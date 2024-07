https://english.almayadeen.net/articles/analysis/how-ukraine-tortured-and-slaughtered-donbass



Wie die Ukraine den Donbass folterte und abschlachtete

Von Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

11. Juli 2024

Fast unmittelbar nach Ausbruch des Stellvertreterkriegs tauchten ISIS-ähnliche Aufnahmen von Folter und Mord an Russen in ukrainischem Gewahrsam auf.

Am 6. Juli veröffentlichte die New York Times eine erstaunliche Untersuchung: In Ukraine, Killings of Surrendering Russians Divide an American-Led Unit. Der Artikel dokumentiert in grimmigen Details, wie die Chosen Company, ein internationales Freiwilligenbataillon für Kiew, routinemäßig russische Kriegsgefangene hinrichtet. Es ist das erste Mainstream-Geständnis, dass diese Praxis – ein dreister Verstoß gegen die Genfer Konventionen und ein schweres Kriegsverbrechen – unter den ukrainischen Kämpfern, sowohl den ausländischen als auch den einheimischen, weit verbreitet ist.

Fast unmittelbar nach Ausbruch des Stellvertreterkriegs begannen in sozialen Netzwerken und Telegram-Kanälen Aufnahmen von Folter und Mord an unbewaffneten, verletzten, sich ergebenden und/oder gefesselten Russen in ukrainischem Gewahrsam auf ISIS-Niveau zu kursieren. Mit Ausnahme eines einzigen Vorfalls im April 2022, bei dem sich Kämpfer der georgischen Legion genüsslich dabei filmten, wie sie eine Szene in der Nähe von Buka beobachteten, wo sie mehrere fliehende WDV-Soldaten überfielen und töteten, haben westliche Journalisten diese Übergriffe entweder ignoriert oder rundheraus geleugnet, dass Kiew derartige Aktivitäten billigt oder sich daran beteiligt.

Der Chef der georgischen Legion, Mamuka Mamulashvili, hat dieses Verhalten dennoch gerechtfertigt, indem er offen damit prahlte, dass seine Soldaten „manchmal [Kriegsgefangene] an Händen und Füßen fesseln“, bevor sie sie töten, und dass „nicht ein einziger [Russe] gefangen genommen wird“. Die Untersuchung derNew York Times deutet stark darauf hin, dass diese Strategie nicht auf die Legion beschränkt ist. Mehrere Kämpfer der Chosen Company sagten aus, dass sie Zeugen sadistischer Hinrichtungen von Kriegsgefangenen waren und dass ihre Kameraden stolz damit prahlten, sie durchgeführt zu haben. Ein US-Veteran, der der Einheit zugeteilt war, behauptete, sein Rekrutierer habe ihm ganz offen gesagt:

„[Es] war in Ordnung, Kriegsgefangene zu töten, wenn sie sich nicht nach den strengsten Standards der Genfer Konvention ergaben.“

Es mag sein, dass die Enthüllungen der New York Times ein Mittel sind, um Kiews westliche Unterstützer von den Aktionen der ukrainischen Streitkräfte zu distanzieren. Doch wie wir noch sehen werden, hatten die führenden Sponsoren des Stellvertreterkriegs gute Gründe, die Natur der Regierung, des Militärs und der Sicherheitsdienste, die sie bewaffneten, finanzierten und ausbildeten, lange vor dem russischen Einmarsch im Februar 2022 genau zu kennen.

Vorsätzliche Strategie

Wie eine Untersuchung von Al Mayadeen vom 2. Juli deutlich machte, war die acht Jahre andauernde „Anti-Terror-Operation“ der Ukraine im Donbass ein brutaler Angriff auf die weitgehend wehrlosen Bewohner der abtrünnigen Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Die grausame Realität der Kiewer Übergriffe während dieser Zeit wurde von der westlichen Öffentlichkeit weitgehend abgeschirmt. Gelegentlich tauchten jedoch schädliche Enthüllungen auf. Im Jahr 2014 machte Amnesty International schreckliche Verbrechen der faschistischen paramilitärischen Gruppe Aidar Battalion im Donbass publik.

Im nächsten Jahr berichtete die Organisation über „erdrückende Beweise“ dafür, dass Kämpfer und Zivilisten, die vom ukrainischen Militär und den Sicherheitsdiensten gefangen genommen wurden, gefoltert und getötet wurden. Als besonders beunruhigend“ bezeichnete sie die Aktivitäten des Rechten Sektors, einer ultranationalistischen Miliz, die an der Spitze des Maidan-Putsches stand. Die Gruppe hatte ein verlassenes Jugendlager in ein Ad-hoc-Gefängnis“ umgewandelt, in dem sie Dutzende von Zivilisten als Geiseln festhielt, sie brutal folterte und große Geldbeträge von ihnen und ihren Familien erpresste“.

Diese Enthüllungen fanden in den Medien kaum Beachtung und wurden dann prompt ignoriert. Doch die Misshandlungen gingen weiter. Ein grausamer Bericht aus dem Jahr 2016, der der OSZE vorgelegt wurde, kam zu einem eindeutigen Ergebnis:

„Folter und unmenschliche Behandlung durch die Sicherheitskräfte der Ukraine (SBU), die ukrainischen Streitkräfte, die Nationalgarde und andere Formationen des ukrainischen Innenministeriums sowie durch illegale bewaffnete Gruppen wie den Rechten Sektor werden nicht nur fortgesetzt, sondern nehmen an Umfang zu und werden systematisch… Das Ausmaß, in dem gefoltert wird, und die Tatsache, dass dies systematisch geschieht, beweisen, dass Folter eine bewusste Strategie der genannten Institutionen ist, die von ihrer Führung autorisiert wurde.“

Der Bericht enthält eine Fülle von zutiefst beunruhigenden und oft schwer zu lesenden Berichten aus erster Hand über Folterungen durch den SBU und seine faschistischen paramilitärischen Verbündeten. Viele der Opfer gaben an, unschuldige Zivilisten zu sein, die von bewaffneten Schlägertrupps, die häufig mit dem neonazistischen Asow-Bataillon und dem Rechten Sektor in Verbindung stehen, gewaltsam von der Straße geholt wurden, während sie ihren täglichen Geschäften nachgingen. Sobald sie in Kiews Gewahrsam waren, gaben sie zu, dass Anhänger und Kämpfer der Separatisten fast ununterbrochen grausamen Misshandlungen ausgesetzt waren.

Die meisten Gefangenen wurden „mit Stromschlägen traktiert, grausam und mehrere Tage hintereinander mit verschiedenen Gegenständen verprügelt“. Dazu gehörten „Eisenstangen, Baseballschläger, Stöcke, Gewehrkolben, Bajonettmesser, Gummiknüppel“. „Die absolute Mehrheit“ berichtete, dass sie vorgetäuschten Erschießungskommandos ausgesetzt waren und „Todes- und Vergewaltigungsdrohungen gegenüber ihren Familien“ erlitten. Waterboarding, Strangulation und Erstickung waren üblich. Andere Methoden waren „Knochenbrechen, Stechen und Schneiden … Brandmarken mit glühenden Gegenständen, Schießen auf verschiedene Körperteile mit Handfeuerwaffen“. Gefangene Frauen wurden „häufig vergewaltigt“.

Während der gesamten Zeit wurden die Gefangenen über längere Zeiträume bei „eisigen Temperaturen ohne Zugang zu Nahrung oder medizinischer Hilfe“ gehalten. Einige Gefangene wurden Berichten zufolge getötet, indem sie über Minenfelder marschieren mussten und von Militärfahrzeugen überfahren wurden. Andere wurden „gezwungen, psychotrope Substanzen zu nehmen“, was ihnen „Qualen“ bereitete. Mehrere berichteten, dass sie mit Handschellen an „Hexenstangen“ – Gewichthebevorrichtungen – gefesselt und an Decken aufgehängt wurden. Ein Opfer dieser Technik berichtete: „Ich dachte, meine Knochen würden herausfallen. Meine Hände wollen immer noch nicht auf mich hören, hier und hier.“

Risiko der Vergeltung

Neben der Brutalisierung der Aufständischen und der Verängstigung der Zivilbevölkerung im Donbass sollten damit auch Falschaussagen von Gefangenen erreicht werden. In der Regel wurden sie gezwungen, zuzugeben, dass sie den Verteidigungskräften der DVR und der LPR angehörten und in dieser Eigenschaft schwere Verbrechen begangen haben. Andere unterschrieben Erklärungen, in denen sie sich als russische Aktivisten bezeichneten und/oder die Fiktion bestätigten, dass die Rebellen von Moskau kontrolliert und bewaffnet wurden.

Dies diente natürlich dazu, die Behauptungen Kiews zu untermauern, seine „Anti-Terror-Operation“ sei ein gerechter, legitimer Kreuzzug gegen verkleidete russische Invasoren, die perverse „Terrorakte“ verübten. Außerdem war die Ukraine erfolgreich bei der Zerschlagung dieses kriminellen Übergriffs ihres feindlichen, kriegerischen Gegners. Dennoch verfolgte die Inhaftierung und Misshandlung so vieler unschuldiger Zivilisten einen weiteren bösartigen Zweck. Sie konnten gegen ukrainische Soldaten ausgetauscht werden, die von den abtrünnigen Behörden gefangen genommen worden waren.

Im Juni 2020 entschied ein britisches Einwanderungsgericht in einem Fall, der von zwei ukrainischen Wehrdienstverweigerern angestrengt wurde, die in London Asyl beantragten, dass Kiews Fronttruppen im Rahmen der „Anti-Terror-Operation“ routinemäßig schwere Kriegsverbrechen begingen. Dazu gehörte die „rechtswidrige Gefangennahme und Inhaftierung“ einer „großen Anzahl von Zivilisten ohne rechtliche oder militärische Rechtfertigung“, die durch den Bedarf an „Währung“ für den Gefangenenaustausch mit den abtrünnigen Republiken motiviert war. In dem Urteil wird außerdem eine „systematische Misshandlung der Inhaftierten durch das ukrainische Militär“ festgestellt:

„Dies beinhaltet Folter und andere Verhaltensweisen, die eine grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung darstellen, die gegen Artikel 3 der [Europäischen Menschenrechtskonvention] verstößt … Es besteht wahrscheinlich eine offizielle Gleichgültigkeit gegenüber der Misshandlung, die sie erfahren haben. Es herrscht eine Atmosphäre der Straffreiheit für diejenigen, die an der Misshandlung von Häftlingen beteiligt sind. Niemand ist vor Gericht gestellt worden. Pro-Kyiv-Milizen wurden für ihre Arbeit durch die formelle Eingliederung in das Militär belohnt. Anwälte scheuen sich, Fälle zu übernehmen, weil sie Vergeltungsmaßnahmen befürchten.

An anderer Stelle wurde festgestellt, dass Kiew die Grundsätze der Unterscheidung, der Vorsorge und der Verhältnismäßigkeit bei der Bekämpfung ziviler Ziele nur unzureichend beachtet hat, obwohl dies eine Aufgabe ist, die chirurgische Präzision erfordert“. Dazu gehörten Infrastrukturen wie Wasseranlagen, die „ein besonderes und wiederholtes Ziel“ darstellten, obwohl sie nach dem humanitären Völkerrecht einen „geschützten Status“ genießen. Darüber hinaus wurden „weit verbreitete zivile Verluste an Menschenleben und die weitreichende Zerstörung von Wohneigentum“ im Donbass festgestellt, die teilweise auf „wenig gezielte und unverhältnismäßige Angriffe des ukrainischen Militärs“ zurückzuführen sind.

Wir können nur spekulieren, ob Kiew von westlichen Folterexperten in dieser Kunst unterrichtet wurde. Eine Untersuchung der New York Times vom Februar ergab, dass die allererste Handlung von Valentyn Nalyvaichenko, der unmittelbar nach dem Putsch auf dem Maidan zum Chef des SBU ernannt wurde, darin bestand, die örtlichen Leiter der CIA und des MI6 anzurufen und „um Hilfe beim Wiederaufbau der Agentur von Grund auf zu bitten und eine dreiseitige Partnerschaft [vorzuschlagen]“. Dieser dunkle Händedruck war der Auslöser für das ukrainische Mordprogramm, von dem US-Beamte befürchten, dass es zu gezielten Tötungen in der ganzen Welt führen könnte.

Investigativer Journalist.

