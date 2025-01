https://english.almayadeen.net/articles/opinion/how–israel-s–war-on-gaza-is-fuelling-islamophobia-in-germa

Wie „Israels“ Krieg gegen Gaza die Islamophobie in Deutschland schürt

Timo Al-Farooq

4. Januar 2025

Ein starker Anstieg islamfeindlicher Gewalt in Deutschland nach dem „israelischen“ Krieg gegen Gaza unterstreicht den tief verwurzelten Rassismus und die politische Manipulation durch Berlin. Berichte heben hervor, wie die Stimmung gegen Muslime instrumentalisiert wird, um die Solidarität mit Palästina zum Schweigen zu bringen, was zu eskalierenden Spannungen und systemischer Diskriminierung führt.

Selbst ohne die von der westlichen Welt unterstützten israelischen Gräueltaten, die in den letzten fünfzehn Monaten täglich in Gaza begangen wurden, sitzt die Islamfeindlichkeit in Deutschland tief. (Al Mayadeen English; Illustration: Mahdi Rtail)

Seit „Israel“ seinen brutalen, völkermörderischen Angriff auf Gaza gestartet hat, stellen Deutschlands politische Eliten und ihre kriecherischen Handlanger in den eurozentrischen Mainstream-Medien Proteste gegen den Völkermord und die breitere palästinensische Solidaritätsbewegung als eine intrinsische Bedrohung für das jüdische Leben in Deutschland dar.

Unter Verwendung des erfundenen Phänomens eines „importierten Antisemitismus“ im hegemonialen nationalen Diskurs, der angeblich aus dem mehrheitlich muslimischen Nahen Osten stammt und durch Einwanderung seinen Weg nach Europa gefunden hat, um diese ruchlose Behauptung zu untermauern, hat sich dieser widerwärtige Ausdruck anti-arabischen und islamophoben Rassismus nach dem 7. Oktober schädlich auf Muslime in Deutschland ausgewirkt.

Gazas anti-muslimische Gegenreaktion

Innerhalb von sechs Monaten nach Kriegsbeginn hatten sich die anti-muslimischen Hassverbrechen in Deutschland mehr als verdoppelt. Die Polizei verzeichnete 630 Angriffe auf Muslime und Moscheen im Land, verglichen mit 610 Angriffen im gesamten Jahr 2022, laut den von der deutschen Regierung veröffentlichten Zahlen.

Die Geißel der anti-muslimischen Gewalt in Deutschland hielt auch im Jahr 2024 unvermindert an. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) gab es bis Ende September 469 islamfeindliche Angriffe im Land, die sich hauptsächlich gegen Frauen und religiöse Einrichtungen richteten.

Diese Zahl wird vermutlich weitaus höher liegen, da viele Fälle nicht gemeldet werden, weil die Opfer berechtigterweise misstrauen, dass die strukturell rassistischen Behörden ihren Strafanzeigen ordnungsgemäß nachgehen, und weil viele gewalttätige Vorfälle aufgrund dieses Rassismus nicht als islamfeindlich eingestuft werden.

Der im vergangenen Monat veröffentlichte European Islamophobia Report (EIR) 2023 bestätigt diesen besorgniserregenden Trend und den Zusammenhang zwischen zunehmendem Hass auf Muslime und dem, was er als „Gaza-Konflikt“ bezeichnet. Laut der EIR-Website habe der Krieg „die islamfeindliche Rhetorik verschärft, indem er pro-palästinensische Solidarität als Extremismus darstellte, was zu Protestverboten in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Dänemark führte“.

Es ist kein Zufall, dass Deutschland an erster Stelle steht, da nirgendwo in der westlichen Welt die Unterdrückung von Palästinensern so brutal ist wie in Europas größter Volkswirtschaft. Eine Reihe beunruhigender, um nicht zu sagen gestörter Verhaltensmuster zeugen von dieser zweifelhaften Ehre, darunter die wöchentliche Polizeigewalt bei Kundgebungen gegen den Völkermord, die Streichung von Finanzmitteln für pro-palästinensische Kulturinstitutionen, De-facto-Berufsverbote gegen Kritiker des völkermörderischen Verhaltens „Israels“ und die Kriminalisierung von Symbolen der palästinensischen Identität und des Widerstands.

Der Bericht selbst hebt diese „rassistischen Verschiebungen im Diskurs in allen Lebensbereichen“ hervor und führt weiter aus, dass „Muslime und andere marginalisierte Gruppen aufgrund des Krieges Israels gegen Gaza ein in der jüngeren deutschen Geschichte beispielloses Maß an Gewalt, Diskriminierung und Feindseligkeiten erlebt haben“.

Falsche Zahlen

Deutschlands Treue gegenüber dem zionistischen Gebilde hat zu einer Kultur des zwanghaften Philosemitismus im eigenen Land geführt, einer Kompensationsstrategie, um die Schuld am Holocaust zu sühnen, bei der jüdisches Leben übermäßig priorisiert wird und das erhält, was die eigenwillige deutsche Sprache „Welpenschutz“ nennt (wörtlich: Welpenschutz).

Dies hat es den etwa 90.000 Mitgliedern der jüdischen Gemeinde der Bundesrepublik ermöglicht, einen unverhältnismäßig großen Raum im politischen und öffentlichen Diskurs einzunehmen, der ihre geringe demografische Größe Lügen straft, während die 5,5 Millionen Muslime in Deutschland ein klägliches Dasein als untergeordnete Bürger mit begrenztem diskursiven Einfluss fristen, wohl wissend, dass ihr Leben in den Augen der deutschen Mehrheitsgesellschaft weniger zählt als das ihrer jüdischen Landsleute.

Laut der oben erwähnten Polizeistatistik gab es im Jahr 2023 5.154 antisemitische Angriffe. Diese verdächtig hohe Zahl wurde durch einen einfachen Trick aus der pro-zionistischen Trickkiste erreicht: Durch die Ausweitung der Definition dessen, was als Judenhass gilt, auf der Grundlage der umstrittenen IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus, die es erlaubt, jede Kritik an „Israel“ als von Natur aus antijüdisch zu konstruieren, haben die deutschen Behörden die Schwelle für das, was als antisemitisch eingestuft wird, stark gesenkt.

Auf der Grundlage dieser künstlich aufgeblähten Zahlen verabschiedete der Bundestag mit zionistischer Mehrheit im November eine umstrittene Resolution, die darauf abzielt, die Solidarität mit Palästina unter dem Deckmantel des „Kampfes gegen Antisemitismus“ zu unterdrücken. Der Schritt mit dem Titel „Nie wieder ist jetzt: Schutz, Bewahrung und Stärkung jüdischen Lebens in Deutschland“ wurde von zivilgesellschaftlichen Gruppen weithin als verfassungswidrig, rassistisch und islamfeindlich kritisiert.

Über hundert in Deutschland lebende jüdische Intellektuelle und Künstler veröffentlichten sogar einen offenen Brief, in dem sie den damaligen Resolutionsentwurf als „gefährlich“ für das jüdische Leben anprangerten und erklärten, er würde „die freie Meinungsäußerung einschränken, Deutschland vom Rest der demokratischen Welt isolieren und ethnische und religiöse Minderheiten weiter gefährden, insbesondere unsere arabischen und muslimischen Nachbarn, die bereits zur Zielscheibe brutaler Polizeigewalt geworden sind“.

Folgen des Anschlags von Magdeburg

Auch ohne die von der westlichen Welt unterstützten israelischen Gräueltaten, die in den letzten fünfzehn Monaten täglich in Gaza begangen wurden, ist die Islamfeindlichkeit in Deutschland tief verwurzelt. Der Bericht der EIR 2023 über Deutschland stellt fest, dass das Problem der deutschen Islamfeindlichkeit „weit über die offiziellen Zahlen hinausgeht“ und durch die Umsetzung einer „restriktiven und repressiven Migrationspolitik“ durch die regierende Mitte-Links-Koalitionsregierung als Zugeständnis an die rechtsextreme AfD-Partei verschärft wird.

Die politischen Folgen des Auto-Angriffs auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg, bei dem fünf Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden, sind das jüngste Beispiel dafür, wie leicht sich die anti-muslimische Stimmung in Deutschland in aggressive Aktionen gegen Migrantengemeinschaften verwandeln lässt: Obwohl es sich bei dem Verdächtigen um einen islamfeindlichen und „Israel“-verehrenden saudischen Staatsbürger mit großer Sympathie für die AfD handelt, gelang es der Partei dennoch, ihn erfolgreich als radikalen Muslim darzustellen und drei Tage nach dem Anschlag 1000 Demonstranten zu einer Anti-Einwanderungs-Kundgebung zu mobilisieren.

Da für den 23. Februar vorgezogene Bundestagswahlen angesetzt sind und die AfD derzeit bei 19 % in den Umfragen liegt, könnte die erste etablierte rechte Partei im Nachkriegsdeutschland ein zahlenmäßig tragfähiger Koalitionspartner für die Mitte-Rechts-Oppositionspartei CDU (Christlich Demokratische Union) sein, die die Umfragen mit großem Vorsprung anführt und deren Rhetorik und Politik sich oft nicht von der der AfD unterscheidet.

Sollte Friedrich Merz, der Spitzenkandidat der CDU für die Kanzlerschaft, der Solidaritätskundgebungen für Palästina als „antisemitische Ausschreitungen“ bezeichnet hat und in der Vergangenheit islamfeindliche Äußerungen gemacht hat, tatsächlich der nächste Regierungschef Deutschlands werden, könnten die Muslime, Araber und Palästinenser des Landes bald noch härteren Zeiten gegenüberstehen, als sie es jetzt schon erleben.

