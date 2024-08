https://www.trtworld.com/magazine/how-israel-has-killed-peace-hopes-in-palestine-over-the-years-18192456



Wie Israel über die Jahre hinweg Friedenshoffnungen in Palästina zunichte gemacht hat

6. August 2024

Der Zeitpunkt der Ermordung von Hamas-Führer Haniyeh spiegelt ein Muster wider, nach dem Israel Widerstandsführer in entscheidenden Momenten für den Dialog ins Visier nimmt.

Reuters-Archiv

Auf die Ermordung von Hamas-Führern folgten in der Vergangenheit breite internationale Proteste / Foto: Reuters-Archiv

Am 31. Juli wurde Ismail Haniyeh, ein führender Hamas-Führer und eine Schlüsselfigur bei den Waffenstillstandsverhandlungen, von Israel in Teheran, Iran, ermordet.

Seine Ermordung hat die Befürchtung verstärkt, dass die Friedensaussichten in dem seit fast 10 Monaten andauernden Krieg in Gaza gefährdet sind.

Die Ermordung von Yahya Ayyash hat auch gezeigt, dass die Israelis immer wieder führende Hamas-Führer ermorden, wenn es um den Frieden geht.

Yahya Ayyash (1996)

Yahya Ayyash, der den Spitznamen „Der Ingenieur“ trug, war einer der führenden Militärstrategen der Hamas. Er wurde am 5. Januar 1996 ermordet, als sein mit einer Sprengfalle versehenes Mobiltelefon im damals PLO-regierten Gazastreifen in seinen Händen explodierte.

Es war das dritte Jahr des Osloer Abkommens, einer Vereinbarung, die von palästinensischen und israelischen Führern im Weißen Haus unterzeichnet wurde, um einen Prozess in Gang zu setzen, der zu einer Zweistaatenlösung führen und den jahrzehntelangen Konflikt endlich beenden sollte.

In den Monaten nach dem Attentat schlug die Hamas mit vier Selbstmordattentaten innerhalb von neun Tagen zurück und tötete 59 Menschen in drei israelischen Städten.

Ahmed Jassin (2004)

Ahmed Jassin war der Mitbegründer und geistige Führer der Hamas. Israel ermordete ihn am 22. März 2004 mit einer Hubschrauberrakete, als er eine Moschee in Gaza-Stadt verließ, ein Jahr nach einem gescheiterten Anschlag.

Etwa ein Jahr vor seiner Ermordung, am 1. Dezember 2003, hatte Jassin erklärt, die Hamas sei bereit, einen langfristigen Waffenstillstand mit Israel einzugehen.

„Aber der Feind (…) muss sich aus allen palästinensischen Gebieten zurückziehen und (…) alle Formen und Arten der Besatzung beseitigen“, hatte Jassin am 1. Dezember 2003 erklärt.

Mehr als 200.000 Palästinenser nahmen an Jassins Trauerzug teil, was in der gesamten muslimischen Welt breite Proteste über seinen Tod auslöste.

Baha Abu al Ata (2019):

Baha Abu al Ata war ein hochrangiger Kommandeur der palästinensischen Gruppe Islamischer Dschihad (PIJ). Er wurde am 12. November 2019 durch einen israelischen Angriff in Gaza-Stadt ermordet.

Netanjahu behauptete, dass al Ata „Anschläge“ gegen Israel plante und bezeichnete ihn in einer Erklärung nach seiner Ermordung als „tickende Bombe“.

Die Ermordung von al Ata in seinem Haus im Gazastreifen stellte eine neue Herausforderung für die Hamas dar, die seit dem Krieg von 2014 weitgehend versucht hatte, einen Waffenstillstand mit Israel einzuhalten. Sie löste auch Zusammenstöße zwischen israelischen Besatzungstruppen und Palästinensern aus, wobei der PIJ als Vergeltung Hunderte von Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abfeuerte.

Ismail Haniyeh (2024):

Haniyeh, der am 31. Juli von Israel ermordet wurde, wurde zum politischen Führer der Hamas gewählt und war der wichtigste Akteur der palästinensischen Widerstandsgruppe auf der internationalen Bühne.

Der Direktor des Nahostprogramms der International Crisis Group, Joost Hiltermann, beschrieb Haniyeh als „Brückenfigur“ und „pragmatische“ Führungspersönlichkeit, „die eine Einigung herbeiführen wollte“. Haniyeh spielte eine entscheidende Rolle bei den Gesprächen mit den Vermittlern in Katar, wo sich das politische Büro der Hamas seit 2012 befindet.

„Schon vor der Ermordung Haniyehs, in den letzten Tagen und Wochen, hat die israelische Regierung, insbesondere Netanjahu, den Vermittlern kein Vertrauen geschenkt“, sagte der Nahostexperte Andreas Krieg, Militäranalyst und Dozent für Sicherheitsstudien am King’s College London.

Die Ermordung Haniyehs hat Befürchtungen über eine weitere Eskalation im Nahen Osten geweckt, der durch Israels Krieg im Gazastreifen erschüttert wurde, der fast 40.000 Menschenleben gefordert hat.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …