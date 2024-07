https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/how-palestinian-authority-abets-israels-colonial-project



Wie die Palästinensische Autonomiebehörde das koloniale Projekt Israels unterstützt

Von Tamara Nassar

Rechte und Rechenschaftspflicht

24. Juli 2024

Palästinenser inspizieren die Schäden nach einer Razzia der israelischen Streitkräfte im Flüchtlingslager Tulkarm im nördlichen besetzten Westjordanland am 23. Juli.

Mohammed Nasser APA-Bilder

Die Palästinensische Autonomiebehörde mit Sitz in Ramallah traf sich Anfang des Monats zu einem geheimen Treffen mit amerikanischen und israelischen Beamten in Tel Aviv, um Pläne für den „Tag danach“ im Gazastreifen zu schmieden, die die Zusammenarbeit bei der Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah mit Ägypten beinhalten würden.

„Ägypten möchte, dass Personal der Palästinensischen Autonomiebehörde den Grenzübergang betreibt“, berichtete Axios. Wenn der Grenzübergang geöffnet ist, wird er normalerweise von Hamas-Personal aus dem Gazastreifen bedient, da die politische und bewaffnete Organisation das Innere des Streifens regiert.

„Israel möchte, dass Leute, die nicht mit der Hamas verbunden sind, den Grenzübergang bedienen, lehnt aber jede offizielle Beteiligung der Palästinensischen Autonomiebehörde ab – meist aus innenpolitischen Gründen“, fügte Axios hinzu.

Die Palästinensische Autonomiebehörde lehnte einen Vorschlag ab, der sie in irgendeiner inoffiziellen Funktion an der Wiedereröffnung des Grenzübergangs beteiligen würde, so die Publikation.

An dem Treffen nahmen Berichten zufolge der Vertreter des Weißen Hauses, Brett McGurk, der Leiter der israelischen Spionagebehörde, Ronen Bar, der Generalsekretär des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Hussein al-Sheikh, und der Leiter des militärischen Geheimdienstes der Palästinensischen Autonomiebehörde, Majed Faraj, teil.

Es war das erste Mal, dass palästinensische Beamte mit amerikanischen und israelischen Kollegen zusammenkamen, um den Tag nach dem Ende des Krieges in Gaza zu besprechen„, berichtete Barak Ravid, der Autor von Axios, der häufig von Israels Militär- und Geheimdienstapparat mit Informationen versorgt wird.

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate scheinen an einem Plan für den Tag nach dem Krieg in Gaza interessiert zu sein.

Der Golfstaat, der seine Beziehungen zu Israel im Jahr 2020 formalisiert hat, möchte „eine vorübergehende internationale Mission“ in Gaza stationieren, die „Recht und Ordnung“ herstellen würde, schrieb die Botschafterin der VAE bei den Vereinten Nationen, Lana Zaki Nusseibeh, letzte Woche in der Financial Times.

„Eine vorübergehende internationale Präsenz in Gaza kann nur auf eine formelle Einladung der Palästinensischen Autonomiebehörde hin erfolgen“, schrieb die Botschafterin.

Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde Anfang der 1990er Jahre im Anschluss an die Osloer Abkommen eingerichtet, um als einheimische Hilfskraft für die israelische Besatzung zu fungieren. Sie hat diese Rolle – die der Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas als „heilig“ bezeichnet – seit dem ersten Tag ununterbrochen ausgeübt.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn Israel und seine arabischen Verbündeten versuchen würden, dieses Modell in einem Gazastreifen nach dem Völkermord zu kopieren.

Doch damit Israel seine Vision in der zerstörten Küstenenklave verwirklichen kann, müsste das israelische Militär sein erklärtes Ziel erreichen, die Hamas als Regierungs- und Militärpräsenz in Gaza zu beseitigen.

Dies scheint nicht in greifbare Nähe zu rücken.

In der Zwischenzeit haben sich Fatah und Hamas darauf geeinigt, die „palästinensische nationale Spaltung“ zu beenden, nachdem die rivalisierenden Gruppierungen diesen Monat in China zusammen mit anderen palästinensischen politischen Parteien verhandelt haben.

Nach Angaben des libanesischen Rundfunksenders Al Mayadeen, der eine Kopie der Erklärung erhalten hat, betonten die Fraktionen „das Recht des palästinensischen Volkes, sich der Besatzung zu widersetzen und sie im Einklang mit dem Völkerrecht zu beenden“.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Parteien derartige Erklärungen abgeben, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass dies in diesem Fall anders sein wird.

Ein Beamter der Palästinensischen Autonomiebehörde erklärte am Wochenende, die Palästinensische Befreiungsorganisation sei die einzige legitime Vertretung der Palästinenser.

„Durchgesickerte Nachrichten, die darauf hindeuten, dass Washington mit einigen Parteien Pläne für die Zukunft des Gazastreifens erörtert, sind nicht legitim und werden vom palästinensischen Volk nicht akzeptiert“, sagte Nabil Abu Rudeineh laut der Nachrichtenagentur Wafa.

Widerhall der israelischen Propaganda

Nach einem israelischen Massaker in al-Mawasi Anfang des Monats, bei dem mindestens 90 Palästinenser getötet und Hunderte von Menschen verletzt wurden, gab die Palästinensische Autonomiebehörde eine Erklärung ab, in der sie der Hamas die Schuld an dem israelischen Massaker gab.

„Die Präsidentschaft ist der Ansicht, dass die Hamas-Bewegung, indem sie sich der nationalen Einheit entzieht und dem Besatzungsstaat kostenlose Vorwände liefert, ein Partner ist, der die rechtliche, moralische und politische Verantwortung für die Fortsetzung des israelischen Völkermordkrieges trägt“, schrieb PA-Chef Mahmoud Abbas in einer Erklärung.

Ein anderer PA-Beamter benutzte sogar ein Argument der israelischen Propaganda gegen die Hamas.

„Die Hamas versteckt sich zwischen den Bewohnern, um sich selbst zu schützen und zu retten“, sagte der PA-Beamte Munir al-Jaghoub Berichten zufolge.

„Wenn die Hamas von Angesicht zu Angesicht mit Israel kämpfen wollte, hätte sie dies in Gebieten getan, in denen sich die Armee befindet, und nicht an Orten, an denen sich Menschen aufhalten.

Der Schriftsteller und Dozent an der Birzeit-Universität Abdaljawad Omar sprach am 17. Juli im Livestream von The Electronic Intifada über die Lage im Westjordanland.

Omar sagte, dass die Palästinensische Autonomiebehörde „versucht, die psychologische Kriegsführung Israels nachzuahmen“.

Sie tue dies, „indem sie versucht, die palästinensische Gesellschaft insgesamt von ihrem Widerstand zu trennen und durch diese Trennung den israelischen Kriegszielen zu dienen, nämlich den Widerstand zu besiegen und den Gazastreifen unbewohnbar zu machen.“

„Wir haben dieses Modell im Westjordanland: das ist es, was in der Fantasie jedes militärischen und politischen Führers in Israel ist, eine Art von System zu replizieren, ein politisches System, eine einheimische Behörde, die ihm dient, die mit ihm kooperiert und mit ihm zusammenarbeitet und die Besatzung billig macht“, sagte Omar.

„Nicht eine Behörde oder eine Regierungsstruktur wie die, die Gaza zumindest vor dem 7. Oktober hatte“, fügte Omar hinzu, die den bewaffneten Widerstand mit der Partei verband, die die inneren Angelegenheiten des Gazastreifens regelte.

Die Palästinensische Autonomiebehörde sei „am meisten verantwortlich für die Fortsetzung des Krieges und dafür, dass Israel glaubt, das palästinensische Volk besiegen zu können“, fügte Omar hinzu, indem sie „diese fügsame, ineffektive und korrupte Führung hervorgebracht hat, die jetzt das Westjordanland regiert“.

Die Erfolge der verschiedenen Gruppierungen des palästinensischen Widerstands im Gazastreifen beunruhigen die Kollaborateure in Ramallah, so Omar, der darauf hinwies, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nach der Hamas-Operation vom 7. Oktober nicht in der Lage war, die Situation zu meistern.

„Die nationale Herausforderung, die am 7. Oktober eröffnet wurde, besteht darin, dass die Palästinensische Autonomiebehörde ‚sich tatsächlich beteiligt und zumindest versucht, nach besten Kräften zu verhindern, dass Gaza diesen Krieg allein durchsteht‘, so Omar.

Die Palästinensische Autonomiebehörde habe den Gazastreifen nicht nur im Stich gelassen, sondern sei „sogar für die Fortsetzung des Krieges verantwortlich“.

Die Elite der kollaborierenden Palästinensischen Autonomiebehörde und der Kompradoren in Ramallah „verrät die Nation im Namen der Nation“, sagte Omar.

„Diese Elite hat extreme Angst vor der Hamas und dem Islamischen Dschihad und allen neuen Widerstandsgruppen im Gazastreifen, die aus diesem Krieg mit bedeutenden strategischen Ergebnissen hervorgehen.“

In der Zwischenzeit hat der Widerstand im besetzten Westjordanland seine Taktiken weiterentwickelt und verfeinert, aber dieser Aufstand findet nicht in allen Ecken des Westjordanlandes statt.

Omar sagte, er würde die Beschreibung einer „dritten Intifada“ auf bestimmte Gebiete beschränken.

„Ich würde sie geografisch auf den Norden des Westjordanlandes beschränken.

Also die Gebiete, die das Jordantal umgeben oder vom Jordantal aufwärts nach Tubas, Tulkarem, Nablus und Jenin reichen“, sagte Omar.

„Dies sind die Gebiete, in denen es aktive militante Formationen gibt, die sich mit dem Aufbau von [improvisierten Sprengsätzen], der Fähigkeit zum Widerstand und der Verfeinerung von Taktiken beschäftigen“, sagte Omar, was es den Israelis schwer macht, frei in diese Gebiete einzudringen“.

Israel reagierte mit verheerenden Racheakten gegen ganze Gemeinden, in denen sich Widerstand regt, und richtete weitreichende Verwüstungen an, indem es das Stromnetz, die Wasser- und Abwasserinfrastruktur schwer beschädigte, Straßen entwurzelte und Häuser zerstörte.

Nach Angaben der UN-Beobachtungsgruppe OCHA wurden seit dem 7. Oktober mehr als 550 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, davon mindestens 539 durch israelische Streitkräfte.

Israelische Siedler haben mindestens 10 Palästinenser getötet, und weitere sieben wurden entweder durch die israelische Armee oder durch Siedlerfeuer getötet.

Unter den seit dem 7. Oktober im besetzten Westjordanland Getöteten waren 138 Kinder.

Aber die Israelis waren nicht in der Lage, den Widerstand wirklich so zu erschüttern, dass er besiegt wurde oder die weiße Fahne hisste“, sagte Omar.

Im Gegenteil: „Der Widerstand hat sich weiterentwickelt und dafür gesorgt, dass seine Verteidigungs- oder Angriffshaltung für die israelischen Streitkräfte, die in das Gebiet eindringen, tödlicher geworden ist.“

Das vollständige Interview mit Abdaljawad Omar finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Elektronischen Intifada oder durch Anklicken der obigen Videos.

