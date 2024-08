https://english.almayadeen.net/news/politics/hamas-announces-yahya-al-sinwar-new-politburo-chief



Hamas ernennt Yahya al-Sinwar zum neuen Chef des Politbüros

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

6. August 2024

Der Führer der Hamas im Gazastreifen, Al-Sinwar, ein ehemaliger 25-jähriger Gefangener, war einer der Hauptakteure der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober.

Nach einer Erklärung der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas wird Yahya al-Sinwar ihr neuer politischer Führer sein und damit die Nachfolge des gefallenen Ismail Haniyeh antreten.

„Die islamische Widerstandsbewegung Hamas hat die Wahl von Yahya al-Sinwar zum Leiter des politischen Büros der Bewegung als Nachfolger des ermordeten Ismail Haniyeh bekannt gegeben.“

In einer Erklärung teilte die Hamas-Bewegung mit: „Nach eingehenden und ausführlichen Konsultationen und Beratungen in unseren Führungsinstitutionen wurde der Bruderführer Yahya Sinwar zum Leiter des Politbüros gewählt.“

„Wir drücken unser Vertrauen in unseren Bruder Abu Ibrahim als Führer der Bewegung in einer sensiblen Phase und unter komplexen lokalen, regionalen und internationalen Umständen aus“, heißt es in der Erklärung weiter

Al-Sinwar, ein Führer der Hamas in Gaza, war einer der Drahtzieher der Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober.

In einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom Dezember wird an eine Rede von al-Sinwar aus dem Jahr 2022 erinnert, die in ihrer Wortwahl die Ereignisse der Operation Al-Aqsa-Flutung auf unheimliche Weise vorwegnahm.

In einer Rede vor dem israelischen Sicherheitsapparat am 14. Dezember letzten Jahres, während einer Volkszeremonie in Gaza zum 35. Jahrestag der Gründung der Hamas, drohte al-Sinwar den Israelis ausdrücklich mit einer bevorstehenden „Flut“.

Der stellvertretende Leiter des Politbüros der Bewegung, Khalil al-Hayya, sagte am Sonntag bei einer Gedenkfeier für den gefallenen Führer Ismail Haniyeh, die Hamas werde dem palästinensischen Volk, den Märtyrern und der islamischen Umma treu bleiben, indem sie „den Weg des Kampfes, des Dschihad und des Widerstands“ fortsetze, bis die Befreiung Palästinas erreicht sei.

Der Hamas-Beamte lobte das Lebenswerk des Märtyrers Haniyeh und sagte, sein Märtyrertod habe „dem Volk der Region und seinem Widerstand neuen Geist, Entschlossenheit und Kraft verliehen“.

„Er war ein großer Führer und ein ergebener Diener, ein wahrer Asket, dem die Türen des Märtyrertums und des Paradieses offen stehen, wenn Allah will“, betonte al-Hayya.

Yahya Al-Sinwar, dessen Name auf Arabisch „der Fischer“ oder „der Hersteller von Angelhaken“ bedeutet, stammt aus der Küstenstadt Askalan, einem Gebiet, in dem die Fischerei das Zentrum der Gemeinde war, bevor sie von den zionistischen Milizen vertrieben wurde.

Yahya wurde im Flüchtlingslager Khan Younis im Gazastreifen als Sohn von Eltern geboren, die während der Nakba 1948 vertrieben wurden, und engagierte sich schon in jungen Jahren aktiv in der Politik. Während seines Studiums an der Islamischen Universität Gaza war er Vorsitzender des Islamischen Blocks und erwarb einen Bachelor-Abschluss in Arabistik.

Mit 19 Jahren wurde er verhaftet, weil er sich an antizionistischen revolutionären Aktivitäten beteiligt hatte. Während seiner mehrmonatigen Haft engagierte er sich immer stärker für die palästinensische Sache und knüpfte Kontakte zu anderen palästinensischen Revolutionären.

Als er 1985 erneut verhaftet wurde, lernte er Scheich Ahmad Jassin kennen, den Gründer und Anführer der Hamas, die einige Jahre später gegründet werden sollte. Diese Verbindung sollte ihm später den Weg für seinen Aufstieg innerhalb der Hamas ebnen.

Nach seiner Freilassung im Jahr 1985 konzentrierte er sich auf die politische Organisierung und wandelte seinen Aktivismus in organisierte bewaffnete Anstrengungen um, indem er die Organisation Al-Majd gründete, eine bewaffnete Gruppe, aus der später die Hamas hervorging. Al-Majd setzte sich für die Beseitigung vermeintlicher Verräter im Gazastreifen ein, wobei Al-Sinwar Operationen zur Identifizierung und Hinrichtung lokaler Kollaborateure und Spione leitete.

Al-Sinwars Sicherheitsarbeit war ein entscheidender Teil einer umfassenderen Strategie zur Etablierung des Gazastreifens als zentrales Zentrum des Widerstands und als Dreh- und Angelpunkt im Kampf für die Befreiung Palästinas.

1988 wurde Al-Sinwar im Alter von 25 Jahren zum dritten Mal verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er israelische Spionage und subversive Aktivitäten in Gaza vereitelt hatte.

Im Jahr 2011 wurde Al-Sinwar im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen dem palästinensischen Widerstand und „Israel“ freigelassen, an dem 1.027 Personen beteiligt waren.

Heute beaufsichtigt er Dutzende von israelischen Soldaten und Siedlern, die in Gaza gefangen gehalten werden.

Im Jahr 2018 führte al-Sinwar den Großen Marsch der Rückkehr an, um die Belagerung des Gazastreifens friedlich zu durchbrechen, und wurde mit brutaler israelischer Gewalt empfangen, die friedliche Demonstranten massakrierte. Drei Jahre später leitete al-Sinwar die Operation Al-Aqsa-Flut und durchbrach erfolgreich die Belagerung.

