Wie ein israelischer Oberst die Lüge der verbrannten Babys erfand, um einen Völkermord zu rechtfertigen

Von David Sheen

Die elektronische Intifada



11. Juni 2024

Die Gräueltaten an Babys, die der Leiter der nationalen Rettungseinheit der israelischen Armee behauptete, wurden von Hamas-Kämpfern begangen, als diese am 7. Oktober einen israelischen Kibbuz angriffen, waren in Wirklichkeit reißerische Geschichten, die der Offizier selbst erfunden hatte, um einen Vorwand für einen Völkermord im Gazastreifen zu liefern und die eigentlichen Täter des Massakers zu schützen: Israels eigene Soldaten, die auf Befehl eines hohen Generals handelten.

Als die israelischen Streitkräfte an diesem Tag vorübergehend von der Hamas eroberte Gebiete zurückeroberten, leitete der Kommandeur der nationalen Rettungseinheit des Heimatfrontkommandos der israelischen Armee, Oberst Golan Vach, die Bergung von Leichen aus der Region, die sich über ein Gebiet von Hunderten von Quadratkilometern erstreckte. Eine Woche später begann Vach zu behaupten, Hamas-Kämpfer hätten in einem einzigen Haus im Kibbuz Be’eri „acht Babys“ brutal hingerichtet.

„Sie waren dort konzentriert und haben sie getötet und verbrannt“, sagte Vach am 14. Oktober vor einer Schar von Reportern und zeigte durch ein zerbrochenes Fenster in das verkohlte Wohnzimmer des Kibbuzbewohners Pessi Cohen.

Nach Angaben der beiden einzigen Gefangenen, die das Blutbad überlebt haben, starben jedoch insgesamt 13 Zivilisten in Cohens Haus, einschließlich Cohen selbst, und keiner von ihnen war ein Baby oder Kleinkind.

Alle waren mittleren Alters oder älter, mit Ausnahme von Zwillingen im Teenageralter, die in der Nachbarschaft gefangen genommen wurden.

Keiner der 13 getöteten Zivilisten wurde hingerichtet, und nur einer von ihnen wurde mit Sicherheit von Hamas-Kämpfern getötet, die den Kibbuz am Morgen des 7. Oktober Haus für Haus eroberten, so die Überlebenden. Die übrigen 12 wurden Stunden später bei der israelischen Gegenoffensive zur Rückeroberung des Gebiets getötet.

Nach hitzigen Telefongesprächen mit dem Kommandeur einer Dutzendköpfigen Qassam-Kampftruppe, die sich im Haus von Cohen in Be’eri verschanzt hatte, traf die israelische Polizei am Nachmittag mit scharfen Waffen im Haus ein.

Mindestens zwei Gefangene wurden in dem stundenlangen Kreuzfeuer getötet, aber viele, wenn nicht alle der verbleibenden 10 Gefangenen sowie alle verbliebenen Qassam-Kämpfer wurden im letzten Moment des Kampfes getötet, entweder verbrannt oder von den Splittern zweier Panzergranaten zerrissen, die die israelischen Streitkräfte direkt auf das Haus abgefeuert hatten.

Israel tötet seine eigenen Leute: die Hannibal-Direktive

Eine Untersuchung der israelischen Zeitung Yedioth Ahronoth im Dezember ergab, dass Israel gegen seine eigenen Zivilisten, die am 7. Oktober gefangen genommen wurden, eine Version seiner Hannibal-Direktive anwendet: Israel wendete überwältigende tödliche Gewalt an, selbst auf die Gefahr hin, Israelis zusammen mit ihren palästinensischen Geiselnehmern zu töten, um zu vermeiden, dass sie am Leben gelassen und im Gazastreifen gefangen gehalten werden, und um zu vermeiden, dass sie einen hohen politischen Preis für ihre Rückkehr zahlen müssen.

Obwohl die israelische Anwendung der Hannibal-Direktive am 7. Oktober weit verbreitet war, sticht ihre Umsetzung im Cohen-Haus hervor, weil dort mehr Gefangene getötet wurden als in jedem anderen Gebäude an diesem Tag. Ein hochrangiger israelischer Offizier bezeichnete das Vorgehen der Armee dort als „exponentiellen Hannibal“.

Und im Gegensatz zu anderen israelischen Gefangenen, die auf dem Weg nach Gaza getötet wurden, befanden sich diese 12 Zivilisten noch in Be’eri, kilometerweit vom Gazastreifen entfernt und nur wenige hundert Meter vom Tor des Kibbuz, wo Hunderte von schwer bewaffneten israelischen Soldaten lagerten und auf Befehle warteten.

Im Februar leitete die israelische Armee auf Betreiben der Angehörigen der im Cohen-Haus getöteten Zivilisten eine Untersuchung des Vorfalls ein, und der Abriss des Hauses wurde für die Dauer der Untersuchung verschoben.

Ein Verwandter von drei der Zivilisten, die im Haus der Cohens durch Panzergranaten verbrannt sind – die 12-jährigen Hatsroni-Zwillinge Yanai und Liel und ihre 73-jährige Großtante und Betreuerin Ayala – beklagte sich gegenüber dem israelischen Rundfunk Kan, dass Israels Vorgehen auf dem Schlachtfeld unter dem Gesichtspunkt der Kosten-Nutzen-Analyse ein Fehlschlag sei.

„Ich bin bereit, einen Preis zu zahlen: dass wir unsere Zivilisten im Austausch für etwas anderes töten“, sagte Omri Shifroni gegenüber Kan. „Aber was ist das andere? Um schnell voranzukommen? Und warum? Why?! Haben wir mit Sicherheit irgendjemanden gerettet, indem wir hier eine Granate abgeschossen haben?“

Die Armee bestritt im März, dass ihre Offiziere wissentlich Gefangene im Cohen-Haus getötet haben. „Jeder Versuch, IDF-Soldaten und Kommandeure zu geißeln und zu beschuldigen, als ob sie absichtlich Zivilisten geschädigt hätten, ist falsch und absolut unbegründet“, sagte sie dem israelischen Sender Kan.

Doch Ende Dezember gab der ranghöchste Offizier, der Israels Rückeroberung des Kibbuz leitete – der Kommandeur der 99. Infanteriedivision und damalige Oberbefehlshaber der Gaza-Division, Brigadegeneral Barak Hiram – gegenüber der New York Times zu, dass er einem israelischen Panzer den Befehl gab, das Haus mit Granaten zu beschießen, obwohl er wusste, dass sich dort noch lebende israelische Gefangene befanden. „Brecht ein, auch auf Kosten von zivilen Opfern“, soll Hiram dem Panzerkommandanten befohlen haben.

Die Enthüllung, dass Hirams Befehle auf dem Schlachtfeld das Leben israelischer Zivilisten kosteten, rief bei einigen säkularen Israelis Empörung hervor. „Das Wertesystem von Messianisten und Faschisten – die offenbar das Land und das Töten des Feindes über die Heiligkeit des Lebens stellen – schleicht sich in die Armee ein. Es ist besorgniserregend und doppelt beunruhigend, wenn unsere Geiseln immer noch im Gaza-Streifen festgehalten werden“, schrieb die israelische Aktivistin Nava Rozolyo auf X, früher bekannt als Twitter.

Diese Kritik wiederum löste eine Welle der Unterstützung für Hiram und seine Anwendung der Hannibal-Direktive auf israelische Zivilisten im zweistelligen Bereich aus.

„Brigadegeneral Barak Hiram und alle religiösen Zionisten werden beschuldigt, Land und das Töten des Feindes der Heiligkeit des Lebens vorzuziehen“, schrieb der Vorsitzende des Siedlerrats im Westjordanland, Shlomo Neeman, in der israelischen Zeitschrift BeSheva. „Ist Land wichtiger als Leben? Ja. Land ist wichtiger als Leben.“

„Die Liebe zu diesen Flecken Land ist in das Herz des gesamten jüdischen Volkes eingeschrieben“, schrieb Neeman. „Dies ist kein Wert eines ‚Sohnes des religiösen Zionismus‘, es ist ein Wert für die Söhne des Zionismus, wie es für die überwältigende Mehrheit der Juden in diesem Land ist.“

Hiram befehligte einige der israelischen Invasionstruppen, die seit dem 8. Oktober mehr als 36.000 palästinensische Zivilisten getötet, über 80.000 weitere verwundet und alle Lebensbereiche im Gazastreifen zerstört haben, darunter Krankenhäuser, Bäckereien, Moscheen, Schulen und Universitäten.

Die al-Israa-Universität in Gaza, die letzte noch existierende Hochschuleinrichtung im Gazastreifen, wurde ihrer historischen Schätze beraubt, monatelang als Standort genutzt, von dem aus auf vorbeigehende palästinensische Zivilisten geschossen wurde, und dann im Januar auf Hirams Befehl in die Luft gesprengt.

Hiram wurde später gerügt, weil er die Befehlskette der Armee verletzt und die Sprengung ohne die ausdrückliche vorherige Genehmigung seines Vorgesetzten, Generalmajor Yaron Finkelman, angeordnet hatte. „Wenn Sie mir den Antrag auf Einsturz der Universität zur Genehmigung vorgelegt hätten, hätte ich ihn genehmigt“, sagte Finkelman, Chef des israelischen Südkommandos, laut dem israelischen Armeeradio.

Auch wenn Hirams Aufstieg wegen dieser Vorfälle behindert wird, wird er wahrscheinlich für die Entscheidungen, die er auf dem Schlachtfeld getroffen hat, belohnt und nicht bestraft werden. Wie die israelische Tageszeitung Haaretz im März berichtete, hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu Hiram bereits als seinen nächsten Militärsekretär ins Gespräch gebracht.

Unabhängig von Hirams Schicksal ist es unwahrscheinlich, dass die israelische Armee entweder seine Erklärungen zum „Hannibal-Massen“-Vorfall im Haus von Pessi Cohen voll und ganz unterstützen oder alles offenlegen wird, was sie über die wirklichen Geschehnisse am 7. Oktober weiß, denn damit würde sie gezwungen sein, eine Säule der israelischen Propaganda über die Ereignisse an diesem Tag zu untergraben: dass die Hamas herzlos israelische Babys exekutiert hat – eine Lüge, die von Hiram verbreitet wird, aber zuerst vom Kommandanten der nationalen Rettungseinheit der israelischen Armee an der Heimatfront, Oberst Golan Vach, erfunden wurde.

Pessi Cohen Haus Untersuchung beginnt sofort

Die israelische Untersuchung des Blutbads im Cohen-Haus begann nicht erst im Januar, vier Monate nach der Schlacht. Sie begann vielmehr innerhalb von 48 Stunden. Bereits am Montag, dem 9. Oktober, sammelten israelische Ermittler genetisches Material von der Familie eines der dort getöteten Gefangenen.

Eine sofortige Untersuchung der Armee war notwendig, um die Namen der Toten mit Sicherheit zu ermitteln. Der von Hiram angeordnete israelische Panzerbeschuss tötete in dieser Nacht nicht nur jeden einzelnen Menschen in und um das Gebäude, mit Ausnahme eines israelischen Zivilisten, sondern entstellte auch viele der Leichen so sehr, dass sie nur schwer zu identifizieren waren.

Doch bevor Israel die gesammelte DNA auswerten, ihre Herkunft bestätigen und diese Daten nutzen konnte, um seine Darstellung der Geschehnisse in Pessi Cohens Haus am 7. Oktober zusammenzusetzen, wurden die grundlegenden Fakten des Vorfalls öffentlich bekannt, als eine der beiden einzigen israelischen Gefangenen, die den Kampf überlebt hatten, später am selben Tag in einem Live-Fernsehinterview über ihre Erlebnisse berichtete.

Am 9. Oktober erzählte die 44-jährige Yasmin Porat dem israelischen Fernsehsender Channel 12, wie sie zusammen mit ihrem Partner vom Supernova-Rave floh und in Be’eri Zuflucht suchte. Das Paar wurde nach einigen Stunden von Qassam-Kämpfern gefunden und dann mit einer Gruppe von 14 anderen Gefangenen im Haus des Kibbuzbewohners Pessi Cohen festgehalten.

Während der stundenlangen Gefangenschaft erzählte Cohens Schwester Hannah, wie die Qassam-Kämpfer von den 15 Gefangenen nur ihren Mann, Yitzhak Siton, „beim Einbruch“ getötet hatten.

„Als sie versuchten, einzudringen, versuchte [Siton], sie daran zu hindern und hielt sich an der Tür fest. Sie schossen auf die Tür und er wurde getötet“, erinnerte sich Porat. „Sie haben sie nicht hingerichtet.“

Nachdem sie überwältigt waren, wurden die Israelis von den palästinensischen Kämpfern nicht mehr misshandelt, wie Porat in Interviews wiederholt sagte. „Sie haben uns nicht misshandelt. Sie haben uns sehr menschlich behandelt“, sagte Porat dem Radiosender Kan. „Sie geben uns hier und da etwas zu trinken. Wenn sie sehen, dass wir nervös sind, beruhigen sie uns. Es war sehr beängstigend, aber niemand hat uns gewaltsam behandelt.“

Porat entkam mit dem Leben, als der Qassam-Kommandeur Hasan Hamduna am Telefon seine Kapitulation vor den israelischen Streitkräften aushandelte und während der Schlacht zu deren Linien überlief und Porat auf die israelische Seite brachte.

Hamduna wurde sofort überwältigt, und Porat erklärte dann einer Reihe von israelischen Armeekommandeuren vor Ort, zuletzt Brigadegeneral Barak Hiram, dass Dutzende von Qassam-Kämpfern und etwa ein Dutzend israelische Gefangene in und um das Haus noch am Leben seien. „Warum schießen Sie so viel?“ Porat erinnert sich, dass er die Offiziere fragte. „Ich verstand nicht, warum sie so viel schießen, wenn sie wissen, dass hier Geiseln sind.“

Zwei Tage nach Porats erstem Videointerview gab die israelische Armee die ersten Ergebnisse ihrer Untersuchung des „Hannibal“-Vorfalls im Cohen-Haus bekannt, allerdings nur gegenüber der Familie eines einzigen dort getöteten israelischen Zivilisten: Porats Partner Tal Katz.

Die Familien der anderen 11 dort getöteten Israelis wurden vom Staat erst in der darauf folgenden Woche oder im darauf folgenden Monat offiziell darüber informiert, dass ihre Angehörigen gestorben waren. Die meisten erfuhren es sechs bis sieben Tage später, während die Familie der am schlimmsten verbrannten Gefangenen – Liel Hatsroni und ihre Großtante und Betreuerin Ayala – es erst etwa sechs Wochen später erfuhr.

Doch bevor eine dieser israelischen Familien die bittere Nachricht über ihre Angehörigen erfuhr, informierten die Behörden zunächst die Familie eines männlichen Zivilisten, der bis auf seine Zähne fast vollständig durch israelischen Panzerbeschuss verbrannt war. Diese Überreste stimmten mit der DNA überein, die zwei Tage zuvor, am 9. Oktober, von seiner Familie gesammelt worden war.

Von den 13 Zivilisten, die im Haus der Cohens getötet wurden, war die Person, der Israel den Vorrang vor allen anderen gab, ironischerweise kein israelischer Jude, sondern ein palästinensischer Muslim: der 22-jährige Suhayb al-Razim aus dem besetzten Ost-Jerusalem.

Israel identifizierte zuerst die Leichen von al-Razim und Katz und informierte ihre Familien eine Woche vor allen anderen, da sie die einzigen im Cohen-Haus getöteten Gefangenen waren, die keine bekannten Bewohner des Kibbuz oder deren nahe Verwandte waren.

Katz suchte mit seiner Lebensgefährtin Yasmin Porat im Kibbuz Unterschlupf, nachdem er vom Nova-Rave geflohen war, während der Minibusfahrer al-Razim, der die Partygäste zum Festivalgelände gebracht hatte, dort von Qassam-Kämpfern gefangen genommen und nach Be’eri gebracht wurde, um zwischen ihnen und ihren hebräisch sprechenden Gefangenen zu vermitteln.

Nachdem die israelische Armee die Identität aller Zivilisten, die im Cohen-Haus ums Leben gekommen waren, festgestellt hatte und wusste, was sie dort gemacht hatten, begann sie, die Medien über die Schlacht zu informieren, aber die Geschichte, die sie der Presse erzählte, unterschied sich erheblich von den Fakten, die Yasmin Porat, die erste Überlebende, die sich zu Wort meldete, festgestellt hatte.

Am 11. Oktober teilte General Hiram dem israelischen Online-Nachrichtenportal Walla mit, dass die Truppen unter seinem Kommando vier israelische Zivilisten, die dort als Geiseln gehalten wurden, gerettet hätten, obwohl nur zwei von ihnen die Schlacht überlebt hatten: Porat und eine weitere Frau, die 70-jährige Hadas Dagan.

Hiram legte auch unterschiedliche Zahlen für die Gesamtzahl der Gefangenen und der Geiselnehmer vor, indem er die Gesamtzahl der Zivilisten auf dem Schlachtfeld auf 18 und die Gesamtzahl der Palästinenser auf 20 bezifferte, obwohl es sich in Wirklichkeit um 15 zivile Gefangene handelte, die von mindestens 40 Qassam-Kämpfern festgehalten wurden. Er behauptete auch, bei der Rückeroberung des Kibbuz „erschossene Babys in ihren Kinderwagen“ gefunden zu haben.

Alle Listen, die über die am 7. Oktober und unmittelbar danach ums Leben gekommenen Israelis erstellt wurden, zeigen, dass in keinem der an diesem Tag von der Hamas eroberten Gebiete ein Baby erschossen in einem Kinderwagen gefunden wurde.

Hiram war nicht der erste israelische Offizier, der der Hamas Kindermorde vorwarf, die nicht stattgefunden hatten, und er würde auch nicht der letzte sein. Drei Tage nach Hirams erster Interviewrunde änderte sich die Version der Armee über die Schlacht im Haus von Pessi Cohen erneut, diesmal mit einer neuen, kranken Wendung.

Erste Behauptungen über Baby-Enthauptungen schnell widerlegt

Der israelische Premierminister Netanjahu begann in den ersten Tagen nach dem 7. Oktober durch seine Berater, die Hamas zu beschuldigen, israelische Babys zu exekutieren. Netanjahus Sprecher beharrten darauf, dass es sich bei den israelischen Todesopfern um Babys und Kleinkinder handelte, denen „die Köpfe abgeschlagen“ wurden, und ein hochrangiger israelischer Offizier sagte dem israelischen Fernsehsender i24, dass palästinensische Kämpfer „Kindern die Köpfe abschlagen“.

Die Behauptung des Offiziers, Major Davidi Ben-Zion, verlor jedoch schnell an Glaubwürdigkeit, als sich herausstellte, dass es sich bei ihm um den stellvertretenden Vorsitzenden des israelischen Siedlerrats im nördlichen Westjordanland handelt, der zur ethnischen Säuberung der Palästinenser aufgerufen hat.

Im Februar rief Ben-Zion in einem Beitrag in den sozialen Medien dazu auf, ein palästinensisches Dorf mit über 5.000 Einwohnern, Huwwara, „auszuradieren“.

Die israelische Behauptung, Hamas-Kämpfer hätten Kindern die Köpfe abgeschlagen, wurde jedoch vor allem dadurch entkräftet, dass es keinerlei Beweise dafür gab.

Tatsächlich wurde weder von der israelischen Regierung noch von anderen Stellen jemals ein Foto oder ein Video eines an diesem Tag geköpften israelischen Kindes veröffentlicht.

Am 11. Oktober erklärte die israelische Armee, sie werde keine forensischen Beweise vorlegen, um den Vorwurf des Kindermordes zu belegen: „Ich habe keine Beweise und ich suche auch nicht danach“, sagte Armeesprecher Major Nir Dinar gegenüber Business Insider.

Die Anschuldigung schien sich bei näherer Betrachtung schnell zu entkräften: Am darauffolgenden Tag wurde die Behauptung in einem CNN-Bericht mit einiger Skepsis behandelt, in dem ein israelischer Regierungsbeamter zitiert wurde, der die Behauptung von enthaupteten Kindern zurücknahm.

„Es hat Fälle gegeben, in denen Hamas-Kämpfer Enthauptungen durchgeführt haben“, sagte der ungenannte Beamte. „Wir können jedoch nicht bestätigen, ob die Opfer Männer oder Frauen, Soldaten oder Zivilisten, Erwachsene oder Kinder waren“, fügte er hinzu.

Die Darstellung erlitt einen weiteren schweren Schlag, als Joe Biden fälschlicherweise behauptete, Fotos von „Terroristen, die Kinder enthaupten“ gesehen zu haben, woraufhin das Weiße Haus zugeben musste, dass weder der Präsident noch ein anderer US-Beamter solche Bilder gesehen hatte und dass die Regierung keine unabhängige Bestätigung der Behauptungen von der Regierung Netanjahu hatte.

Hoher Offizier beschwört neue Behauptung herauf

Porträt eines Mannes in Militäruniform von den Schultern aufwärts

Oberst Golan Vach, der die wichtigste Rettungseinheit des israelischen Militärs leitete, hat Gräuelgeschichten über verbrannte Babys erfunden, um den Völkermord in Gaza zu rechtfertigen. Yotan Ronen ActiveStills

In die Bresche sprang eine neue Zeugenaussage über ein enthauptetes Baby, diesmal von einem ranghöheren Zeugen, einem Ersthelfer mit einer tadellosen Akte, der es gewohnt war, Israel auf der Weltbühne zu vertreten.

Dieser Mann war Oberst Golan Vach, der sechs Jahre lang, von 2017 bis zu diesem Januar, die nationale Rettungseinheit des Heimatfrontkommandos der israelischen Armee befehligt hatte.

Vach leitete auch die Bergung von israelischen Opfern am 7. Oktober und in den Tagen danach.

Anstatt anzuordnen, dass das Einsammeln der Leichen von den ihm unterstellten Truppen durchgeführt wird, die von der Armee für diese Aufgabe ausgebildet worden waren, entschied sich Vach dafür, den morbiden Beitrag an eine externe Amateurorganisation zu vergeben, die nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügte, aber seine religiöse Weltanschauung teilte: ZAKA.

Im Oktober behauptete Vach, die ZAKA habe die Aufgabe der Leichensammlung übernommen, weil andere Gruppen sich geweigert hätten, dies zu tun. „Niemand war bereit, diese Orte zu betreten, aber [ZAKA] war da“, sagte Vach der Gruppe Israel Defense and Security Forum in den Tagen nach den Anschlägen vom 7. Oktober. Einem Offizier der für diese grausamen Beiträge ausgebildeten Einheit des Heimatfrontkommandos zufolge „bettelten“ seine Vorgesetzten jedoch darum, den Auftrag zu erhalten, für den sie ausgebildet worden waren – doch sie wurden abgewiesen.

Drei Monate später gab Vach eine andere Erklärung für die Beteiligung der ZAKA. „Der für das Einsammeln von Verwundeten und Toten zuständige Offizier der nationalen Rettungseinheit ist gleichzeitig der Sondereinsatzleiter der ZAKA, Chaim Otmazgin. Er ist ein hervorragender Offizier und auch ein guter Freund. Meiner Meinung nach ist er auch der beste Fachmann auf diesem Gebiet im Staat Israel“, erklärte Vach in einem Interview.

„Im Wesentlichen war ZAKA da, weil Chaim ein Offizier der [nationalen Rettungs-]Einheit war“, erklärte Vach. „Er brachte eine Kette von ZAKA-Freiwilligen zu den Orten, an denen wir uns aufhielten: die Naturgruppe in der Nacht des 7. Oktober und in den Tagen danach Be’eri, Kfar Aza, Nir Oz und natürlich alle anderen Orte.“

Im Mai enthüllte die Associated Press, dass ein israelischer Teenager, der bei dem Angriff auf den Kibbuz Be’eri am 7. Oktober getötet wurde, nicht von palästinensischen Kämpfern sexuell missbraucht worden war, wie Otmazgin im israelischen Parlament und in der internationalen Presse wiederholt behauptet hatte.

Als er schließlich ein halbes Jahr später von AP mit den Fakten konfrontiert wurde, zog Otmazgin seine reißerische Behauptung zurück und sagte: „Am Ende stellte sich heraus, dass es anders war, also habe ich mich korrigiert.“

Gegründet von einem mutmaßlichen Kindervergewaltiger

ZAKA ist einer der bekanntesten israelischen Rettungsdienste, der erstaunlicherweise von einem jüdischen Messianisten gegründet wurde, der in den 1980er Jahren wegen Terrorismus verhaftet wurde, wenn auch sicherlich nicht der einzige.

Die schwierigen Beiträge zur Vorbereitung von Leichen für die Bestattung sind ein wichtiger öffentlicher Dienst, den der israelische Staat weitgehend an eine private Organisation ausgelagert hat, die von einem religiösen Terroristen, Yehuda Meshi-Zahav, gegründet wurde.

In den 1980er Jahren leitete Meshi-Zahav Keshet, eine Bande ultraorthodoxer Eiferer, die die Einwohner Jerusalems terrorisierten, indem sie Bushaltestellen, Geschäfte und Privathäuser in Brand steckten, um die Nutzung von Strom am Sabbat, das Ausstellen von Fotos von Frauen und den Verkauf säkularer Zeitungen zu bestrafen.

Wegen angeblicher Verstöße gegen die jüdischen Bestattungsgesetze schikanierten sie Ärzte und Archäologen und drohten ihnen mit dem Tod. Nachdem Mitglieder seiner Familie wegen ihrer Bandenzugehörigkeit verhaftet worden waren, erfand er sich als staatlich geförderter Elite-Sanitäter neu.

Meshi-Zahav gründete und leitete drei Jahrzehnte lang ZAKA, eine Organisation, die durch Naturkatastrophen oder menschliche Gewalt zerrissene Leichen zur Bestattung einsammelt.

Yoav Gallant drückt die Hände von Yehuda Meshi-Zahav

Yehuda Meshi-Zahav, der beschuldigte Kindervergewaltiger, der die „Rettungs“-Gruppe ZAKA gegründet hat, deren Mitglieder mehrere Geschichten über die Gräueltaten vom 7. Oktober erfunden haben, hatte Zugang zu den höchsten Beamten Israels. Yoav Gallant, der damalige Bildungsminister, beglückwünscht Meshi-Zahav zu seiner Auswahl für den Israel-Preis, in einem Standbild aus einem von Gallant selbst am 2. März 2021 auf Facebook geposteten Video. Einige Tage später begann die Polizei offiziell mit der Untersuchung der seit langem erhobenen Vorwürfe der Kindervergewaltigung gegen Meshi-Zahav. (über Facebook)

Meshi-Zahav beendete sein Leben, nachdem die Polizei im Jahr 2021 eine Untersuchung wegen des Vorwurfs eingeleitet hatte, er habe seine Macht – zunächst als Leiter von Keshet, dann als Leiter von ZAKA – dazu genutzt, über vier Jahrzehnte hinweg gewalttätige Sexualverbrechen an Erwachsenen und Kindern, Männern und Frauen, zu begehen.

Meshi-Zahavs Sexualverbrechen sollen in Israels ultra-orthodoxen Gemeinden ein offenes Geheimnis gewesen sein, und manche nennen ihn den „Haredi Jeffrey Epstein“.

Doch als schließlich eine kritische Masse von Anklägern in den israelischen Medien auftauchte, distanzierte sich der ZAKA-Kommandeur für Sondereinsätze, den Oberst Golan Vach mit der Überwachung der Leichenbergung nach den Kämpfen vom 7. Oktober betraut hatte, nicht von seinem Chef.

Vielmehr verteidigte Chaim Otmazgin ihn öffentlich und behauptete, die umfangreichen Beweise gegen Meshi-Zahav seien durch Erpressung erlangt worden. „Das Letzte, wozu er fähig ist, ist, andere zu verletzen“, betonte Otmazgin gegenüber der israelischen Zeitung Maariv.

Meshi-Zahavs Wandlung vom Terroristen zum Vertrauten eines Regierungschefs verlief auffallend parallel zu der eines verurteilten Bombenlegers, der bis heute im Vorstand der ZAKA sitzt: Nathan „Noose“ Nathanson, Vorsitzender des Jerusalemer Rabbinatsrats. Im Jahr 1980 gehörte Nathanson zu einer Terrorzelle, die dem Bürgermeister von Nablus, Bassem Shakaa, die Beine wegbombte.

Nathanson und seine Kameraden vom Jüdischen Untergrund, die für die Erschießung und Bombardierung von Studenten der Universität Hebron ins Gefängnis kamen, erhielten breite Unterstützung von jüdischen Führern in Israel und den USA, darunter der Gründer und Präsident des Simon-Wiesenthal-Zentrums, Rabbi Marvin Hier. Die Haftstrafen der Terroristen des Jüdischen Untergrunds wurden später vom israelischen Staatspräsidenten Chaim Herzog, dem Vater des derzeitigen israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog, verkürzt.

Der reuelose Nathanson beaufsichtigt nicht nur die Operationen der ZAKA, sondern ist auch seit Jahren ein enger Berater des ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett. Bennett hat auch die Lüge verbreitet, dass Liel Hatsroni am 7. Oktober von antisemitischen palästinensischen Kämpfern in Brand gesteckt wurde, und die damit verbundene Forderung, dass Israel sie rächen dürfe, indem es den Gazastreifen abfackelt. „Sie wurde ermordet, nur weil sie Jüdin ist“, twitterte Bennett im November.

Nachdem Brigadegeneral Barak Hiram gegenüber der New York Times zugegeben hatte, dass er den Panzerbeschuss von Pessi Cohens Haus angeordnet hatte, „selbst auf Kosten von zivilen Opfern“, kehrte Bennett zu X zurück, um ihn gegen Kritik an seiner Entscheidung zu verteidigen, die Hannibal-Direktive gegen ein Dutzend israelischer Zivilisten umzusetzen.

„Stopp. Hört einfach sofort auf, bevor sich diese Linie durchsetzt“, twitterte Bennett auf Hebräisch.

Nach dem 7. Oktober machten sich die von Vach zum Einsammeln von Leichen abgestellten ZAKA-Freiwilligen nicht die Mühe, schriftlich zu dokumentieren, was sie auf dem Schlachtfeld erlebt hatten. Sie begannen jedoch bald zu behaupten, dass die Palästinenser an diesem Tag besonders barbarische Verbrechen begangen hätten. Das vielleicht empörendste war die Behauptung, dass palästinensische Kämpfer einen Fötus aus der Gebärmutter einer Frau entnommen und ihm in den Kopf gestochen hätten.

Obwohl diese Behauptung gründlich widerlegt und als Erfindung des Kommandeurs der ZAKA-Region Süd, Yossi Landau, diskreditiert wurde, wurde sie weltweit als Tatsache wiederholt.

Oberst macht Hamas für von Israel verbrannte Leichen verantwortlich

So entsetzlich sie auch sind, die Gräuelgeschichten von Landau und anderen ZAKA-Freiwilligen verblassen im Vergleich zu denen, die Oberst Golan Vach erfunden hat, der die Leichenbergungsaktion der israelischen Armee am 7. Oktober leitete und dessen Aussagen die Grundlage für Israels Behauptung bildeten, die Hamas habe an diesem Tag acht israelische Babys ermordet – und brutal verbrannt.

Am 12. Oktober behauptete Vach gegenüber Journalisten in einem Online-Briefing, er habe persönlich die Leiche „eines Babys mit abgeschlagenem Kopf“ aus einem Haus in Be’eri geborgen. Als Reporter ihn in dem Telefonat um Fotos des Babys und um nähere Einzelheiten darüber baten, wie es zu seiner Enthauptung kam, wurde Vach gereizt.

Am folgenden Tag, dem 13. Oktober, behauptete Vach, er habe persönlich die Leichen mehrerer am 7. Oktober getöteter Säuglinge geborgen. „Ich habe einige Babys mit abgetrennten Köpfen gefunden, die ich persönlich abtransportiert habe“, sagte Vach dem Jewish Insider. „Ich weiß, dass einige Leute nach Beweisen fragen, und ich habe Fotos gemacht, aber ich konnte kein Foto von dem Baby machen, ich konnte es einfach nicht.“

Ein Foto von einer beliebigen Person, ob jung oder alt, zu betrachten und festzustellen, dass der Kopf nicht an der richtigen Stelle sitzt, ist eine triviale Angelegenheit, die keine besonderen Fähigkeiten erfordert. Die Journalisten, die Vach nach fotografischen Beweisen für ein enthauptetes Baby fragten, stellten berechtigte Fragen, die nicht einfach abgetan werden konnten.

Damit die Geschichte mit dem enthaupteten Baby geglaubt werden konnte, musste sie also so abgeändert werden, dass die Reporter sie nicht mehr überprüfen konnten, auch nicht anhand von Fotos.

Am folgenden Tag, dem 14. Oktober, führte Vach Dutzende von Journalisten aus dem In- und Ausland durch den Kibbuz Be’eri. Dort stand Vach vor einem verbrannten Haus und behauptete, er habe am 7. Oktober persönlich die Leiche eines enthaupteten Babys aus dem Haus geholt.

Die Mainstream-Medien in den Vereinigten Staaten, darunter die New York Times, und in der ganzen Welt nahmen Vachs Wort für bare Münze und begannen, seine Behauptung über den Kindermord als Tatsache zu berichten. „Das Baby wurde geköpft“, sagte Vach dem kanadischen Sender Global News. „Die Geschichten über enthauptete Babys sind wahr.

In seiner Live-Erzählung der Geschichte behauptete Vach jedoch, dass er das enthauptete Baby in den Armen einer Frau mit Schusswunden im Rücken gefunden habe – und dass sowohl sie als auch das Baby vom Feuer schrecklich verbrannt worden seien.

„Ich fand eine Mutter, die ihr Baby schützend vor sich liegen hatte, und ihr wurde in den Rücken geschossen, und das Baby wurde enthauptet“, sagte Vach vor den versammelten Reportern.

„War es ein Junge oder ein Mädchen?“, fragte ein israelischer Journalist Vach. „Ich habe es nicht gesehen, es war verbrannt“, antwortete er auf Hebräisch. „Oh, auch verbrannt? Ein echtes Baby?“, fragte der Journalist weiter. „Ja“, antwortete Vach, nickte und zeigte auf das Haus hinter ihm. „Sie können das Haus sehen.“

Verbrennungen führen zu schweren Entstellungen, so dass es oft unmöglich ist, die Identität einer Person, die zu Tode verbrannt wurde, nur anhand eines Fotos zu bestimmen. Dennoch konnte Vach keine fotografischen Beweise vorlegen, um seine Behauptung zu untermauern.

Von diesem Tag an glaubte man ihm aber trotzdem. So brachte Vach immer wieder Gruppen von Journalisten zu demselben verbrannten Haus, um seine schmutzige Geschichte zu erzählen.

„Eine Frau lag hier. Es brannte noch, also konnte man sie erkennen. Man hat ihr in den Rücken geschossen und sie hat ein Baby beschützt. Ein kleines Baby, ich weiß es nicht genau, ein oder zwei Jahre alt, und das Baby war enthauptet. Ich habe das Baby in meinen eigenen Händen getragen“, sagte Vach zwei Wochen später gegenüber i24 News.

In dem Haus, in dem Vach behauptete, die beiden Leichen gefunden zu haben, hatten palästinensische Kämpfer zwei Israelis getötet, die ebenfalls Cohen hießen, aber nicht mit Pessi verwandt waren. Eines der Opfer war Milla Cohen – das einzige israelische Baby, das am 7. Oktober in den Armen seiner Mutter in seinem Haus getötet wurde.

Doch der erschossene Elternteil in diesem Haus war nicht Millas Mutter Sandra, sondern ihr Vater Ohad Cohen.

„Sie saßen stundenlang im Schutzraum. Sie hörten Terroristen im Haus. Schüsse drangen durch die Tür. Und Milla wurde leider sofort ermordet“, sagte ein Freund der Familie später gegenüber der israelischen NGO Darkenu. „Ohad öffnete das Fenster, rollte nach draußen und die Terroristen kamen zurück und ermordeten Ohad.“

Sandra Cohen wurde selbst von palästinensischen Schüssen getroffen, sagte die Frau, aber sie und ihre beiden Söhne überlebten die Tortur.

Milla Cohen starb durch Schüsse, die durch eine geschlossene Tür abgegeben wurden. Sie wurde nicht enthauptet. Weder sie noch ihre Mutter Sandra wurden in Brand gesteckt. Oberst Golan Vach nahm Millas schrecklichen Mord und blähte ihn zu einer verleumderischen Lüge von groteskem Ausmaß auf.

Porträt eines grinsenden Mannes in Militäruniform vor einem ausgebrannten Haus

Oberst Golan Vach steht am 14. Oktober 2023 vor dem Haus von Ohad Cohen im Kibbutz Be’eri, in dem das Baby Milla Cohen durch Schüsse durch eine geschlossene Tür getötet wurde. Vach hat den Medien gegenüber gelogen, dass Milla, das einzige israelische Baby, das am 7. Oktober in ihrem Haus getötet wurde, enthauptet und verbrannt worden sei. Yotam Ronen ActiveStills

Israelis, die von Hiram verbrannt wurden, sollen von der Hamas verbrannte Babys sein

Milla und Sandra Cohen wurden zwar nicht verbrannt, aber viele der am 7. Oktober Verstorbenen wurden bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

Im November korrigierte Israel die Zahl seiner an diesem Tag getöteten Bürger von etwa 1.400 auf etwa 1.200, nachdem es festgestellt hatte, dass mindestens 200 der an diesem Tag verbrannten Menschen nicht, wie zunächst angenommen, Israelis waren, sondern palästinensische Kämpfer.

Eine solche Falschzählung kann Israel nur passieren, wenn seine Streitkräfte auf Menschen schießen, ohne zu unterscheiden, ob es sich um Israelis oder Palästinenser handelt.

Einige der Menschen, deren verbrannte Leichen gefunden wurden, gehörten jedoch israelischen Staatsbürgern an, und die größte bekannte Ansammlung von ihnen befand sich auf der anderen Seite des Kibbuz, im Haus von Pessi Cohen.

Vach brachte auch VIP-Besucher, Journalisten und Spitzenpolitiker zu Pessi Cohens Haus, und dort hat er wiederholt seine Behauptung wiederholt, persönlich die Leichen verbrannter Babys geborgen zu haben – nicht eine, sondern acht.

„Genau dort, wo Sie stehen, lagen zwei Paare. Zwei Männer, zwei Frauen. Mit Handschellen gefesselt. Und in diesem Haus lagen weitere 15 verbrannte Menschen. Darunter acht Babys“, sagte Vach am 14. Oktober einer Gruppe von Reportern. „In dieser Ecke. Sie waren dort konzentriert und sie haben sie getötet und verbrannt.“

Auf die Frage eines Anadolu-Reporters, ob er persönlich die Leichen eingesammelt habe, antwortete Vach eindeutig mit Ja. „Ich habe sie evakuiert“, sagte er, wobei er das „I“ zur Betonung hervorhob.

Als Golan Vach zum Haus von Pessi Cohen kam, um die Leichen zu beseitigen, sah er nach eigenen Angaben die Leichen von 19 israelischen Zivilisten, die von der Hamas getötet worden waren, acht davon waren verbrannte Babys.

In Wirklichkeit lagen vor ihm die zerfetzten und verkohlten Überreste eines palästinensischen Zivilisten aus Jerusalem, Dutzender palästinensischer Kämpfer aus dem Gazastreifen und eines Dutzend israelischer Zivilisten, von denen nur zwei Jugendliche waren, während der Rest mittleren Alters oder älter war. Es war kein einziges Baby oder Kleinkind unter ihnen.

Mit Ausnahme von Yitzhak Siton (der von der Hamas bei der Eroberung des Kibbuz erschossen wurde) klebt das Blut der meisten – wenn nicht aller – Toten am Haus von Pessi Cohen an den Händen des israelischen Befehlshabers, der den Befehl zum Beschuss des Hauses mit zwei Panzergranaten gab: Brigadegeneral Barak Hiram.

Wenn Vachs Anschuldigung, dass Qassam-Kämpfer acht israelische Babys hingerichtet und angezündet haben, nicht der Wahrheit entspricht, so ist er wenigstens ehrlich, wenn es darum geht, warum Cohens Haus bei der Schlacht nicht nur schwer beschädigt, sondern in einem Zustand der Verwüstung zurückgelassen wurde.

„Diese Zerstörung wurde durch den Angriff unserer Panzer verursacht“, sagte Vach demselben Anadolu-Reporter. „Weil sie in diesen Häusern blockiert waren. Und wir mussten die ganze Siedlung zurückerobern.“

Wie Vachs Lüge über die Bergung eines verbrannten israelischen Babys im Haus von Ohad Cohen wurde auch seine Lüge über die Bergung von acht verbrannten israelischen Babys im Haus von Pessi Cohen in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt als Tatsache gemeldet.

Am Tag, nachdem Vach die Lüge von den acht verbrannten Babys im Haus von Pessi Cohen erfunden hatte, erzählte Yasmin Porat der israelischen Presse erneut ihre Überlebensgeschichte, dieses Mal im Kan-Radio. Wieder erklärte sie, wie sie und eine Gruppe von Israelis, unter denen sich keine kleinen Kinder befanden, von der Hamas gewaltsam gefangen genommen und im Haus von Pessi Cohen als Geiseln gehalten wurden, danach aber menschlich behandelt und weder hingerichtet noch in irgendeiner anderen Weise verletzt wurden.

In einem Nachrichtenbeitrag, der am folgenden Tag veröffentlicht wurde, stellte Vach die Behauptung über die acht verbrannten Babys falsch dar, indem er die Zahl der israelischen Leichen, die er angeblich in und um das Haus von Pessi Cohen für die Bestattung gesammelt hatte, aufblähte.

Als er diese Behauptung am 14. Oktober erstmals aufstellte, erzählte Vach Dutzenden von Journalisten, er habe 15 israelische Leichen aus dem Inneren des Hauses und weitere vier Leichen vom Rasen vor dem Haus geholt, insgesamt also 19 Leichen.

Bei einer weiteren Besichtigung desselben Ortes am selben Tag machte Vach mitten im Satz eine mehrsekündige Pause, in der er offenbar die beiden letztgenannten Zahlen im Geiste zusammenzählte, und behauptete dann, dass 15 die Zahl der von Qassam-Kämpfern im Haus getöteten erwachsenen Israelis sei, zu denen er die acht Babys hinzurechnete, die er dort gefunden haben will, was 23 Leichen im Haus plus weitere vier Tote auf dem Rasen vor dem Haus ergibt, also insgesamt 27 tote Israelis.

„Wir haben eine Familie draußen gefunden, genau da, wo Sie jetzt stehen“, sagte er. „Sie lagen hier. Zwei Paare: in Handschellen und ermordet. Zwei Frauen, zwei Männer. Aber das war nur der Anfang von dem, was wir drinnen gesehen haben“, sagte Vach, während er vor dem Haus von Pessi Cohen stand. „In dieser Ecke dieses Wohnzimmers finden wir eine Konzentration von acht Babys, verbrannt unter 15 anderen Menschen … in diesem und dem nächsten Wohnzimmer“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Erst drei Tage später, am 17. Oktober, informierte Israel die Familien der Kibbuzbewohner, die dort als Geiseln gehalten wurden, dass ihre Angehörigen tatsächlich verstorben waren.

Aber das war eine Woche, nachdem die Armee bereits die Identität aller Zivilisten kannte, die im Haus von Pessi Cohen gestorben waren. Das war, nachdem sowohl der direkt für ihren Tod verantwortliche General als auch der Leiter der Rettungseinheit, die ihre Leichen einsammelte, der Presse mehrere Interviews gegeben und dabei gelogen hatten, was dort geschah.

Die einzige Ausnahme, in der Israel die Familien informierte, war die Familie Hatsroni: Pessi Cohens Nachbarin Ayala und Liel, die Großnichte, die sie von Geburt an großgezogen hatte, wurden erst in einem Monat offiziell für tot erklärt, weil sie durch israelisches Panzerfeuer völlig verbrannt waren und sich selbst winzige DNA-Spuren als unauffindbar erwiesen.

Israelischer General ändert Schlachtgeschichte, um Gräueltaten zu erklären, die der Rettungschef erfunden hat

Die neuen Behauptungen von Oberst Golan Vach über 19 oder sogar 23 von der Hamas ermordete israelische Zivilisten im Cohen-Haus stellten General Hiram, der den Panzerbeschuss angeordnet hatte, vor ein ernsthaftes Problem.

Vachs Angaben über die Zahl der dort getöteten israelischen Zivilisten lagen bis zu 50 Prozent über den korrekten Zahlen, die Yasmin Porat, die das Blutbad überlebte, wiederholt genannt hatte. Schlimmer noch, Vach hatte acht Säuglinge in die Zahl der Todesopfer aufgenommen – Säuglinge, die nie existiert hatten.

Hiram hatte daraufhin keine andere Wahl, als seine Darstellung der Ereignisse zu ändern und die Zahlen aufzublähen, die er zwei Wochen zuvor der israelischen Nachrichtenagentur Walla mitgeteilt hatte.

In einem Interview am 26. Oktober mit Ilana Dayan, der Moderatorin des renommierten israelischen Fernsehsenders Channel 12, erhöhte Hiram die Zahl der palästinensischen Kämpfer, die er bekämpft hatte, von 20 auf 26 und die Zahl der israelischen Zivilisten, die sie angeblich getötet hatten, von 14 auf 16.

In diesem Interview unterstützte Hiram auch stillschweigend die Behauptung von Vach, die Hamas habe dort acht Babys hingerichtet, änderte aber die angebliche Todesursache von Verbrennen auf Erschießen. „Wir haben dort acht zusammengebundene und erschossene Kinder gefunden“, sagte Hiram zu Dayan.

Abgesehen von der Lüge, die Hamas habe acht israelische Kinder im Cohen-Haus hingerichtet, stehen Hirams geänderte Behauptungen, seine Truppen hätten „etwa vier“ der 20 Zivilisten, die dort als Geiseln gehalten wurden, gerettet und alle 26 palästinensischen Geiselnehmer getötet, im Widerspruch zu den Aussagen der einzigen zivilen Überlebenden der Schlacht.

Als eine zweite zivile Überlebende, Hadas Dagan, in einem Anfang Dezember ausgestrahlten Interview mit Channel 12 ihr Schweigen brach, bestätigte sie Yasmin Porats Darstellung des Kampfes: Mindestens 40 palästinensische Kämpfer (nicht 20 oder 26) hielten 15 Zivilisten im Haus von Cohen gefangen, und nur zwei Israels überlebten.

Von den beiden Überlebenden wurde Porat von Hasan Hamduna, dem Kommandeur der Qassam-Kräfte, vom Schlachtfeld entfernt, während Dagan alle Zivilisten auf dem Schlachtfeld überlebte, weil sie von Porats Partner Tal Katz und ihrem eigenen Ehemann Adi Dagan vor dem Panzerbeschuss geschützt wurde, der alle anderen, die im und um das Haus herum blieben, tötete.

Hirams Truppen haben im Haus der Cohens keine „wahrhaft heroische Schlacht“ geführt, wie die Journalistin Dayan von Channel 12 behauptete. Zu keinem Zeitpunkt des stundenlangen Gefechts führten sie seinen angeblichen Befehl aus, ihr Leben zu riskieren und „ins Haus zu stürmen, um die Bewohner zu retten“.

Die neuen Zahlen, die Hiram Channel 12 übermittelte, scheinen ein Versuch gewesen zu sein, einen Kompromiss zu finden zwischen den Gräuelgeschichten, die der israelische Rettungschef Oberst Golan Vach erfunden hat, und der peinlichen Wahrheit, die von den einzigen zivilen Überlebenden der Schlacht, Yasmin Porat und Hadas Dagan, wiederholt erzählt wurde.

Zwei Monate später veröffentlichte die New York Times einen Artikel über die Kämpfe in Be’eri am 7. Oktober, einschließlich der Kämpfe um das Haus von Cohen.

Der Artikel listet die Zahl der dort als Geiseln festgehaltenen Zivilisten korrekt auf und enthält neue Überlegungen von Hiram zu den Kämpfen, erwähnt aber weder seine früheren Interviews noch seine fehlerhaften Zahlenangaben. Und während der Times-Artikel Hiram beschuldigte, die Hannibal-Direktive angewandt und damit den Tod israelischer Zivilisten verursacht zu haben, vertuschte er auch seine Anschuldigungen wegen Kindermordes – Anschuldigungen, die von der israelischen Regierung als Waffe eingesetzt wurden, um eine Legitimation für ihren völkermörderischen Angriff auf Gaza nach dem 7. Oktober zu erhalten.

Zwei Tage später, an Heiligabend, enthüllte The Electronic Intifada, dass Hirams Schilderungen der Schlacht voller Lügen waren und seine Behauptung, palästinensische Kämpfer hätten dort acht israelische Kinder hingerichtet, eine abscheuliche Blutverleumdung war.

Gräuelgeschichten ohne Beweise

Die Aussagen von Hiram können von dem im November verstorbenen Oberstleutnant Salman Habaka, dem Kommandeur der Panzereinheit, der offenbar den Befehl zum Beschuss von Pessi Cohens Haus ausführte, weder bestätigt noch dementiert werden.

Habaka war der ranghöchste israelische Offizier, der bei der Invasion getötet wurde, als er im Gazastreifen in einen Hinterhalt geriet, nachdem er einem Hilferuf des Kommandeurs der Golani-Brigade, Oberstleutnant Tomer Greenberg, gefolgt war, um dem 13. Greenberg selbst wurde etwas mehr als eine Woche später im Gazastreifen bei einem Einsatz getötet.

Ein anderer Soldat, der den Panzer bediente, wird noch immer von seinen Erinnerungen an das Ende der Schlacht geplagt.

„Ich ging mit dem Gedanken umher: Bin ich etwa ein Mörder?“, sagte der Soldat, der nur als Y bezeichnet wurde, im März gegenüber Channel 12. „Man denkt, man kommt, um sein Bestes zu tun, um die Siedlung zu verteidigen, und dann stellt sich im Nachhinein heraus, dass man Bürger getötet hat.“

Hirams zahlreiche Lügen über die Schlacht im Haus von Pessi Cohen in Be’eri waren offensichtlich Versuche, sich vor den Konsequenzen seiner Befehlsentscheidungen zu schützen.

Sein Hass auf Palästinenser ist jedoch nicht verdächtig. Er wohnt in der Siedlung Tekoa in der Nähe von Bethlehem im besetzten Westjordanland, und in seinem Channel 12-Interview bezeichnete Hiram die Angriffe vom 7. Oktober nicht als „Hamas-Wildheit“ oder gar „palästinensische Barbarei“, sondern als „arabische Mordlust“.

Hirams Hass auf Araber begann nicht am 7. Oktober, wie Israelis, die ihn seit seiner Jugend kennen, berichten. Wenn seine Lehrerin an der High School in Haifa versuchte, ihren Schülern demokratische Werte zu vermitteln, konterte Hiram mit rechtsextremen Argumenten oder „Kommentaren im Stil von Kahane“, so ein Klassenkamerad.

„Die Positionen, die Barak in Bezug auf Araber vertrat, waren extrem und verallgemeinernd. Da er über ein solides soziales Ansehen verfügte und mit einem außergewöhnlichen Charisma ausgestattet war, riss er nicht wenige Schüler mit“, erinnert sich ein anderer Mitschüler von Hiram. „Bei jedem Thema, bei dem der Lehrer versuchte, eine humanistisch-liberale Botschaft zu vermitteln, antwortete Barak auf eine sehr konträre Weise.“

Hirams unablässige Feindseligkeit gegenüber den Palästinensern brachte den Lehrer schließlich dazu, die Klasse zu verlassen. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war eine Lektion über das Massaker von Kafr Qasem im Jahr 1956, als israelische Grenzpolizisten 49 palästinensische Bürger ermordeten und Dutzende von ihnen verwundeten. „Barak sagte etwas Unerträgliches und die Lehrerin verließ weinend den Raum. Da war klar, dass sie uns nicht mehr unterrichten würde“, erinnerte sich der Mitschüler gegenüber Haaretz.

Später lebte und arbeitete Hiram jahrelang in Sde Bar, einer Feldschule für gestörte jüdische Jugendliche im besetzten Westjordanland. Vor fünfzehn Jahren berichtete die israelische Zeitung Maariv, dass die Schule von Rassismus durchdrungen sei und die Schüler regelmäßig gegen Palästinenser vor Ort „randalieren“ würden.

Laut Maariv lobte der Gründungsdirektor der Schule, Yossi Sadeh, den Massenmörder von Palästinensern, Baruch Goldstein, und prahlte damit, dass er selbst während seines Armeedienstes „Araber gefoltert und ihre Beine mit Glasscherben aufgespießt“ habe. Als die rassistischen Beschimpfungen aufgedeckt wurden, verteidigte Hiram – der inzwischen in der Armee bis zum Rang eines Hauptmanns aufgestiegen war – Sadeh und beschwerte sich, dass die Aufdeckung seiner Verbrechen „ein Kopfgeld auf Yossi ausgesetzt“ habe.

Dennoch ist es wahrscheinlich, dass Hirams Hauptmotiv für seine Lügen über die Ereignisse in Be’eri darin bestand, Konsequenzen dafür zu vermeiden, dass er das Leben israelischer Zivilisten auf eine der grausamsten Arten, die man sich vorstellen kann, nämlich durch Verbrennen, beendet hatte.

Den Ruf Hirams zu schützen, ist auch das wahrscheinliche Motiv der Soldaten, die unter ihm in dieser Schlacht gekämpft haben und die ihn in den letzten Monaten in den israelischen Medien lobten.

„Am 7. Oktober habe ich in Be’eri gekämpft und Panzergranaten auf Terroristen im Kibbuz abgefeuert“, sagte Oberstleutnant Guy Basson dem israelischen Fernsehsender Channel 14 in einem am 20. Januar ausgestrahlten Interview, wobei er anmerkte, dass er bei der Schlacht in Pessi Cohens Haus anwesend war „und die Dinge aus nächster Nähe sah“.

Auf die Frage nach den schlimmsten Szenen, die er an diesem Tag gesehen hat, beschrieb Basson Cohens Haus als „eine Kindertagesstätte“ und sagte, dass er darin „acht Babys“ gesehen habe, die von Palästinensern „abgeschlachtet“ worden seien.

Nachdem er die Lüge von Oberst Vach und General Hiram über acht hingerichtete israelische Babys wiederholt hatte, fügte Basson der Geschichte über die Gräueltaten seine eigene Note hinzu.

„Ein anderes Bild, das mich beeindruckte, war, als ich Genia, RIP, eine ältere Frau aus dem Kibbutz Be’eri, sah, als ich die Nummer auf ihrem Arm tätowiert sah“, sagte Basson. „Sie überlebte den Holocaust in Auschwitz und starb schließlich im Kibbuz Be’eri.“

Am 7. Oktober lebte oder starb keine solche Person in Be’eri; die Geschichte war eine reine Erfindung von Basson.

Nachdem die israelische Tageszeitung Haaretz festgestellt hatte, dass Bassons Behauptungen über acht hingerichtete Babys falsch waren, erklärte die israelische Armee, sie habe „nicht die Absicht, eine Realität zu beschreiben, die nicht stattgefunden hat, und wir entschuldigen uns, wenn jemand beleidigt war. Wir werden das richtig stellen und alle an der Medienarbeit beteiligten Kommandeure aufklären“.

Der nächste selbsternannte Veteran der Schlacht im Pessi-Cohen-Heim, der sich in den Medien für Hiram einsetzte – ein gewisser Oberst Ashi -, erwähnte mit keinem Wort, dass israelische Kinder, egal welchen Alters, dort erschossen, verbrannt oder in irgendeiner Weise misshandelt wurden – oder dass sie überhaupt auf dem Schlachtfeld waren.

Tatsächlich erwähnte Ashi nicht nur keine israelischen Babys, die in Pessi Cohens Haus verbrannt wurden – er behauptete auch, dass dort überhaupt keine Israelis verbrannt seien. Laut Ashi waren alle Zivilisten, die in dem Haus getötet wurden, bereits tot, als Hiram den Befehl zum Abfeuern der tödlichen Panzergranaten gab.

„Ich habe nicht geglaubt, dass dort noch Menschen leben“, sagte Ashi in einem am 1. März ausgestrahlten Interview mit Kan. „Soweit ich weiß, schlug die Panzergranate hoch über den Dachsparren des Hauses ein, so dass ich wirklich nicht glaube, dass jemand verletzt wurde. Mehr als das: Ich war danach im Haus, und auch hier: Ich glaube nicht, dass jemand durch den Einschlag der Granate verletzt wurde.“

Ashis Darstellung scheint durch die Aussagen der beiden einzigen Zivilisten, die die Schlacht überlebt haben, völlig widerlegt zu sein.

Yasmin Porat sagt, dass sie nach dem Verlassen des Cohen-Hauses und dem Überqueren der israelischen Linien eine Stunde nach Beginn der Schlacht einer Reihe von Armeebefehlshabern – der letzte war General Hiram selbst – in aller Ruhe erklärte, dass sich noch etwa ein Dutzend Geiseln lebend auf dem Grundstück befanden.

Porat und Hadas Dagan sagen beide, dass Liel Hatsroni während der stundenlangen Schlacht von Anfang bis Ende hysterisch schrie. „Als die beiden Granaten einschlugen, hörte sie auf zu schreien“, erinnerte sich Porat daran, wie Dagan ihr nach der Schlacht sagte. „Dann war es still.“

„Was Hadas aus dem Inneren des Hauses beschrieb, stimmte“, bestätigte Oberst Shlomo Pariente, ein weiterer israelischer Soldat, der an der Schlacht teilnahm. „Nach dieser Granate gab es nichts mehr“, sagte Pariente gegenüber Haaretz. „Keine Schlacht, keine Schüsse, nichts.“

Als Ashi später auf die Diskrepanz zwischen seinen Aussagen und denen der Überlebenden Porat und Dagan angesprochen wurde, weigerte er sich, seine Aussagen zu erläutern, und sagte zu Haaretz: „Ich werde es Ihnen nicht sagen.“

Basson und Ashi haben wahrscheinlich über den Kampf im Haus von Pessi Cohen gelogen, um zu versuchen, ihren vorgesetzten Offizier Barak Hiram vor Konsequenzen zu schützen, weil er die Hannibal-Direktive auf bis zu einem Dutzend Zivilisten angewendet hat.

Der Leiter des Rettungsdienstes der Armee, Oberst Golan Vach, der erst Stunden nach den entscheidenden Panzergranaten in Be’eri eintraf, hat jedoch nicht aus Loyalität zu Hiram über die Schlacht gelogen. Vielmehr hatte er sein eigenes Motiv, Israels militärische Misserfolge in antisemitische Gräuelgeschichten zu verwandeln: Er wollte Zustimmung für Israels völlige Vernichtung des Gazastreifens erzeugen.

Rettungschef will Gaza unterdrücken

Von Anfang an war Vach nicht zimperlich, wenn es um die Lehren ging, die seiner Meinung nach aus den von ihm erfundenen Gräuelgeschichten über palästinensische Kämpfer, die israelische Babys verbrennen, gezogen werden sollten. In Interviews mit zahlreichen Nachrichtenagenturen hat Vach wiederholt eine direkte Verbindung zwischen den nicht existierenden verbrannten Kleinkindern und der entsprechenden Reaktion gezogen, die Israel seiner Meinung nach auf den Gazastreifen ausüben sollte.

„Ich habe in den letzten Tagen dieses Konzept gefunden, Menschen an einem Ort zu konzentrieren, um sie zu töten und zu verbrennen. Was genau der Grund dafür ist, weiß ich nicht. Aber nach ein paar Tagen wusste ich, dass ich den Bränden folgen sollte“, sagte Vach gegenüber The Sun, als er am 14. Oktober vor dem Haus von Pessi Cohen stand. „In diesem Haus waren 19 Menschen. Und ich nenne es ein Beispiel für das, was wir im Moment in Gaza erleben. Und das ist genau der Grund, warum wir diese Region räumen müssen, nicht nur die Gegend um den Kibbuz.“

„In dieser Ecke dieses Wohnzimmers finden wir eine Konzentration von acht Babys, die verbrannt sind“, sagte Vach einer anderen Gruppe von Journalisten, die am selben Tag vor demselben Haus standen. „Wenn wir etwas bräuchten, um uns davon zu überzeugen, dass wir nicht dieselben demokratischen Mittel anwenden können, die die Welt benutzt, dann wären das die Menschenrechte. Es geht nicht um die Menschenrechte, an die Sie denken“, sagte er später zu der Gruppe.

In einem dritten Interview mit The Mirror am selben Tag gelang es Vach, beide Botschaften in nur 28 Worten auf den Punkt zu bringen: „Ich habe nicht nur gesehen, wie ein Baby von der Hamas enthauptet wurde, ich habe es auch in meinen Händen gehalten. Das ist der Grund, warum diese Region von diesen Leuten gesäubert werden muss.“

Es ist davon auszugehen, dass Vach die gleichen falschen Geschichten – und das gleiche Argument, dass sie Israel von seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen befreien – vermittelte, als er einen Tag zuvor, am Freitag, den 13. Oktober, einigen der mächtigsten europäischen Politiker Führungen durch die zerstörten Kibbuzim gab: Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, die Präsidentin des EU-Parlaments Roberta Metsola und andere VIPs.

Vachs Lügen haben zweifellos zu der enormen Unterstützung beigetragen, die Israel für seine Vernichtung des Gazastreifens erhalten hat.

In einem Interview, das einige Tage nach diesen Reisen hochgeladen wurde, sagte Vach der Gruppe Israel Defense and Security Forum, er hoffe, dass die israelische Armee für fünf Monate in den Gazastreifen einmarschieren und „die Dinge dort für die nächsten hundert Jahre regeln“ werde.

Im darauffolgenden Monat begann der Generalsekretär des Forums ebenfalls, falsche Behauptungen über Kindermorde aufzustellen, während er im Namen der Armee eine Führung durch die Stätten der Schlacht vom 7. Oktober gab. „Sie haben hier nicht nur Juden getötet, sondern sie auch schwer misshandelt“, sagte Oberstleutnant Yaron Buskila einem hebräischen Korrespondenten in einem Videointerview, das Ende November online gestellt wurde. „Hier waren auch Kinder, Babys, die auf einer Wäscheleine gefesselt waren, buchstäblich in einer Reihe.“

„Es war eine sehr schwierige Szene. Als ich es sah, war ich schockiert“, sagte Buskila.

Der israelische Journalist löschte das Video und entschuldigte sich am nächsten Tag dafür, als er auf Buskilas Unwahrheiten aufmerksam gemacht wurde.

Buskilas Falschaussage und ihre schnelle Entlarvung warfen Fragen zu anderen Gräuelgeschichten auf, die von Israel und seinen Befürwortern verbreitet wurden. Die israelische Zeitung Haaretz nutzte Daten, die sie über alle am 7. Oktober getöteten israelischen Bürger und Ausländer gesammelt hatte, um zu zeigen, dass zahlreiche Behauptungen über Gräueltaten, die angeblich von palästinensischen Kämpfern begangen wurden, in Wirklichkeit glatte Lügen waren.

Haaretz erklärte euphemistisch, dass Golan Vach und einige andere „unbestätigte Informationen“ über diese Kämpfe verbreitet hätten.

In ihrer Untersuchung stellte Haaretz fest, dass israelische Regierungskonten in den sozialen Medien ein Video von Vach veröffentlicht hatten, in dem er seine Lügen vor dem Haus von Pessi Cohen erzählte. Der Text des Beitrags lautete: „Hört euch die Augenzeugenberichte über die acht verbrannten Babys und ein enthauptetes Baby an, die am 7. Oktober von Hamas-Terroristen abgeschlachtet wurden. Das reine Böse.“ Der Beitrag ist auch Monate später noch online.

In ihrer Antwort an Haaretz erklärte die israelische Armee, dass Vach „das Wort ‚Babys‘ verwendet hat, um eine Reihe von Kinderleichen zu beschreiben, die gefunden wurden. Der Fehler wurde in gutem Glauben begangen und mildert nicht die Schwere der begangenen Gräueltaten“.

Als palästinensische Solidaritätsgruppen im April gegen Vachs Besuch in Südafrika protestierten, seine Lügen über verbrannte Babys zur Kenntnis nahmen und seine Verhaftung forderten, brachte Vach dieselbe Ausrede vor, indem er stillschweigend zugab, dass es keine solchen Babys gab, und behauptete, dass die von ihm geborgenen Leichen „durch die Verbrennung so geschrumpft waren, dass es schwierig war, festzustellen, ob es sich um Babys oder Kinder handelte.“

Wenn man davon ausgeht, dass „Kinderleichen“ eine Anspielung auf die 12-jährigen Liel und Yanai Hatsroni ist, die durch den von Barak Hiram angeordneten Panzerbeschuss zu Tode gekommen sind, behauptet die Armee hier, dass Vach über die Leichen zweier gesunder Mittelschüler sprach, als er sagte: „In dieser Ecke dieses Wohnzimmers finden wir eine Konzentration von acht Babys, die verbrannt sind.“

In ihrem ersten Fernsehinterview 48 Stunden nach der Schlacht schätzte die Überlebende Yasmin Porat, Mutter dreier Kinder, die Hatsroni-Zwillinge, die sie am 7. Oktober zum ersten Mal traf, als „Teenager… im Alter von 14 oder 15 Jahren“ ein.

In einem späteren Interview merkte Porat an, dass Liel und Yanai den gesamten Kampf in einem kleinen Wasserklosett hinter der Küche, auf der anderen Seite des Hauses, verbrachten und nicht im Wohnzimmer, wo Vach behauptete, er habe „acht Babys, verbrannt“ gefunden. Außerdem erklärte ein Verwandter der Hatsronis gegenüber The Electronic Intifada, dass die Zwillinge vollständig verbrannt wurden und keine Leichen zurückblieben, die Vach hätte einsammeln können.

Ein AFP-Bericht über israelische Gräueltaten, der zwei Wochen später veröffentlicht wurde, konzentrierte sich ebenfalls auf Äußerungen von Oberst Vach während einer Medienreise durch Be’eri. Vachs Behauptung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am 27. Oktober, er habe „persönlich“ die Leiche eines „enthaupteten Babys“ aus dem Kibbuz Be’eri geborgen, wurde durch israelische Sozialversicherungsdaten widerlegt, die zeigten, dass es kein solches Opfer gab. Auf Anfrage von AFP, den eklatanten Widerspruch zu klären, schwieg die Armee.

Gleichzeitig stellte jedoch ein privates amerikanisches Unternehmen, das Faktenprüfungsdienste für Facebook und TikTok anbietet, fest, dass das Haus von Pessi Cohen nicht durch israelischen Panzerbeschuss zerstört wurde und dass sich unter den im Haus gefundenen Leichen tatsächlich acht israelische Babys befanden, die von der Hamas abgefackelt wurden.

„Gibt es ein Video, das einen israelischen Armeekommandanten am 14. Oktober 2023 zeigt, der erklärt, dass die israelischen Streitkräfte israelische Zivilisten in einem Haus gefangen und verbrannt haben? Nein, das ist nicht wahr“, meldete die Firma Lead Stories.

Die fehlerhaften Faktenprüfer überprüften Vachs Behauptungen über den Kindermord gegenüber der Agentur Andalou und stützten sich dabei lediglich auf eine per E-Mail übermittelte Unterstützungserklärung des Pressebüros der israelischen Regierung. „Die Hamas hat die Morde begangen“, sagte Ron Paz, Direktor der Abteilung für Auslandspresse des israelischen Presseamtes. „Das waren die Aktionen der Hamas.“

Zehn Tage später wiederholte das Faktenprüfungsteam der israelischen Zeitung Globes dieselbe Analyse und erklärte, dass die in dem Video von Vach beschriebenen Brandopfer von Palästinensern und nicht von israelischem Panzerfeuer getötet wurden. „Daraus folgt, dass es sich um einen Vorfall handelt, der von der Hamas verübt wurde“, schrieb Globes.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die New York Times ihren Bericht über die Kämpfe vom 7. Oktober in Be’eri veröffentlicht und mit dem Eingeständnis von General Hiram, dass er den Befehl zum Beschuss von Pessi Cohens Haus durch einen Panzer gegeben hatte, „selbst um den Preis ziviler Opfer“, in Israel einen kleinen Aufruhr ausgelöst.

Da sich die Aufmerksamkeit auf den Kampfkommandanten konzentrierte, der diese Opfer tatsächlich verursachte, ist der Rettungschef, der ausländischen Reportern erzählte, dass sich darunter acht israelische Babys befanden, die von der Hamas verbrannt wurden, seither einer genaueren Untersuchung entgangen.

Die Armee hat die von Vach erfundene Gräuelgeschichte von den „verbrannten Babys“ aufgegeben und sich einer anderen fiktiven Darstellung der Schlacht zugewandt, die ein weniger schlechtes Licht auf Hiram wirft.

Im April wies die Armee in einer Reihe von undichten Stellen Aussagen von Überlebenden zurück, wonach fast alle Gefangenen durch Panzerbeschuss zerfetzt oder verbrannt wurden, und begann zu unterstellen, dass die Zivilisten tatsächlich an Schusswunden durch Sturmgewehre gestorben seien.

Am 2. April berichtete der rechtsgerichtete israelische Journalist Amit Segal auf Kanal 12, dass die Panzerdivision der israelischen Armee eine Untersuchung durchgeführt habe und zu dem Ergebnis gekommen sei, dass „man nicht sagen kann, dass sie durch den Panzerbeschuss getötet wurden“ und „die große Mehrheit durch leichte Waffen getötet wurde“.

Es wurde jedoch kein offizieller Bericht veröffentlicht, und das Militär bestritt, dass die Untersuchung des Vorfalls insgesamt abgeschlossen sei. „Der Vorfall wird noch untersucht, und die Ergebnisse oder Schlussfolgerungen sind noch nicht abgeschlossen. Die vorgestellten Details sind keine offizielle Stellungnahme“, sagte ein Militärsprecher gegenüber israelischen Medien.

Im Mai veröffentlichte der israelische Premierminister Netanjahu ein Video, in dem er den Antrag des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, auf Erlass eines Haftbefehls gegen ihn und Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen anprangerte.

In dem Video wiederholte Netanjahu die von Vach erfundene Blutverleumdung, wonach palästinensische Kämpfer, die Israel am 7. Oktober angriffen, „jüdische Babys verbrannten“.

Vach in Uniform schüttelt Netanjahu die Hand, der vor Gallant steht, während die Zuschauer zusehen

Oberst Golan Vach, links, wird vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant begrüßt, nachdem israelische Rettungskräfte von ihrem Einsatz nach dem Erdbeben in der Türkei zurückgekehrt sind, Februar 2023. (Wikimedia Commons)

Rettungschef führte rechtsextreme Lobby zur Unterdrückung der Palästinenser in Galiläa an

Oberst Golan Vach diente ein Vierteljahrhundert lang als aktiver Soldat in der israelischen Armee und blieb nach 2018 mehrere Monate im Jahr in der Reserve als Kommandeur der nationalen Rettungseinheit des Heimatfrontkommandos, einer der weltweit einzigen Einheiten dieser Art unter militärischem Kommando.

Vach leitete die Einheit regelmäßig im Ausland und half bei der Bergung von Katastrophenopfern in anderen Ländern, auch in den USA. Israel hat wahrscheinlich für die Veröffentlichung von Vachs selbstveröffentlichtem Bericht über die Bemühungen der Einheit zur Bergung der Opfer eines Wohnungseinsturzes in einem Vorort von Miami, Florida, im Jahr 2021 bezahlt.

In seiner Eigenschaft als wichtigster Ersthelfer des israelischen Staates wurde Vach in den letzten Jahren von mehreren muslimischen Staatsoberhäuptern gefeiert, darunter auch von denen Albaniens und der Türkei.

Aufgrund seiner Größe und seines Rufs schenkten Reporter und Redakteure in aller Welt Israels nationalem Rettungschef Golan Vach Glauben und veröffentlichten seine unverhohlenen Lügen über Palästinenser, die am 7. Oktober israelische Babys enthauptet und verbrannt hätten, sogar ohne jeden Beweis.

Als ein Reporter darauf hinwies, dass seine Behauptungen über Enthauptungen und Verbrennungen für manche schwer zu glauben seien, wehrte sich Vach heftig und verglich solche Skeptiker mit Leugnern des Holocausts der Nazis.

„Einige Leute sagen, dass der Holocaust nicht existiert hat“, sagte Vach im Oktober dem New Yorker. „Diese Leute würden, wenn sie es mit eigenen Augen sehen würden, auch sagen, dass wir die Situation gefälscht haben.“

Hätten sie nur seine Verleumdungen zurückgewiesen und ihre Sorgfaltspflicht erfüllt, hätten dieselben Medien schon lange vor diesem Datum zahlreiche Beweise für Vachs Wunsch gefunden, „diese Region“ von Palästinensern zu säubern, ohne Rücksicht auf die „Menschenrechte“.

Vach wurde in Kiryat Arba geboren und wuchs dort auf, als sein Vater Shalom Vach Ratsvorsitzender der berüchtigten extremistischen Siedlung war, der ersten, die Israel 1968 im Westjordanland in der Nähe der palästinensischen Stadt Hebron errichtete.

Zusammen mit Rabbi Oury Cherki, dem geistigen Führer einer kahanistischen Fraktion der Likud-Partei, leitet Shalom Vach die israelische Einwanderungsbehörde, eine Nichtregierungsorganisation, die ausländischen Juden hilft, sich im besetzten Westjordanland niederzulassen, und die in den letzten zehn Jahren mit rund einer Viertelmillion Dollar jährlich von der Regierung unterstützt wurde. Golan Vach selbst hat jetzt eine führende Rolle in einer Tochtergesellschaft der Gruppe, Yisraela.

Zusammen mit seinen beiden siebzigjährigen Eltern und den meisten seiner zehn Geschwister leitet Golan Vach auch die Vach Family, eine Musikgruppe, die sechs Alben mit Bibelversen in volkstümlichen Harmonien aufgenommen hat.

Um ihre Musik unter ihren orthodoxen Mitbürgern bekannt zu machen, baten die Vachs um die Zustimmung von Dov Lior, dem ehemaligen Oberrabbiner von Kiryat Arba, der die kahanistische Partei Jewish Power berät und den führenden Massenmörder der Bewegung, Baruch Goldstein, als „einen heiligeren Märtyrer als alle heiligen Märtyrer des Holocaust“ bezeichnete, und erhielten diese Zustimmung.

Eine limitierte Auflage der größten Hits der Familie Vach wurde gepresst und an Spender der berüchtigten Bnei David Yeshiva verteilt, einer religiösen Akademie im besetzten Westjordanland, die die buchstäbliche Versklavung der Palästinenser predigt. Vach erinnert sich noch gerne an sein erstes Jahr als Erwachsener, das er dort verbrachte. „Das waren die eineinhalb einflussreichsten Jahre meines Lebens“, sagte er letztes Jahr dem israelischen Fernsehsender Channel 7.

Danach heiratete Vach, wurde Vater von sieben Kindern und baute ein Haus für seine wachsende Familie in einem religiösen Kibbuz im Norden des Landes, Beit Rimon. Von dort aus leitete er eine von der Regierung finanzierte jüdische Siedlungslobbygruppe, die ebenfalls danach strebt, diese Region von Palästinensern zu „säubern“. Lev BaGalil oder „Herz in Galiläa“, das Vach von 2019 bis 2021 leitete, wurde 2015 vom rechtsextremen israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich als nördlicher Zweig der zionistischen Siedlungsgruppe Regavim gegründet.

Die Strategie von Lev BaGalil in Galiläa wurde von Vachs Nachbarn in Beit Rimon, Ofir Schick, dem derzeitigen Vorsitzenden der Gruppe, der sowohl Vorgänger als auch Nachfolger von Vach in dieser Funktion war, kurz und bündig zusammengefasst.

„Es gibt heute eine sprachliche Realität, die keine direkte Ansprache zulässt. Wer sich an einen Regierungsminister wendet und über die Judaisierung Galiläas spricht, wird nicht unterstützt. Sie können solche Dinge nicht unterstützen. Das liegt nicht an einem Gesetz oder einem Regierungsbeschluss, an den sie gebunden sind, sondern die Stimmung in der Öffentlichkeit und den Medien ist so, dass man nicht von ‚Judaisierung‘ sprechen kann, und deshalb erfinden wir in der Praxis alle möglichen anderen Begriffe, um das Ziel zu erreichen“, sagte Schick dem israelischen Fernsehsender Channel 7.

„Jede Ortschaft und jeder Gemeinderat in Galiläa, 100 Prozent von ihnen, teilen den Wunsch, die Waage zu kippen und die Zahl der Juden in Galiläa zu erhöhen“, fügte Schick hinzu, „aber sie wissen, dass es ihnen verboten ist, das ausdrücklich zu sagen.“

Während seiner Amtszeit an der Spitze von Lev BaGalil hat Vach die verschiedenen Gemeinderäte in Galiläa und auf den besetzten syrischen Golanhöhen zu einem einzigen Dachverband zusammengeschlossen, um größere Regierungsbudgets auszuhandeln.

Ende 2022 waren der Gründer der Gruppe, Bezalel Smotrich, und der Rest der israelischen Rechtsextremen in die Regierung zurückgekehrt, und Lev BaGalil hatte sogar die israelische Kibbuz-Bewegung davon überzeugt, ihre antiarabische Angstmacherei zu verstärken: „Man muss hierher kommen, um die nationale Schande zu sehen, die sich im Herzen Galiläas abspielt. Der Staat Israel hat vergessen, warum er sich manifestiert hat, und er hat hier eine ganze Region im Stich gelassen“, erklärte der Generalsekretär der Kibbuz-Bewegung, Nir Meir, bei einem Treffen mit führenden Vertretern der Lev BaGalil.

„Ich fordere den Premierminister auf, dies als nationale Priorität zu definieren: eine Million Juden in Galiläa. Nicht weniger als das“, sagte Meir, bis vor kurzem Vorsitzender der Kibbuz-Fraktion in der israelischen Arbeitspartei.

Für Vach und seine politischen Partner sind Nicht-Juden scheinbar unverbesserliche Feinde, die mit allen legalen Mitteln in Schach gehalten werden müssen, bis eine falsche Prämisse geschaffen werden kann, um die „Menschenrechte“ aufzugeben und sie regelrecht zu völkermorden.

„Ein Jude dirigiert ein Orchester der Rache“

Als er in Armeeuniform an den schwelenden Ruinen der am 7. Oktober angegriffenen israelischen Siedlungen ankam, musste selbst ein abgehärteter Veteran von Katastrophengebieten wie Oberst Golan Vach schockiert sein über den Tod und die Zerstörung, die er sah.

Aber die israelische Armee hatte Vach vor allem für diesen schwierigen Beitrag ausgebildet und beauftragt, und er hatte die Pflicht, die Wahrheit über das zu berichten, was er vorfand, als er zu diesen grausigen Schlachtfeldern kam.

Stattdessen erfand Golan Vach eine Blutverleumdung von grauenhaftem Ausmaß, um Unterstützung für eine israelische Militäraktion zu gewinnen, bei der bisher mehr als 30 Mal so viele Palästinenser getötet wurden wie Israelis am 7. Oktober.

„Die Kreaturen auf der anderen Seite des Zauns müssen so stark verbrannt werden, dass sie sich an diesen Tag als die Nakba des 7. Oktober 2023 erinnern werden“, sagte Vach im selben Monat dem israelischen religiösen Nachrichtenmagazin Makor Rishon.

Vach hat auch wiederholt behauptet, dass die palästinensischen Streitkräfte, die Israel angegriffen haben, von Informationen aus dem Gazastreifen unterstützt wurden, die vor dem 7. Oktober in Israel Beiträge leisteten, und sogar logistische Hilfe von einigen palästinensischen Bürgern Israels erhielten.

„Die Hamas verfügte über interne Informationen von Arabern, die in den Kibbuzim arbeiteten. Das ist keine Vermutung. Es ist eine Tatsache“, sagte Vach gegenüber der orthodoxen jüdisch-amerikanischen Publikation Jewish Action. „Die Terroristen erhielten interne Hilfe von Verrätern innerhalb Israels, von Arabern“.

Die irische Zeitung The Irish Sun, die sich ausschließlich auf Vachs Behauptungen stützte, brachte die Geschichte über die enthaupteten und verbrannten Babys unter der Überschrift „Hamas‘ massacre was ‚inside job‘ using Palestinians who helped kill and rob Israeli families who employed them“.

Im März erklärte der israelische Geheimdienst Shin Bet, dass er nach monatelangen Verhören von Tausenden von inhaftierten palästinensischen Arbeitern zu dem Schluss gekommen sei, dass die palästinensischen Arbeiter sich nicht mit den palästinensischen Kämpfern verschworen hätten, die Israel am 7. Oktober angriffen, und dass sie ihnen keine Informationen über die israelischen Siedlungen, in denen sie arbeiteten, und deren potenzielle Schwachstellen gegeben hätten.

Nachdem er wochenlang die Leichensammlung beaufsichtigt hatte, nahm Vach an der Bodeninvasion im Gazastreifen teil, um israelische Kampfsoldaten zu beraten, wie sie inmitten zerstörter Gebäude operieren sollten – eine Situation, für die die Armee nie ausgebildet worden war.

Nach seiner Rückkehr von der Front reflektierte Vach in einer Reihe von Interviews über das, was er dort beobachtet hatte. Hatte er anfangs gehofft, dass die israelische Invasion fünf Monate dauern würde, so erlaubte er sich drei Monate später größere Träume.

„Operativ stehen wir wirklich am Anfang“, sagte Vach in einem Videointerview mit dem religiösen Medienkanal Hidabroot im Januar. „Wir stehen am Anfang der ersten Phase der Versorgung des Gazastreifens.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte die israelische Invasion des Gazastreifens bereits mehr als 24.000 Palästinenser getötet.

Im März sagte Vach dem Jewish Journal: „Wir haben noch mindestens ein paar Jahre Krieg vor uns“.

Vach behauptete auch, dass die meisten palästinensischen Zivilisten an den Angriffen auf „das jüdische Volk“ schuld seien.

„Der Gaza-Streifen ist von Norden bis Süden krebsartig“, sagte Vach. „Die große Mehrheit stimmt für die Hamas, unterstützt die Hamas, hat die Hamas gemacht.“

In einem weiteren Interview mit dem staatlichen israelischen Rundfunk nahmen Vachs Äußerungen einen ausdrücklich religiösen und sektiererischen Ton an. „Unser Gott ist barmherzig und gütig. Unser Gott ist die Quelle des Lebens“, sagte Vach. „Ihr Gott ist bösartig und böse. Ihr Gott ist die Quelle des Todes“, fügte er hinzu.

Vach erinnerte an seine Freude über das Gemetzel, das er im Gazastreifen erlebt hatte.

„Der Einmarsch in Gaza bestand aus der [israelischen Armee] in ihrer ganzen Pracht. Die Luftwaffe mit den Piloten … und der Artillerie, und alle schossen, alle schossen auf denselben Punkt … die in der Luft und die auf dem Flügel und die am Boden“, erinnerte sich Vach. „Und man sieht einen Punkt, an dem sich all ihre Linien treffen, wo ihre Schusslinien hinreichen, als eine Person mit einem Herzen.“

„Eine wahnsinnige Szene, in der man alles brennen sieht … eine solche Szene von Kraft und Feuer und Rauch. Und an einem bestimmten Punkt läuft alles zusammen und wir sehen eine rote Rauchwolke in der Luft, gewaltig“, sagte Vach. „So sieht der Berg Sinai aus.“

In einem Interview mit der israelischen Tageszeitung Israel Hayom hat Vach die wichtigsten Themen seines Lebens miteinander verwoben: Orthodoxes Judentum, fröhliche Musik und das israelische Militär, das Palästina und sein Volk zerstört.

„Erleben Sie ein wenig von der Reinheit, die sich im [Gazastreifen] offenbart, und kehren Sie gesünder zurück … Es ist wie bei König Saul, der schlecht gelaunt ist, und [der zukünftige König] David spielt [Musik] für ihn“, sagte Vach. „Geh hinein [nach Gaza], höre einen jüdischen Soldaten, der ein Maschinengewehr spielt – und deine gute Laune wird zurückkehren.“

„Die IDF muss jetzt im Krieg grausam sein“, fügte Vach hinzu, „das Gesicht des Bösen ist in Gaza … gegen sie Krieg zu führen, bedeutet, die Menschheit zu lieben.“

Vach trat im Januar offiziell von seiner Rolle als Kommandeur der nationalen Rettungseinheit der Armee zurück und kehrte ins Zivilleben zurück.

Seine drei Jahrzehnte währende Karriere wird dem israelischen Militär und den Rettungskräften, die es in die entlegensten Winkel der Welt entsendet, einen unauslöschlichen Stempel aufdrücken.

Doch das dauerhafteste Vermächtnis von Golan Vach – die Erfindung eines Kindermordes, um Zustimmung für Israels Völkermord in Gaza zu erzeugen – wird wahrscheinlich am besten durch ein Gedicht verkörpert, das Vach einen Monat nach den Kämpfen vom 7. Oktober schrieb und veröffentlichte.

Er betitelte das Gedicht mit „In Vengeance“.

„Ja, Blut gleicht Blut aus“, schrieb Vach. „Der Donner der Granaten ist Trommeln für unsere Ohren / Die Salve der Maschinengewehre, die Melodie / Ein Jude dirigiert ein Orchester der Rache.“

David Sheen ist der Autor von Kahanism and American Politics: The Democratic Party’s Decade-Long Courtship of Racist Fanatics.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …