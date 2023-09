The US invasion of Iraq paved the way for the systematic looting and destruction of countless ancient artifacts and manuscripts – with the UAE and Israel playing a significant part in the ongoing theft and global smuggling of these items.

Bildquelle: The Cradle



Wie die USA, die VAE und Israel die Antiquitäten des Irak plünderten

von Ahmed al-Rubaie

8. September 2023

Die US-Invasion im Irak ebnete den Weg für die systematische Plünderung und Zerstörung zahlloser antiker Artefakte und Manuskripte – wobei die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel eine wichtige Rolle beim fortlaufenden Diebstahl und weltweiten Schmuggel dieser Gegenstände spielen.

Das irakische Kulturministerium gab vor kurzem die Wiederbeschaffung von 23.000 Artefakten bekannt, von denen die meisten während der illegalen US-Invasion im Irak im Jahr 2003 geplündert wurden. Dieser Akt wurde als Versuch gewertet, die kulturelle Identität des Irak auszulöschen. Das reiche irakisch-jüdische Archiv, das oft übersehen wird, ist nach wie vor umstritten, und Teile davon landeten in Tel Aviv, bevor sie an andere Orte gelangten.

Am 10. April 2003, Wochen vor der anschließenden US-Besetzung, umstellten US-Panzer das irakische Ölministerium, das Gebäude des Geheimdienstes und das irakische Nationalmuseum. Während die US-Streitkräfte die Gebäude des Ölministeriums und des Geheimdienstes schnell sicherten, standen die Türen des Nationalmuseums, das 1924 im Bagdader Stadtteil Al-Alawi gegründet wurde, für Antiquitätenhändler offen, die den Inhalt plünderten und verwüsteten.

Es war kein Zufall, dass die US-Streitkräfte Stützpunkte an wichtigen archäologischen Stätten im Irak errichteten, darunter Babylon aus dem Jahr 2300 v. Chr., Ur aus dem Jahr 3800 v. Chr., Hatra, Nimrud und andere.

Im Gespräch mit The Cradle erklärt der Altertumsexperte Haider Farhan, dass:

„Das Museum beherbergt Tausende von seltenen Artefakten und Manuskripten, aber es gibt keine offiziellen Statistiken über die Anzahl der im Jahr 2003 aus dem Museum gestohlenen Antiquitäten.“

Farhan zufolge „sind die US-Streitkräfte direkt und indirekt für den Diebstahl des Museumsinhalts verantwortlich“.

Anarchie und Plünderungen

Irakischen Berichten zufolge wurden zwischen 2003 und 2017 etwa 120.000 Artefakte aus dem Irak geplündert und gestohlen, der Großteil davon während der US-Invasion im Irak, während ISIS für den Diebstahl des Besitzes des Museums von Mosul im Norden des Landes und einiger archäologischer Stätten in den nach 2014 eroberten Gebieten verantwortlich ist.

Der Direktor der Abteilung für irakische Manuskripte und Sprecher des Kulturministeriums, Ahmed al-Alaywi, erklärt gegenüber The Cradle, dass sein Ministerium „innerhalb von drei Jahren mehr als 23.000 Artefakte zurückerhalten hat, von denen 17.300 vor zwei Jahren geborgen wurden.“

Die Plünderung des irakischen Museums erfolgte nicht zufällig; organisierte Banden, darunter auch Einzelpersonen aus arabischen Nachbarländern, nutzten das Chaos aus. Die Plünderer kannten den Grundriss des Museums, seine Säle und sogar die versteckten Lagerräume. Selbst die sichersten Räume, wie z. B. ein versteckter Raum innerhalb des Museums, blieben von Diebstählen nicht verschont.

Einem ehemaligen Mitarbeiter des Nationalmuseums zufolge „stürmten organisierte Banden aus den arabischen Nachbarländern des Irak das Museum, während die amerikanischen Streitkräfte im Innenhof des Museums ein Auge zudrückten.“

Der Museumsmitarbeiter, der nicht namentlich genannt werden möchte, teilt The Cradle mit, dass „die Plünderungen fast drei Tage lang anhielten“.

„Wir hatten einen geheimen Raum im Museum, in dem wir die wertvollen antiken Ornamente aufbewahrten, und als wir am 12. April 2003 in das Museum zurückkehrten, stellten wir fest, dass diese Ornamente gestohlen worden waren, obwohl dieser Raum eine versteckte Tür hatte.“

Die Rolle der Emirate

Die Behauptung des Museumsbeamten über die Beteiligung anderer arabischer Nationalitäten wurde vom ehemaligen Sprecher des Kulturministeriums, Abd al-Zahra al-Talqani, bestätigt, der 2011 in einer Erklärung erklärte, dass „die geplünderten irakischen Antiquitäten in ein Nachbarland und von dort nach Amerika und Europa geschmuggelt wurden.“

Ministeriumssprecher Alayawi bestätigt gegenüber The Cradle, dass:

„Die überwiegende Mehrheit der gestohlenen Antiquitäten aus dem Irak floh in eines der [persischen] Golfländer und dann in die Vereinigten Staaten, einige von ihnen durch den Diebstahl des Nationalmuseums und andere durch die illegale Exhumierung von Antiquitätenmafias, die während des Sicherheitschaos stattfand.“

Dies wurde von einem Experten für irakische Altertümer, Sundus Muhammad, bestätigt, der in Presseerklärungen die US-Streitkräfte beschuldigt hatte, „zum Schmuggel irakischer Altertümer aus dem Land beizutragen, nachdem sie die Altertümer von Babylon und Akkad im Einvernehmen mit den Antiquitätenhändler-Mafias kontrolliert hatten.“

Einer der wichtigsten Beweise, der die VAE in den Schmuggel irakischer Antiquitäten verwickelt, ist das Urteil des US-Justizministeriums von 2017 gegen das amerikanische Unternehmen „Hobby Lobby“. Das Unternehmen wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 3 Millionen US-Dollar verurteilt, weil es 5.500 antike irakische Artefakte illegal von Händlern in den VAE erworben und anschließend mit gefälschten Frachtpapieren in die USA und nach Israel geschmuggelt hatte.

The Guardian berichtete damals, dass Hobby Lobby im September 2011 von einem israelischen Händler ein Paket mit etwa 1.000 Bullae aus Ton, einer antiken Form der Beschriftung, erhalten hatte, dem eine falsche Erklärung beigefügt war, in der als Ursprungsland Israel angegeben war.

Nach dem Einmarsch der USA bildete Washington die so genannte Provisorische Koalitionsbehörde (Coalition Provisional Authority) und errichtete die Kontrolle über wichtige Einrichtungen des Landes, darunter auch die Flughäfen, wo unter ihrer Aufsicht der Schmuggel von Antiquitäten durch einheimische, arabische und ausländische Personen stattfand. Die US-Streitkräfte beauftragten ein ausländisches Sicherheitsunternehmen mit der Überwachung von Flügen, der Sicherung der Ein- und Ausreise von Reisenden und der Durchsuchung ihres Gepäcks.

Eine nachrichtendienstliche Quelle, die seit 2004 am Flughafen Bagdad tätig war und auf Wunsch nicht namentlich genannt werden möchte, erklärt gegenüber The Cradle, dass:

„Die US-Streitkräfte hatten die vollständige Kontrolle über den Flughafen Bagdad, und es durften keine Waren zum und vom Flughafen transportiert werden, es sei denn, die Amerikaner wussten davon, aber sie drückten ein Auge zu, wenn es um lokale und arabische Persönlichkeiten ging.“

Andere Quellen sprechen von einer Beteiligung der Vereinigten Arabischen Emirate an diesem kulturellen Diebstahl. Der ehemalige Kommandant der Schutztruppe des irakischen Politikers Ahmed Chalabi, Muhammad Faisal al-Ghazi, gab zu, Antiquitäten in die VAE gebracht zu haben, von wo aus sie weiter nach Israel geschmuggelt wurden.

In einer im Fernsehen übertragenen Erklärung sagte Ghazi: „Am 22. April 2003 gingen wir im Auftrag von Chalabi zum Nationalmuseum. Wir brachten eine Gruppe von Antiquitäten mit, darunter eine Kopie der babylonischen Tora. Diese Antiquitäten wurden Tamara, der Tochter von Chalabi, übergeben. Es war die Rede davon, diese Altertümer bis zur Regierungsbildung zu schützen, aber dazu kam es nicht.

Im Mai 2023 gab der Sprecher des Oberbefehlshabers der Streitkräfte, Generalmajor Yahya Rasool, die Zerschlagung eines internationalen Netzwerks bekannt, das am Schmuggel von Altertümern aus dem Gouvernement Babylon beteiligt war. Zu den Mitgliedern des Netzwerks gehörte ein arabischer Staatsbürger.

Rasool sagte in einer von The Cradle eingesehenen Erklärung, dass:

„Basierend auf den Aufgaben, die dem irakischen Geheimdienst in (Babylon) anvertraut wurden, und im Rahmen der Arbeit, die unternommen wurde, um externe Bedrohungen für die irakische nationale Sicherheit zu untergraben, war der Geheimdienst in der Lage, ein internationales Netzwerk zu zerschlagen, das aus vier Personen besteht, von denen eine ein Araber ist, und das Antiquitäten, darunter drei antike Manuskripte, schmuggelt.“

Mesopotamische Zivilisation kaufen – online

Es überrascht nicht, dass der illegale Handel mit irakischen und anderen westasiatischen Artefakten im Internet stark zugenommen hat. Hunderte von Stücken werden auf verschiedenen Websites, darunter auch einige im Dark Web, für weniger als 400 Dollar verkauft. Dieser ausufernde Online-Handel stellt eine erhebliche Bedrohung für das kulturelle Erbe des Irak dar.

Die Websites „Live Auctioneers“ und „Trocader“ gehörten zu den Websites, die einige geplünderte irakische Artefakte überwachten, da diese Stücke zum direkten Kauf durch Einzelpersonen oder Unternehmen angeboten wurden.

Der irakische Archäologe Abd al-Amir al-Hamdani erklärte gegenüber The Cradle, dass:

„Der Verkauf irakischer Artefakte auf Websites zu diesen niedrigen Preisen ist eine echte Katastrophe für die Erforschung des kulturellen Erbes. Der Wert dieser Artefakte ist von unschätzbarem Wert und kann nicht das persönliche Eigentum von irgendjemandem sein, denn sie sind der Reichtum und die Zivilisation eines ganzen Volkes.“

Die israelische Verbindung

Eine offizielle Quelle im irakischen Ministerium für Kultur, Tourismus und Altertümer, die anonym bleiben möchte, verrät The Cradle, dass „die US-Streitkräfte von 2003 bis zu ihrem Abzug 2011 jüdischen [israelischen] Ausgrabungsteams die Ausgrabung irakischer archäologischer Stätten, insbesondere in Babylon und Ur, ermöglichten.“

2010 berichtete der israelische Sender Channel 7 über eine Thorarolle, die aus dem Irak nach Tel Aviv geschmuggelt worden war. Dies warf die Frage auf, wie ein so seltenes Stück dorthin gelangte, wo es doch eigentlich von der Hoover Institution der Stanford University aufbewahrt werden sollte.

Die Kontroverse um das Irakische Jüdische Archiv hält bis heute an. Trotz einer Vereinbarung zwischen der irakischen Regierung und den USA über seine Rückgabe an Bagdad im Jahr 2014 landete das Archiv 2015 auf mysteriöse Weise in Tel Aviv.

In verschiedenen Berichten wird widersprüchlich berichtet, wie es in die USA gelangte, und die Iraqi Memory Foundation wird beschuldigt, an der Übergabe des Archivs an die Amerikaner beteiligt gewesen zu sein.

Nach Angaben des Schriftstellers und Forschers Nabil al-Rubaie enthielt das jüdische Archiv 48 Schriftrollen mit Passagen aus dem Buch Genesis, die auf Gazellenhaut geschrieben waren, Kalender in hebräischer Sprache, 7002 Bücher und eine Gruppe von Predigten in hebräischer Sprache aus dem Jahr 1692.

Rubaie zufolge befanden sich darunter auch 1 700 seltene Artefakte, die die Zeit der ersten und zweiten babylonischen Gefangenschaft dokumentieren, das älteste Exemplar des babylonischen Talmuds, das älteste Exemplar der Thora und mehrere Jahrhunderte zurückreichende juristische Aufzeichnungen, die von den irakischen Juden hinterlassen wurden, sowie andere wertvolle Gegenstände.

Die 1992 von Kanaan Makiya gegründete Iraqi Memory Foundation hat eine entscheidende Rolle bei der Sammlung irakischer Archive gespielt, darunter Dokumente aus dem Archiv der Baath-Partei und der irakisch-kurdischen Datenbank. Der frühere irakische Premierminister Mustafa al-Kadhimi arbeitete in der gleichen Einrichtung.

Im Jahr 2018 behauptete der Direktor des irakischen Bücher- und Dokumentenhauses, dass ein Offizier des ehemaligen irakischen Geheimdienstes nach ihrer Rückkehr in den Irak Oppositionsmitglieder angesprochen und ihnen angeboten habe, den Standort des jüdischen Archivs zu verraten. Dies weckte Verdachtsmomente hinsichtlich der Umstände seiner Entdeckung durch die US-Streitkräfte.

Israel hat sich nie an internationale Vereinbarungen gehalten, die die Rückgabe von gestohlenen Antiquitäten vorschreiben. Unterdessen halten die USA unter dem Vorwand der „Restaurierung“ weiterhin Tausende von Akten aus den irakischen Archiven zurück.

Der anhaltende Krieg gegen das irakische Erbe

Die US-Aktionen im Irak haben auch verheerende Auswirkungen auf das immense kulturelle Erbe des Landes. Im Jahr 1991 wurde die Stadt Ur von den USA schwer bombardiert, wodurch die antike Zikkurat erheblich beschädigt wurde.

Während der Invasion 2003 wurde das Nasiriyah-Museum in eine Militärkaserne umgewandelt, und die archäologische Stätte von Kish wurde als Übungsplatz genutzt, was zur Zerstörung ausgedehnter archäologischer Gebiete führte.

Der Aufstieg des ISIS im Jahr 2014 führte zum Diebstahl von Sammlungen aus dem Museum von Mossul und zur Zerstörung mehrerer archäologischer Stätten, was die Lage im Irak noch verschlimmerte. Viele Quellen deuten jedoch darauf hin, dass ISIS diese Zerstörungen inszenierte, um von der eigentlichen Plünderung wertvoller Artefakte abzulenken. Bislang hat die Terrororganisation Hunderte von Artefakten verkauft, indem sie sie in die Türkei und von dort nach Europa geschmuggelt hat.

Im Irak gibt es über 15 000 archäologische Stätten, die seit 2003 die Aufmerksamkeit von Antiquitätenhändlern auf sich gezogen haben. Bislang konnte der Irak 23 000 Artefakte beschlagnahmen, vor allem aus den USA und Großbritannien, obwohl diese Länder strenge Grenzkontrollen haben.