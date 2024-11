https://english.almayadeen.net/news/politics/western-media-shield–israel–in-amsterdam–cry–antisemitis



Westliche Medien decken „Israel“ in Amsterdam und schreien „Antisemitismus“

Von Aya Youssef

Quelle: Al Mayadeen Englisch

Westliche und israelische Medien manipulieren die Berichterstattung, indem sie die Ereignisse in Amsterdam als eine schreckliche antisemitische Krise darstellen und gleichzeitig „Israels“ brutale Aktionen in Gaza entschuldigen. Diese Heuchelei unterstreicht eine bewusste Voreingenommenheit, die das Leben der Palästinenser entwertet und „Israel“ vor der Rechenschaftspflicht schützt.

Westliche Medien schützen „Israel“ in Amsterdam und schreien „Antisemitismus“

Es ist ein „Pogrom“, ein „Massaker“, ein „neuer Holocaust“, eine „Jagd auf Juden“ und natürlich ist es „Antisemitismus“ – im Grunde jeder schreckliche Begriff, den man sich vorstellen kann. So wurden die Ereignisse in Amsterdam von westlichen und israelischen Medien dargestellt.

Die Geschichte wiederholt sich: Die Schuld wird auf die Schultern eines anderen gelegt, wenn Israelis im Unrecht sind. Unterdessen wird die systematische Tötung von Frauen und Kindern, die live aus Gaza übertragen wird, als „Luftangriff“ und das brutale Schlagen und Entführen von Palästinensern als „Zusammenstöße“ abgetan, wobei „Israel“, der Urheber all dieser Gräueltaten, nie direkt erwähnt wird.

Westliche Staats- und Regierungschefs haben keine Zeit damit verschwendet, die „richtigen“ Worte zu finden

US-Präsident Joe Biden bezeichnete die „antisemitischen“ Szenen in Amsterdam als „verabscheuungswürdig“ und als Rückkehr zu „einigen der dunkelsten Momente der Geschichte“. EU-Kommissarin Ursula von der Leyen sagte: „Antisemitismus hat in Europa keinen Platz“, während der kanadische Premierminister Justin Trudeau die Szenen als „zutiefst beunruhigend“ und als Erinnerung an „einige der dunkelsten Kapitel unserer Vergangenheit“ bezeichnete. Bundeskanzler Olaf Scholz fügte hinzu: „Die Berichte über Gewalt gegen israelische Fans sind unerträglich. Juden müssen sich in Europa sicher fühlen.“

Die gleiche Führung, die sich beeilt, ihre Empörung über diese Vorfälle zum Ausdruck zu bringen, schweigt oder äußert sich zurückhaltend, wenn es um die Gräueltaten ‚Israels‘ geht. Wenn im Gazastreifen Gliedmaßen abgerissen, Kinderköpfe abgetrennt und Flüchtlingszelte mit Menschen darin im Schutz der Nacht niedergebrannt werden, scheint es nicht die gleiche moralische Empörung zu geben. „Israel“ selbst zu verurteilen, scheint für sie fast unmöglich zu sein, ohne verwässerte Hinweise auf ‚Gewalt im Nahen Osten‘.

Verschiebung der Narrative in westlichen Medien

Diese politischen Aussagen werden durch die Medien, die stets darauf bedacht sind, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, noch verstärkt. Westliche Medien wiesen zunächst darauf hin, dass pro-palästinensische Demonstranten für die Gewalt in Amsterdam verantwortlich seien. Nachdem weitere Beweise bekannt wurden, schwenkten dieselben Medien um, redigierten und schrieben die Geschichte neu, was letztlich die Darstellung „antisemitischer“ Angriffe verstärkte.

Mit eindeutigem Bildmaterial und Augenzeugenberichten betrachteten große US-amerikanische und europäische Medien die Provokationen von Fans von Maccabi Tel Aviv mit Nachsicht und verwiesen ihre anti-arabischen Gesänge und ihr gewalttätiges Verhalten nur am Rande, während sie die Gegenangriffe und Reaktionen als „antisemitische Pogrome“ bezeichneten.

Nehmen wir zum Beispiel diesen Bericht von Reuters: „In den sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigten Bereitschaftspolizei in Aktion, wobei einige der Angreifer antiisraelische Beleidigungen riefen. Das Filmmaterial zeigte auch Anhänger von Maccabi Tel Aviv, die anti-arabische Slogans skandierten.“

https://www.youtube.com/watch?v=b5Bct6_zWjU

Die Aufrufe der Maccabi-Fans zur Vernichtung der Araber werden als bloße „Gesänge“ verharmlost, während pro-palästinensische Slogans als „Verunglimpfungen“ angesehen werden. Beachten Sie auch, dass die „anti-israelischen Verunglimpfungen“ in dem Nachrichtenbeitrag an erster Stelle standen, gefolgt von den „anti-arabischen Gesängen“, obwohl erstere die Reaktion auf letztere waren.

Sky News hat kürzlich ein Video über israelische Provokationen entfernt und es mit einer bearbeiteten Darstellung von „Antisemitismus“ erneut hochgeladen.

In einem anderen Fall reichte eine niederländische Journalistin Beschwerde ein, deren Filmmaterial von Medien wie CNN und The Guardian missbraucht worden war. Sie erklärte, dass es sich bei ihrem Video um israelische Fans handelte, die Einheimische in der Nähe des Hauptbahnhofs angriffen, und nicht um pro-palästinensische Demonstranten, die Israelis jagten, wie ursprünglich berichtet wurde.

Nachricht an die Nachrichtenagenturen:

Heute habe ich eine Entschuldigung von Tagesschau erhalten, weil sie mein Filmmaterial von dem Vorfall missbraucht haben, der sich nach dem Fußballspiel in Amsterdam zwischen Ajax und M. Tel Aviv ereignete. Ich beziehe mich auch auf das Filmmaterial von Reporter @OmeBender, der über denselben Kampf mit mehr … pic.twitter.com/9QyEezb8tL

– iAnnet (@iAnnetnl) 9. November 2024

Die Holocaust-Karte: Übertreibung der Erzählung

The Telegraph zitierte dann den niederländischen König, der Parallelen zwischen den Ereignissen in Amsterdam und den Gräueltaten der NS-Zeit zog: „Wir haben Juden bei Fußballübergriffen im Stich gelassen, wie wir es unter den Nazis getan haben.“

Die in den USA ansässige Anti-Defamation League zog Parallelen zwischen dem Zeitpunkt des Zusammenstoßes und dem Jahrestag der Kristallnacht, d. h. der Reichskristallnacht, auch Novemberpogrome genannt, die von der Sturmabteilung (SA) und der Schutzstaffel (SS) der NSDAP zusammen mit einigen Mitgliedern der Hitlerjugend und deutschen Zivilisten in ganz Nazi-Deutschland am 9. und 10. November 1938 durchgeführt wurde.

Obwohl es bei dem Vorfall nur Verletzte gab, griffen dieselben Medien, die die Tötung von mehr als 43.000 Palästinensern durch „Israel“ nie als Völkermord bezeichnet hatten, sofort auf das Vokabular der Holocaust-Ära zurück. Was man als Fußballrowdytum bezeichnen könnte – ausgelöst durch anti-arabische Hetze – wurde schnell als „antisemitisches Pogrom“ umgetauft.

Lesen Sie mehr: Albanese fordert Untersuchung der westlichen Berichterstattung über die Zusammenstöße in Amsterdam

Ein 14-Jähriger überlistet die Medien

Inmitten dieses Medienwahnsinns ging ein 14-jähriger niederländischer Teenager mit einer Kamera auf die Straße und berichtete über einige Rohaufnahmen. Der Junge zeigte, wie Maccabi-Fans ihn bedrohten, nicht zu filmen, „zu seiner eigenen Sicherheit“. Er ließ sich von keiner dieser Drohungen einschüchtern und berichtete weiter, wobei er Szenen zeigte, die im Widerspruch zu dem standen, was von den Mainstream-Medien gezeigt wurde.

Die Arbeit des Jungen in den sozialen Medien war äußerst lobenswert, und einige sagten, er habe geschafft, was erfahrenen Journalisten nicht gelungen war: die Wahrheit in ihrer unverfälschten Form einzufangen und zu verbreiten. Der Journalist Max Blumenthal teilte das Filmmaterial des Jungen über Maccabi-Fans, die sich wie eine organisierte Einheit verhielten und angeblich von Mossad-Agenten eskortiert wurden.

Ein 14-jähriger Journalist, @OmeBender, tat, was der Rest der Medien nicht tun wollte, und lieferte umfangreiches Filmmaterial vor Ort von israelischen Maccabi-Hooligans, die in Amsterdam Gewalt provozierten. Bender zeigt die zionistische Schlägertruppe, wie sie Metallrohre, Holzknüppel und Steine sammelt in … pic.twitter.com/yODdlFxvxr

– Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 9. November 2024

Das Muster des Hasses

Israelische Fußballfans sind für ihre anti-arabischen und islamfeindlichen Gesänge berüchtigt. Im Juli 2023 beschossen Maccabi-Haifa-Fans die maltesischen Hamrun Spartans während eines Spiels mit Leuchtkugeln und störten so das Spiel. Ihr Grund? Die lokale Menge rief „Palästina, Palästina“.

Selektive Empörung

Während die westlichen Medien sich beeilen, Vorfälle, an denen Israelis beteiligt sind, sofort zu verurteilen, verschließen sie immer wieder die Augen vor dem „israelischen“ Terror in Gaza, im Westjordanland und im Libanon. Aus Berichten des UN-Menschenrechtsbüros geht hervor, dass fast 70 % der Opfer in Gaza Frauen und Kinder waren, was auf systematische Verstöße gegen das Völkerrecht hindeutet.

Diese werden entweder völlig ignoriert oder nur vorsichtig berichtet, natürlich ohne die Empörung, die für Vorfälle wie den in Amsterdam reserviert ist, wohl wissend, dass dieselben Propagandamedien am 7. Oktober Falschmeldungen über enthauptete israelische Babys und Massenvergewaltigungen in Umlauf brachten.

Angesichts dieser Faktenlage kann man sich nur fragen, warum irgendjemand diesen Berichten Glauben schenken sollte, wenn wahrer Journalismus bewusst aufs Spiel gesetzt wird.

