gilt 6,8 Prozent für 2024 als großer Erfolg, aber die Gefahr einer weiteren Herabstufung der Kreditwürdigkeit Israels droht.

Finanzminister Bezalel Smotrich (Mitte) bei einer Veranstaltung für jüdische Siedlungen im Gazastreifen in der Nähe von Nirim, unweit der Grenze zum Gazastreifen, im Jahr 2024. Bildnachweis: Tomer Appelbaum

Um dieses Schicksal zu vermeiden, versicherte Smotrich den Lehrern, dass nicht nur sie, sondern auch „Ärzte, Krankenschwestern, Berufssoldaten, Mitarbeiter des Shin Bet und des Mossad, Polizisten, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Gemeinderäte … Sozialarbeiter“ Lohnkürzungen hinnehmen müssen, und bis Dienstag erkrankten Hunderte von Ärzten an einer seltsamen Krankheit, die sie zu Hause festhielt – aber Smotrich klang stolz.

Schließlich dient alles dem Krieg: „Wir befinden uns auf dem Höhepunkt eines langwierigen, kostspieligen und existenziellen Krieges“, und seine Aufgabe sei es, „die gesamten Kriegsanstrengungen zu lenken“. Das bedeutet, dass er trotz der schlechten Haushaltslage, der Schließung von 75.000 Unternehmen seit Kriegsbeginn und der Abwanderung von Tausenden von Hightech-Mitarbeitern einen explodierenden Verteidigungshaushalt akzeptieren muss. Am 28. April warnten Ökonomen des Instituts für Nationale Sicherheitsstudien: „Wenn der Plan des neuen IDF-Generalstabschefs Eyal Zamir zur Wiederbesetzung des Gazastreifens umgesetzt wird, werden das Defizit und damit auch die Schuldenquote stark ansteigen.“

Anscheinend kann die wirtschaftliche Erholung warten. Mitte März brach Israel den Waffenstillstand mit der Hamas und nahm den Krieg wieder auf. Am vergangenen Samstagabend wurden Zehntausende Einberufungsbefehle für Reservisten verschickt. In den frühen Morgenstunden des Montags hatte das Kabinett eine neue Ausweitung des Krieges beschlossen, und später am Montag stellte eine „hochrangige Sicherheitsquelle“ klar, dass der neue Plan für den Gazastreifen vorsieht, dass die IDF „in allen Gebieten, die erobert werden, verbleibt, um die Rückkehr des Terrors zu verhindern“, die Überreste dem Erdboden gleichmacht und „die Gebiete in Teil der Sicherheitszone umwandelt“. Die Quelle präzisierte, dass „Israel in keiner vorübergehenden oder dauerhaften Regelung den Sicherheitsstreifen um Gaza räumen wird“.

Israelische Armeefahrzeuge sind am 6. Mai 2025 an der Grenze Israels zum Gazastreifen stationiert. Bildnachweis: AFP/JACK GUEZ

Die Zivilbevölkerung in eine südliche Zone nahe der ägyptischen Grenze zu treiben, um sie durch unbewohnbare Bedingungen aus dem Gazastreifen zu vertreiben und ihre Ausreise zu erleichtern, ist der Schlüssel zu diesem Plan, der nichts weniger als die dauerhafte israelische Besetzung des Gazastreifens bedeutet.

Lehrer, Ärzte und Sozialarbeiter müssen warten, bis der „Existenzkrieg“ vorbei ist, bevor sich ihre Lebensbedingungen verbessern. Auch andere Dinge müssen warten: Solange der Krieg um die Existenz Israels andauert, wird es keine staatliche Untersuchungskommission geben, die als einzige Instanz unabhängig genug wäre, um die israelische Führung für die Versäumnisse vom 7. Oktober zur Rechenschaft zu ziehen.

Auch eine gute Regierungsführung muss warten. Man denke nur an die Argumente des Regierungsanwalts Zion Amir, der im April vor dem Obersten Gerichtshof die Entlassung von Shin-Bet-Chef Ronen Bar durch Premierminister Benjamin Netanjahu verteidigte. Wer kann sich vorstellen, „in einer Zeit intensiver Kriege an mehreren Fronten, in der ich nicht weiß, was gerade mit dem Iran, der Türkei und anderen Operationen, von denen wir nicht einmal wissen, vor sich geht, eine Anhörung [zu seiner Entlassung] abzuhalten und die Feinheiten der [verfahrenstechnischen] Anhörung zu diskutieren?“

Die Lage sei so dringend, dass die Regierung keine Zeit habe, Antworten (auf Klagen gegen die Entlassung) zu geben, keine Zeit für „Anwälte und Justizialisierung und Rechtspathologie und all das“. Die Botschaft ist klar: Wer sich an Gesetze und gute Regierungsführung, Rechenschaftspflicht und die Begrenzung der Staatsgewalt hält, ist nicht loyal genug gegenüber dem Überleben Israels in seinem „existenziellen“ Krieg. Weiterlesen in haaretz. com

