https://english.almayadeen.net/articles/opinion/how-gaza-could-be-preventing-a-us-attack-on-iran



Wie Gaza einen US-Angriff auf den Iran verhindern könnte

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen English

14. April 2025

Robert Inlakesh untersucht, wie eine militärische Konfrontation der USA mit dem Iran einen regionalen Mehrfrontenkrieg auslösen könnte, in dem Gaza zu einem entscheidenden Joker wird, der das Gleichgewicht gegen „Israel“ verschieben könnte.

Während US-Präsident Donald Trump den Iran in den letzten Wochen wiederholt bedroht hat und sogar zusätzliche B-2-Spirit-Bomber nach Diego Garcia und zu anderen militärischen Einrichtungen in der umliegenden Region entsandt hat, wird ein Angriff auf iranisches Territorium kein Spaziergang sein. Obwohl es etwas kontraintuitiv erscheint, könnte Gaza die größte Hürde sein.

Es gibt zahlreiche Analysen, die versuchen, vorherzusagen, wie sich ein Angriff der USA auf den Iran möglicherweise entwickeln könnte, doch alle scheinen den größten Unsicherheitsfaktor in der gesamten Region zu übersehen. Einige politische Analysten argumentieren, dass Washington es nicht wagen würde, irgendeine Art von direktem Angriff zu starten, während andere behaupten, dass der Einsatz von Atomwaffen durch die Amerikaner so gut wie eine Garantie dafür sei.

Bei einer nüchternen Betrachtung der Grenzen, innerhalb derer die Vereinigten Staaten agieren können, ist es wahrscheinlicher, dass es zu einer Reihe von Gefechten kommt, als dass ein Krieg zum Regimewechsel stattfindet, falls es zu einem Angriff kommt. Dies lässt sich letztlich auf drei Hauptfaktoren zurückführen:

Das Zerstörungspotenzial, über das der Iran verfügt. Die nachgewiesene pragmatische Vorgehensweise der Führung in Teheran. Die Notwendigkeit, verschiedene militärische Fronten zu schließen, die die Israelis offen halten.

Der erste Punkt wird oft als Argument dafür angeführt, dass die USA zu eingeschüchtert seien, um einen bedeutenden Angriff auf den iranischen Staat zu starten. Diese Einschätzung ist zwar nicht unbegründet, geht aber auch zu kurz, da die Israelis selbst [sehr] begrenzte Angriffe gegen den Iran gestartet haben, ohne dass dies einen totalen Krieg ausgelöst hätte. Auch die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran zeigt, dass ein Vorgehen auf iranischem Territorium keine sofortige Reaktion erfordert.

Stattdessen zeigt dies, dass die Islamische Republik über die Raketen- und Drohnenmacht verfügt, um jede einzelne US-Militärbasis in der gesamten Region und natürlich jedes beliebige Ziel im besetzten Palästina zu zerstören. Wenn die USA dies wissen und gegen den Iran vorgehen, bedeutet dies, dass sie eine Reaktion auslösen, die das israelische Regime vollständig zerstören könnte.

Selbst wenn die USA den Krieg mit einem Atomschlag eröffnen würden, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie in der Lage wären, alle Raketenbasen im Iran zu zerstören. Tatsächlich hat der Einsatz der B-2-Bomber der USA im Jemen gezeigt, dass sie nicht einmal die befestigten Raketenbasen der Ansar Allah zerstören können. Sie müssten also damit rechnen, dass der Iran bei einem solch wahnsinnigen Angriff alles aus seinem Arsenal gegen sie einsetzen würde. Das scheint selbst für Donald Trump ein zu abwegiger und irrationaler Schritt zu sein.

Auch die Taktik, einen hybriden Krieg gegen den Iran vom Zaun zu brechen, wird wahrscheinlich nicht die gewünschten Ergebnisse bringen und könnte sich als gewaltiger Fehlschlag erweisen. Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) hat kürzlich zusammen mit der iranischen Armee eine viermonatige Großübung durchgeführt, um sich auf einen solchen Angriff vorzubereiten, und dabei sogar die Einsatzbereitschaft von Feldlazaretten getestet. Wenn man die vereinte Macht des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, der iranischen Streitkräfte und der paramilitärischen Basij-Truppen zusammennimmt, könnte der Iran sicherlich eine Streitmacht von Millionen Mann aufstellen. Es ist auch ein großes Land, etwa dreimal so groß wie der Irak, und es ist extrem gebirgig, was Raum für Fehler lässt.

Der zweite Punkt, der den iranischen Pragmatismus betrifft, ist offensichtlich. Teheran hat wiederholt davon abgesehen, militärische Konflikte zu eskalieren, selbst wenn dies zu bestimmten Zeiten in seinem besten Interesse gewesen wäre. Es war immer offen für Verhandlungen und Vermittlung und hat enorme Zurückhaltung gezeigt, selbst als seine Atomwissenschaftler wiederholt von israelischen Agenten auf iranischem Boden ermordet wurden.

Der dritte Punkt, den man hier im Auge behalten sollte, ist die Tatsache, dass die zionistische Entität die Fronten im Libanon, in Syrien, im Westjordanland, im Gazastreifen und im Jemen geöffnet hat. Die Rechnungen sind noch nicht beglichen, kein Waffenstillstand ist von Dauer und die Region bleibt weiterhin am Siedepunkt. Ein begrenzter Konflikt zwischen der zionistischen Entität und den USA auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite könnte möglicherweise zu einer solchen misslichen Lage führen, in der sich verschiedene Fronten gleichzeitig schließen würden. Dies ist jedoch ein enormes Risiko für „Tel Aviv“ und Washington.

Ein begrenzter Krieg zwischen den USA und dem Iran und Gaza

Sollte es zu einem begrenzten Krieg zwischen den USA und dem Iran kommen, würde dieser mit ziemlicher Sicherheit von den Vereinigten Staaten oder den Israelis ausgelöst werden. Es ist klar, dass der Iran sich verteidigen wird, aber es ist unwahrscheinlich, dass er selbst den Krieg beginnen würde. Wenn er zur Verteidigung kämpft, sieht das für die iranische Öffentlichkeit besser aus, als wenn er den Krieg auch initiieren sollte.

Denken Sie daran, dass das Szenario, das ich im Folgenden darlege, nicht genau sein wird, und dies lediglich ein Beispiel für etwas ist, das zu einem begrenzten Krieg führen könnte. Es spiegelt nicht unbedingt wider, was in der Realität passieren wird, ist aber wichtig, um die folgenden Punkte über die Israelis zu erläutern.

Eine erste Angriffswelle der USA wird zweifellos Verluste verursachen, schließlich verfügt das Land über das mächtigste Militär der Welt. Die iranische Luftabwehr würde ihr Bestes tun, um den Angriff zu unterbrechen und seine Wirksamkeit zu verringern, während Attentate wahrscheinlich auch eine von den USA angewandte Taktik wären. Wenn die Amerikaner eine Reihe von militärischen und staatlichen Zielen auswählen würden, während die Israelis sich vielleicht dafür entscheiden, Nuklearanlagen anzugreifen, ist dies sicherlich etwas, das die Iraner unter Kontrolle bringen könnten.

Abgesehen vom Einsatz von Atomwaffen gegen iranische Nuklearanlagen würde der Schaden, der angerichtet werden könnte, das Atomprogramm Teherans wahrscheinlich nur um einige Jahre zurückwerfen. Wenn dies auch mit konventionellen Angriffen auf Raketenbasen kombiniert wird, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein Großteil des iranischen Arsenals betroffen sein wird. Zu diesem Zeitpunkt wird der Iran in der Lage sein, die Situation einzuschätzen und zu reagieren.

Obwohl die Reaktion auf einen Angriff wie den oben beschriebenen hart ausfallen würde, muss dies nicht unbedingt zu einer sofortigen Eskalation führen, sondern könnte sich stattdessen zu einem Hin und Her entwickeln.

Gemessen an den vorherigen Schlägen gegen das zionistische Regime – in den iranischen Angriffen Operation True Promise 1 und 2 – werden die wahrscheinlichsten ersten Ziele Militärstützpunkte sein, falls der Iran im Rahmen eines begrenzten Konflikts Vergeltung übt. In einem solchen Szenario ist es wahrscheinlich, dass Raketen- und Drohnenangriffe auf israelische Militärstellungen und Luftwaffenstützpunkte abgefeuert werden.

Da die israelische Luftwaffe praktisch am Boden gehalten wird und nur in begrenztem Umfang operieren kann, wahrscheinlich von Orten wie Zypern aus, würde sich der libanesischen Hisbollah eine historische Gelegenheit bieten, ihre besetzten Gebiete im Süden zurückzuerobern. Da das wichtigste Kapital und der größte Vorteil des israelischen Militärs, die überwältigende Macht seiner Luftwaffe, fehlen würde, wäre das zionistische Regime gezwungen, einen Großteil seiner verbleibenden Bodentruppen und -streitkräfte an die libanesische Front zu werfen.

Gleichzeitig könnte die Hisbollah ihre eigenen Raketen, Flugkörper und Drohnen auf israelische Stellungen abfeuern und gleichzeitig versuchen, den Süden des Libanon zu sichern. Angenommen, die libanesische Gruppe würde ihre Ziele auf die Rückeroberung ihres eigenen Territoriums beschränken, dann könnte dies ein Mittel sein, um die Front gegen die Israelis hypothetisch zu schließen oder zumindest das im vergangenen September verlorene Ansehen wiederherzustellen und etwa 3.000 Tote zu rächen, einschließlich der Ermordung von Sayyed Hassan Nasrallah.

Dann gibt es noch den größten Joker, Gaza. Wenn es keine Waffenruhe zwischen den Zionisten und dem Gazastreifen gibt, wird der palästinensische Widerstand in der Lage sein, eine riesige Öffnung auszunutzen. Wenn die israelische Luftwaffe aufgrund iranischer Raketenangriffe am Boden bleibt oder zumindest ihre Fähigkeit, in vollem Umfang zu funktionieren, untergraben wird, schwächt dies die Fähigkeit Israels, seine Truppen zu verteidigen, erheblich.

Wenn die Hisbollah die Israelis außerdem dazu drängt, ihre Bodentruppen im Norden zu konzentrieren, wird das bereits ausgelaugte und demoralisierte zionistische Militär in der schwächsten Position sein, in der es sich vielleicht jemals befunden hat. Dann stellt sich die große Frage: Was werden die bewaffneten palästinensischen Gruppierungen angesichts der so schrecklichen Lage im Gazastreifen inmitten des andauernden Völkermords tun?

In diesem Fall könnten sie ein Risiko eingehen, das über Sieg oder Niederlage entscheidet und das damit enden könnte, dass palästinensische Kämpfer bis in das besetzte al-Quds (Jerusalem) vordringen, oder aber in einem tödlichen Kampf bis zum Tod. Ohne näher darauf einzugehen, wie das aussehen könnte, da es unmöglich ist, dies vorherzusagen, könnte aufgrund der schrecklichen Lage im Gazastreifen eine dramatische Entscheidung getroffen werden, eine Entscheidung, die kein anderer Akteur auch nur in Betracht ziehen könnte.

Die USA und Israel mögen die Situation, mit der sie es in Gaza zu tun haben, verstehen oder auch nicht, aber wenn sie eine Vorstellung davon haben, welche Art von Angriff möglich ist, könnten sie versuchen, ein Waffenstillstandsabkommen zu schließen, um dies zu verhindern.

Letztendlich werden die USA, auch wenn sie von der zionistischen Lobby in Washington zu einem Angriff auf den Iran gedrängt werden, wahrscheinlich keine Entscheidung treffen, die eine totale Niederlage des israelischen Regimes riskiert. Die USA und ihre israelischen Verbündeten scheinen jedoch der Illusion zu verfallen, dass sie den Willen der palästinensischen Widerstandsgruppen weiterhin unterschätzen können und dass das zionistische Regime alles überleben wird. Diese Einschätzung ist falsch, und ohne einen gerechten Frieden wird das palästinensische Volk seinen Kampf niemals beenden.

Die in diesem Artikel erwähnten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …