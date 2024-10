https://anti-spiegel.ru/2024/wie-in-russland-ueber-die-lage-in-israel-berichtet-wird/



Thomas Röper

Das russische Fernsehen berichtet bei Konflikten immer über beide Seiten des Konfliktes. Hier zeige ich, wie in Russland nach dem iranischen Raketenangriff über die Lage in Israel berichtet wird, in einem weiteren Artikel zeige ich, wie über Israels Angriffe auf den Libanon berichtet wird.

Ich habe schon öfter geschrieben, dass das russische Fernsehen immer über beide Seiten eines Konfliktes berichtet. Das war zu Beginn der Eskalation im Nahen Osten vor einem Jahr so, als russische Korrespondenten sowohl aus Israel als auch, soweit möglich, aus den Palästinensergebieten berichtet haben. Und so ist es auch heute, denn am Sonntag hat das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick Korrespondentenberichte aus dem Libanon und aus Israel gezeigt, damit die russischen Zuschauer beide Seiten der Medaille sehen können.

Hier übersetze ich die Anmoderation der beiden Beiträge und den Beitrag aus Israel. Den Bericht über Israels Angriffe auf den Libanon finden Sie hier.

Beginn der Übersetzung:

Der Iran hat diese Woche einen massiven Raketenangriff gegen Israel durchgeführt. Als Antwort droht Israel, die nuklearen Objekte im Iran zu beschießen. Aber man darf nicht vergessen, dass der Iran seine Macht noch nicht gezeigt hat. Offensichtlich hat das Land auch schon Hyperschallwaffen. Bisher kann noch niemand Hyperschallraketen abfangen. Der Konflikt im Nahen Osten geht offensichtlich auf ein neues Niveau über.

Das vielgeliebte Chaos wird kritisch und unbeherrschbar. Ist es das, wovon die Macher dieses Modells geträumt haben?

Wir müssen uns daran erinnern, dass die Hamas, der man für alles die Schuld gibt, durch die Bemühungen der USA entstanden ist. Die Amerikaner haben das Gleichgewicht der Kräfte im Nahen Osten gestört: Durch den Arabischen Frühling, durch die faktische Zerstörung des Irak und durch die Tatsache, dass sie Israel alles erlauben.

Jetzt ist der israelische Premierminister Netanjahu wie ein Radfahrer, der sein Gleichgewicht nur dadurch halten kann, dass er in Bewegung bleibt. Netanjahu hört auch einmal mehr Amerika. Dabei brauchen Biden und Harris die muslimischen Wähler. Es ist für sie eindeutig vorteilhafter, das Feuer im Nahen Osten zu beruhigen.

Diese Aufgabe ist auch deshalb so schwierig, weil in der Region alles sehr nahe beieinander liegt. Von Jerusalem nach Beirut sind es zum Beispiel nur etwas mehr als 200 Kilometer. Was ist das schon für eine Rakete?

Und der letzte Punkt: Der heuchlerische Unterscheidung der westlichen Bewertung der Handlungen Israels und Russlands führt zu einer Weltanschauungskrise, zur Zerstörung der Einschätzung von Gut und Böse. Das sagte kürzlich der ehemalige EU-Botschafter in Saudi-Arabien, Italiener Luigi Narbone: „Wir dürfen die Tatsache nicht unterschätzen, dass insbesondere im globalen Süden der Eindruck besteht, dass Europa mit zweierlei Maß misst. Auf der einen Seite die Verurteilung des russischen Präsidenten Putin, auf der anderen Seite die ambivalente Haltung gegenüber Israel und dem Nahostkonflikt. Das schadet der Glaubwürdigkeit und den Grundwerten der EU erheblich.“

Aus Israel berichtet unser Korrespondent.

Das sind die Spuren des zerstörten Lebens einer gewöhnlichen nordisraelischen Großfamilie: ein kaputtes Wohnzimmer, ein zerstörter Fernseher, ein Schlagzeug, kaputte Lautsprecher und Sportgeräte. Alles ist verbrannt, alles wurde durch einen Raketentreffer zerstört. Das Leben der Menschen hat sich völlig verändert.

Die malerische Stadt Safed ist seit langem Ziel von Hisbollah-Raketen. Jeden Tag ertönt hier die Luftalarm. Die Straßen sind leer und die Menschen versuchen, in der Nähe der Luftschutzbunker zu bleiben. Das tun auch die Bewohner von Haifa, Tiberias und dem evangelischen Nazareth.

„Die Schussreichweite der Hisbollah hat sich vergrößert, sie schießt sogar regelmäßig Raketen in das Zentrum Israels. Allein die Hisbollah hat in einem Jahr mehr als 10.000 Raketen auf Israel abgefeuert. Raketen und Drohnen“, sagte Major Anna Ukolowa, eine Sprecherin der israelischen Armee.

Allein in den letzten vier Tagen waren es 900 Boden-Boden-Raketen. Die Menschen rettet der zuverlässige Iron Dome und die strikte Befolgung der Anweisungen der Heimatfront.

Auf dem Weg nach Safed wurde unser Filmteam von der Meldung über einen weiteren Beschuss der Stadt überrascht. Eine der Raketen explodierte in einem nahe gelegenen Wald. Die künstlich angelegten Wälder in Nordgaliläa brennen. Eine von der Hisbollah aus dem Libanon abgefeuerte Rakete entzündet die trockenen Nadeln wie Schießpulver. Und für die Feuerwehrleute ist es sehr schwierig, das Brandgebiet zu erreichen, denn es ist bergiges Gelände.

Der Beschuss geht weiter, obwohl israelische Spezialeinheiten und gepanzerte Fahrzeuge seit sechs Tagen im Libanon im Einsatz sind. Die Kämpfe finden im Grenzgebiet statt und weiten sich aus. Die Bewohner von Dutzenden von Dörfern jenseits des Litani-Flusses wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Spezialeinheiten der 98. Brigade und Panzer der Panzerdivision Gaash sind dort im Einsatz. Berichten zufolge wurden seit Beginn der Bodenoperation 400 Kämpfer getötet und Waffenlager und Kommunikationseinrichtungen der Hisbollah zerstört.

Aber auch die Hisbollah hat sich gut auf die Invasion vorbereitet. Es gibt Minenfelder, taktische Tunnel, Waffenverstecke und operative Fallen. Eines der Ziele der Militanten ist es, israelische Soldaten zu entführen, tot oder lebendig. Solche Versuche wurden bereits am Vortag unternommen, waren aber erfolglos. Bei den heftigen Kämpfen der letzten Tage wurden Dutzende von Soldaten verwundet. Auch Tote sind zu beklagen.

„Aus tiefstem Herzen spreche ich den Familien unserer Helden, die heute im Libanon gestorben sind, mein Beileid aus. Gott wird ihr Blut rächen. Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. Wir führen einen harten Krieg gegen die iranische Achse des Bösen, die uns vernichten will. Das wird nicht geschehen, weil wir zusammenstehen und mit Gottes Hilfe. Gemeinsam werden wir siegen“, sagte der israelische Premierminister Netanjahu.

Jeden Tag stellt die israelische Luftwaffe ihre absolute Luftüberlegenheit unter Beweis. Die militärische und politische Führung der Hisbollah wird aufgespürt. Seit Donnerstag, nach dem Angriff in Beirut, hat Hashem Safi al-Din, ein Verwandter, Geschäftsführer und Nachfolger des liquidierten Scheichs Nasrullah, der das Amt des Generalsekretärs der Hisbollah vier Tage lang innehatte, gibt es keinen Kontakt mehr zu ihm.

Netanjahu sagte weiter: „Wir haben Nasrullah und die Spitze der Hisbollah ausgeschaltet, wir haben die Kommandeure der Radwan-Truppen ausgeschaltet, die planten, in Galiläa einzumarschieren und unsere Bürger in einem noch größeren und schrecklicheren Ausmaß als am 7. Oktober zu massakrieren. Wir haben einen Großteil des Raketenarsenals zerstört, das die Hisbollah über Jahre hinweg aufgebaut hatte. Und in diesen Tagen zerstören unsere heldenhaften Soldaten das Netz von Terrortunneln, das die Hisbollah heimlich in der Nähe unserer Grenze angelegt hatte. Wir haben die Bedrohung zwar noch nicht vollständig beseitigt, aber wir haben den Verlauf des Krieges und das Gleichgewicht der Kräfte eindeutig verändert, und wir legen unsere noch nicht in den Schoß.“

Das Wichtigste für die Israelis, die den iranischen Raketenangriff vom Dienstagabend überlebt haben, ist jedoch die bevorstehende Reaktion der israelischen Streitkräfte auf Ziele in der Islamischen Republik.

Der israelische Generalstab erklärte, er bereite eine „ernsthafte und bedeutende Antwort“ vor. Analysten zufolge könnte das ein beschränkter oder umfassender Schlag gegen die iranische Wirtschafts-, Öl- und Gas-, Militär- oder Nuklearinfrastruktur sein. Allerdings gibt es bei letzterem ein Problem: Wie Experten der Financial Times errechnet haben, würde die Zufügung eines bedeutenden Schadens an den Atomanlagen der Islamischen Republik die komplexe Luftbetankung für 100 Bomber erfordern, die zudem durch den Luftraum arabischer Nachbarn fliegen müssten, die Israel nicht allzu nahe stehen.

Die kritische Konfrontation mit dem Iran bildet den Abschluss des Jahres seit dem Schwarzen Samstag. Am 7. Oktober 2023 haben Terroristen 1.200 Israelis getötet und 250 Geiseln in den Gazastreifen entführt.

Der Kibbuz Kfar Aza. Yuval Buyum lebte in einem der Häuser. Am Morgen des 7. Oktober 2023 wurde er von Hamas-Terroristen getötet. Auf der anderen Straßenseite wohnt sein Nachbar Nitzan Liebstein. Auch er wurde dabei getötet. Die Häuser wurden verwüstet und niedergebrannt.

Etwa hundert israelische Geiseln befinden sich heute noch in den Tunneln des Gazastreifens. Man geht davon aus, dass die Hälfte von ihnen noch am Leben ist. Unter ihnen ist Alexander Trufanow, ein israelischer und russischer Staatsbürger. Seine Mutter, seine Großmutter und seine Verlobte gerieten ebenfalls in die Gefangenschaft von Hamas-Kämpfern. Die Frauen wurden im November, in den Tagen des Waffenstillstands, freigelassen – unter aktiver Beteiligung russischer Diplomaten.

„Als ich selbst eine Geisel war, war ich mir sicher, ganz sicher, dass der Staat Israel alles tun würde, um uns freizubekommen. Am Ende wurde ich dank der Bemühungen der russischen Regierung freigelassen. Und jetzt liegen die meisten meiner Hoffnungen natürlich bei der russischen Regierung. Leider sehe ich nicht, dass der Staat Israel genügend Anstrengungen unternimmt, um die Geiseln zu befreien“, sagt uns Elena Trufanowa.

Der 7. Oktober ist ein schwarzes Datum in der Geschichte Israels. Der Tag wird von Trauerveranstaltungen geprägt sein. Allerdings ohne Zuschauer, nur per Fernsehübertragung. Massenveranstaltungen sind eingeschränkt. Und nur wenige Menschen haben heute eine Vorstellung davon, was übermorgen sein wird.

Ende der Übersetzung

