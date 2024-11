https://strategic-culture.su/news/2024/11/06/how-british-media-turning-zelensky-why/



Wie die britischen Medien sich gegen Selenskyj wenden. Und warum

Von Martin Jay

6. November 2024

Wenn der Economist schreibt, dass der Krieg für die Ukraine nicht gut läuft, kann man davon ausgehen, dass die höchsten Ränge der EU diese Einschätzung teilen.

Es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass die beiden britischen Medienriesen The Economist und The Financial Times eine sehr enge Beziehung zur Europäischen Kommission pflegen, so eng, dass man fast meinen könnte, sie wären alle eine Familie. Jeder tut, was der andere will, und jeder unterstützt den anderen bei seinen Bestrebungen und seiner Sichtweise. Und das sind Fake News.

Wenn man also in The Economist liest, dass der Krieg für die Ukraine und ihren glücklosen Präsidenten überhaupt nicht gut läuft, kann man davon ausgehen, dass dies auch die Interpretation der höchsten EU-Ebenen ist.

Seit Beginn des Krieges hat der ukrainische Präsident die volle Unterstützung der westlichen Medien, die sich bereit erklärt haben, sich auf die von seinem Volk organisierten Fake News einzulassen, die Freiheit westlicher Journalisten einzuschränken und sie daran zu hindern, an harte Nachrichten, Daten und Statistiken zu gelangen, vor allem aber sie an die Hand zu nehmen und sie zu den Geschichten zu führen, über die sie berichten wollen. Dieses Spiel erreichte in den letzten Monaten epische Ausmaße, als eine Parodie des Journalismus ihren Höhepunkt erreichte, als sich der Krieg im Sommer dieses Jahres gegen Selenskyj richtete. Journalisten berichteten nicht auf diese Weise darüber. Viele blieben in Kiew und anderen Großstädten und waren so verzweifelt auf der Suche nach einer Geschichte, die ihre Gastgeber nicht verärgern würde, dass sie immer wieder dieselbe Geschichte über die Wehrpflichtigen, die auf die Ladeflächen von Lieferwagen gepackt wurden, verbreiteten. Es war buchstäblich alles, was sie tun konnten, um aktiv zu bleiben.

Aber dieses Geschäftsmodell scheint in letzter Zeit auf Grund gelaufen zu sein. Sowohl der Economist als auch die BBC haben über die Frontlinien berichtet und die Lage so dargestellt, wie sie ist: trostlos. Niemand kann mehr die Augen vor dem Vormarsch der russischen Streitkräfte verschließen. Die Eroberung von Selydowe mag von der Kiewer Medienmaschinerie heruntergespielt werden, deren Liste der urkomischen Fake-News-Geschichten zu lang ist, um sie zu veröffentlichen; aber Pokrowsk, das nächste Ziel der russischen Streitkräfte, wird ein beachtlicher Sieg sein, der das gesamte Vertrauen von Selenskyj und seiner Clique aus Beratern und Kriechern erschüttern könnte. Pokrowsk ist ein Verkehrsknotenpunkt, der Tausende ukrainische Truppen versorgt. Wenn die Stadt eingenommen wird, würde dies effektiv die Massenkapitulation der meisten von ihnen oder ihren hastigen Rückzug bedeuten, da sie nicht in der Lage sein werden, zu essen oder ihre Munitionsvorräte aufzufüllen. Dies allein wird verheerende Auswirkungen auf die Moral der ukrainischen Truppen haben, und es könnte durchaus zu einem Dominoeffekt kommen, der den Vormarsch Russlands von einem oder zwei Kilometern pro Tag auf Dutzende beschleunigt.

Wie werden die westlichen Medien über den Fall dieser Stadt berichten? Wenn man den Berichten von The Economist und BBC Glauben schenken darf, dann mit einer gewissen Begeisterung. Es scheint, als ob die großen Medien, insbesondere die britischen, darauf bedacht sind, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, wenn die Dinge anfangen, zu scheitern, und als weise alte Männer mit einem „Ich habe es euch ja gesagt“-Glitzern in den Augen aus dem Staub auftauchen. Es geht auch um Kollektivschuld. Die westlichen Medien haben Blut an den Händen, da die Entsendung von Hunderttausenden ukrainischen Soldaten in den „Fleischwolf“ teilweise auf die Unterstützung zurückzuführen ist, die Selenskyj von den Medien in den USA und Großbritannien erhalten hat.

Was wir jetzt bei Selenskyj beobachten, ist ein Panikmodus, der sich im gleichen Tempo beschleunigt. Sein sogenannter „Siegesplan“ wurde von keinem westlichen Staats- und Regierungschef ernst genommen, und er sieht jetzt dumm und entfremdet aus. Sein jüngster Wutausbruch über Biden, der der Presse die lächerliche Idee, in den USA hergestellte Tomahawk-Raketen einzusetzen, zugespielt haben soll, könnte ein entscheidender Moment gewesen sein, von dem Geschichtsschreiber besessen sein werden, wenn sie seine Grabrede schreiben.

Im Moment geht es bei der Panik nicht einmal wirklich um das Schlachtfeld, obwohl es für Selenskyj schwer sein muss, jeden Tag die Berichte über die Verluste in Kursk zu lesen, die als die eigene Ardennenoffensive der Ukraine angesehen werden könnten, in der deutsche Truppen am Ende des Zweiten Weltkriegs in den Ardennen hart gegen eine größere Anzahl alliierter Soldaten kämpften und schließlich verloren. In vielerlei Hinsicht war Kursk eine Falle, die Selenskyj sich selbst gestellt hat, denn das Scheitern bei der Eroberung des Kernkraftwerks verblasst im Vergleich zu den Verlusten an Männern. Kursk ist der ultimative Fleischwolf für ukrainische Soldaten. Niemand kommt lebend zurück.

Die eigentliche Panik für Selenskyj betrifft nun seine eigene politische Glaubwürdigkeit. Er denkt jetzt nur noch darüber nach, wie er den unvermeidlichen Verlust an Russland überleben und Präsident bleiben kann. Er weiß nur zu gut, dass bei einem schnellen Waffenstillstand unter Trumps Führung der Kriegsrechtsstatus des Landes aufgehoben wird und Präsidentschaftswahlen obligatorisch werden. Unter Harris wird der Schmerz nur noch länger hinausgezögert, aber mit noch mehr Bodenverlust und Verhandlungsmacht, da sie Putin zwingen wird, mit seinem Vormarsch einen Gang höher zu schalten und auf Kiew zuzusteuern. Die Ironie des Artikels von The Economist und seines Zeitpunkts besteht darin, dass er den Boden für ein massives Schuldzuweisungsspiel bereitet, das mit denen beginnt, die es seit Jahrzehnten wie Profis betreiben – der Europäischen Kommission – und Amateuren, die gerade erst angefangen haben zu lernen, wie es funktioniert, wie Selenskyj. The Economist ist gerade erst in Fahrt gekommen.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT, DW arbeitete und als Freiberufler für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, im Nahen Osten und in Europa für eine Vielzahl großer Medien gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

