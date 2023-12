Wie Israels völkermörderischer Krieg gegen die Palästinenser eine koloniale Tradition ist Von Joseph Massad

Von Joseph Massad

18. Dezember 2023

Der palästinensische Widerstand muss immer in der Geschichte des antikolonialen Kampfes verortet werden, genauso wie Israels völkermörderischer Krieg als eine Fortsetzung dieser kolonialen Linie anerkannt werden sollte

Das Entsetzen, das Israel und seine westlichen Sponsoren seit der Hamas-Vergeltungsaktion vom 7. Oktober empfinden, rührt von ihrer rassistischen Verachtung für die einheimischen Palästinenser her, die sie zu der Überzeugung brachte, dass Israel niemals erfolgreich militärisch angegriffen werden könnte.

Doch dieses Gefühl der westlichen Demütigung, dass ein kolonisiertes, „rassisch minderwertiges“ nichteuropäisches Volk seinen Kolonisatoren Widerstand leisten und sie besiegen kann, ist in der Geschichte der Kolonialisierung nicht neu.

Im späten 19. Jahrhundert erlitten die Briten gegen die Armee des Zulu-Königreichs eine höchst illustre koloniale Niederlage. In der Schlacht von Isandlwana im südlichen Afrika im Januar 1879 demütigte die 20.000 Mann starke, leicht bewaffnete Zulu-Armee die britischen Kolonialtruppen trotz ihrer überlegenen Bewaffnung und tötete 1.300 (davon 700 Afrikaner) der insgesamt 1.800 eindringenden Soldaten und 400 Zivilisten. Die Schlacht forderte zwischen 1.000 und 3.000 Tote unter den Zulu-Truppen.

Koloniale Rache

Die niederschmetternde Niederlage hinterließ einen Kratzer im britischen Stolz und löste in der Regierung Benjamin Disraelis die Befürchtung aus, dass der Sieg der Zulus den Widerstand der Eingeborenen im gesamten Empire fördern würde. Im Juli 1879 drangen die Briten mit einer viel größeren Streitmacht erneut in das Zululand ein und besiegten die Zulus dieses Mal. Sie rächten sich, indem sie ihre Hauptstadt Ulundi plünderten, dem Erdboden gleichmachten und den Zulu-König gefangen nahmen und ins Exil schickten. Insgesamt wurden 2.500 britische Soldaten (einschließlich ihrer afrikanischen Rekruten) und 10.000 Zulus getötet.

Im südlichen Afrika gründete Cecil Rhodes, ein britischer Bergbaumagnat, 1889 die British South Africa Company. Die Gesellschaft zog von Südafrika aus nach Norden, um weiteres Land zu erobern und englische Kolonisten einzuführen. Im Jahr 1890 brachen 180 Kolonisten und 200 Polizisten der Gesellschaft von Bechuanaland (dem heutigen Botsuana) nach Mashonaland (dem heutigen Simbabwe) auf. In diesem Jahr wurde Rhodes Premierminister der Kapkolonie.

Das Vordringen der Gesellschaft stieß 1893 und 1896 auf den erbitterten lokalen Widerstand der Shona und Ndebele. Im Jahr 1893 war die Grausamkeit der weißen Kolonisten so groß, dass sie das Massaker an den Ndebele als „Rebhuhnjagd“ bezeichneten. Während des Aufstands von 1896 töteten die Shona und Ndebele 370 weiße Kolonisten, was die Briten dazu veranlasste, 800 Soldaten in die neue Siedlerkolonie zu entsenden, um den antikolonialen Aufstand niederzuschlagen, der den Namen Chimurenga (was in der Shona-Sprache „Befreiung“ bedeutet) erhielt. Insgesamt wurden 600 Weiße von 4 000 Kolonialbewohnern getötet.

Die Reaktion der Weißen war noch grausamer als die Morde von 1893. Ein weißer Kolonist „erschoss Hirtenjungen und sammelte ihre Ohren ein, ein anderer schnitt seinen Opfern Hautstücke ab, um daraus Tabakpflaster herzustellen“. Die Kolonisten töteten wahllos Afrikaner, zerstörten Ernten und sprengten Häuser. Die Massaker und die Zerstörungen verursachten weit verbreitete Hungersnöte, während die Anführer des Aufstands getötet und die Überlebenden gejagt, verurteilt und gehängt wurden.

In ähnlicher Weise beschlossen die Italiener, die in Eritrea eine Siedlerkolonie gegründet hatten, 1896 mit britischer Unterstützung, in Äthiopien einzufallen, um weiteres Land zu erwerben, und wurden von der französisch bewaffneten äthiopischen Armee von Kaiser Menelik II. gedemütigt und besiegt. Tausende von äthiopischen, eritreischen und italienischen Soldaten wurden in der Schlacht von Adwa getötet.

Diese kolonialen Präzedenzfälle sind von grundlegender Bedeutung, wenn es um die Rachegelüste westlicher Mächte geht, wenn sie von kleineren Völkern, die sich ihren Eroberungen widersetzen, militärisch gedemütigt werden

Die Niederlage einer europäischen Armee durch eine afrikanische Armee führte dazu, dass Italien vor seinen europäischen Mitstreitern gedemütigt wurde und auf Rache sann, die erst mit der faschistischen Herrschaft möglich war. Mussolini rächte sich für die Niederlage bei Adwa, als er 1935 in Äthiopien einmarschierte. Dieses Mal töteten die Italiener 70.000 Äthiopier und verwandelten Äthiopien in eine Siedlerkolonie.

Noch weiter nördlich eroberte die Armee des sudanesischen Führers Muhammad Ahmad bin Abdullah, bekannt als al-Mahdi, Khartum von den britischen Kolonialherren und besiegte deren Streitkräfte im Januar 1885. Al-Mahdi starb im August 1885 an Typhus.

Aus Besorgnis über die italienische Niederlage bei Adwa eroberten die Briten 1896 den Sudan zurück und nahmen 1898 Khartum ein, nachdem sie 12.000 Sudanesen mit Artillerie und Maschinengewehren getötet und über 15.000 verwundet und gefangen genommen hatten. Die Briten verloren 700 Menschen, darunter ägyptische und sudanesische Soldaten, die zu den britischen Streitkräften gehörten.

Selbst im Tod wurden die einheimischen Anführer der europäischen Kolonialpraxis der Enthauptung unterworfen. Der britische Eroberer Lord Kitchener ordnete die Exhumierung des Leichnams von al-Mahdi an, enthauptete ihn, warf die Leiche in den Nil und dachte daran, den Schädel als Tintenfass zu verwenden, wenn nicht Königin Victoria Anweisungen gegeben hätte, als sie von dieser Abscheulichkeit erfuhr.

Israelische Rache

Diese kolonialen Präzedenzfälle sind von grundlegender Bedeutung, wenn man die Rachsucht weißer westlicher Mächte betrachtet, wenn sie von „kleineren Völkern“, die sich ihren kolonialen Eroberungen widersetzen, militärisch gedemütigt werden.

Nachdem die Franzosen 1954 bei Dien Bien Phu in Nordvietnam eine katastrophale Niederlage erlitten hatten, übernahmen die Amerikaner sofort die Führung des Krieges und töteten in den folgenden zwei Jahrzehnten Millionen Menschen in ganz Südostasien.

Nach der Demütigung durch den palästinensischen Widerstand am 7. Oktober, der nach wie vor entscheidende militärische Siege gegen die Invasionstruppen im Gazastreifen erringt, rächte sich Israel, indem es einen umfassenden völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser führte. Dieser andauernde Angriff wird logistisch und finanziell von den europäischen Ländern mit weißer Vorherrschaft und den USA mit weißer Vorherrschaft unterstützt, die ihm auch politischen und moralischen Rückhalt geben.

Die europäische und die US-amerikanische Presse haben aktiv dazu beigetragen, den israelischen Völkermord am palästinensischen Volk zu rechtfertigen, indem sie rassistische Geschichten über barbarische und primitive palästinensische Gewalt verbreitet haben, von denen viele bereits entlarvt und zurückgezogen worden sind. Dennoch werden diese rassistischen Erfindungen von westlichen politischen Führern weiterhin als wahr nachgeplappert.

Dieser westliche Konsens über die Notwendigkeit, einen Völkermord am palästinensischen Volk zu begehen, wurde von Israels Staatspräsident Isaac Herzog treffend zusammengefasst, der erklärte, dass Israels jüdischer, völkermörderischer Krieg „nicht nur zwischen Israel und der Hamas stattfindet. Es ist ein Krieg, der wirklich und wahrhaftig dazu dient, die westliche Zivilisation zu retten, die Werte der westlichen Zivilisation zu retten.“

In Anlehnung an Ronald Reagans Einsatz der christlichen Moral in seiner Kampagne zum Sturz der UdSSR fügte er hinzu, dass Israels Feind nichts Geringeres als „ein Imperium des Bösen“ sei. Um zu erklären, warum ein so breiter weißer Konsens in Europa und den USA besteht, der die „Vernichtung“ des Gazastreifens und seiner Bevölkerung unterstützt, argumentierte Herzog, dass „wenn wir nicht wären, Europa als nächstes dran wäre und die Vereinigten Staaten folgen würden“.

Eine solche Verteidigung ist charakteristisch für weiße, supremacistische europäische Kolonialsiedler. 1965, zwei Monate bevor Rhodesiens weiße Siedler die Unabhängigkeit erklärten, verteidigte Brigadier Andrew Skeen, Rhodesiens letzter Hochkommissar in London, die weiße Vorherrschaft und den Siedlerkolonialismus in Rhodesien mit der Behauptung, dass „eine östliche Invasion des Westens aufgehalten und zurückgedrängt werden kann“, und da das Schicksal Rhodesiens „in der Schwebe hing“, führte dies „zu dem Moment, in dem Rhodesien die Rolle des Vorkämpfers der westlichen Zivilisation übernahm“.

Nicht anders als weiße christliche Kolonialsiedler, die sich oft auf die rassische Überlegenheit und die Verteidigung der westlichen Zivilisation berufen haben, um ihre völkermörderischen Verbrechen zu rechtfertigen, beruft sich auch Israel auf die jüdische Überlegenheit und die westliche Zivilisation, um seine völkermörderischen Verbrechen zu rechtfertigen. Die israelische Regierung und ihre zionistischen Unterstützer verfügen jedoch über eine weitere schlagkräftige Rechtfertigung, die weißen christlichen Kolonialsiedlern nicht zur Verfügung steht, nämlich die Berufung auf den Holocaust und die Geschichte des Antisemitismus, die Israel angeblich das moralische Recht geben, das palästinensische Volk zu unterdrücken und ethnisch zu säubern – eine Verteidigung, die nur die jüdische Siedlerkolonie kennt.

Israels stets verfügbare und widerlegbare Verteidigung seiner völkermörderischen Verbrechen besteht in der Behauptung, dass die israelische Regierung, weil die europäischen Juden einem Völkermord durch weiße europäische Christen ausgesetzt waren, dem palästinensischen Volk im Namen der Juden alle Gräueltaten zufügen kann, die sie für notwendig hält – selbst wenn dies bedeutet, Dutzende von Zivilisten mit Bulldozern zu überziehen und lebendig zu begraben.

Jeder, der es wagt, diesen noblen israelischen Völkermord an den Palästinensern zur Verteidigung der westlichen Zivilisation in Frage zu stellen, wie es der Internationale Strafgerichtshof tun könnte, wenn er die israelischen Verbrechen untersuchen würde, würde „reinen Antisemitismus“ praktizieren, wie Benjamin Netanjahu mit viel Selbstüberschätzung verkündete.

Koloniale Hinterlassenschaften

In Anbetracht der schrecklichen Geschichte israelischer Gräueltaten gegen Palästinenser, insbesondere gegen die Menschen im Gaza-Konzentrationslager, die seit fast zwei Jahrzehnten unter den grausamsten Formen dieser Gräueltaten zu leiden haben, haben viele Kommentatoren verschiedene Analogien gefunden, um die Geschehnisse vom 7. Oktober zu verurteilen oder zu erklären.

Der palästinensisch-amerikanische Historiker Rashid Khalidi, der in den frühen 1990er Jahren als Berater der Palästinensischen Befreiungsorganisation in Madrid und Washington tätig war, um über den so genannten Kissinger-Friedensprozess“ zu verhandeln, verurteilte kürzlich in einem Interview mit The New Yorker den palästinensischen Widerstand: „Wenn eine indianische Befreiungsbewegung käme und eine R.P.G. auf mein Wohnhaus abfeuern würde, weil ich auf gestohlenem Land lebe, wäre das gerechtfertigt?“ Er behauptete: „Natürlich wäre es nicht gerechtfertigt… Entweder man akzeptiert das humanitäre Völkerrecht oder nicht.“

In den letzten 140 Jahren waren die einheimischen Palästinenser die Opfer dieses andauernden Erbes des europäischen Siedlerkolonialismus

Doch Khalidis Analogie, die auf X Kritik hervorrief, ist falsch. Hätten die kolonisierten palästinensischen Bürger Israels die israelischen Juden bombardiert, die nun auf ihrem gestohlenen Land leben, wäre die Analogie zu den amerikanischen Ureinwohnern vielleicht nicht ganz unberechtigt. Doch selbst dann würde sie an die Darstellung der Ureinwohner Amerikas durch die rassistischen weißen Siedler in der Unabhängigkeitserklärung der USA erinnern, als „die gnadenlosen indianischen Wilden, deren bekannte Regel der Kriegsführung die unterschiedslose Vernichtung aller Altersgruppen, Geschlechter und Zustände ist“, wie der Wissenschaftler und Aktivist Nick Estes von der indianischen Organisation Red Nation erwiderte.

Der amerikanisch-jüdische Historiker Norman Finkelstein, dessen Eltern KZ-Überlebende waren, verglich den palästinensischen Widerstand mit dem Ausbruch jüdischer Häftlinge aus Konzentrationslagern und dem „Durchbrechen der Tore“, wobei er eine andere Analogie vorschlug. Er fügte hinzu, dass seine eigene Mutter die wahllosen Bombenangriffe auf deutsche Zivilisten in Dresden unterstützt habe. Es gibt viele weitere Analogien, darunter die haitianische Revolution und Nat Turners Sklavenaufstand.

Firas al-Qedra, einer von mehreren Verwandten, die während des israelischen Bombenangriffs auf das Haus der palästinensischen Familie verletzt wurden, wird am 16. Dezember 2023 im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen behandelt

Firas al-Qedra, der während des israelischen Bombardements, das das Haus seiner Familie traf, verletzt wurde, wird am 16. Dezember im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen behandelt (Mahmud Hams/AFP)

In der Zwischenzeit hat niemand einen Vergleich für die massive Unterstützung der israelischen Öffentlichkeit für die Vernichtung der Palästinenser in Gaza angeboten. Laut einer Umfrage des Israel Democracy Institute und des Peace Index der Universität Tel Aviv, die mehr als einen Monat nach Beginn der massiven israelischen Bombardierung des Gazastreifens durchgeführt wurde, bei der bis dahin Tausende von Menschen ums Leben gekommen waren, sagten 57,5 Prozent der israelischen Juden, dass sie glauben, dass die IDF in Gaza zu wenig Feuerkraft einsetzt, 36,6 Prozent sagten, dass die IDF eine angemessene Menge an Feuerkraft einsetzt, während nur 1,8 Prozent sagten, dass sie glauben, dass die IDF zu viel Feuerkraft einsetzt“.

Der palästinensische Widerstand gegen den israelischen Siedlerkolonialismus darf jedoch nicht auf reale oder fiktive Analogien zurückgreifen, sondern muss immer im Kontext der Geschichte des antikolonialen Kampfes gesehen werden, der ihm vorausging. Die jüngste rassistische Wut des Westens und Israels völkermörderischer Krieg gegen das gefangene palästinensische Volk ist eine Fortsetzung dieser kolonialen Linie.

Äthiopier, Zulus, Sudanesen und Simbabwer sind einige der Völker, die Zehntausende durch die weiße Vorherrschaft und den Siedlerkolonialismus verloren haben. Die einheimischen Algerier, Tunesier, Mosambikaner, Angolaner und Südafrikaner, ganz zu schweigen von den Vietnamesen, Kambodschanern und Laoten, haben in ihren jeweiligen Kämpfen zwischen 1954 und 1994 ebenfalls Millionen verloren.

In den letzten 140 Jahren, und in noch dramatischerer Weise in den letzten 75 Jahren, sind die einheimischen Palästinenser in ähnlicher Weise Opfer dieses andauernden Erbes des europäischen Siedlerkolonialismus geworden, der auf der jüdischen Vorherrschaft und der Verteidigung der „westlichen Zivilisation“ beruht.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism.Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Übersetzt mit Deepl.com