Die letzten medialen Sanktionen des Westens gegen Russland sind wie ein krankes Kind, das um Hilfe schreit

Martin Jay

3. Januar 2025

Trump sollte die Mediensanktionen gegen Russland angehen, sobald er ins Oval Office einzieht, da sie Teil eines Korruptionssumpfes waren, der uns überhaupt erst in den Ukraine-Krieg hineingezogen hat

Viele Analysten werden sich fragen, was Trump mit den russischen Sanktionen machen wird, wenn er ins Oval Office einzieht, obwohl es einige Optimisten gibt, die glauben, dass er versuchen wird, sie rückgängig zu machen. Er hütet sich davor, in eine Debatte über dieses Thema zu geraten, was mich vermuten lässt, dass dies eine der Bomben sein wird, die er auf die Biden-Regierung abwerfen wird, die ihm das kleine Geschenk gemacht hat, über eine Milliarde Dollar Militärhilfe für die Ukraine zu genehmigen. Was jedoch fast kein Amerikaner versteht, was größtenteils auf die Schuld der Mainstream-Medien zurückzuführen ist, ist, dass es bei diesen Militärausgaben wirklich nur darum geht, einen Schwindel mit doppeltem Zweck zu finanzieren, der nichts mit dem eigentlichen Krieg in der Ukraine zu tun hat, von dem inzwischen jeder zugibt, dass Russland ihn gewinnt. Einerseits werden dadurch natürlich Hunderte Millionen Dollar in die fünf größten Waffenhersteller der USA gepumpt, was man wohl als illegale staatliche Beihilfe bezeichnen könnte; andererseits wird die Ausrüstung, die aus den USA – und Großbritannien – in die Ukraine geschickt wird, hauptsächlich auf einer Reihe von Schwarzmärkten verkauft, wobei nur etwa 30 Prozent tatsächlich die ukrainischen Truppen erreichen. Meine eigenen Untersuchungen haben ergeben, dass die Zelensky-Clique schweres Gerät wie gepanzerte Mannschaftstransportwagen (APCs) und LKW-Ladungen mit amerikanischen Sturmgewehren an Händler auf dem internationalen Waffenmarkt in Libyen verkauft – wo Terroristen aus dem Nahen Osten oder ihre Verbündeten in der Sahelzone sie zu Schnäppchenpreisen kaufen.

Und Trump versteht diesen Schwindel ganz sicher und wird ihn stoppen wollen. Die Mutter aller Bomben auf das Erbe Bidens zu werfen, indem er die Sanktionen aufhebt und jegliche weitere Hilfe blockiert, wäre ein wirksames Mittel, um dies zu erreichen.

Aber er sollte auch den Sanktionen gegen russische Medien Vorrang einräumen, da wir uns angesichts des chaotischen Zustands der westlichen Medien beispielsweise in Großbritannien und den USA auf RT verlassen mussten, um die schwierigen Fragen zu stellen und unsere Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die jüngste Nachricht Ende Dezember, dass die EU noch härter gegen russische Medien und Einzelpersonen, die in diesen tätig sind – Journalisten und andere –, vorgeht, ist ein weiterer Schuss ins eigene Knie, der nach Verzweiflung riecht. Der Westen macht sich insgeheim keine Illusionen darüber, dass er den Krieg in der Ukraine verliert, und fragt sich, wie er seinen eigenen Wählern eine Märchengeschichte erzählen kann, um die Schuld von sich zu weisen, mit dem einzigen Ziel, an der Macht zu bleiben. Darum geht es bei den Mediensanktionen wirklich. Jegliche Darstellung zu unterbinden, die einen möglicherweise zur Rechenschaft ziehen und die schäbige Realität des Schlamassels aufdecken könnte, den der Westen in der Ukraine angerichtet hat, weil der militärisch-industrielle Komplex zu viel Macht gewonnen hat und die Eliten auf seinem Weg auffrisst. Die Biden-Regierung wird dafür in Erinnerung bleiben. Ein neues Licht darauf, wie viel Macht diese Waffenhersteller haben und wie weit sie gehen können, um die großen Aufträge zu erhalten. All dies wird in der Trump-Administration mit Dokumentarfilmen über Biden und den Laptop seines Sohnes ans Licht kommen und darüber, wie die Ukraine für sie ein Ferienlager war, in das sie mit leeren Koffern gingen und mit ein paar Millionen Dollar zurückkehrten. Wie ein Geldautomat, der aufgrund einer Computerpanne immer wieder Geld ausspuckt. Die Verlockung der Ukraine und korrupter westlicher Eliten ist nichts Neues. Aber während Trumps erster Amtszeit werden die Bürger des Westens die dunkle Seite der Ereignisse sehen, die zur Invasion Russlands geführt haben. Und das ist widerlich.

Ein Teil dieses Betrugs, der bis ins Jahr 2013 oder 2014 zurückreicht, bestand darin, zu versuchen, die russischen Medien auszuschalten. In Wirklichkeit war es einfach RT, von dem die Eliten bemerkten, dass es in vielen europäischen Ländern bei Menschen an Beliebtheit gewann, die jegliches Vertrauen in ihre eigenen Medien verloren hatten, die längst in die schmutzigen Hände der mächtigen Eliten und ihrer schmutzigen Spiele gefallen waren. Früher war der Einfluss der mächtigen Institutionen auf die Journalisten in Brüssel so stark, dass wir jeden Tag im Fernsehen und in den Zeitungen reine EU-Propaganda in einem Ausmaß sahen, das selbst die Sowjetunion nicht aufbringen konnte. Früher gab es jedoch einen Kontrast zwischen Brüssel und den Mitgliedstaaten, wo die Medien robuster und systemkritischer waren. Aber das ist vorbei. Jetzt sind beispielsweise die politischen Journalisten und der Verteidigungskorrespondent im Vereinigten Königreich praktisch Propagandisten der Regierung, die wahrscheinlich einmal dachten, sie wären Journalisten. Ihr Beitrag besteht darin, die Lügen über die Ukraine am Laufen zu halten, damit die Öffentlichkeit abgelenkt wird und sich nicht auf das konzentrieren kann, was direkt vor ihrer Nase liegt. Manchmal ist die reine Wahrheit so nah an der Person, die nach ihr sucht, dass sie nicht gesehen werden kann. Abstand ist erforderlich. Als RT im Vereinigten Königreich tätig war, gab es dieses bestimmte Umfeld, das mehr hinterfragte und einen alternativen Standpunkt einnahm, der in jeder funktionierenden Demokratie benötigt wurde. Trumps Priorität sollte es sein, die Sanktionen zu beenden und einen erwachseneren Ansatz zur Lösung der Ukraine-Frage zu verfolgen, da die Russen eine längerfristige Lösung anstelle einer schnellen Scheinlösung wollen. Die Aufhebung der Sanktionen gegen russische Medien wäre ein gutes Signal an die westlichen Eliten, die sich so lange von den Lügen ernährt haben, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Trump ist zurück.

